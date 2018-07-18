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В российском ОПК рассказали о превосходстве «Кинжалов» над «Искандерами»
Ракета «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в 3 раза большей, чем ее сухопутный прототип – ракета комплекса «Искандер», передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.
Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая применяется сегодня с истребителя МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авианоситель, имеет дальность поражения 1,5 тыс. км, пояснил источник.
Он сообщил, что «Кинжал» планируется также запускать с бомбардировщика Ту-22М3. И в этом случае дальность его поражения останется примерно такой же.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такое увеличение дальности полета ракеты без каких-либо ощутимых доработок связано с тем, что ей в меньшей степени надо преодолевать земное притяжение. Кроме того, «Кинжалу» не надо тратить энергию на горизонтальный разгон, поскольку самолет во время пуска летит на сверхзвуковой скорости.
Одной из причин превращения «Искандера» в «Кинжал» являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.
Сегодня Россия в короткие сроки получила новую ракету, унифицированную с ракетой комплекса «Искандер», что значительно удешевило производство и упростило управление – система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский.
Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая применяется сегодня с истребителя МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авианоситель, имеет дальность поражения 1,5 тыс. км, пояснил источник.
Он сообщил, что «Кинжал» планируется также запускать с бомбардировщика Ту-22М3. И в этом случае дальность его поражения останется примерно такой же.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такое увеличение дальности полета ракеты без каких-либо ощутимых доработок связано с тем, что ей в меньшей степени надо преодолевать земное притяжение. Кроме того, «Кинжалу» не надо тратить энергию на горизонтальный разгон, поскольку самолет во время пуска летит на сверхзвуковой скорости.
Одной из причин превращения «Искандера» в «Кинжал» являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.
Сегодня Россия в короткие сроки получила новую ракету, унифицированную с ракетой комплекса «Искандер», что значительно удешевило производство и упростило управление – система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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