Шок и трепет. История провала американских СМИ

Все правительства лгут. Однако катастрофа ждет те страны, где начальники курят ту самую анашу, которую раздают людям.

Я не имел о них ни малейшего представления. Никогда не слыхал… Такие необычные герои, которые все поняли правильно и делали правильно, и никто не обратил внимания.

Я учился у старых военных журналистов, у Джо Гэллоуэя, для которых главным принципом было поговорить с сержантами, с солдатами. Нам было важно понять, как принятые в Вашингтоне решения влияют на их судьбу, на то, как им приходится воевать. Вот почему мы смогли понять, что происходит на самом деле.

Еще вреднее тщеславие, желание показать, как ногой открываешь двери в кабинетах Пентагона, появляешься на закрытых мероприятиях, как получаешь приглашение выпить пива с министром обороны, главой ЦРУ или отобедать с самой Хиллари Клинтон. Этим определяется твое место в иерархии»,