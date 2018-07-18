Убивать русских станет труднее

В общем, россияне и россиянки тоже люди… Русские могут радоваться, устраивать вечеринки, они любопытны, охотно едят то, что им нравится, чокаются пивом, вином или водкой, думая, что нашли себе друзей на вечер, радуются успехам национальной сборной и вообще очень милые люди. Кто бы мог подумать? Кажется, почти никто.

Можно долго спорить о том, действительно ли Кубок мира по футболу, проведенный в России, был самым лучшим в истории. У такой оценки наверняка найдутся оппоненты, и у них, скорее всего, найдется парочка аргументов, способных по меньшей мере заронить сомнения в верности этих слов. И самый простой аргумент: давайте подождем, что будут говорить через месяц, два, через полгода.И это, наверное, оправдано: сейчас, на эмоциональном подъеме, который испытывают гости турнира, легко говорить комплименты хозяевам, хвалить организаторов, признаваться в любви России и русскому народу. Но долго ли это будет продолжаться? Однозначного ответа на этот вопрос ни у кого нет.И все-таки даже самые завзятые скептики не могут отрицать того, что Россия великолепно справилась с организацией крупнейшего спортивного состязания, к которому, без преувеличения, было приковано внимание всего мира. И что ещё более важно, не только сам турнир прошел почти идеально, но и наша страна смогла показать себя с самой лучшей, самой яркой и во многом неожиданной для мира стороны.Планета увидела не только футбол, но и настоящую Россию. И увидела её не через мутную призму ангажированных западных СМИ, а глазами сотен тысяч болельщиков, в репортажах спортивных журналистов, в интервью известных спортсменов и комментаторов, не скрывавших своего восторга от того праздника, который для них устроила Россия.Вы можете спросить: а так ли нам это нужно? Мы ведь на самом деле великая страна и вполне можем прожить без одобрения каких-то там иностранцев, правда?Все так. Но вот что удивительно: будучи убежденным и последовательным изоляционистом, даже я признаю, что это может быть очень и очень полезно России.Да, мы должны жить своим умом. И уметь сохранять дистанцию тоже чрезвычайно важно. Но при этом вовсе не обязательно выглядеть угрюмым пугалом, каковым нас пытаются изобразить СМИ некоторых наших заклятых «партнеров». И даже более того: привлекательный образ страны, её духовная, идейная красота могут быть чрезвычайно для нас полезны.Хотите пример того, как привлекательный образ государства может принести ему огромную и осязаемую пользу? Так вот вам пример из нашей собственной истории…Однажды мы победили в страшной войне. Но союзники по той войне не спешили распахивать для нас свои объятия и учитывать наши интересы. Наоборот, они изобрели атомное оружие, успешно испытали его на Японии и даже вынашивали планы массированной бомбардировки СССР, пребывая в полной уверенности, что Москве будет нечем ответить.Но ответить нашлось чем. И, что чрезвычайно важно, ответить вовремя. Как это стало возможным, если на момент ядерной бомбардировки Хиросимы советской атомной бомбой ещё и не пахло?Понятно, что мы должны отдать должное нашим ученым. Но ни в коем случае не стоит забывать об американских ученых, участниках «Манхэттенского проекта», супругах Розенберг, которые согласились на сотрудничество с советской разведкой отнюдь не из корыстных побуждений. Да, они испытывали некоторую симпатию к СССР, к левым идеям, к подвигу советских людей, выдержавших все тяготы страшной войны и переломивших хребет нацистского зверя. Они понимали, что без их информации Москва может не успеть создать ядерное оружие, и это станет величайшей трагедией для десятков миллионов граждан СССР.Есть разные оценки того, насколько утечки из «Манхэттенского проекта» ускорили разработку советского ядерного оружия. Как правило, они колеблются в зависимости от политических взглядов оценивающего. И все-таки мы имеем полное право говорить, что они подарили нам целое десятилетие. А этого было бы достаточно американцам, чтобы подготовить и привести в исполнение знаменитый план «Дропшот», предполагавший ядерную бомбардировку крупнейших городов СССР.Супруги Розенберг за симпатии к СССР заплатили своими жизнями. Причем они прекрасно понимали, на что идут. И очень сложно сказать, стали бы они подвергать себя такому риску, не имея ни малейшей симпатии к СССР.Согласитесь, это тот случай, когда внешний образ страны прямо повлиял даже не на благополучие, а на само её существование.А если вы думаете, что с нынешней ситуацией тут нет никакой связи, позвольте привести небольшой пример.Немецкий журналист Андреас Рюттенауэр, делясь своими впечатлениями об итогах Чемпионата мира по футболу, как великое открытие преподносит следующее:И именно тут кроется самый, пожалуй, важный итог Чемпионата мира с точки зрения нашего информационного противодействия Западу. «Расчеловечивание» русских, которое настойчиво и неуклонно шло на Западе все последние годы, потерпело крах. То, чего мы, может быть, и не замечали, вдруг обнажилось в этой фразе немецкого журналиста, вдруг узнавшего, что русские, оказывается,А людей гораздо труднее убивать. И даже обложить их санкциями психологически труднее – оказывается, страдать от них будут не угрюмые русские волчата, а обычные, милые русские дети, их матери и отцы, да и просто нормальные, живые люди, которые никому не угрожают и просто хотят жить своей жизнью.Ещё один положительный для нас итог: сильно подорвано доверие к западным СМИ. Прямые обвинения к своим газетам и телеканалам звучат особенно громко в Великобритании, жителей которых фактически лишили праздника бесконечными рассказами про страшных русских хулиганов и Путина, поедающего англичан на ужин. Английские фанаты не забудут ни то, как поступили с ними, ни то, что их любимая сборная лишилась огромной части той поддержки, на которую могла бы рассчитывать. И вылет сборной Англии в полуфинале сейчас все чаще связывают с позицией английских СМИ. А такого настоящие болельщики не прощают…А значит, в следующий раз убедить англичан и кого бы то ни было в необходимости убивать русских будет гораздо сложнее. И пусть мы никого не боимся, давайте все равно признаем, что это полезное приобретение…Подводя итог, ещё раз замечу (а я об этом уже писал до начала ЧМ): нельзя свысока смотреть на информационные триумфы в информационной же войне. США положили на лопатки половину мира своими «цветными революциями», которые есть не что иное, как превращение информационной агрессии в политические и экономические завоевания.И сравнение этого Чемпионата мира со Сталинградом более чем оправдано. Да, победа не так заметна.Но уж поражение мы увидели бы во всей красе!