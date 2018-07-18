11:05 18 июля
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Новая серия контактов РФ и США: "Бешеный пёс" Пентагона настроился на Шойгу

По сообщению информационного агентства Рейтер со ссылкой на неназванные должностные лица в оборонном ведомстве США, глава Пентагона Джэймс Мэттис в ближайшее время может быть готов к переговорам с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Если это произойдет, то это будет первой за последние три года встречей руководителей оборонных ведомств РФ и США на таком уровне. Пентагон эту информацию пока никак не комментирует.

Новая серия контактов РФ и США: "Бешеный пёс" Пентагона настроился на Шойгу


В то же время источники Рейтер не могут более точно сказать, будет ли это личная встреча, или переговоры пройдут в телефонном формате. Интересен тот факт, что речь о возможной встрече Мэттиса и Шойгу зашла сразу же после завершения 16 июля саммита в Хельсинки, на котором состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.


По словам Игоря Конашенкова, официального представителя Минобороны РФ, его ведомство готово выполнить все те договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи двух глав государств. Это, в частности, более тесное взаимодействие российских и американских коллег по сирийскому вопросу, продление договора СНВ, а также другие важные вопросы, касающиеся безопасности.

Напомним, что глава Пентагона Джэймс Мэттис неоднократно критиковал российскую внешнюю политику. В стратегии национальной безопасности, которая были принята в США, Москва и Пекин - главные источники угрозы для американского государства. Тем не менее, это никак не отразилось на переговорах главы Пентагона с представителями руководства Китая, и встреча состоялась в июне этого года.

Для справки: В последний раз общение двух руководителей оборонных ведомств России и США проходило в сентябре 2015 года, когда Сергей Шойгу и Эштон Картер, предыдущий глава Пентагона, в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию в Сирии и договорились о необходимости согласовывать свои усилия по ведению борьбы с международным терроризмом. При этом Картер не раз заявлял о том, что общение с российским министром обороны он считает «малоэффективным».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:20
    Подождем официальной информации...
    parusnik
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:22
      Кто то начинает разыгрывать карты , согласен надо подождать.
      cniza
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:36
        Честно даже не знаю, и не могу предположить о чем они могут в принципе договориться, цели абсолютно диаметральны. Но встречаться все равно надо...)
        maxim947
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:38
          Трамп не так прост и мне кажется он заранее все просчитал.
          cniza
          1. Татьяна Сегодня, 08:57
            Договариваться с главой Пентагона Джэймс Мэттис по кличке "Бешеный пёс" - всё равно что договариваться индейцам (россиянам) с конкистадо́рами (завоевателями).

            СПРАВКА
            Конкистадо́р (архаизм конквиста́дор, исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки.
            Татьяна
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:00
              Речь , по большому , идет не о договоренности , а о постоянных контактах.
              cniza
              1. Татьяна Сегодня, 09:22
                Цитата: cniza
                Речь , по большому, идет не о договоренности , а о постоянных контактах.

                Грош цена контактам без договорённостей и если достигнутые договорённости не соблюдаются.
                Такие неопределённо "плавающие" контакты с главой Пентагона Джэймс Мэттис по кличке "Бешеный пёс" означают для россиян только одно - возможный слив информации Пентагону с самых "верхов" из МО России.
                Татьяна
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:27
                  Татьяна love
                  Цитата: Татьяна
                  Грош цена контактам без договорённостей и если договорённости не соблюдаются.

                  Совершенно верно ! Говорильня и переливание из пустого в порожнее . А уж как матрасы умеют соблюдать договорённости (особенно устные) все знают .
                  bouncyhunter
                  1. Татьяна Сегодня, 09:41
                    Павел, привет! hi
                    Цитата: bouncyhunter
                    Говорильня и переливание из пустого в порожнее. А уж как матрасы умеют соблюдать договорённости (особенно устные) все знают .
                    Люди, занятые на высоких должностях, просто так не встречаются. Потаённая цель у каждой из сторон имеется всегда.

                    Настораживает следующее:
                    - 5 июля 2012 года, Сергей Шойгу получил большой крест ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский орден). (На постсоветском пространстве таких было всего двое – Горбачёв и Сакашвили.)
                    - А 6 ноября 2012 года генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу по рекомендации Дмитрия Медведева назначен министром обороны Российской Федерации вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова. (До этого Шойгу в армии не служил, по специальности он строитель.)
                    ----------------------
                    Известно, что 200 лет тому назад Александр I запретил мальтийцам и масонскому мальтийскому ордену появляться на территории Российской Империи.
                    И вот, спустя 2 века, 4 июля 2012 года М. Фестинг, Великий Магистр этого самого ордена, посетил Россию (уже при президентской власти Путина) и вручил в посольстве Италии бывшему главному спасателю всея Руси главную высшую награду этого ордена - Рыцарский военный крест.
                    При этом Великий Магистр заявил, что принято решение наградить Сергея Шойгу большим крестом в знак признания его вклада в развитие МЧС России и роли, которую он сыграл в деле оказания помощи. И что эта награда служит ПРИЗНАНИЕМ вклада Шойгу в укрепление связей, дружбы и сотрудничества между Россией и Мальтийским орденом.
                    После этой речи Великого Магистра появляется ряд вопросов к Шойгу:
                    1. Какой вклад "в укрепление связей, дружбы и сотрудничества между Россией и Мальтийским орденом" внес С.К.Шойгу: что он для этого предпринял, какие цели и задачи решил?
                    Тем более, что вместе с С.К.Шойгу, награждёнными Рыцарским крестом являются: Б.А.Березовский, П.П.Бородин, Г.Э.Бурбулис, М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, В.В.Илюшин, В.В.Костиков, М.Ю.Лесин, С.Ф.Лисовский, Е.М.Примаков, А.В.Руцкой, С.А.Филатов, М.Ш.Шаймиев, С.М.Шахрй, В.Б.Юмашев, С.В.Ястржембский.
                    2. Что делает С.К. Шойгу - бывший главный спасатель России и ныне министр обороны РФ - в этой компании, которая главным делом своей жизни поставила разрушение России (того, что от неё осталось), развала промышленности, науки и образования, вымирание русских людей и духовное обнищание нации?

                    Фурсов и Краснов про мальтийца Шойгу. Опубликовано: 22 мая 2018 г.
                    Татьяна
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:45
                      Может , награждение Рыцарским орденом - провокация с целью скомпрометировать Шойгу ?
                      bouncyhunter
                      1. Татьяна Сегодня, 10:05
                        Цитата: bouncyhunter
                        Может , награждение Рыцарским орденом - провокация с целью скомпрометировать Шойгу ?

                        Вообще это является проявлением оказания т.н. "мягкой силы" Запада на представителей руководства РФ - т.е. финансовый и моральный подкуп с целью перетягивания российских лидеров компрадорски на свою сторону. Если перетягивания лидера России на свою сторону у Запада не получается, то тогда действительно с целью провокации. А где тогда был ум у С.К. Шойгу?

                        Россия - КОЛОНИЯ США! 1 млрд $ дани в день. Евгений Фёдоров. Опубликовано: 8 июн. 2018 г.
                        Татьяна
                    2. den3080 Сегодня, 10:39
                      Прочитал «список награждённых», не проверял, но получается, что этот крест типа октябрятской звездочки - всем кому нипопадя дают:)
                      И Шаймиеву дали, бусурманину фактически:)

                      А кто теперь Шойгу? Признанный кавалер Большого креста справедливости, принявший торжественные обеты, кавалер поступивший в новициат или кавалер Большого креста в послушании? А может Донат преданности I-III класса?
                      den3080
                      1. Татьяна Сегодня, 10:53
                        Цитата: den3080
                        Прочитал «список награждённых», не проверял, но получается, что этот крест типа октябрятской звездочки - всем кому нипопадя дают:)
                        И Шаймиеву дали, бусурманину фактически:)

                        А чего Вы удивляетесь? "Басурманство" тут не причём.
                        Шаймиев - татарско-мусульманский сепаратист ещё тот! Никак не может в титульной национальной автономной Р. Татарстан остановить русофоствующих татарских националистов.
                        Да и вообще поинтересуйтесь политикой Шаймиева в отношениях с федеральной властью в Москве. Многое Вам понятно станет, за что Мальтийским орденом россиян на Западе награждают.
                        Татьяна
            2. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 09:45
              Цитата: Татьяна
              Договариваться с главой Пентагона Джэймс Мэттис по кличке "Бешеный пёс" - всё равно что договариваться индейцам (россиянам) с конкистадо́рами (завоевателями).

              СПРАВКА
              Конкистадо́р (архаизм конквиста́дор, исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки.

              Так то да, только индейцам ответить им нечем было. а у нас слава богу есть чем ответить.
              Росомаха
            3. SSR (Roman) Сегодня, 10:04
              Цитата: Татьяна
              Договариваться с главой Пентагона Джэймс Мэттис по кличке "Бешеный пёс" - всё равно что договариваться индейцам

              Татьяна, переговоры с "Бешеный пёс" и его освещение этих переговоров, могут оказаться лёгким успокоительным как для республиканцев, так и для демократов и Сми.
              SSR
              1. Татьяна Сегодня, 10:24
                Цитата: SSR
                переговоры с "Бешеный пёс" и его освещение этих переговоров, могут оказаться лёгким успокоительным как для республиканцев, так и для демократов и Сми.

                Без согласия С.К. Шойгу (главы МО РФ) на диктаторские условия госдепа США от главы Пентагона Джэймса Мэттиса никаким успокоительным не будет как ни для республиканцев, так и ни для демократов.
                Татьяна
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:25
    Опять домыслы и предположения. Одно можно знать точно. "Прогнуть" Шойгу никаким "бешеным псам" не удасться.
    Горный стрелок
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 08:29
    Бешеный Пёс. belay А чо до сих пор не пристрелили?.. what
    злой партизан
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:41
      Цитата: злой партизан
      Бешеный Пёс. А чо до сих пор не пристрелили?..

      Бешенный пёс это он у них. А для нас пока он маленькая, вонючая шавка yes
      Теренин
  4. Ольга Доновина (Ольга Доновина) Сегодня, 08:34
    Похоже у пiндocни сдали нервы. Она прочухала, что Россия не за кем в СНВ не гонится, уйдя вперед лет на 50. "Исключительность" стала объектом юмора, а потреблять чужое без меры и создавать для этого условия наперёд, в том числе международным разбоем и печатным станком, необходимо как-то продолжать.
    Ольга Доновина
    1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 10:36
      Китай вот главный противник США ! Купить Россию . Товар у США есть это - (Украина -Сирия - Грузия -Молдавия ) . Китай останется один .. А затем и Русских можно кинуть . Мне эта нынешняя возня видится так !
      30 вис
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:53
    Цитата: parusnik
    Подождем официальной информации...

    Раньше не о чем с нами говорить не хотели, а теперь, когда нашими "кинжалами" за пахло, стало боязно, хотят договариваться. Видимо страшно стало. wink laughing
    Симон
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:56
    Цитата: злой партизан
    Бешеный Пёс. belay А чо до сих пор не пристрелили?.. what

    А какой он бешеный пес! Трусоват он оказывается, когда нашу силу почуял! wink laughing
    Симон
    1. Барон Самеди (Барон Самеди) Сегодня, 09:17
      правильно ! Сила России - в мультфильмах !
      Барон Самеди
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:00
    Цитата: cniza
    Трамп не так прост и мне кажется он заранее все просчитал.

    Трамп счетовод только по деньгам, а в политике он ноль - не нашим, не вашим! request
    Симон
  8. Барон Самеди (Барон Самеди) Сегодня, 09:16
    о чём им разговаривать ? Разве что о тех сладких временах для Шойгу,когда он сотнями и тысячами убивал русских людей в октябре 93-го года.....После чего ни дня не служивший в армии Кужегет вырос до генералиссимуса ( если судить по клоунскому мундиру,которому позавидовали бы любые латиноамериканские диктаторы)......
    Барон Самеди
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 09:29
      Выдыхай голубчик,выдыхай а то сдохнешь )))
      лесовозник
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:29
      азве что о тех сладких временах для Шойгу,когда он сотнями и тысячами убивал русских людей в октябре 93-го года.....
      Вы это о чем? Это когда Шойгу убивал "сотнями и тысячами русских людей"? Вы зарегистрировались на сайте, чтобы нести (вбрасывать) откровенную провокационную чушь?
      rotmistr60
    3. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:34
      Барон Самеди! Не пишите глупости! Все, кто был до него в начале 90-х, ничего не делали для армии в силу определённых причин, а только подстраивались под алкоголика Ёлкина и дрожали за своё место, и только...как сейчас многие руководители, которых надо гнать от власти и не только!
      SETTGF
      1. vicvladol (Виктор) Сегодня, 10:04
        Ребята! Не кормите троля!
        vicvladol
        1. ultra (Михаил) Сегодня, 10:49
          Цитата: vicvladol
          Ребята! Не кормите троля!

          Вот и вспоминаешь добрые старые времена на этом сайте,когда можно было минусовать и статьи и комментарии.Тогда эти ребята здесь долго не жили! laughing
          ultra
    4. Комментарий был удален.
    5. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:44
      Барон Самеди, тоже решил кличку “Mad Dog” заработать? Три дня на сайте, а уже столько помоев вылил.
      Piramidon
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