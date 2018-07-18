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Американская коалиция потеряла самолёт на севере Сирии?
Из Сирии приходят сообщения о том, что на севере страны потерпел крушение «неизвестный» военный самолёт. В материалах AMN говорится, что крушение произошло примерно в 15 км от города Аль-Шаддади в провинции Хасака (Хасеке). При столкновении самолёта с землёй произошёл взрыв.
Отмечается, что в этом районе САР задачи выполняет исключительно авиация так называемой американской коалиции.
После взрыва фрагменты самолёта разлетелись на сотни метров. О судьбе лётчиков ничего не известно. Ни одна из стран, включая страны американской коалиции, на данный момент не сообщает о потере своего борта над Сирией.
В других источниках заявлено, что это мог быть ударный или разведывательный беспилотник.
Между тем, с юга Сирии приходят сообщения о том, что сирийские вооружённые силы после 48-часового боя взяли под свой контроль самую высокую точку провинции Дараа и получили возможность осуществлять огневые атаки по позициям противника с господствующих высот. Речь идёт о стратегически важной для региона вершине Таль-аль-Харра.
После того как боевики потеряли контроль над этой высотой, им пришлось отступить в провинцию Кунейтра, ещё плотнее прижавших к границам Израиля.
Сирийская правительственная армия водрузила государственный флаг САР на высоте Таль-аль-Харра. Командование САА сообщает, что контроль над этой высотой восстановлен с 2013 года. Тогда эту местность заняли боевики так называемой Свободной армии Сирии.
Ливанские информационные источники продолжают сообщать о том, что помогла САА взять господствующую высоту в Дараа под свой контроль российская военная авиация, которая в течение последних нескольких дней вместе с ВВС САР атаковала позиции боевиков на юге Сирии.
После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало ясно, что президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР. Предпосылки к этому проявили себя ещё в тот момент, когда САА взяла под контроль важнейший участок сирийско-иорданской границы.
Вместе со взятием высоты Таль-аль-Харра САА открывается прямой путь для освобождения от террористов всего юга Сирии. Израильское военное командование обещает не предпринимать мер против САА, если те «не войдут в одностороннем порядке в демилитаризованную зону». Но важная деталь в том, что именно в эту зону стремятся попасть террористы, чтобы спастись от наступающих правительственных войск.
Отмечается, что в этом районе САР задачи выполняет исключительно авиация так называемой американской коалиции.
После взрыва фрагменты самолёта разлетелись на сотни метров. О судьбе лётчиков ничего не известно. Ни одна из стран, включая страны американской коалиции, на данный момент не сообщает о потере своего борта над Сирией.
В других источниках заявлено, что это мог быть ударный или разведывательный беспилотник.
Между тем, с юга Сирии приходят сообщения о том, что сирийские вооружённые силы после 48-часового боя взяли под свой контроль самую высокую точку провинции Дараа и получили возможность осуществлять огневые атаки по позициям противника с господствующих высот. Речь идёт о стратегически важной для региона вершине Таль-аль-Харра.
После того как боевики потеряли контроль над этой высотой, им пришлось отступить в провинцию Кунейтра, ещё плотнее прижавших к границам Израиля.
Сирийская правительственная армия водрузила государственный флаг САР на высоте Таль-аль-Харра. Командование САА сообщает, что контроль над этой высотой восстановлен с 2013 года. Тогда эту местность заняли боевики так называемой Свободной армии Сирии.
Ливанские информационные источники продолжают сообщать о том, что помогла САА взять господствующую высоту в Дараа под свой контроль российская военная авиация, которая в течение последних нескольких дней вместе с ВВС САР атаковала позиции боевиков на юге Сирии.
После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало ясно, что президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР. Предпосылки к этому проявили себя ещё в тот момент, когда САА взяла под контроль важнейший участок сирийско-иорданской границы.
Вместе со взятием высоты Таль-аль-Харра САА открывается прямой путь для освобождения от террористов всего юга Сирии. Израильское военное командование обещает не предпринимать мер против САА, если те «не войдут в одностороннем порядке в демилитаризованную зону». Но важная деталь в том, что именно в эту зону стремятся попасть террористы, чтобы спастись от наступающих правительственных войск.
Использованы фотографии: AMN
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