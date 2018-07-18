Россия избавилась от крупнейшего пакета долговых бумаг США

Экономическая тема дня связана с тем, что Российская Федерация продолжает планомерно отказываться от обслуживания американского долга. Ещё несколько лет назад сумма российских вложений в американские долговые бумаги превышала 130 млрд долларов, что ставило РФ в число крупнейших помощников США по обслуживанию их невероятных долгов. К настоящему моменту ситуация существенным образом поменялась.Впервые за долгое время в отчёте Минфина США России нет в числе 33-х крупных держателей американского долга. Известно, что на начало лета 2018 года сумма долговых обязательств США, которая остаются в «распоряжении» России, упала ниже отметки в 15 млрд долларов. Таким образом, только за предшествующие указанному периоду два месяца Россия избавилась от американских долговых бумаг на впечатляющую сумму в 80 млрд долларов.В конце прошлого года Россия содержала американские казначейские бумаги на сумму свыше 102 млрд долларов.Для сравнения: теперь Россия содержит американский долг на сумму, меньшую, например, чем Казахстан.В числе же крупнейших держателей долга США остаются Китай (1,18 трлн долларов), Япония (1,048 трлн) и Ирландия (0,3 трлн).Избавление от более чем внушительной суммы американских долговых бумаг говорит фактически о повышении уровня экономической безопасности. Ведь такого рода вложения в последнее время превращались для РФ в объект, на который в любой момент могли положить глаз идеологи антироссийских санкций в тех же Соединённых Штатах.