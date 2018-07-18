Как американцы сбили советский спутник

Запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия «Тор»

Ядерный взрыв на высоте 96 300 метров в рамках операции «Доминик»

Источники информации:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-america-planned-win-war-against-russia-nuke-satellites-25471

https://vseonauke.com/1399178607284193321/10-beznadezhnyh-popytok-zavoevat-vneshnee-kosmicheskoe-prostranstvo

https://ria.ru/spravka/20141013/1028053411.html

Материалы из открытых источников

В 1962 году мир потряс Карибский кризис, отголоски которого было слышно во всех уголках земного шара. Тогда человечество стояло на пороге полномасштабной ядерной войны со всеми вытекающими из такого конфликта последствиями. В итоге войну удалось предотвратить, но в США и СССР не перестали работать над созданием новых средств уничтожения друг друга. В США в период с 1962 по 1975 год велись работы над засекреченным проектом «Программа 437», целью которого было создание противоспутникового оружия и полноценных ядерных ракет «убийц-спутников».Как сообщает издание «The National Interest», жертвами американских противоспутниковых ракет, созданных на базе баллистической ракеты средней дальности PGM-17 Thor, стали как минимум 6 спутников: американские спутники Traac, Transit 4B, Injun I, Telstar I, британский спутник Ariel I и советский спутник «Космос-5». Все перечисленные спутники пострадали от испытаний Starfish Prime. При этом наибольший резонанс в те годы вызвал выход из строя спутника Telstar I, который отвечал за передачу телевизионной картинки между США и Европой. Считается, что данный спутник стал жертвой проводимых США ядерных испытаний в условиях космического пространства. 21 февраля 1963 года данный космический спутник окончательно вышел из строя.Необходимо отметить, что в США проекты по возможному уничтожению спутников на околоземной орбите стартовали уже в 1957 году и напрямую были связаны с успешным запуском СССР первого искусственного спутника Земли – «Спутник-1». Первые попытки уничтожения спутника ракетой, запущенной с борта самолета, американские военные предприняли уже во второй половине 1959 года. 3 сентября с борта самолета B-58 была запущена ракета, целью которой был спутник Discoverer 5. Данный запуск оказался аварийным. 13 октября 1959 года ракета «Bold Orion», которая была запущена с борта бомбардировщика B-47, прошла всего в 6,4 километрах от спутника Explorer 6 на высоте 251 километр. Данный запуск американские военные признали успешным.Необходимо отметить, что Советский Союз не стоял в стороне и также развивал собственные программы в области противоспутникового оружия. Работы над созданием подобных систем в СССР стартовали в начале 1960-х годов, когда стало окончательно понятно, что угрозу для безопасности государства представляют не только ракеты, летящие из космоса, но и находящиеся на орбите Земли разведывательные, навигационные, метеорологические спутники, а также спутники связи, которые представляют собой полноценные военные объекты, уничтожение которых становилось оправданным в случае начала полномасштабных военных действий.Но в то же время США пошли в данном вопросе гораздо дальше, рассмотрев возможность уничтожения спутников противника с помощью полноценных баллистических ракет, оснащенных термоядерными боеголовками. Подобная ракета была создана и испытана США уже в 1962 году в рамках реализации проекта «Доминик», когда в сжатые сроки с 1962 по 1963 год американцы провели серию ядерных испытаний, которая состояла из 105 взрывов. В том числе и серию высотных ядерных испытаний в рамках проекта под кодовым обозначением «Operation Fishbow». Именно в рамках данного проекта и была испытана противоспутниковая ракета «Тор», которая успешно подорвала термоядерный боеприпас в околоземном пространстве на высоте порядка 400 километров.Проект «Доминик» осуществлялся в момент наибольшего обострения отношений между США и СССР. Обострению отношений еще до знаменитого «Карибского кризиса» способствовала попытка американской администрации свергнуть правительство Фиделя Кастро на Кубе, для этого в апреле 1961 года США провели операцию в Заливе Свиней. В ответ на это 30 августа 1961 года Никита Хрущев объявил о прекращении трехлетнего моратория на испытания ядерного оружия. Начался новый виток гонки вооружений, в США Джон Кеннеди санкционировал проведение операции «Доминик», которая навсегда вошла в историю, как крупнейшая программа ядерных испытаний, когда-либо проводимых в США.«Программа 437» была инициирована ВВС США в феврале 1962 года, она была одобрена министром обороны США Робертом Макнамара. Программа была направлена на разработку оружия, способного бороться с космическими объектами противника. Развитие космонавтики превратило орбитальные спутники наблюдения и связи в стратегически важные военные объекты, которые могли оказать существенное влияние на ход военных действий. В этих условиях средства борьбы с ними приобретали все большую актуальность по обе стороны Атлантики.В качестве средства противоспутниковой борьбы американцы рассматривали ракету «Тор». PGM-17 Thor – это первая баллистическая ракета среднего радиуса действия, которая была принята на вооружение в США в 1958 году. Это была одноступенчатая жидкостная ракета, двигатель которой работал на керосине и жидком кислороде. Цилиндрический корпус ракеты достаточно плавно сужался к вершине, что придавало «Тору», по отзывам персонала, сходство с молочной бутылкой. Баллистическая ракета средней дальности PGM-17 Thor имела стартовую массу 49,8 тонны и максимальную дальность полета 2400 км. Для защиты от неблагоприятных погодных условий, ракета должна была храниться в горизонтальном положении в специальных неукрепленных наземных укрытиях. Перед запуском ракету поднимали в вертикальное положение и заправляли. Полное время подготовки ракеты к старту составляло около 10 минут.В рамках реализации «Программы 437» ракета «Тор» рассматривалась, как средство уничтожения различных космических объектов. При этом ракета отличалась достаточно мощной боевой частью – 1,44 мегатонны. В рамках испытаний под названием Starfish первоначальный запуск «противоспутниковой» ракеты «Тор» должен был произойти 20 июня 1962 года. Однако уже через минуту после запуска неисправность ракетного двигателя привела к потере ракеты и ядерного устройства. При этом обломки ракеты и образовавшийся радиоактивный мусор упали на атолл Джонстон и привели к радиационному заражению местности.Вторая попытка была запланирована на 9 июля 1962 года, она оказалась успешной. Запущенная с помощью ракеты «Тор» ядерная боеголовка с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны взорвалась на высоте 400 километров в околоземном пространстве над атоллом Джонстон, расположенным в Тихом океане. Практически полное отсутствие воздуха на данной высоте воспрепятствовало образованию привычного нам облака в виде ядерного гриба. При этом при таком высотном взрыве были зафиксированы другие интересные эффекты. На расстоянии примерно 1500 километров от взрыва – на Гавайях под воздействием сильнейшего электромагнитного импульса телевизоры, радиоприемники, три сотни уличных фонарей и другие электроприборы вышли из строя. При этом в небе во всем регионе на протяжении более 7 минут можно было наблюдать яркое зарево. Его видели и успели заснять на пленку с острова Самоа, который был расположен на удалении в 3200 километров от эпицентра взрыва.Образовавшиеся в результате ядерного взрыва заряженные частицы были подхвачены магнитосферой Земли, в результате чего их концентрация в радиационном поясе планеты выросла на 2-3 порядка. Воздействие радиационного пояса привело к очень быстрой деградации электроники и солнечных батарей нескольких искусственных спутников земли, среди которых был и первый коммерческий американский телекоммуникационный спутник Телстар 1. Он был запущен на следующий день после ядерных испытаний – 10 июля. Считается, что он в полной мере пострадал от их последствий. Он прекратил свою работу уже в декабре 1962 года, в начале января его работу удалось восстановить, однако 21 февраля того же года спутник окончательно вышел из строя, оставшись на земной орбите. При этом в Пентагоне информацию о том, что высотный ядерный взрыв может выводить из строя космические объекты, восприняли с энтузиазмом, так как у США появлялся способ уничтожать советские спутники.Как отмечают в издании «The National Interest», одной из жертв американской ракеты «Тор» стал и спутник «Космос-5». Этот советский научно-исследовательский спутник, принадлежащий к серии космических аппаратов «Космос», был запущен 28 мая 1962 года с космодрома Капустин Яр со стартового комплекса «Маяк-2» ракетой-носителем «Космос 63С1». На борту спутника была установлена аппаратура, предназначенная для изучения радиационной обстановки в околоземном пространстве, а также для изучения полярных сияний и получения информации о процессах образования ионосферы. Американцы считают, что данный спутник стал еще одной жертвой испытаний ракеты «Тор» в околоземном пространстве, испытав те же проблемы, что и телекоммуникационный спутник Telstar I. Спутник «Космос 5» прекратил свое существование уже 2 мая 1963 года.В 1964 году противоспутниковая система на базе баллистической ракеты «Тор» с термоядерной боеголовкой была официально принята на вооружение под индексом PGM-17A (предполагавшееся переименовывание в PIM-17A по неизвестной причине так и не было официально утверждено). Первые ракеты встали на боевое дежурство в августе 1964 года. Данные ракеты были в состоянии перехватить любой орбитальный объект, находящийся на высоте до 1400 километров и на удалении до 2400 километров. Радиус поражения при взрыве мегатонной боевой части гарантировал моментальное уничтожение искусственных спутников термическим и радиационным воздействием на дистанции до 8 километров от эпицентра взрыва. В качестве стартовых площадок использовались база ВВС США Ванденберг в Калифорнии и атолл Джонстон в Тихом океане к западу от Гавайских островов. Специально для управления противоспутниковыми ракетами и проведения ряда неядерных испытаний в ВВС США был сформирован 10-й Авиаотряд аэрокосмической обороны. Несмотря на то, что американцы убедились в том, что тяжелые ядерные боевые части представляют собой не лучшее средство борьбы с низкоорбитальными спутниками, ракеты «Тор» на атолле Джонстон оставались на боевом дежурстве в постоянной готовности к пуску вплоть до 1975 года.Совершенно очевидно, что развитию «Программы 437» мешал ряд обстоятельств, в том числе риск. В США прекрасно понимали, что ядерный удар по спутникам может быть воспринят Советским Союзом, как начало боевых действий, что повлечет ответный удар со стороны Москвы. Также всегда существовал риск, что подобная атака, если и не станет причиной начала тотальной ядерной войны, то приведет к непреднамеренным последствиям, то есть случайному уничтожению или временному выводу из строя союзных спутников, как это и произошло во время испытаний Starfish Prime. Свое значение в закрытии программы сыграл и износ самих ракет, у которых вышел срок эксплуатации. Немаловажную роль сыграла и нехватка финансирования, в это время огромная часть американского военного бюджета уходила на войну во Вьетнаме. Поэтому в 1975 году Пентагон окончательно закрыл «Программу 437». Свою роль сыграло и то, что еще 5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали совместный договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.При этом от разработки неядерных противоспутниковых систем никто не отказывался. Так в США в 1977-1988 годах активно велась работа в рамках программы ASAT (аббревиатура от AntiSatellite). Шла работа по созданию противоспутникового оружия нового поколения на базе кинетического перехватчика и самолета-носителя. В 1984-1985 годах прошли летные испытания противоспутниковой ракеты воздушного базирования: из пяти проведенных тогда запусков лишь в одном случае ракета-перехватчик смогла поразить космическую цель. Впрочем, это уже совсем другая история.