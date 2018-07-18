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Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп, который после встречи с Владимиром Путиным, столкнулся с жесточайшим прессингом в США, высказался о том, какими видит взаимоотношения с Россией в дальнейшем. Президент США отметил, что Россия и Соединённые Штаты, по его мнению, могут жить в согласии и мире. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп откровенно дал понять, что в качестве противников Штатов он видит исключительно страны с конкурирующими экономиками. По словам президента США, «у России мощные вооружённые силы, но экономика гораздо меньше китайской».

Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне



Трамп:
Именно поэтому я даже не использую слово «противник».


Другими словами, для Трампа противостояние связывается в первую очередь с экономикой, в остальном же, по его мнению, вполне можно договориться.

Трамп:
Во время Второй мировой войны Россия потеряла около 50 млн человек и помогла США победить, Россия реально помогла США. Я не выступаю за Россию и не выступаю против кого-либо, я лишь хочу, чтобы в нашей стране было безопасно. Я не хочу того, чтобы применялось ядерное оружие, не хочу, чтобы кто-то даже помышлял об этом.


Таким образом, благодаря Трампу мы «узнаём», что Россия, оказывается, не столько сама боролась с нацизмом, а помогала его победить американцам... Это отдельная история о восприятии событий Второй мировой войны. В США реально считают, что это они победили гитлеровскую Германию, и Трамп здесь не исключение.

Трамп в интервью Fox News:
Нам нужно поладить с Россией. Это будет хорошим делом. Хуже от этого США не будет.


СМИ США пока явно не готовы следовать этому президентскому тезису.

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Комментарии 51
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  1. Балу
    Балу     Сегодня, 06:23
    Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне
    Вот оно что, Михалыч. Так это США победило во второй мировой войне.... belay А кого? Епонов? Или немцев, которые полками и дивизиями сдавались в плен. Сколько амерзов погибло во вторую мировую?
    1. лесовозник
      лесовозник     Сегодня, 06:29
      Ну, собственно большинство американцев так и думают, да и японские дети не знают что Хиросиму и Нагасаки бомбили американцы , считая что это сделал СССР , хотя и про такую страну они не слышали , они знают что есть Россия.
    2. Арон Заави
      Арон Заави     Сегодня, 06:29
      Цитата: Балу
      Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне
      Вот оно что, Михалыч. Так это США победило во второй мировой войне.... belay А кого? Епонов? Или немцев, которые полками и дивизиями сдавались в плен. Сколько амерзов погибло во вторую мировую?

      ну так он это видит. Смысл спорить с высказываниями для внутреннего потребления не имеет смысла.
      P.S. Основную тяжесть войны с Японией конечно взяли на себя США.
      1. Неплохой
        Неплохой     Сегодня, 06:34
        Вот и пусть празднуют победу над Японией, а в войне в Европе пусть ведут себя более взвешенно.
      2. лесовозник
        лесовозник     Сегодня, 06:39
        Да плевать на Японию — она не претендовала на мировое господство в отличие от германии , да и не представляла серьёзной военной силы ,а кто нёс основную тяжесть войны с германией ? Вам напомнить? Или сам догадаешься — видимо тебя и твоих родственников война не коснулась — иначе не вонял бы тут. Жаль ... очень жаль что не коснулась.
        1. Rusland
          Rusland     Сегодня, 06:45
          Как же не коснулась их война с Германией, до сих пор доят "бедных" ерманцев, а вторая титька американская, так сказать стерео, ещё бы и квадро, да дураков по близости не оказалось. А сколько наших погибло в боях, замучено в лагерях, да при оккупации, так об этом не вспоминают, им это по барабану.
    3. Starover_Z
      Starover_Z     Сегодня, 06:35
      Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне

      Так он Европу ввиду и не имел. СССР вступил в войну США и Японии. Бои на материке с Квантунской армией Трамп обошёл тихельно и Япония капитулировала ! Опять же имеется ввиду после ядерной бомбардировки.
      Вывернул на свой манер !
      Вот такие у СССР были союзнички, пришедшие воевать к победному пирогу !
      И Франция, не воевавшая даже месяца, сдавшаяся Гитлеру, получила свой кусок !
      ЁПРСТ !
    4. собаковод
      собаковод     Сегодня, 06:39
      Балу (Балу, просто Балу)
      Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне
      Вот оно что, Михалыч. Так это США победило во второй мировой войне.... А кого? Епонов? Или немцев, которые полками и дивизиями сдавались в плен. Сколько амерзов погибло во вторую мировую?

      Погибшим в этой войне американцам, вечная слава, упокой Господи их души.
      Пропаганда на Западе раскручивает это, и ему подобное со страшной силой. Многие годы для нас история Второй мировой, и отдельно, Великой Отечественной была незыблема. И само искажение её было кощунством. Но мы не учли, что новое поколение нужно учить. Учить, как в "загнивающем" Советском союзе. Не по соросовским учебникам.
      1. Балу
        Балу     Сегодня, 07:47
        Цитата: собаковод
        Но мы не учли, что новое поколение нужно учить. Учить, как в "загнивающем" Советском союзе. Не по соросовским учебникам.

        yes hi
    5. zyzx
      zyzx     Сегодня, 07:34
      В ВОВ победил СССР,а вот во второй мировой США.
      1. Wedmak
        Wedmak     Сегодня, 08:00
        Да неужели? Явившись на западный фронт только после перелома в ходе войны, когда уже стало ясно кто победит. Победители фиговы. Воевали за какие-то острова в Тихом океане,нафиг никому не нужные, но Квантунскую армию почему-то пришлось закапывать советским солдатам. Ядерные бомбардировки уже ничего не решали, Япония находилась на грани капитуляции, но их провели - опять победители?
        Может я и утрирую немного, но вот уж назвать США победителями во второй мировой никак нельзя.
    6. Reptiloid
      Reptiloid     Сегодня, 07:37
      Цитата: Балу
      Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне
      Вот оно что, .....е.... belay
      Эти слова получились в результате того, что горбатый и пьяный каялись за катынь и сдавалти страну по всем темам в 90х!!!!!!
  2. Михаил177
    Михаил177     Сегодня, 06:27
    Пора блондину охрану из ССО назначать wink
    1. Неплохой
      Неплохой     Сегодня, 06:36
      Вместо Чубайса его, когда останется не у дел. Без рыжих мы ну ни как. smile
  3. AlexVas44
    AlexVas44     Сегодня, 06:30
    На следующем этапе этого извращения будет: Когда США штурмовали (брали) Берлин (рейхстаг), Россия им помогала. soldier
    1. Сидор Лютый
      Сидор Лютый     Сегодня, 06:58
      Моим прадедам сказал бы он такое.
  4. Комментарий был удален.
  5. Леонид Хар
    Леонид Хар     Сегодня, 06:35
    Конечно помогла, когда американцы в 1944 году попали в заднее место в Нормандии и в Арденнах, СССР прижала немцев на Восточном фронте, чтобы немецкие дивизии были переброшены с Запада на Восток. А в остальные 5 лет, американцы помогали СССР порохом, тушенкой, алюминием, сталью, паровозами, вагонами, рельсами, Студебеккерами, Виллисами, Шерманами и Аэрокобрами.
    1. Арон Заави
      Арон Заави     Сегодня, 06:39
      Цитата: Леонид Хар
      Конечно помогла, когда американцы в 1944 году попали в заднее место в Нормандии и в Арденнах, СССР прижала немцев на Восточном фронте, чтобы немецкие дивизии были переброшены с Запада на Восток.

      Вы хоть вику почитали бы если ,что то более серьезное нет желания.
      1. Rusland
        Rusland     Сегодня, 07:01
        Вика это ваша "историческая" кормушка, для инфантильного западного обывателя, ей веры нет, как и ко всему западному.
      2. Балу
        Балу     Сегодня, 07:49
        Цитата: Арон Заави
        Вы хоть вику почитали бы если ,что то более серьезное нет желания.

        Википедия истина в последней инстанции??? belay wassat wassat wassat
      3. Леонид Хар
        Леонид Хар     Сегодня, 07:56
        Дорогой Арон Заави: 16 декабря 1944 года группа армий "Б" под командованием фельдмаршала Вальтера Моделя начала Арденнскую операцию. Используя фактор внезапности, силы вермахта прорвали линию фронта и продвинулись на глубину до 90 км на запад. К концу месяца первая волна наступления немецких войск была остановлена 3-й американской армией под командованием Джорджа Паттона.
        В начале января 1945 года силы вермахта двинулись на Страсбург. 6 января премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к председателю СНК СССР Иосифу Сталину с просьбой скорее начать наступление на Германию на востоке: "Я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть".
        На следующий день Иосиф Сталин ответил: "Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не самая благоприятная. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января".
        В ночь с 12 на 13 января советские войска начали Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию. 16 января немецкое командование было вынуждено начать переброску войск с западного фронта к восточным границам Германии. К концу января союзники полностью восстановили линию фронта и начали вторжение в Германию с запада.
    2. Letnab
      Letnab     Сегодня, 06:58
      Цитата: Леонид Хар
      А в остальные 5 лет, американцы помогали СССР порохом, тушенкой, алюминием, сталью, паровозами, вагонами, рельсами, Студебеккерами, Виллисами, Шерманами и Аэрокобрами.

      а может наша страна все таки покупала эту помощь? Ничего бесплатного не было! И почитайте в инете, какой процент эта помощь собой представляла...
      1. Rusland
        Rusland     Сегодня, 07:44
        Война была на истребление, американцы так и заявляли, кто будет проигрывать тому и будут помогать, нам помогли, а с немцами не срослось, хотя финансовые связи не обрывались, победили другие планы и виды на обустройство Европы. Вот из этого и нужно исходить.
  6. Хунхуз
    Хунхуз     Сегодня, 06:36
    Историю нужно изучать, чтоб не было ляпов
    И чтить
    1. GRF
      GRF     Сегодня, 07:02
      А кто у нас гарант истории?
      1. Rusland
        Rusland     Сегодня, 07:30
        Вопрос поставлен ребром, со смыслом, как для референдума, приготовились к схватке? Вот интересно Ваше мнение или так пофлудить?smile
  7. rotmistr60
    rotmistr60     Сегодня, 06:41
    По поводу вклада во 2-й МВ и кто кому помогал давно понятна американская позиция. Сша присвоили себе единоличную победу в этой войне отодвинув СССР (Россию) в сторону. Ну не могут они быть не первыми и главными победителями.
    Нам нужно поладить с Россией. Это будет хорошим делом. Хуже от этого США не будет.
    Ну это он говорит до поры до времени. Накат и давление на него в Сша идут неимоверные. Он уже отыграл назад свое заявляние на прессконференции, о вмешательстве России в выборы (верит Путину, что не вмешивалась), отыграет назад и остальное положительное о России.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2     Сегодня, 06:43
    Ну хотя бы уже не оголтелое мнение, что США выиграли ВМВ в одиночку. Уже хорошо...
    Хотя с другой стороны - смотря что считать выигрышем. Если принять во внимание, что США за время войны неплохо наварились, подмяли под себя Европу и Азию, а бумажки с портретами президентов до сих пор составляют основу международных расчетов - приходится признать, что таки да, именно США и победили...
    1. Васян1971
      Васян1971     Сегодня, 07:17
      Об это м речь. А о чём ещё может говорить американский бизнеснюк?
  9. Squelcher
    Squelcher     Сегодня, 06:50
    Смотря , что считать победой. Если оценивать с экономической-финансовой точки то конечно же это победа америки.
    Если со стороны СССР это Победа за Право на Жизнь Народов( хотя некоторые господа с обетованной земли и не только об этом забывают......)

    Надпись на школьной доске" Русские должны умереть чтобы немцы могли жить"
    1. LeonidL
      LeonidL     Сегодня, 07:29
      Это - общая победа стран антигитлеровской коалиции, против которой, кстати, сражались и подонки всех мастей и наций Европы от французов и норвежцев, до украинцев и, увы, русских власовцев. Посмотрите список дивизий СС. Кстати их состав Гитлер вполне определенно называл "туземными дивизиями".
  10. 30 вис
    30 вис     Сегодня, 06:59
    Цитата: Арон Заави
    P.S. Основную тяжесть войны с Японией конечно взяли на себя США.

    а погибло двадцать миллионов китайцев ...
    1. LeonidL
      LeonidL     Сегодня, 07:26
      Ну китайцы погибли миллионами еще до вступления США в войну с Японией ...
  11. лысова
    лысова     Сегодня, 06:59
    --- " Россия и Соединённые Штаты, по его мнению, могут жить в согласии и мире " - Лицемерить и разменивать монеты - однозначно, а в согласии и мире по настоящему - никогда.
    1. LeonidL
      LeonidL     Сегодня, 07:25
      Мир - не может быть "лицемерным" = мир или есть или его нет. Если нет мира - тогда война, а она никому не нужна. Кстати, США и СССР, Российская Империя и Российская Федерация НИКОГДА не находились в состоянии войны, ну и слава Богу.
      1. лысова
        лысова     Сегодня, 07:46
        Леонид, я говорю не про открытое противостояние. А лицемерный Мир - он сейчас по всей Европе, да и не только, мол мы в одной команде ( улыбаясь на саммитах ), но только коснётся территориальная, денежная, политическая сторона вопроса - предадут с потрохами. На встрече с ВВП, Трамп ну такой блин искренний, мол Мир - дружба - договоримся, а коснись бабла - вот - вот - перевернётся только так. Это и есть лицемерный Мир. Просто и мы, и вы понимаете - чуть что - победителей не будет.
        1. LeonidL
          LeonidL     Сегодня, 07:52
          О лицемерии согласен на 100%, но Трамп ведь не кандидат Мировой Закулисы, он - нормальный бизнесмен и патриот, как и все мы, кто за него проголосовал. Голосование показало, что нормальных людей пока (ПОКА!!!) еще в Америке большинство, за Трампа и его программу голосовали практически все работающие и служивые амриканцы, например - полицейские, военные, все те, кто интересуется не только попкорном и тележвачкой. Очень жаль, что млодежь в публичных школах массово одурманивают учителя-демократы, вот это поколение может выбирать обмок и клинтонш под вопли рок звезд, блеяние голивудской скажем так "публики" и авторов-редакторов СМИ. Это - будет ужасно!
  12. трассер
    трассер     Сегодня, 07:08
    Англосаксам нмкогда нельзя верить. Это не только опасно но и преступно. "Поверили" уже раз, хватит. На очереди рассекречивания документв о том кто же стоял за приходом Гитлера к власти. "Им " ничего доказывать мы не собираемся это нужно "нам", как еще одна прививка от либералистического " бешенства ".
  13. Qwertyarion
    Qwertyarion     Сегодня, 07:11
    Во время Второй мировой войны Россия потеряла около 50 млн человек и помогла США победить, Россия реально помогла США.
    Чрезвычайно низкий уровень знания географии и истории у жителей США, плюс сильнейшая пропаганда в СМИ и как результат: можно нести что угодно, во всё поверят.
  14. Altona
    Altona     Сегодня, 07:13
    Цитата: Арон Заави
    Основную тяжесть войны с Японией конечно взяли на себя США.

    ---------------------------------
    И в чем была эта тяжесть? То, что японцы гоняли американцев и австралийцев куда и как хотели до 1943 года? Пока американцы Мустангов не наклепали в нужном количестве, против которых Зеро стал выглядеть пионерским планером. Квантунскую армию тоже американцы победили? Или на Иводзиме была самая переможная перемога?
  15. Altona
    Altona     Сегодня, 07:14
    Цитата: трассер
    На очереди рассекречивания документв о том кто же стоял за приходом Гитлера к власти.

    ---------------------------
    Чего там рассекречивать? Ротшильды и стояли. Они вообще любители финансировать все стороны конфликта, а потом снимать сливки.
    1. Балу
      Балу     Сегодня, 07:56
      Цитата: Altona
      Чего там рассекречивать? Ротшильды и стояли. Они вообще любители финансировать все стороны конфликта, а потом снимать сливки.

      В первую очередь рокфеллеры стояли за инициацией обеих мировых войн и нынешних конфликтов тоже.
      До конца войны в Берлине действовали представительства 50 американских фирм, которые поставляли медикаменты, стратегическое сырье, ГСМ и пр. Свою роль сыграл и легендарный В.Барух, с чьей подачи В.Вильсон создал ФРС. Перед убийством Кеннеди Барух нанес ему визит, пытался отговорить от прекращения полномочий ФРС по распределению фантиков казначейства. Джонсон в первый же день отменил указ Кеннеди.
  16. Васян1971
    Васян1971     Сегодня, 07:15
    " Таким образом, благодаря Трампу мы «узнаём», что Россия, оказывается, не столько сама боролась с нацизмом, а помогала его победить американцам..."
    Цинично, но верно. Мы боролись за жизнь. Америка за мировую гегемонию. Результат показывает, что каждый добился своего, причём Америка с нашей помощью добилась большего. Может ради этого проект "Третий рейх" и задумывался?
  17. Altona
    Altona     Сегодня, 07:19
    Тут у каждого в семье хотя бы один не пришел с той войны. И конечно кощунство со стороны США приписывать себе победу во Второй Мировой. В Европе только в Арденнах их эсэсовцы зажали. В пафосной операции Оверлорд союзникам противостояли точно не хотевшие воевать с ними чехи и пара батальонов немецких инвалидов, практически фольксштурмовское ополчение. Орудий в половине казематов не было, а в других были устаревшие с ограниченным боекомплектом. Однако рядовые Райены умудрились утопить все что можно и обстрелять самих себя.
  18. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ     Сегодня, 07:19
    Сейчас его женушка скажит, что Путин силой мысли заставил трампа сказать все им сказанное! belay
  19. LeonidL
    LeonidL     Сегодня, 07:23
    Не стоит акцентироваться на второстепенных мелочах, уж поверьте мне, в США очень много людей прекрасно помнящих и правильно оценивающих историю Второй Мировой войны, правда, это в своем большинстве люди пожилого и среднего возраста. Молодое поколение в большинстве своем воспитывалось в школах под учительством "демократов"-преподавателей = либеральных исказителей и врунов во всем, почитателей Обамы и Клинтонши, увы. Занимаясь военной историей я отметил очень печальный факт "Если книги по военной истории зданные в США во времена СССР довольно объективны и в большинстве своем правильно показывают и оценивают роль СССР и РККА в Победе, то нынешние видимо считают, что с распадом СССР исчезла и необходимость вообще упоминать о его достижениях. например, во многих популярных энциклопедиях позиционирующих как "полные" о войне "на Востоке", то бишь войне Германии с СССР отводится всего пару страниц из многих сотен. Упоминаются обязательно пленные, сражение под Москвой (мимоходом), Сталинград, Курск ... потом фото водружения флага над Рейхстагом, ну еще Жуков, реже Рокоссовский ... и все. Разговор с одним из редакторов окончился вполне откровенной ремаркой " СССР болше не существует и его история никого не интересует, американцев интересуют победы их армии, а не армии исчезнувшего, побежденного нами в Холодной войне государства". Остается лишь недеяться, что Россия помнит и не забудет свою историю, свою великую Победу, чтобы пришло время и воскресить правду в США тоже. Трамп всего лишь дитя своего времени и своего школьного образования + некомпетентность помощников, на которых он кстати. не может полностью полагаться. так что не судите его строго и не зацикливайтесь на второстепенном.
  20. ont65
    ont65     Сегодня, 07:30
    СМИ США, контролируемые современными троцкистами-глобалистами, в принципе против проекта Трампа, да и его самого в качестве президента. Трампу не нужны потерпевшие крах экономические парадигмы Обамы и его негодные инструменты. Европейский рынок ускользает, и это несмотря на искусно проведенное скукоживание связей Европы с Россией, закончившееся в пользу КНР и там, и там. Обама просчитался, казалось бы кто бы спорил, но похоже в США глупость это норма для политика, по М. Задорнову так и вообще. То-то и евроСМИ несут чепуху о состоявшемся саммите. Ну не с руки Трампу терять все и везде, особенно в состоянии противостояния со скупердями и холявщиками из евроэлиты и пресечения ползучего аппетита Китая. Если можно что-то заработать и на России, он это с превеликим энтузиазмом сделает. Почему нет? - Для него это всего лишь бизнес. И. В. Сталин (в противостоянии Л. Троцкому ) в Трампе не повторится, кто бы что не говорил в иноСМИ о мнимых его пристрастиях к тиранам и прочее.
  21. sgr291158
    sgr291158     Сегодня, 07:48
    Мы еще раз можем помочь очистить Европу.
  22. Балу
    Балу     Сегодня, 07:50
    Цитата: Letnab
    Цитата: Леонид Хар
    А в остальные 5 лет, американцы помогали СССР порохом, тушенкой, алюминием, сталью, паровозами, вагонами, рельсами, Студебеккерами, Виллисами, Шерманами и Аэрокобрами.

    а может наша страна все таки покупала эту помощь? Ничего бесплатного не было! И почитайте в инете, какой процент эта помощь собой представляла...

    И наконец, за сколько уплочено, а сколько доплыло-доехало? Хотя бы треть от оплоченного СССР получило?
  23. XXXIII
    XXXIII     Сегодня, 07:53
    Трамп:
    Во время Второй мировой войны Россия потеряла около 50 млн человек и помогла США победить, Россия реально помогла США. Я не выступаю за Россию и не выступаю против кого-либо, я лишь хочу, чтобы в нашей стране было безопасно. Я не хочу того, чтобы применялось ядерное оружие, не хочу, чтобы кто-то даже помышлял об этом.

    Реально помогла Россия, даже флаг СССР подняла над рейхстагом и приняла капитуляцию по всем правилам.... good
    Вечная память всем кто бился за победу над фашизмом! soldier


    Позора дальнейшего Трампу не избежать и шельмовать против РФ будет с прежней тупостью, "тупого врубил рыжий".... bully
  24. HMR333
    HMR333     Сегодня, 07:57
    ну тут можно судить с двух сторон имел как описано или имел ввиду что на западном фронте помогли! а по сути нам известно кто победил и как так как и многим жителям земли ! а внутри американский пиар он всегда циничный !