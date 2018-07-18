Так заработала Россия на ЧМ-2018 или не заработала?

Мировые экономические службы, консалтинговые агентства и средства массовой информации, включая российские, обсуждают и пытаются сделать оценки того, потеряла Россия или приобрела в финансовом плане от проведения чемпионата мира по футболу. Если говорить строго о финансовой составляющей, то большинство пока сходится во мнении о том, что экономически чемпионат для России ушёл в минус. Однако есть и другие оценки, которые учитывают, в частности, вопросы гуманитарного характера. А именно «имиджевую» привлекательность России для иностранных туристов и для развития туризма (включая спортивный) внутреннего.Американское консалтинговое агентство McKinsey опубликовало свой доклад о финансовой составляющей ЧМ-2018 для России. По мнению аналитиков этой структуры, РФ уже получила чистую прибыль от проведения турнира в объёме до 2,95 млрд долларов. Это именно чистая прибыль за вычетом всех расходов. С этими выводами спорят другие экономисты, включая представителей швейцарской Swiss Appraisal. Они утверждают, что на данный момент Россия не смогла окупить и 10-й части того, что было вложено в проведение крупнейшего турнира 4-летия.Ранее экономические аналитики в самой России отмечали, что по итогам года проведение чемпионата мира по футболу в РФ приведёт к дополнительному вкладу в экономику страны на уровне 1-1,2% ВВП. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что, например, в Бразилии произошёл обратный эффект, и бразильская экономика потеряла в результате проведения мероприятия около 0,6% ВВП.Немецкие специалисты советуют не гнаться в попытках уточнить экономические показатели турнира уже сейчас. По их словам, финансовая составляющая проведения турнира проявит себя в течение 3-4-х лет. Именно спустя такой период времени немецкая экономика почувствовала определённую прибавку от своих вложений в ЧМ-2006. Речь об эксплуатации новых и реконструированных стадионов, транспортной инфраструктуры, о туристической привлекательности, сопутствующем футбольном маркетинге. На одной только продаже сувенирной продукции в Германии сумели заработать свыше 2 млрд евро, консолидировав при этом ещё и инвестиционные пакеты от основных спонсоров после проведения турнира.Если говорить о ЧМ-2018 в России, то на данный момент очевиден его «психологический» результат.Турнир для сотен тысяч зарубежных туристов открыл глаза на Россию, что уже позволяет разрушать фейки, которые постоянно транслируются целым рядом западных СМИ.