11:04 18 июля
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Американская коалиция потеряла самолёт на севере Сирии?

Из Сирии приходят сообщения о том, что на севере страны потерпел крушение «неизвестный» военный самолёт. В материалах AMN говорится, что крушение произошло примерно в 15 км от города Аль-Шаддади в провинции Хасака (Хасеке). При столкновении самолёта с землёй произошёл взрыв.

Американская коалиция потеряла самолёт на севере Сирии?


Отмечается, что в этом районе САР задачи выполняет исключительно авиация так называемой американской коалиции.


После взрыва фрагменты самолёта разлетелись на сотни метров. О судьбе лётчиков ничего не известно. Ни одна из стран, включая страны американской коалиции, на данный момент не сообщает о потере своего борта над Сирией.



В других источниках заявлено, что это мог быть ударный или разведывательный беспилотник.

Между тем, с юга Сирии приходят сообщения о том, что сирийские вооружённые силы после 48-часового боя взяли под свой контроль самую высокую точку провинции Дараа и получили возможность осуществлять огневые атаки по позициям противника с господствующих высот. Речь идёт о стратегически важной для региона вершине Таль-аль-Харра.

После того как боевики потеряли контроль над этой высотой, им пришлось отступить в провинцию Кунейтра, ещё плотнее прижавших к границам Израиля.

Сирийская правительственная армия водрузила государственный флаг САР на высоте Таль-аль-Харра. Командование САА сообщает, что контроль над этой высотой восстановлен с 2013 года. Тогда эту местность заняли боевики так называемой Свободной армии Сирии.

Ливанские информационные источники продолжают сообщать о том, что помогла САА взять господствующую высоту в Дараа под свой контроль российская военная авиация, которая в течение последних нескольких дней вместе с ВВС САР атаковала позиции боевиков на юге Сирии.

После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало ясно, что президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР. Предпосылки к этому проявили себя ещё в тот момент, когда САА взяла под контроль важнейший участок сирийско-иорданской границы.

Вместе со взятием высоты Таль-аль-Харра САА открывается прямой путь для освобождения от террористов всего юга Сирии. Израильское военное командование обещает не предпринимать мер против САА, если те «не войдут в одностороннем порядке в демилитаризованную зону». Но важная деталь в том, что именно в эту зону стремятся попасть террористы, чтобы спастись от наступающих правительственных войск.

Использованы фотографии: AMN
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Комментарии 24

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  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:54
    Новость в целом приятная, но после этой фразы осадочек неприятный.
    президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР.
    Ингвар 72
    1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 08:00
      А от чего осадочек то?)
      Алексей Зоммер
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:07
        на фото,как будто жгут вырвали из джипа....
        Дедкастарый
        1. Чёрный Сегодня, 08:09
          Ни одна из стран, включая страны американской коалиции, на данный момент не сообщает о потере своего борта над Сирией.
          Значит есть что или кого скрывать...
          Чёрный
          1. Тралл Сегодня, 08:57
            По некоторым данным, найденные обломки могут принадлежать баллистической ракете MGM-140 ATACMS
            Тралл
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:10
        Цитата: Алексей Зоммер
        А от чего осадочек то?)

        Цитату внимательно перечитайте.
        Ингвар 72
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:14
      Цитата: Ингвар 72
      Новость в целом приятная, но после этой фразы осадочек неприятный.
      президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР.

      Подумал также. С языка сняли!!!!!!! Не возражает, что хозяева из своего дома бандюг выгоняют!!!!!!!Скромняга штатник! !!!!
      Reptiloid
    3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:19
      Так и хорошо, что не возражает... Если бы возражал - все равно ""добили" бы бармалее, но с ненужными трудностями. А тут он "разрешил солнцу садиться строго по календарю"! Сохранил лицо laughing
      Горный стрелок
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 10:22
        Цитата: Горный стрелок
        А тут он "разрешил солнцу садиться строго по календарю"!

        На востоке Сирии солнце всходит с другой стороны? wink Сирийская армия туда нос не сует, и вы знаете почему. hi
        Ингвар 72
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:09
    Что тоя не вижу характерных обломков самолета
    Александр романов
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:24
      Слепой значит
      Грибок
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:26
        Цитата: Грибок
        Слепой значит

        Да не зрячий,покажи запчасти самолета. Обтекатель чего то вижу и больше ничего.
        Провода от хонды
        Александр романов
        1. vadimtt (Вадим) Сегодня, 08:40
          У этого Хондовского жгута нет вибростойких разъемов с резьбовой фиксацией, а на жгуте в статье есть bully
          С другой стороны откуда фото - вопрос smile
          vadimtt
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 08:31
      .
      Цитата: Александр романов
      не вижу характерных обломков самолета
      Это объяснимо. Обломки разлетелись далеко. Обломок с серийным номером и маркерами принадлежности ещё не нашли.
      udincev
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:34
        Цитата: udincev
        Обломки разлетелись далеко.

        Ага,два упало тут,остальное разлетелось и не могут наити. двигатели так вообще в пыль разлетелись при ударе об землю
        Александр романов
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:09
          взрыв был такой силы. что все испарилось...привет hi
          роман66
        2. udincev (Виктор) Сегодня, 09:56
          Цитата: Александр романов
          Ага,два упало тут,остальное разлетелось

          Вывод: ничего не сбито, кроме 2-х обломков, которые тут, на фото?
          По поводу сбитых ракет амеро-брито-французских тоже не всех обломков фото были выложены. Оказалось - правда не все сбили. Пару умных ушли на разборку в Москву, не светясь на немедленных фото.
          udincev
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:17
    Такой мощный взрыв, что все разметало, и беспилотник? Чем же он начинён то был? Ладно, скоро узнаем... Какой такой павлин-мавлин wassat
    Горный стрелок
  4. udincev (Виктор) Сегодня, 08:22
    Израильское военное командование обещает не предпринимать мер против САА, если те «не войдут в одностороннем порядке в демилитаризованную зону». Но важная деталь в том, что именно в эту зону стремятся попасть террористы, чтобы спастись от наступающих правительственных войск.
    Многое будет зависеть от Израиля. Как он себя поведёт.
    Когда в 2014 у границы с Россией не только украинцы выдавливались, но и снаряды прилетали - ситуация похожая, при которой при которой возможны любые действия Израиля.
    udincev
    1. 100502 (2203) Сегодня, 08:44
      Израиль будет защищать своих ручных террористов пока ему это ничем не грозит
      100502
  5. Комментарий был удален.
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:40
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:52
    Американская коалиция потеряла самолёт на севере Сирии? Ну, а, что мы хотели request пока в Сирии только одни потери для всех. Дивиденды (прибыль) возможны потом.
    Теренин
  8. prapor75m (андрей) Сегодня, 08:59
    Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, предполагает, что обломки принадлежат не самолету, а американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS. «Она имеет дальность от 128 до 300 км и может запускаться с помощью системы M142 HIMARS. Ранее HIMARS уже использовались в Сирии против боевиков "Исламского государства"», — уточняет блог.
    prapor75m
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:24
    Представленные на скудных фото части совершенно не говорят об их принадлежности к самолету. Наверное через денек будет более точная информация.
    Израильское военное командование обещает не предпринимать мер против САА, если те «не войдут в одностороннем порядке в демилитаризованную зону»
    Вроде хорошо, что обещают. Но как быть с боевиками, которые войдут в эту зону. Может Израиль поспособствует их уничтожению?
    rotmistr60
  10. Комментарий был удален.
  11. LifeIsGood (Антон) Сегодня, 10:19
    Цитата: Ингвар 72
    Новость в целом приятная, но после этой фразы осадочек неприятный.
    президент США фактически не возражает против того, чтобы сирийские войска взяли под свой контроль всю южную границу САР.

    Расслабтесь. Это все фигня. Внимательно перечитайте статью. Данное высказывание просто МНЕНИЕ автора статьи! И все, не более! С тем же результатом автор МОГ написать, что Путин (нагнул, сказал и бла-бла-бла). Читая подобные опусы надо ВСЕГДА обращать внимание, что это МНЕНИЕ автора статьи или ЦИТАТА ответственного лица.
    LifeIsGood
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