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Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на «Руслан»
Украинская полиция инициировала возбуждение уголовного процесса в отношении Росавиации и компании «Волга-Днепр» по факту «незаконного продления сертификатов летной годности» самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщает Украинская правда.
По данным газеты, уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) возбуждено 17 июля.
В правонарушении (подделка документов при продлении летной годности «Русланов») подозревается также руководство германской компании AMTES (входит в группу «Волга-Днепр»).
Как заявляет издание, со ссылкой на представителей предприятия-производителя, «в мире ни одна компания, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета данного класса в условиях активной эксплуатации в течение продолжительного времени».
Напомним, в 2015 году госкомпания «Антонов» вышла из российско-украинского СП «ОАК-Антонов». Это обстоятельство создало серьезные трудности для компании «Волга-Днепр» в части продления летного ресурса и обеспечения жизненного цикла «Русланов».
Ранее, в мае, Киев направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации, в которой сообщил, что одобренная Росавиацией дальнейшая эксплуатация «Русланов» без участия украинской стороны создает угрозу жизни людей и инфраструктуре тех стран, где используются самолеты данного типа.
По данным газеты, уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) возбуждено 17 июля.
В правонарушении (подделка документов при продлении летной годности «Русланов») подозревается также руководство германской компании AMTES (входит в группу «Волга-Днепр»).
Как заявляет издание, со ссылкой на представителей предприятия-производителя, «в мире ни одна компания, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета данного класса в условиях активной эксплуатации в течение продолжительного времени».
Напомним, в 2015 году госкомпания «Антонов» вышла из российско-украинского СП «ОАК-Антонов». Это обстоятельство создало серьезные трудности для компании «Волга-Днепр» в части продления летного ресурса и обеспечения жизненного цикла «Русланов».
Ранее, в мае, Киев направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации, в которой сообщил, что одобренная Росавиацией дальнейшая эксплуатация «Русланов» без участия украинской стороны создает угрозу жизни людей и инфраструктуре тех стран, где используются самолеты данного типа.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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