"Эра" принимает первых призывников. Как попасть служить в технополис Минобороны?

Сообщается о первом призыве в так называемый военный технополис «Эра» в Анапе. Это комплекс, которым владеет министерство обороны РФ, и который создаётся для обеспечения развития и внедрения новейших технологий в сфере обороны. Отмечается, что «Эра» будет консолидировать талант молодых учёных для поиска перспективных технологий, которые могут быть применены в военном деле (и не только).По словам начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майора Александра Линькова, на службу в «Эру» призваны первые 28 молодых военнослужащих «срочной» службы. Это призывники из регионов Поволжья, Урала и Сибири. В частности, в Анапу прибыли призывники из Оренбурга и Татарстана.Как призывник может попасть на службу в «Эру»? Пресс-служба иннополиса сообщает о том, что один из призывников отправил своё резюме на официальный сайт министерства обороны, указав, что в Байконуре он окончил филиал Московского авиационного института и получил диплом по специальности «Экспериментальная отработка летательных аппаратов». В резюме он отметил, что имеет опыт работы в центре им.Хруничева.Над какими проектами уже работает военный иннополис (технополис) «Эра»?В частности, в «Эре» ведутся разработки технического «зрения» для транспорта, включая железнодорожный, изучаются перспективные материалы, включая материалы, основанные на принципе биотехнологий, ведутся эксперименты в сфере медицины, разрабатываются IT-комплексы и др.Отбор призывников в "Эру" осуществляется в том числе и по показателям обучения молодых людей в вузах.