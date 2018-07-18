Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы

За счёт пенсионной реформы регион закроет кадровые проблемы в образовании и здравоохранении. В Ленинградской области 29% пенсионеров уже работают.

Средства массовой информации публикуют данные фонда «Петербургская политика», в которых отражена реакция регионов на инициативу правительства по осуществлению пенсионной реформы. Напомним, что речь идёт об идее кабмина по повышению пенсионного возраста для граждан РФ до 63-х и 65-ти лет – для женщин и мужчин соответственно. Ранее было объявлено, что инициативу подобного рода поддержали уже в 61 регионе. Причём речь идёт о поддержке со стороны властей этих регионов.В фонде «Петербургская политика» представляют данные о регионах, выразивших наибольшую поддержку инициативе, а также о регионах, которые пока решили воздержаться от демонстрации «бурного восторга» по поводу идеи кабмина. Данные такого характера представлены на сайте фонда К тем регионам РФ, власти которых наиболее активно поддерживают инициативу правительства страны, по исследованию фонда «Петербургская политика», относятся 13 субъектов федерации. Какие именно?Это республики Алтай, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Приморский и Алтайский края, а также Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская и Томская области.В этих регионах среди властей царит наибольший «одобрямс».А это 12 российских регионов, власти которых продемонстрировали минимальный уровень одобрения пенсионной реформе:Республики Дагестан, Чечня и Якутия, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, город Москва, Еврейская автономная область и Камчатский край.При этом почему-то в таблице, опубликованной на сайте «ПП», говорится о 10-ти регионах с минимумом поддержки озвученных планов реформы пенсионного законодательства.Представлены на сайте фонда и оценки по этому щекотливому вопросу со стороны регионального руководства. Вот несколько из них:Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объясняет региональным депутатам, что пенсионная реформа необходима из-за «большого количества пожилого населения в области».Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подготовил к отправке в ГД РФ отрицательный отзыв на предлагаемый вариант пенсионной реформы.