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Новая серия контактов РФ и США: "Бешеный пёс" Пентагона настроился на Шойгу
По сообщению информационного агентства Рейтер со ссылкой на неназванные должностные лица в оборонном ведомстве США, глава Пентагона Джэймс Мэттис в ближайшее время может быть готов к переговорам с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Если это произойдет, то это будет первой за последние три года встречей руководителей оборонных ведомств РФ и США на таком уровне. Пентагон эту информацию пока никак не комментирует.
В то же время источники Рейтер не могут более точно сказать, будет ли это личная встреча, или переговоры пройдут в телефонном формате. Интересен тот факт, что речь о возможной встрече Мэттиса и Шойгу зашла сразу же после завершения 16 июля саммита в Хельсинки, на котором состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
По словам Игоря Конашенкова, официального представителя Минобороны РФ, его ведомство готово выполнить все те договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи двух глав государств. Это, в частности, более тесное взаимодействие российских и американских коллег по сирийскому вопросу, продление договора СНВ, а также другие важные вопросы, касающиеся безопасности.
Напомним, что глава Пентагона Джэймс Мэттис неоднократно критиковал российскую внешнюю политику. В стратегии национальной безопасности, которая были принята в США, Москва и Пекин - главные источники угрозы для американского государства. Тем не менее, это никак не отразилось на переговорах главы Пентагона с представителями руководства Китая, и встреча состоялась в июне этого года.
Для справки: В последний раз общение двух руководителей оборонных ведомств России и США проходило в сентябре 2015 года, когда Сергей Шойгу и Эштон Картер, предыдущий глава Пентагона, в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию в Сирии и договорились о необходимости согласовывать свои усилия по ведению борьбы с международным терроризмом. При этом Картер не раз заявлял о том, что общение с российским министром обороны он считает «малоэффективным».
В то же время источники Рейтер не могут более точно сказать, будет ли это личная встреча, или переговоры пройдут в телефонном формате. Интересен тот факт, что речь о возможной встрече Мэттиса и Шойгу зашла сразу же после завершения 16 июля саммита в Хельсинки, на котором состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
По словам Игоря Конашенкова, официального представителя Минобороны РФ, его ведомство готово выполнить все те договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи двух глав государств. Это, в частности, более тесное взаимодействие российских и американских коллег по сирийскому вопросу, продление договора СНВ, а также другие важные вопросы, касающиеся безопасности.
Напомним, что глава Пентагона Джэймс Мэттис неоднократно критиковал российскую внешнюю политику. В стратегии национальной безопасности, которая были принята в США, Москва и Пекин - главные источники угрозы для американского государства. Тем не менее, это никак не отразилось на переговорах главы Пентагона с представителями руководства Китая, и встреча состоялась в июне этого года.
Для справки: В последний раз общение двух руководителей оборонных ведомств России и США проходило в сентябре 2015 года, когда Сергей Шойгу и Эштон Картер, предыдущий глава Пентагона, в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию в Сирии и договорились о необходимости согласовывать свои усилия по ведению борьбы с международным терроризмом. При этом Картер не раз заявлял о том, что общение с российским министром обороны он считает «малоэффективным».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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