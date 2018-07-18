07:59 18 июля
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Россия избавилась от крупнейшего пакета долговых бумаг США

Экономическая тема дня связана с тем, что Российская Федерация продолжает планомерно отказываться от обслуживания американского долга. Ещё несколько лет назад сумма российских вложений в американские долговые бумаги превышала 130 млрд долларов, что ставило РФ в число крупнейших помощников США по обслуживанию их невероятных долгов. К настоящему моменту ситуация существенным образом поменялась.

Впервые за долгое время в отчёте Минфина США России нет в числе 33-х крупных держателей американского долга. Известно, что на начало лета 2018 года сумма долговых обязательств США, которая остаются в «распоряжении» России, упала ниже отметки в 15 млрд долларов. Таким образом, только за предшествующие указанному периоду два месяца Россия избавилась от американских долговых бумаг на впечатляющую сумму в 80 млрд долларов.

Россия избавилась от крупнейшего пакета долговых бумаг США



В конце прошлого года Россия содержала американские казначейские бумаги на сумму свыше 102 млрд долларов.

Для сравнения: теперь Россия содержит американский долг на сумму, меньшую, например, чем Казахстан.

В числе же крупнейших держателей долга США остаются Китай (1,18 трлн долларов), Япония (1,048 трлн) и Ирландия (0,3 трлн).

Избавление от более чем внушительной суммы американских долговых бумаг говорит фактически о повышении уровня экономической безопасности. Ведь такого рода вложения в последнее время превращались для РФ в объект, на который в любой момент могли положить глаз идеологи антироссийских санкций в тех же Соединённых Штатах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. AUL (Александр) Сегодня, 05:55
    Продали американские бумаги. А куда ушли вырученные деньги?
    AUL
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:06
      Цитата: AUL
      А куда ушли вырученные деньги?

      А вам то какая разница .Что то во времена СССР,вы такие вопросы не задавали.
      Александр романов
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:21
        Цитата: Александр романов
        А вам то какая разница .Что то во времена СССР,вы такие вопросы не задавали.

        Романов, во времена СССР даже люди были другие, бескорыстные bully winked
        рюрикович
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:29
          Цитата: рюрикович
          Романов, во времена СССР даже люди были другие, бескорыстные

          Каждый бескорыстно хотел иметь дачу,трехкомнатную квартиру и машину.А по вечерам бескорыстно сдергивали норковые шапки с одиноких прохожих.
          Да,теперь всё изменилось,люди больше не промышляют пушниной в темных переулках.
          Александр романов
          1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 06:34
            Цитата: Александр романов
            А по вечерам бескорыстно сдергивали норковые шапки с одиноких прохожих.

            Это Вы про бескорыстного пана В.Януковича? laughing
            AlexVas44
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:35
              Цитата: AlexVas44
              Это Вы про бескорыстного пана В.Януковича?

              И про него тоже.
              Александр романов
              1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:45
                "Россия избавляется от американских долгов" ...
                Только как-то забывают, что Россия всего-лишь дошла до уровня 2007-ого года.
                Мы были почти независимы от американских закидонов. И все эти годы эти деньги работали на экономику США.
                Shurik70
          2. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:42
            Цитата: Александр романов
            Каждый бескорыстно хотел иметь дачу,трехкомнатную квартиру и машину

            Так это мечта любого двуногого вне зависимости от места жительства,цвета кожи и языка laughing
            Цитата: Александр романов
            А по вечерам бескорыстно сдергивали норковые шапки с одиноких прохожих.

            Да ладно! в любом правиле есть исключения. На моей памяти у всех,кого я знаю,ни разу не свиснули шапку из пушнины ночью во времена СССР yes
            Просто тогда не было желания обмануть ближнего своего, а сейчас повальное request
            рюрикович
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:52
              Цитата: рюрикович
              На моей памяти у всех,кого я знаю,ни разу не свиснули шапку из пушнины ночью во времена СССР

              Был такой в Комсомольске на Амуре,вор в законе Джем,думаю вы про него слышали. Так вот с него в подъезде ,несколько веселых молодых героев,сняли шапку. А на его слова,вы офонарели -Я Джем,ему ответили,да хоть варенье. Героев конечно нашли и наказали,но сам факт ценностей того времени,говорит сам за себя.
              Александр романов
          3. voffchik7691 (Владимир) Сегодня, 07:18
            Александр романов
            "по вечерам бескорыстно сдергивали норковые шапки с одиноких прохожих."

            По себе судите, уважаемый? Не путайте с девяностыми годами!
            voffchik7691
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:53
              Цитата: voffchik7691
              По себе судите, уважаемый?

              Нет,по любителям СССР
              Цитата: voffchik7691
              Не путайте с девяностыми годами!

              Я ничего не путаю
              Александр романов
        2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:49
          Я ,гомерически смеюсь !!!
          Цитата: рюрикович
          во времена СССР даже люди были другие, бескорыстные

          Не стучали за вознаграждение , не выталкивали из очередей на квартиры других людей ... Не воровали , не старались лизнуть зад начальнику за пятнадцать рублей премии ... Не смешите меня ... Люди во все времена одинаковы
          30 вис
          1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:53
            Цитата: 30 вис
            Не смешите меня ... Люди во все времена одинаковы

            Двое сидели в темнице...Один видел лишь грязь на полу, а другой звёзды сквозь решётку.... wink
            Мир такой, каким вы его видите, а не такой, какой он на самом деле request
            рюрикович
            1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:57
              Цитата: рюрикович
              Двое сидели в темнице...Один видел лишь грязь на полу, а другой звёзды сквозь решётку.

              Мечтаем и видим море ,и звёзды ...Но помним ,что нельзя быть наивным глупышом ,которого разводит любой прощелыга ...
              "Добро должно быть с кулаками!"
              30 вис
              1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:00
                Цитата: 30 вис
                "Добро должно быть с кулаками!"

                yes
                Но это не значит, что в СССР всё было плохо,ибо резко возросшая ностальгия населения по тем временам говорит о том, что нынешняя реальность выглядит ещё хуже...
                Хотя...Каждому - своё... request
                рюрикович
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:06
                  Цитата: рюрикович
                  ,ибо резко возросшая ностальгия населения по тем временам говорит о том, что нынешняя реальность выглядит ещё хуже..

                  Какого населения? Да абсолютному большинству,глубоко параллельно . А то,что в инете картинки постят,так это временно. Не так давно модно было писать и картинки постить о том,как Китаи завоюет Россию. проидитесь по коментам,где все те,кто эти коменты писал.Нетю request
                  Нет никои ностальгии
                  Александр романов
            2. Сидор Аменподестович (Сидор Аменподестович) Сегодня, 07:38
              И оба дураки, потому что мировоззрение у них однобокое. Излишняя драматизация такая же глупость, как и идеализация.
              Сидор Аменподестович
    2. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 07:58
      на погашение издержек олигархов.
      Евгений Стрыгин
  2. Vard Сегодня, 05:56
    Есть многое на свете друг Горацио... Может мы и не узнаем что там происходит... Но я думаю лучше дать эти деньги нашему населению... Скажем на строительство частных домов...
    Vard
    1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 06:12
      Через дешевые кредиты ?
      Дядя Ваня Сусанин
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 05:56
    Ещё один рычаг влияния убран и это хорошо.
    Неплохой
  4. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 06:04
    В войне, которую ведут транснациональные корпорации и наднациональные элиты в США против Трампа, можно легко угодить с этими бумагами под раздачу. Оно нам надо? Своих проблем под завязку. С пенсионным возрастом российскую проблему грамотно решить наши власти, как мы сейчас это наблюдаем, не могут. Если ещё подставляться под применение в перспективе новых санкций, то вообще у нас будет не разобраться.
    Victor Jnnjdfy
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:11
    . Избавление от более чем внушительной суммы американских долговых бумаг говорит фактически о повышении уровня экономической безопасности.


    Или о том, что России на что-то нужны деньги и очень сильно..


    . Ведь такого рода вложения в последнее время превращались для РФ в объект, на который в любой момент могли положить глаз идеологи антироссийских санкций в тех же Соединённых Штатах.


    Маловероятно так как это вызвало бы волну недоверия. США могут и с Китаем ссориться, но деньги трогать, что Китай вложил в ценные бумаги?
    Tiras
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:22
      Вообще то деньги всегда и всем нужны, и неважно срочно или очень срочно!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:35
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Вообще то деньги всегда и всем нужны, и неважно срочно или очень срочно!!!


        Это конечно так , именно поэтому деньги вложенные в ценные бумаги США приносят неплохую прибыль. Когда их забирают, то либо перекладывают куда-то, либо используют на определённые нужды.
        Tiras
        1. avt Сегодня, 07:36
          Цитата: Tiras
          Это конечно так , именно поэтому деньги вложенные в ценные бумаги США приносят неплохую прибыль.

          bully Сколько , ну сколько хоть в граммах, но лучше у прОцентах годовых.Опять же с прицелом на инфляцию.
          Цитата: Tiras
          Когда их забирают, то либо перекладывают куда-то, либо используют на определённые нужды.

          Ну на
          Цитата: Tiras
          нужды.
          бумага жестковата , да и пипифакса полно - справляй
          Цитата: Tiras
          нужды.
          по самое не хочу .
          Цитата: Tiras
          перекладывают

          bully Это вообще -сильно!А вот
          Цитата: Tiras
          используют

          их вполне себе понятно как - в условиях санкций , которые зацепили банковскую систему и того что с китайцами забратались, скорее всего пошли в залог прямых кредитований каких либо проектов типа ,,Северный поток" и прочии ,,Силы Сибири" , включая модернизцию ,,ненужного" по Солженицину БПМа и уж тем паче ,,преступного , ГУЛАГовского" Североширотного хода.
          Цитата: Vladimirovich_4
          Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселей.

          Оголодал навальняшка? Или интернет камеди клаб на айфон не выдаёт и взгрустнулось по Дому2?
          avt
  6. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:14
    Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселей.
    Vladimirovich_4
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:15
      Цитата: Vladimirovich_4
      Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселей.

      Деньги держим в американских бумагах-плохо.
      Выводим -опять плохо.
      Кто вам методички пишет ? Смените куратора
      Александр романов
      1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:17
        Где вы видите плохо? Я наоборот сказал хорошо. Лучше это хорошо. Или для вас русский язык не родной и вы путаете слова эти?
        Vladimirovich_4
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:30
          Цитата: Vladimirovich_4
          Я наоборот сказал хорошо.

          А когда сменили смысл этого выражения?
          Цитата: Vladimirovich_4
          Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселей.

          ???
          Александр романов
          1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:53
            Какого именно? Жить стало лучше? Или жить стало веселей?
            Vladimirovich_4
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:06
              Цитата: Vladimirovich_4
              Жить стало лучше? Или жить стало веселей?

              Именно
              Александр романов
        2. avt Сегодня, 07:38
          Цитата: Vladimirovich_4
          Где вы видите плохо? Я наоборот сказал хорошо. Лучше это хорошо. Или для вас русский язык не родной и вы путаете слова эти?

          bully Заюлил и как ящерица хвост на обманку решил закинуть. bully Да поняли , правильно всё поняли.
          avt
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:21
    Кудрин там волосы себе на сиденье у себя не повырывал со злобы???? wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Леонид Хар (Леонид) Сегодня, 06:28
    Это радует. Нужно продать остаточные 15 млрд $ и инвестировать полученные средства в экономику России
    Леонид Хар
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:46
    Будем исходить из оптимистического посыла - все, что не делается все к лучшему.
    rotmistr60
  10. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:08
    Не совсем так. Облигации на предъявителя и могут быть свободно проданы. Труднее с счетами в долларах. Другое дело-зачем давать в долг врагу?! под меньший процент, когда сам занимаешь под больший? И есть масса дел , куда можно вдложить деньги в РФ.
    Zaurbek
  11. синоби (Юрий) Сегодня, 07:30
    Война не за горами,вот о чём это говорит.
    синоби
    1. AVGUST (Сергей) Сегодня, 07:45
      К сожалению мне кажется, что вы абсолютно правы, но как говорится, хочешь мира - готовься к войне
      AVGUST
    2. spirit (spirit) Сегодня, 07:46
      С собственным народом это да)Власть активно закупает валюту, и данные вечнозелёные бумажки полученные с облигаций явно не были конвертированы в рубли. Зато нам всем советует избавляться от зелени.вообщем если жирные коты Путина советуют продавать валюту ,то ее нужно срочно преобретать hi
      spirit
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 07:38
    Цитата: Александр романов
    Каждый бескорыстно хотел иметь дачу,трехкомнатную квартиру и машину.А по вечерам бескорыстно сдергивали норковые шапки с одиноких прохожих.

    -----------------------------
    Как вы плохо о собственном народе думаете, прям в точь-в-точь как небезызвестный адвокат Макаров. Кругом враги, гопники, коммунисты, жулики и только Романов с Путиным светочи в этом мире, ведут людей гнилогвардейской тропой к магазину с французскими булками. laughing laughing
    Altona
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:55
      Цитата: Altona
      Altona (Евгений)

      И в сотый раз скажу-прощаите!
      Александр романов
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 07:39
    Цитата: Леонид Хар
    Нужно продать остаточные 15 млрд $

    -----------------------
    И купить что -нибудь ненужное. Яхту размером с эсминец, например. laughing
    Altona
  14. Самара_63 (Вася) Сегодня, 07:40
    В США экономика самая устойчивая в мире
    Самара_63
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 07:40
    Цитата: rotmistr60
    Будем исходить из оптимистического посыла - все, что не делается все к лучшему.

    -------------------------------
    Правильно. Главное, вовремя уйти в кэш. (cash-наличные) laughing
    Altona
Картина дня