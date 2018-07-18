11:04 18 июля
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В российском ОПК рассказали о превосходстве «Кинжалов» над «Искандерами»

Ракета «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в 3 раза большей, чем ее сухопутный прототип – ракета комплекса «Искандер», передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.



Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая применяется сегодня с истребителя МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авианоситель, имеет дальность поражения 1,5 тыс. км, пояснил источник.


Он сообщил, что «Кинжал» планируется также запускать с бомбардировщика Ту-22М3. И в этом случае дальность его поражения останется примерно такой же.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такое увеличение дальности полета ракеты без каких-либо ощутимых доработок связано с тем, что ей в меньшей степени надо преодолевать земное притяжение. Кроме того, «Кинжалу» не надо тратить энергию на горизонтальный разгон, поскольку самолет во время пуска летит на сверхзвуковой скорости.

Одной из причин превращения «Искандера» в «Кинжал» являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.

Сегодня Россия в короткие сроки получила новую ракету, унифицированную с ракетой комплекса «Искандер», что значительно удешевило производство и упростило управление – система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:18
    Представляю, какие глаза у американцев и натовцев belay Захотят с нами воевать, "кинжалы" их достанут везде! wink
    Симон
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:24
      Гордиться есть чем , но не все так просто.
      cniza
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:26
        Плакать и унывать тоже не нужно
        Грибок
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:31
          А кто плачет и унывает? belay
          cniza
          1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:43
            Да половина на этом сайте
            Грибок
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:45
              Так и флаг им в руки , но надо понимать , что расслабляться нельзя.
              cniza
    2. Случайный (Сергей) Сегодня, 08:26
      Цитата: Симон
      Захотят с нами воевать, "кинжалы" их достанут везде!


      Дальность поражения и точность попадания...это абсолютно разные "вещи", если конечно не со СБЧ. wink
      Никогда Дальность поражения с Ту-22М3 (в будущем wassat ) не сможет сравниться с Дальностью поражения с Миг-31К..."от слова" НИКОГДА! soldier
      Ракета комплекса Искандер может поражать точечные цели и объекты с высокой точностью, а вот ракета комплекса "Кинжал"....большой вопрос,ну за исключением пусков с Дальности "прямого обнаружения цели" wink
      Так что "шапок" надо бы по-меньше....а то как то...неловко становится feel
      Случайный
      1. Например Сегодня, 08:31
        Цитата: Случайный
        Никогда Дальность поражения с Ту-22М3 (в будущем wassat ) не сможет сравниться с Дальностью поражения с Миг-31К..."от слова" НИКОГДА! soldier

        Вы инженер данного комплекса? Или просто все знаете обо всем? Клавиатура все стерпит? wassat
        Ни чего, что мы тут рядом с вами пишем? "а то как то...неловко становится" laughing
        Например
        1. Случайный (Сергей) Сегодня, 08:38
          Цитата: Например
          Ни чего, что мы тут рядом с вами пишем?

          Ну вы "тут рядом уже 18 лет ...пишите" wassat и ничего......"благосостояние народа из списка форбс"...только растёт wassat
          Случайный
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:37
            Случайный
            Ну вы "тут рядом уже 18 лет ...пишите" wassat и ничего......"благосостояние народа из списка форбс"...только растёт wassat
            А список Форбс как-то влияет на дальность и точность поражения "Кинжала"? По поводу 18 лет, о которых вы вспомнили совершенно не к месту - ваши все эти годы более 1,5% в сумме не набирали, но орут громче всех, кстати призывая сократить военные расходы.
            rotmistr60
            1. Например Сегодня, 10:21
              Цитата: Случайный
              Ну вы "тут рядом уже 18 лет ...пишите"

              А что было 18 лет назад? Почему именно этот срок? request
              Например
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:44
        Хорошо рассуждать с дивана не зная ничего что знают инженеры и разработчики данной ракеты?
        Грибок
      3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:08
        Случайный (Сергей)

        А почему не может сравниться дальность поражения с Ту 22М3 и Миг 31К?
        Почему так категорично?
        NN52
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:23
          Абстрагируясь от выкладок знатоков выше, предложу достаточно простые суждения "на пальцах": скорость МиГ-31 намного выше Ту-22М3. В случае "Кинжала" МиГ-31 выступает в роли разгонного блока. Соответственно начальная скорость у "Кинжала", запущенного с МиГ-31 выше, чем у запущенного с Ту-22М3. Соответственно, и дальность, при прочих равных, должна быть больше. + при одинаковой маршевой скорости ракеты, с Ту-22М3 надо больше топлива потратить, чтобы так разогнаться. Насколько больше? - вопрос. Соответственно, и дальность с МиГ-31 запущенного "Кинжала" будет больше. Вопрос, насколько (при прочих равных) это погоду сделает? +/- 50-70 км при дальности 1500 км и скорости носителя 3100-3500 км/ч роли не сыграют. Плюс, говоря о расходе топлива, нужно учитывать необходимые резервы на активное маневрирование на маршевом и конечном участке траектории.
          Говорить же о том, что при такой дальности поражения от скорости зависит точность попадания, простите, глупость. Если грубо, все то, что надо поразить дальше 50 км с высокой точностью, зависит не от начальной скорости, а от наведения, и это наведение должно быть (СБЧ, со спутника, комбинированное, но должно быть).
          Безликий
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 10:11
            Безликий

            Кинжал запускают с высоты 8-12 км и на скорости 1200 - 1400 км/ч....
            Поэтому и Ту 22м3 подходит по всем параметрам...
            NN52
            1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:35
              Попробую быть аккуратным. Возникают следующие вопросы:
              1) если сверхскорость не нужна, зачем под "Кинжал" переделывать высотный перехватчик. У нас более классических бомберов мало? Почему с Ту-22М3 не начать?
              2) МиГ-31 - "разгонный блок". Чем выше скорость разгонного блока - тем меньше топлива ракета теряет на старте, разгоняясь далее. Соответственно, тем дальше летит. Соответственно, если не пробовать такие скорости опять вопрос: зачем МиГ-31, ведь основной его "конек", это скорость?
              3) наверное, если бы Ту-22М3 по всем параметрам сразу подходил, на него бы и поставили, тем более, что там уже есть место для 3х ракет. или до такой простой мысли в КБ всем скопом додуматься не смогли?
              Безликий
              1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 11:00
                Безликий

                Ответ простой..
                На тот момент МиГ 31 как раз проходил модернизацию до БМ, два завода и все линии были восстановлены под модернизацию. А про модернизацию Ту 22 даже и речи не шло..
                Поэтому пошли простым и дешёвым путём...
                Теперь дошла очередь до модернизации Ту 22..
                Всё просто...

                И ещё один момент, пока не придумали, как производить пуск (сброс) на скорости 2-3 М... Не получается НИУКОГО...
                NN52
          2. neri73-r Сегодня, 10:33
            Цитата: Безликий
            Абстрагируясь от выкладок знатоков выше, предложу достаточно простые суждения "на пальцах": скорость МиГ-31 намного выше Ту-22М3. В случае "Кинжала" МиГ-31 выступает в роли разгонного блока. Соответственно начальная скорость у "Кинжала", запущенного с МиГ-31 выше, чем у запущенного с Ту-22М3. Соответственно, и дальность, при прочих равных, должна быть больше. + при одинаковой маршевой скорости ракеты, с Ту-22М3 надо больше топлива потратить, чтобы так разогнаться. Насколько больше? - вопрос. Соответственно, и дальность с МиГ-31 запущенного "Кинжала" будет больше. Вопрос, насколько (при прочих равных) это погоду сделает? +/- 50-70 км при дальности 1500 км и скорости носителя 3100-3500 км/ч роли не сыграют. Плюс, говоря о расходе топлива, нужно учитывать необходимые резервы на активное маневрирование на маршевом и конечном участке траектории.
            Говорить же о том, что при такой дальности поражения от скорости зависит точность попадания, простите, глупость. Если грубо, все то, что надо поразить дальше 50 км с высокой точностью, зависит не от начальной скорости, а от наведения, и это наведение должно быть (СБЧ, со спутника, комбинированное, но должно быть).

            Когда Вы пишите, создаётся впечатление, что вы бредите (с), сплошные "возможно", "может быть," и т. Д.
            neri73-r
          3. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:01
            Цитата: Безликий
            скорость у "Кинжала", запущенного с МиГ-31 выше, чем у запущенного с Ту-22М3.

            А вам точно известно, на какой скорости происходит пуск "Кинжала" с МиГ-31 и на какой он будет производиться с Ту-22М-3? То, что Миг может развивать скорость до 3000 км/час вовсе не значит, что пуски будут осуществляться именно на такой скорости.
            Piramidon
        2. sheridans (Леонид) Сегодня, 10:14
          Да потому что у них разные рубежи пуска. Сравните боевой радиус Миг-31 и Ту-22м3.
          sheridans
      4. mark1 Сегодня, 09:09
        Цитата: Случайный
        Никогда Дальность поражения с Ту-22М3 (в будущем ) не сможет сравниться с Дальностью поражения с Миг-31К..."от слова" НИКОГДА!

        Ваша мудрость вводит в оторопь.
        Никогда не говори никогда!
        mark1
      5. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:43
        Цитата: Случайный
        Так что "шапок" надо бы по-меньше....а то как то...неловко становится feel

        Если у Нас есть такие шапочки, то почему Нам должно быть неловко? Это у Пентагона должна башка болеть hi
        Tusv
      6. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:02
        Случайный! Не надо предполагать или намекать про то, чего не знаете... Ракета комплекса Кинжал управляется на всём участке полёта при гиперзвуковой скорости в потоке плазмы! Будет надеяться на честность слов В.В. Путина.
        SETTGF
      7. SSR (Roman) Сегодня, 11:01
        Цитата: Случайный
        Никогда Дальность поражения с Ту-22М3 (в будущем ) не сможет сравниться с Дальностью поражения с Миг-31К..."от слова" НИКОГДА!

        Цитата: Например
        Вы инженер данного комплекса? Или просто все знаете обо всем?

        Эмм... он наверное хотел сказать что МиГ-31 не может долететь до точки запуска Ту-22М3 (без дозаправок). Он хотел подчеркнуть очевидное дальность перехватчика и ракеты +/- 600 +1500 и дальность дальнего бомбардировщика +/- 1500 ракеты. laughing )))
        SSR
    3. AUL (Александр) Сегодня, 08:47
      Одной из причин превращения «Искандера» в «Кинжал» являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.
      А вы думаете, амерам сложно будет модифицировать свой "Першинг-2" по такой же схеме? Так что палка о двух концах!
      AUL
      1. mark1 Сегодня, 09:15
        Цитата: AUL
        А вы думаете, амерам сложно будет модифицировать свой "Першинг-2" по такой же схеме?

        Можно то можно, а зачем? В нашем случае БРСД для амеров избыточны, хватит ОТР или даже тактических, скоро плевком до центра Москвы достанут.
        mark1
      2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:06
        AUL! Специалистам США необходимо сделатбь систему управления в потоке плазмы - это проблема, а также изготовить лёгкие материалы, выдерживающие аэродинамический нагрев и так далее...
        SETTGF
    4. красноярск Сегодня, 10:45
      Цитата: Симон
      Представляю, какие глаза у американцев и натовцев belay Захотят с нами воевать, "кинжалы" их достанут везде! wink

      Да обыкновенные у них будут глаза. Потому что, в отличии от Вас, они понимают, что один "Кинжал" ничего не решает в случае возникновения конфликта.
      красноярск
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:31
    Где-то полгода назад Баранец писал про "Искандеры" с дальностью до 1500 км. Я тогда сильно удивился what ...А по-ходу он что-то знал про "Кинжал"...
    злой партизан
    1. mark1 Сегодня, 09:16
      "Осетра" ВВП на 500 кМ таки урезали.
      mark1
  3. Larum (Larum) Сегодня, 09:07
    Так первая ступень стала раз в 50 больше. см на фото
    надеюсь, не дороже....
    Larum
  4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:16
    Много разговоров про Гиперзвук....но , мне кажется, гп ракета нужна только для поаржения Авианосцев и крупных кораблей. В силу наличия в ней ПВРД, там остается немного места под БЧ. А поаражать наземные и стационарные цели как то сложно и дорого.
    Zaurbek
    1. Тибидох (Александр) Сегодня, 09:48
      Цитата: Zaurbek
      В силу наличия в ней ПВРД

      Наличия чего, простите?
      Вообще-то, ракета имеет одну ступень с твердотопливным двигателем (ведь речь идет не о крылатой ракете, а о квазибаллистической).
      Цитата: Zaurbek
      поаражать наземные и стационарные цели как то сложно и дорого.

      Уважаемый Заурбек, и тут я с Вами не соглашусь, наземные и стационарные цели поражать не сложнее, чем надводные.
      С Уважением!
      Тибидох
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:59
        Я про гиперсзвуковую ракету с ПВРД , ее цену и размер ВВ в кг в стравнении с бал ракетой "Кинжал". В простой баллистической ракете бч будет больше в кг...
        Zaurbek
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:16
    Асимметричный ответ! И "Калибры", и "Кинжалы" - это хороший ответ на ограничения РСМД. Европейский театр - под прицелом. ВЕСЬ. И ТЯО вероятно, можно ставить...
    Горный стрелок
  6. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:07
    полторы тысячи км это отличный периметр обороны, со всех сторон РФ защищена с воздуха
    Хаджи Мурат
  7. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:07
    МУраховский такой эксперт..такой эксперт.....
    dvina71
    1. Login_Off (And) Сегодня, 10:21
      Через год будут писать, что этот эксперт выразил только СВОЕ мнение.
      Почему так верят всяким хотелкам.
      Login_Off
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:38
        Цитата: Login_Off
        Почему так верят всяким хотелкам.

        Да для меня тоже это загадка..увидел знакомый профиль и давай свое экспертное мнение накладывать...,пофиг что ТТХ "Кинжала" еще нигде не засветились..
        dvina71
  8. тлауикол (Иван) Сегодня, 10:14
    "система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский" -
    а как же авианосцы ?
    тлауикол
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