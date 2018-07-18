Трамп: Россия помогла США победить во Второй мировой войне

Именно поэтому я даже не использую слово «противник».

Во время Второй мировой войны Россия потеряла около 50 млн человек и помогла США победить, Россия реально помогла США. Я не выступаю за Россию и не выступаю против кого-либо, я лишь хочу, чтобы в нашей стране было безопасно. Я не хочу того, чтобы применялось ядерное оружие, не хочу, чтобы кто-то даже помышлял об этом.

Нам нужно поладить с Россией. Это будет хорошим делом. Хуже от этого США не будет.

Американский президент Дональд Трамп, который после встречи с Владимиром Путиным, столкнулся с жесточайшим прессингом в США, высказался о том, какими видит взаимоотношения с Россией в дальнейшем. Президент США отметил, что Россия и Соединённые Штаты, по его мнению, могут жить в согласии и мире. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.При этом Трамп откровенно дал понять, что в качестве противников Штатов он видит исключительно страны с конкурирующими экономиками. По словам президента США, «у России мощные вооружённые силы, но экономика гораздо меньше китайской».Трамп:Другими словами, для Трампа противостояние связывается в первую очередь с экономикой, в остальном же, по его мнению, вполне можно договориться.Трамп:Таким образом, благодаря Трампу мы «узнаём», что Россия, оказывается, не столько сама боролась с нацизмом, а помогала его победить американцам... Это отдельная история о восприятии событий Второй мировой войны. В США реально считают, что это они победили гитлеровскую Германию, и Трамп здесь не исключение.Трамп в интервью Fox News:СМИ США пока явно не готовы следовать этому президентскому тезису.