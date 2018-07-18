11:03 18 июля
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Окололунную станцию могут построить из модулей МКС

Российская сторона может принять решение о завершении строительства своего сегмента МКС и использовать еще не запущенные на орбиту модули для создания окололунной станции в рамках американо-российского проекта Lunar Orbital Platform – Gateway, передает РИА Новости.



Напомним, в сентябре 2017 года США и РФ подписали соглашение о намерениях построить на орбите Луны международную станцию. Ее строительство должно начаться в 2022 году, присоединение российского отсека запланировано на 2026 год.


По словам источника агентства, предложение о прекращении строительства российского сегмента связано с планами завершения эксплуатации МКС в 2024 году. Возможно, будет принято решение оставить сегмент в нынешней конфигурации, а заказанные для него модули использовать для расширения участия РФ в проекте Lunar Orbital Platform – Gateway.

Собеседник уточнил, что имеются в виду узловой модуль с шестью портами для стыковки и научно-энергетический модуль, который существенно расширит обитаемое пространство на окололунной станции. Это – один из вариантов, обсуждаемых в настоящее время.

Сегодня в состав российского сегмента МКС входят модули «Поиск», «Пирс», «Заря», «Рассвет» и «Звезда». Планировалось дооснастить МКС тремя модулями – вышеупомянутыми узловым и научно-энергетическим, а также лабораторным модулем «Наука» (создается уже более 20 лет, его использование в лунном проекте не планируется). По текущей программе их запуски к орбитальной станции должны состояться в 2019, 2020 и 2022 годах. Россия также предложила продлить работу МКС до 2028 года. На случай, если американцы не поддержат это предложение, предусматривался вариант отстыковки последних трех модулей и создания собственной национальной станции.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:04
    Окололунную станцию могут построить из модулей МКС
    а могут и не построить...
    Дедкастарый
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:44
      Федерацию отодвигают, Зенит-5 тоже.. Что-то непонятное там (в Роскосмосе) происходит. Ни одна программа больше 2 лет не живет! Все постоянно перекраивают, так результата не будет
      maxim947
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:03
        Цитата: maxim947
        Федерацию отодвигают, Зенит-5 тоже

        и использовать еще не запущенные на орбиту модули для создания окололунной станции

        Ну а чего? Электричкой во Владивосток.... главное экстриму сколько...
        MPN
    2. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 09:59
      Цитата: Дедкастарый
      Окололунную станцию могут построить из модулей МКС
      а могут и не построить...


      А как с пенсионерами и реформой объстоят дела ?
      Wild_Grey_Wolf
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:08
    Не верю я американцам, с ихними "бешенными псами"! Я думаю, что самый лучший вариант последний -"вариант отстыковки последних трех модулей и создания собственной национальной станции." hi
    Симон
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:20
      При использовании сегментов разных стран повышается безопасность экипажей станции. Поскольку части станции могут работать автономно, то в случае нештатных ситуаций экипажи могут спастись у зарубежных коллег...
      Поэтому нужно откинуть амбиции и работать вместе... Хотя бы ради гарантий относительной безопасности людей!
      Logall
      1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 10:08
        Цитата: Logall
        При использовании сегментов разных стран повышается безопасность экипажей станции. Поскольку части станции могут работать автономно, то в случае нештатных ситуаций экипажи могут спастись у зарубежных коллег...
        Поэтому нужно откинуть амбиции и работать вместе... Хотя бы ради гарантий относительной безопасности людей!

        Никто спасаться на чужих модулях, в случае возникновения аварийной ситуации, не будет. В таких случаях, все космонавты (астронавты) занимают свои места в спасательных капсулах, всегда пристыкованных к МКС. На сегодня- это спускаемые корабли российского производства. Только они имеют возможность полной изоляции от всех систем МКС, и предохранить экипаж от распространения аварии на весь объём МКС. В крайнем случае, возможна отстыковка от МКС и нахождение около неё до момента, удобного для спуска на Землю. Забиться в чужой модуль, спрятавшись от аварии- это, как правило, уйти далеко от спасательной капсулы, которые всегда пристыкованы к российскому модулю. В таких случаях, всегда существует расписание поведения всех членов экипажа станции и для каждого определено место нахождения в капсулах.
        Вкд Двк
    2. spirit (spirit) Сегодня, 10:04
      Боливар не вынесет двоих, он и одного то еле тащит)
      spirit
    3. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:19
      Мне этот вариант тоже нравится больше, хотя бы потому, что текущая орбита МКС наклонена так, что над Россией станция не летает от слова «вообще». Зачем нам такая МКС которая к национальным интересам отношения не имеет и обслуживает интересы забугорных лишь? «Роскосмос» - оазис эффективных менеджеров, право... sad
      Gnefredov
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:10
    На случай, если американцы не поддержат это предложение, предусматривался вариант отстыковки последних трех модулей и создания собственной национальной станции. Она в любом случае у России должна быть!
    Теренин
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:23
      Геннадий hi
      Цитата: Теренин
      Она в любом случае у России должна быть!

      Согласен . Но всё может упереться в пресловутое "Денег нет ..."
      З.Ы. Поздравляю с новыми погонами . drinks
      bouncyhunter
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:29
        Гена, приветствую! hi Присоединяюсь drinks
        Rusland
  4. Vard Сегодня, 09:17
    А может ну их американцев... построить станцию самим и возить всех у кого деньги есть... только расценки поднять...
    Vard
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:20
      Цитата: Vard
      построить станцию самим

      Стадионы ему не нужны,Олимпиада ему не нужна,Мост в Крым ему не нужен. А вот станцию даваи построим. Вард-у тебя проблемы
      Александр романов
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:41
        А кому нужны стадионы? Кому нужна была олимпиада?
        DIVAN SOLDIER
        1. AUL (Александр) Сегодня, 09:50
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А кому нужны стадионы? Кому нужна была олимпиада?

          Тем, кто строит стадионы и прочие олимпийско-модеалевские объекты. Очень выгодное занятие!
          AUL
          1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:53
            Короче в "фонд развития коррупции")))
            DIVAN SOLDIER
  5. ufpb (Сергей) Сегодня, 09:54
    Пора уже планировать строительство станции с искусственной гравитацией.
    ufpb
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 10:02
      Планировать можно многое.
      Wild_Grey_Wolf
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:14
    Окололунную станцию могут построить из модулей МКС

    Бред какой!
    Как будите этим модулям "лишние" 3 км/с скорости добавлять? fool
    Вот придумаете, сделаете и запустите какой-нибудь разгонный модуль для транспортировки, тогда и МКС переместите, а пока БРЕД!!!
    К-50
  7. ultra (Михаил) Сегодня, 10:27
    Роскосмос №2 после Роснано по неэффективности инвестиций.Влазить в проект по окололунной станции в свете наших отношений с США на,мой взгляд, это преступление.
    ultra
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