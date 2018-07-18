11:07 18 июля
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Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы

Средства массовой информации публикуют данные фонда «Петербургская политика», в которых отражена реакция регионов на инициативу правительства по осуществлению пенсионной реформы. Напомним, что речь идёт об идее кабмина по повышению пенсионного возраста для граждан РФ до 63-х и 65-ти лет – для женщин и мужчин соответственно. Ранее было объявлено, что инициативу подобного рода поддержали уже в 61 регионе. Причём речь идёт о поддержке со стороны властей этих регионов.

В фонде «Петербургская политика» представляют данные о регионах, выразивших наибольшую поддержку инициативе, а также о регионах, которые пока решили воздержаться от демонстрации «бурного восторга» по поводу идеи кабмина. Данные такого характера представлены на сайте фонда.

Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы



К тем регионам РФ, власти которых наиболее активно поддерживают инициативу правительства страны, по исследованию фонда «Петербургская политика», относятся 13 субъектов федерации. Какие именно?

Это республики Алтай, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, Приморский и Алтайский края, а также Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская и Томская области.

В этих регионах среди властей царит наибольший «одобрямс».

А это 12 российских регионов, власти которых продемонстрировали минимальный уровень одобрения пенсионной реформе:
Республики Дагестан, Чечня и Якутия, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, город Москва, Еврейская автономная область и Камчатский край.

При этом почему-то в таблице, опубликованной на сайте «ПП», говорится о 10-ти регионах с минимумом поддержки озвученных планов реформы пенсионного законодательства.

Представлены на сайте фонда и оценки по этому щекотливому вопросу со стороны регионального руководства. Вот несколько из них:

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:
За счёт пенсионной реформы регион закроет кадровые проблемы в образовании и здравоохранении. В Ленинградской области 29% пенсионеров уже работают.


Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объясняет региональным депутатам, что пенсионная реформа необходима из-за «большого количества пожилого населения в области».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подготовил к отправке в ГД РФ отрицательный отзыв на предлагаемый вариант пенсионной реформы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 35

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  1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:45
    Ну естественно большинство депутатов из едра, поэтому будет полное одобрение и восторг.
    DIVAN SOLDIER
    1. AUL (Александр) Сегодня, 09:54
      А что общего может быть у депутатского одобрямса с реальным мнением большинства народа?
      AUL
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:06
        Цитата: AUL
        А что общего может быть у депутатского одобрямса с реальным мнением большинства народа?

        Все хотят кушать!
        Вот только народ просто хочет кушать, а "одобрямсы" что-нибудь эдакое... А не одобрят, выгонят с ЕдРа и кушай что придётся...
        Есть приказ по партии и его нужно выполнять. Протолкнуть проект реформы любой ценой. Даже спекулируя общественным мнением!
        Вот так они делают одобрение народа: раз пенсиями недовольны, значит повысим пенсионный возраст... Когда человек думает по-другому отвечая на вопрос! Специально вопрос ставят таким образом, чтоб ответ можно было трактовать в свою пользу...
        Logall
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:55
          Еврейская автономная область
          Кац не одобряет? recourse
          MPN
          1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:05
            Цитата: MPN
            Еврейская автономная область
            Кац не одобряет? recourse

            Там Кацов 0,5%
            Игорь В
    2. Петр1 (петр) Сегодня, 09:55
      Депутаты работают на благо нашего народа,получая за это по 330 ка в месяц, улучшая законодательство из года в год, но вот странность улучшение так и не наступает, скорее наоборот становится всё хуже. А теперь вопрос, кому же служат слуги народа? Зачем они вообще нужны народу?
      Петр1
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:52
        Цитата: Петр1
        Депутаты работают на благо нашего народа,получая за это по 330 ка в месяц

        В 2018 году зарплата депутата Госдумы составляет - 800000₽! А на его месячное содержание выделяется 1.5млн₽.
        Они давно так мало не получают!
        Logall
    3. Петр1 (петр) Сегодня, 10:03
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Ну естественно большинство депутатов из едра, поэтому будет полное одобрение и восторг.

      Без разницы откуда они, все хотят 340 в месяц и пенсию 40:)
      Петр1
    4. проходящий (Андрей) Сегодня, 10:05
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Ну естественно большинство депутатов из едра, поэтому будет полное одобрение и восторг.

      Вот, на осенних выборах их и надо заменить! Не голосовать за ЕДРО. Если мы проигнорируем выборы,это только "на руку" ЕДРУ .Закон примут ,потом не нойте
      проходящий
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 10:13
        Так за них и так никто не голосует, однако чудным образом у них всегда большинство, необходимое для принятия любого закона!
        DIVAN SOLDIER
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 10:52
        поздно спохватились. если вы не будете голосовать, они сами организуют голосование.
        привезут миллион узбеков, дадут гражданство и те весь миллион проголосуют за 500р.
        Все, что нам осталось из не уголовно наказуемого влияния, это тормошить действующих депутатов. Едро получает несколько миллиардов рублей на свою деятельность из бюджета и уже может обойтись без избирателей.
        yehat
      3. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 10:53
        Цитата: проходящий
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Ну естественно большинство депутатов из едра, поэтому будет полное одобрение и восторг.

        Вот, на осенних выборах их и надо заменить! Не голосовать за ЕДРО. Если мы проигнорируем выборы,это только "на руку" ЕДРУ .Закон примут ,потом не нойте

        вы прямо как Навальный говорите.
        KLV2018
    5. свой1970 (Сергей) Сегодня, 10:13
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Ну естественно большинство депутатов из едра, поэтому будет полное одобрение и восторг.
      в Москве сплошь КПРФ/ЛДПР правит что ли????!!!
      "А это 12 российских регионов, власти которых продемонстрировали минимальный уровень одобрения пенсионной реформе:....город Москва,...."
      лишь прокричать fool fool
      свой1970
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 10:36
        Наибольший и наименьший уровень одобрения! Наибольший может быть 100 , а наименьший 95 это я так к примеру. Наименьший это не значит, что большинство депутатов против!
        DIVAN SOLDIER
      2. Комментарий был удален.
  2. alekc75 Сегодня, 09:47
    врут и не краснеют!!! а сами не пробовали поработать как все люди???
    alekc75
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:55
      Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы

      Это очень похоже на технологию под названием "Окно возможностей Овертона"...
      Народонаселению забивают в головы через СМИ термин "одобрение". "Научное" обоснование уже было... На подходе "законодательная" стадия...

      Бред, какой то!

      Тем самым правящая власть и ЕР, по факту, признают свою недееспособность. Ресурс мозгов у них исчерпан? Так ведь и понятно, у власти только "свои", со стороны достойных людей во власть не пускают, идя даже на преступления в виде фальсификации выборов и наглого использования админресурса.
      Pax tecum
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 10:12
        Цитата: Pax tecum
        идя даже на преступления в виде фальсификации выборов

        Доказательства где? Или все остальные партии белые и пушистые. Я не поклонник ядра, но все-же если беспристрастно и на холодную голову?
        DenZ
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 10:57
          большая ошибка думать, что партии борятся между собой. Они все - единая система создания видимости поддержки населения. Все получают шикарное бюджетное обеспечение и в избирателях не нуждаются, но нуждаются в результатах выборов для того, чтобы поделить бюджет, но не для реализации каких-то идей во благо избирателей. Избиратели партий сейчас - лоббисты. И вот результаты выборов ЕДро активно формирует, даже не нарушая законы, но нарушая право избирателя повлиять на проводимую политику.
          yehat
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 10:55
        во власти должен быть не "достойный", а способный.
        какой смысл от иконы во главе, если она не справляется?
        yehat
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:26
      Цитата: alekc75
      а сами не пробовали поработать как все люди???

      Они не люди, они депутаты...
      solzh
  3. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 09:52
    "Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы" чиновниками и карьеристами.
    Был Мамонт
  4. Valter1364 (Валерий) Сегодня, 09:53
    Любое дело, при помощи лакеев можно зализать до состояния колобка. negative
    Valter1364
  5. Zubr Сегодня, 09:57
    Что то нет Краснодара, Ростова, Ставрополя, Волгограда....?! Или там всеобщее одобрям ?!
    Zubr
    1. spirit (spirit) Сегодня, 10:02
      Там под дурачка половина тех кто должен принимать решения в отпуск ушли,причем срочно)Как нести ответственность то в кусты а как поднятять себе зарплат так в авангарде.Нужно составить и широко анонсировать список тех людей кто так рьяно поддерживает эту Путинскую реформу. Страна должна знать своих "героев"
      spirit
  6. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:01
    я из Приморья и здесь НИКТО НЕ ОДОБРЯЕТ эту человеконенавистническую реформу этого антинародного правительства!
    Хаджи Мурат
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 10:03
    Пенсионный возраст повысят - это точно. У народа спрашивать о его мнении по данному вопросу никто не будет, а значит и референдум по вопросу повышения пенсионного возраста - проводить никто не будет, как бы сильно мы этого не хотели.
    На осенних выборах явка избирателей будет скорее всего низкой. Победит на осенних выборах Единая Россия, с очень большим преимуществом...
    Вот такой мой пессимистический прогноз. Власть в очередной раз плюнула в лицо народу... Мы кричим, ругаем правительство на сайте, только правительство нас не слышит и не хочет слышать, им на нас (всё равно)...
    solzh
  8. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 10:06
    Вообще-то поддержка реформы ПФ депутатами и поддержка того же населением, совсем не одно и тоже. И если бы провели опрос среди населения результаты скорее всего были однозначны. И совсем не в пользу реформы. Лично я в принципе работать буду и на пенсии (до нее у меня не так и много осталось), но ключевая проблема в том, что работу хрен найдешь в этом возрасте.
    Topotun
  9. Лесс Сегодня, 10:07
    инициативу подобного рода поддержали уже более чем в 61 регионе
    Это как понимать? В 62-х?
    Лесс
  10. басмач (Константин) Сегодня, 10:11
    Одобрили не собрания депутатов (которые и не собирали, каникулы), а профильные комитеты
    басмач
  11. лысова (владимир) Сегодня, 10:25
    Если пенсионер хочет работать - он и без всякой гнилой реформы работает. А вот это всё, продолжение опускания народа на - куда уж ниже. А смогут ли " эти " задумцы - предоставить пенсионеру работу по его специальности, или желания, к примеру электрика ?! - это ж блин сколько у нас в городе электриков добавится - розеток не напасёшься. А если силком - вот здесь работай - то это уже зона, хотя она уже даавно.
    лысова
  12. холодильник (вадим) Сегодня, 10:29
    Кто активно поддержал им установить возрасты указанные в реформе, а кто воздержался оставить по прежнему, так будет демократично и справедливо..
    холодильник
  13. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:35
    Названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнями одобрения пенсионной реформы

    Таких регионов - нет. Так как все одинаково плохо относятся к отказу правительства выплачивать людям пенсии. Есть только региональные чиновники, которые готовы одобрить любую хрень за свою миску похлебки.
    Stas157
  14. Million (Влад) Сегодня, 10:35
    А всенародно избранный спаситель земли Русской так и не обмолвился по пенсионному вопросу....
    Million
  15. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 10:37
    Что за бред??? Кто одобрил?, чиновники лизоблюды??? negative Народ кто нибудь спросил? НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ!!!!!!!!!!!!!!! am
    ibn.shamai
  16. mastervojaka (Николай) Сегодня, 10:51
    Цитата: холодильник
    Кто активно поддержал им установить возрасты указанные в реформе, а кто воздержался оставить по прежнему, так будет демократично и справедливо..


    Так госслужащим уже подняли, года так два - три назад. Офицерскому составу тоже, примерно тогда же. Теперь дело за остальным народом. Причем куда не плюнь, везде счастливые пенсионеры, желающие повышения возраста. Сегодня на пятом, показывали таких счастливцев из Узбекистана, еще откуда-то. Только не показывают с Урала, заполярья, боятся наверное, что их там побъют слегка.
    mastervojaka
  17. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 10:52
    Повышение выхода на пенсию 5 и 8 лет...
    На это же количество лет "обуют" не только на пенсию, но и на все пенсионные льготы. Вот такой дополнительный бонусик для власти wassat Радуемся и пляшем, пляшем и радуемся!
    Sovetskiy
  18. Iline (Сергей) Сегодня, 10:56
    Радаев кормится из рук Володина, т.к. экономика в Саратовской губернии еле дышит. И без федеральных денег регион просто - напросто уже давно бы загнулся.
    Так что долги необходимо отрабатывать.
    А умозаключение губернатора про необходимость повышать пенсионный возраст из-за большого количества пожилых людей в области выглядит смешно. Он недавно выдал что в Китае пенсий вообще нет. Так и с этим вопросом он как-то погорячился, хотя бы предварительно посмотрел среднюю продолжительность жизни в губернии. Да и кто мешает пожилым людям работать после выхода на пенсию при желании? Но это уже другая тема.
    А обсуждение этого вопроса в правительстве Саратовской области прошло далеко не гладко и спокойно, видео в ютубе много.
    Iline
  19. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 11:07
    Неужели еще кто то из губернаторов или депутатов на местах может не поддержать инициативу сверху? Не верю! Или это так, для картинки, типа плюрализм.
    vladimirvn
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