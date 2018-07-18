11:05 18 июля
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Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на «Руслан»

Украинская полиция инициировала возбуждение уголовного процесса в отношении Росавиации и компании «Волга-Днепр» по факту «незаконного продления сертификатов летной годности» самолетов Ан-124-100 «Руслан», сообщает Украинская правда.



По данным газеты, уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) возбуждено 17 июля.


В правонарушении (подделка документов при продлении летной годности «Русланов») подозревается также руководство германской компании AMTES (входит в группу «Волга-Днепр»).

Как заявляет издание, со ссылкой на представителей предприятия-производителя, «в мире ни одна компания, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета данного класса в условиях активной эксплуатации в течение продолжительного времени».

Напомним, в 2015 году госкомпания «Антонов» вышла из российско-украинского СП «ОАК-Антонов». Это обстоятельство создало серьезные трудности для компании «Волга-Днепр» в части продления летного ресурса и обеспечения жизненного цикла «Русланов».

Ранее, в мае, Киев направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации, в которой сообщил, что одобренная Росавиацией дальнейшая эксплуатация «Русланов» без участия украинской стороны создает угрозу жизни людей и инфраструктуре тех стран, где используются самолеты данного типа.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 09:48
    Взыскать бы с этих подонков за все секреты проданные западу и китайцам.
    Azazelo
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:58
      Цитата: Azazelo
      Взыскать бы с этих подонков за все секреты проданные западу и китайцам.

      Классический ответ мыздобулов : "А нас за шо ?"
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 10:03
        Украинская полиция инициировала возбуждение

        это эти из "Полицейской академии" что ли? smile
        Тралл
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:06
          Да уж , излишки интеллекта так и брызжут во все стороны . Отходите подальше , а то обляпает ! wassat
          bouncyhunter
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:23
            Шутки - шутками, а нервы эти упыри могут потрепать.
            maxim947
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:25
              Максим hi
              Цитата: maxim947
              нервы эти упыри могут потрепать

              Так с этой целью всё и делается . Как у них говорят "сам не гам и другому не дам" .
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:37
                Паша привет! hi
                Цитата: maxim947
                Шутки - шутками, а нервы эти упыри могут потрепать.

                Это не шутки , останутся без международных полетов , удар по финансам.
                Для своей значимости, осталось Ан-2 в Монголии запретить летать... belay
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:42
                  Привет , тёзка ! hi Стрельба себе в ногу - известная забава среди потомков протоукров . wink
                  bouncyhunter
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:03
    Обвинять российскую компанию украинской стороне не в первой и удивления не вызывает. А вот присовокупить немцев это наверное они считают более круто. Но стоит ли пытаться напрягать немецкую компанию и бить по имиджу Германии если эта рука тебя частично кормит?
    rotmistr60
  3. Троль Сегодня, 10:05
    Подать в суд имеют право. Вопрос в суде, будет ли он решать по формальным признакам или по существу.
    Украинский суд решит по формальным, какой нибудь другой.. хрен его знает :)
    Троль
  4. donavi49 Сегодня, 10:25
    Ну - они держатели сертификата, поэтому попытаются максимально гадить (план максимум посадить все коммерческие Русланы на запрет полетов вне РФ).

    Волга-Днепр уже кстати уже готовит сделку Года с Боингом (12 лярдов баксов).
    Контракт заключила британская «дочка» российской компании — CargoLogicHolding. Она намерена купить 29 Boeing-777, стоимость которых оценивается в 9,8 миллиарда долларов, а также пять самолетов Boeing-747-8 стоимостью два миллиарда долларов.
    donavi49
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:26
    Зря они немцев затронули...видимо кто-то надоумил из-за океяна-моря... smile
    parusnik
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:34
    Украина,как склочная, гулящая баба пытается со всех кто её "имел" содрать "алименты".Возьмите любую отрасль(ВПК,газ,море,воду,Аэс и т.д.)-везде склоки ,визг,обиды-стяжательство в чистом виде....а вдруг выгорит халява!
    HAM
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