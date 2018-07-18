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Так заработала Россия на ЧМ-2018 или не заработала?
Мировые экономические службы, консалтинговые агентства и средства массовой информации, включая российские, обсуждают и пытаются сделать оценки того, потеряла Россия или приобрела в финансовом плане от проведения чемпионата мира по футболу. Если говорить строго о финансовой составляющей, то большинство пока сходится во мнении о том, что экономически чемпионат для России ушёл в минус. Однако есть и другие оценки, которые учитывают, в частности, вопросы гуманитарного характера. А именно «имиджевую» привлекательность России для иностранных туристов и для развития туризма (включая спортивный) внутреннего.
Американское консалтинговое агентство McKinsey опубликовало свой доклад о финансовой составляющей ЧМ-2018 для России. По мнению аналитиков этой структуры, РФ уже получила чистую прибыль от проведения турнира в объёме до 2,95 млрд долларов. Это именно чистая прибыль за вычетом всех расходов. С этими выводами спорят другие экономисты, включая представителей швейцарской Swiss Appraisal. Они утверждают, что на данный момент Россия не смогла окупить и 10-й части того, что было вложено в проведение крупнейшего турнира 4-летия.
Ранее экономические аналитики в самой России отмечали, что по итогам года проведение чемпионата мира по футболу в РФ приведёт к дополнительному вкладу в экономику страны на уровне 1-1,2% ВВП. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что, например, в Бразилии произошёл обратный эффект, и бразильская экономика потеряла в результате проведения мероприятия около 0,6% ВВП.
Немецкие специалисты советуют не гнаться в попытках уточнить экономические показатели турнира уже сейчас. По их словам, финансовая составляющая проведения турнира проявит себя в течение 3-4-х лет. Именно спустя такой период времени немецкая экономика почувствовала определённую прибавку от своих вложений в ЧМ-2006. Речь об эксплуатации новых и реконструированных стадионов, транспортной инфраструктуры, о туристической привлекательности, сопутствующем футбольном маркетинге. На одной только продаже сувенирной продукции в Германии сумели заработать свыше 2 млрд евро, консолидировав при этом ещё и инвестиционные пакеты от основных спонсоров после проведения турнира.
Если говорить о ЧМ-2018 в России, то на данный момент очевиден его «психологический» результат.
Турнир для сотен тысяч зарубежных туристов открыл глаза на Россию, что уже позволяет разрушать фейки, которые постоянно транслируются целым рядом западных СМИ.
Американское консалтинговое агентство McKinsey опубликовало свой доклад о финансовой составляющей ЧМ-2018 для России. По мнению аналитиков этой структуры, РФ уже получила чистую прибыль от проведения турнира в объёме до 2,95 млрд долларов. Это именно чистая прибыль за вычетом всех расходов. С этими выводами спорят другие экономисты, включая представителей швейцарской Swiss Appraisal. Они утверждают, что на данный момент Россия не смогла окупить и 10-й части того, что было вложено в проведение крупнейшего турнира 4-летия.
Ранее экономические аналитики в самой России отмечали, что по итогам года проведение чемпионата мира по футболу в РФ приведёт к дополнительному вкладу в экономику страны на уровне 1-1,2% ВВП. Это впечатляющий показатель, особенно если учесть, что, например, в Бразилии произошёл обратный эффект, и бразильская экономика потеряла в результате проведения мероприятия около 0,6% ВВП.
Немецкие специалисты советуют не гнаться в попытках уточнить экономические показатели турнира уже сейчас. По их словам, финансовая составляющая проведения турнира проявит себя в течение 3-4-х лет. Именно спустя такой период времени немецкая экономика почувствовала определённую прибавку от своих вложений в ЧМ-2006. Речь об эксплуатации новых и реконструированных стадионов, транспортной инфраструктуры, о туристической привлекательности, сопутствующем футбольном маркетинге. На одной только продаже сувенирной продукции в Германии сумели заработать свыше 2 млрд евро, консолидировав при этом ещё и инвестиционные пакеты от основных спонсоров после проведения турнира.
Если говорить о ЧМ-2018 в России, то на данный момент очевиден его «психологический» результат.
Турнир для сотен тысяч зарубежных туристов открыл глаза на Россию, что уже позволяет разрушать фейки, которые постоянно транслируются целым рядом западных СМИ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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