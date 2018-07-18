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Так заработала Россия на ЧМ-2018 или не заработала?

Мировые экономические службы, консалтинговые агентства и средства массовой информации, включая российские, обсуждают и пытаются сделать оценки того, потеряла Россия или приобрела в финансовом плане от проведения чемпионата мира по футболу. Если говорить строго о финансовой составляющей, то большинство пока сходится во мнении о том, что экономически чемпионат для России ушёл в минус. Однако есть и другие оценки, которые учитывают, в частности, вопросы гуманитарного характера. А именно «имиджевую» привлекательность России для иностранных туристов и для развития туризма (включая спортивный) внутреннего.

Американское консалтинговое агентство McKinsey опубликовало свой доклад о финансовой составляющей ЧМ-2018 для России. По мнению аналитиков этой структуры, РФ уже получила чистую прибыль от проведения турнира в объёме до 2,95 млрд долларов. Это именно чистая прибыль за вычетом всех расходов. С этими выводами спорят другие экономисты, включая представителей швейцарской Swiss Appraisal. Они утверждают, что на данный момент Россия не смогла окупить и 10-й части того, что было вложено в проведение крупнейшего турнира 4-летия.

Так заработала Россия на ЧМ-2018 или не заработала?



Ранее экономические аналитики в самой России отмечали, что по итогам года проведение чемпионата мира по футболу в РФ приведёт к дополнительному вкладу в экономику страны на уровне 1-1,2% ВВП. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что, например, в Бразилии произошёл обратный эффект, и бразильская экономика потеряла в результате проведения мероприятия около 0,6% ВВП.

Немецкие специалисты советуют не гнаться в попытках уточнить экономические показатели турнира уже сейчас. По их словам, финансовая составляющая проведения турнира проявит себя в течение 3-4-х лет. Именно спустя такой период времени немецкая экономика почувствовала определённую прибавку от своих вложений в ЧМ-2006. Речь об эксплуатации новых и реконструированных стадионов, транспортной инфраструктуры, о туристической привлекательности, сопутствующем футбольном маркетинге. На одной только продаже сувенирной продукции в Германии сумели заработать свыше 2 млрд евро, консолидировав при этом ещё и инвестиционные пакеты от основных спонсоров после проведения турнира.

Если говорить о ЧМ-2018 в России, то на данный момент очевиден его «психологический» результат.



Турнир для сотен тысяч зарубежных туристов открыл глаза на Россию, что уже позволяет разрушать фейки, которые постоянно транслируются целым рядом западных СМИ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:16
    Кто то заработал,а кто и пролетел.Это рынок.
    Мар.Тира
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:21
      Кто-то точно "заработал".
      На видео попал интересный момент. Справа от Путина стоит женщина. Следим за её рукой.
      http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%
      D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%
      D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A7%D0%9C-2018-%D0%9F%
      D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-4591480.gif
      Shurik70
      1. Тралл Сегодня, 07:25
        "Жучок" в мяче стоил того smile
        Тралл
  2. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:19
    Я как крупнейший диванный экономический аналитик считаю, что Россия только потеряла....

    Что скажет остальное диванное сообщество?
    Titsen
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 07:23
      И в чем заключаются основные потери ?
      Wild_Grey_Wolf
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:27
      Они вас зауррррякают, и съедят!! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:39
        Я не менее крупный диванный эксперт!
        Такое количество иностранных гостей увеличило количество углекислого газа в атмосфере, что по окончании олимпиады привело к парниковому эффекту.
        В Москве ожидается жара под 30 и более градусов!
        drinks
        Shurik70
    3. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:51
      Цитата: Titsen
      Я как крупнейший диванный экономический аналитик считаю, что Россия только потеряла....

      Вы из тех, кто и про Олимпиаду в Сочи то-же самое писал? laughing
      Boris55
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:21
    финансовая составляющая проведения турнира проявит себя в течение 3-4-х лет
    Если это так, то стоит ли рассуждать об этом сегодня. Хотя
    РФ уже получила чистую прибыль от проведения турнира в объёме до 2,95 млрд долларов
    деньги немалые и уже получены в качестве чистой прибыли.
    rotmistr60
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:24
    Время покажет...Если говорить о футбольной составляющей, что дескать даст толчок для развития футбола в России, по итогам сезона посмотрим сколько футбольных клубов не исчезнут по финансовым причинам..Да , отношения к ЧМ ни какого не имеет..Но тем не менее...
    parusnik
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 07:26
    Главной была политическая составляющая,тут 100% победа.А как показывает опыт последних 100 лет,политика и экономика друг без друга жить не могут.А вот насколько быстро политические дивиденты станут финансовой прибылью,и вообще смогут ли наши политичиские долбоящеры реализовать их,вопрос открытый.
    синоби
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:26
    Надо посчитать сколько туристов посетило города-участники Чемпионата мира и помножить на какую-то среднюю сумму, которую тратили туристы. Пусть это долларов 30-50 в день. Допустим, это 2 млн туристов на месяц, то это уже получится порядка $2 млрд. У нас же сейчас вроде самая пре-самая суперстатистика, такую фигню прикинуть не может.
    Altona
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:26
    Ну да, с полупустыми трибунами, и билетами, по цене как на полет на Марс!!! am Зря бабло истратили!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:27
    В долларах общая стоимость подготовки к турниру в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы). Он стал самым дорогим чемпионатом мира по футболу.
    Москва заработала 13 млрд рублей ( половина стоимости стадиона в Лужниках). Доходы прочих городов по умолчанию ниже доходов Москвы. Так что окупаемость - нет ее!
    Продавцы пива окупились- банка по 200 рублей.
    Теперь стадионы переведут на местные бюджеты- вот вам и здравоохранение и школы!
    Silvestr
    1. TarasVE (Владимир) Сегодня, 07:38
      Конечно на эти деньги надо было построить 100500 школ и получилось бы по два учителя в школе.зато Россия первая по количеству школ в мире.
      Также с больницами.
      Или подымем зарплаты учителям и врачам до 1000000 руб в месяц, от этого образование и медицина лучше станут.
      TarasVE
    2. avt Сегодня, 07:52
      Цитата: Silvestr
      В долларах общая стоимость подготовки к турниру в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы)

      Раскладочку финансирования по инфраструктуре и отдельно стадионам дайте , потом и поговорим за прибылЯ и убытки.
      Цитата: Silvestr
      Так что окупаемость - нет ее!

      И тот же Ростовский аэропорт уже разбирают , вместе с дорогой. wassat
      avt
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:30
    Цитата: Silvestr
    Продавцы пива окупились- банка по 200 рублей.

    -----------------------
    Банка пива по цене водки. Страшно подумать, почём была водка. laughing
    Altona
  11. andrewkor Сегодня, 07:36
    Лично я словил кайф от чемпионата,остальное не важно,глядя в телевизор из Ташкента.Кстати Узбекистан впервые официально закупил права на трансляцию,ранее ловили спутники разных стран ,клеили логотип своего канала и алга.Нынче Uzreport комментировал на русском ,а Uzfutbol на узбекском языках.
    andrewkor
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