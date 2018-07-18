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"Эра" принимает первых призывников. Как попасть служить в технополис Минобороны?

Сообщается о первом призыве в так называемый военный технополис «Эра» в Анапе. Это комплекс, которым владеет министерство обороны РФ, и который создаётся для обеспечения развития и внедрения новейших технологий в сфере обороны. Отмечается, что «Эра» будет консолидировать талант молодых учёных для поиска перспективных технологий, которые могут быть применены в военном деле (и не только).

По словам начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майора Александра Линькова, на службу в «Эру» призваны первые 28 молодых военнослужащих «срочной» службы. Это призывники из регионов Поволжья, Урала и Сибири. В частности, в Анапу прибыли призывники из Оренбурга и Татарстана.

Как призывник может попасть на службу в «Эру»? Пресс-служба иннополиса сообщает о том, что один из призывников отправил своё резюме на официальный сайт министерства обороны, указав, что в Байконуре он окончил филиал Московского авиационного института и получил диплом по специальности «Экспериментальная отработка летательных аппаратов». В резюме он отметил, что имеет опыт работы в центре им.Хруничева.


Над какими проектами уже работает военный иннополис (технополис) «Эра»?

"Эра" принимает первых призывников. Как попасть служить в технополис Минобороны?


В частности, в «Эре» ведутся разработки технического «зрения» для транспорта, включая железнодорожный, изучаются перспективные материалы, включая материалы, основанные на принципе биотехнологий, ведутся эксперименты в сфере медицины, разрабатываются IT-комплексы и др.

Отбор призывников в "Эру" осуществляется в том числе и по показателям обучения молодых людей в вузах.

Использованы фотографии: http://www.era-tehnopolis.ru
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Комментарии 7

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:53
    Был бы толк, а то блатняков наберут. Море, пляж к этому располагают.
    Rusland
  2. трассер (Вьюга) Сегодня, 07:00
    Это новые "Интерны" ?
    трассер
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:22
      Это военный аналог Сколково, так что ничего хорошего не ждите....
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. лысова (владимир) Сегодня, 07:03
    Как бы это всё, не переросло во второй " Артек ".
    лысова
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:23
    Как бы это не стало ещё одним филиалом "Роснано"!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:28
    Это прекрасно для "яйцеголовх" проходить срочную службу занимаясь своим делом и по специальности. Можно сравнить с артистами, которых призывали в армию и они проходили службу при Театре СА играя в нем.
    rotmistr60
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:47
    Отбор призывников в "Эру" осуществляется в том числе и по показателям обучения молодых людей в вузах.
    Как-то не получается понять смысл такой службы. Может быть, в статье остались за кадром какие-либо важные детали, но если всё, как есть... Что тогда даст служба на один год в такой новоявленной "шарашке"? У Лаврентия Павловича, хоть по факту и были "зк", а не призывники срочники, но это были состоявшиеся специалисты, которые в такой "Эре" у Берия не один год над проектами работали. Поэтому, если "Эра" для срочников на один год, это, скорей всего, пустая трата времени и средств, ни солдат из таких "учёных" не получим, не учёных из таких "солдат". Если и создавать научный центр, куда бы МО отбирало молодые таланты, там надо делать подобие контракта, что угодно, но в этом центре не на один год должны приходить, а оставаться работать дальше на оборону молодые, перспективные специалисты.
    Per se.
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