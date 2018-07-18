11:06 18 июля
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Новейший авианосец ВМС США пришлось вернуть на верфь

Самый дорогой корабль ВМС США, авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford, CVN 78), прибыл в Ньюпорт-Ньюс на верфь компании Huntington Ingalls Industries, чтобы пройти техобслуживание перед приведением его в боевую готовность, сообщает портал Naval Today.



Работы на корабле продлятся около года. За это время будут устранены неисправности, выявленные в ходе морских испытаний, а также установлены оставшиеся боевые системы.

Ранее сообщалось о необходимости усовершенствования лифтов для вооружений авианосца и ремонта отдельных узлов силовой установки.

Данный ремонт является обязательным этапом перед присвоением кораблю статуса полной боевой готовности. В общей сложности «Джеральд Форд» выполнил 10 выходов в море.

За время испытаний экипаж протестировал электромагнитную катапульту, проверил новую систему аэрофинишеров (было выполнено 747 посадок). На корабле проведено 25 различных учений, в том числе по противовоздушной обороне и слежению за надводной обстановкой. Выполнены боевые стрельбы из зенитных артиллерийских комплексов CIWS.

Техобслуживание авианосца обойдется Военно-морскому флоту США в $120 млн. – вдвое дороже, чем планировалось изначально. С учетом этих затрат стоимость корабля превысила $ 13 млрд.

Напомним, «Джеральд Форд» был заложен в 2009 году, передан флоту в июне 2017 года. Присвоение авианосцу статуса полной боевой готовности ожидается в 2020 году. Корабль сможет брать на борт около 90 самолетов и вертолетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Тралл Сегодня, 10:29
    Фигасе ТО-1. Дилера подешевле не было? smile
    Техобслуживание авианосца обойдется Военно-морскому флоту США в $120 млн.
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:31
      Техобслуживание авианосца обойдется Военно-морскому флоту США в $120 млн.

      Ну понятно : усушка , утруска , доведение барометрических кривых и корпускулярный магнетизм . А по-простому - допиливание . bully
      bouncyhunter
      1. den3080 Сегодня, 10:46
        так китайских дилеров недавно помножили на ноль:) а вернее применили коэффициенты от 1,25 до 1,50 вот и весь секрет:)
        а так бы подм а ндили незадорого, к обоюдной пользе laughing и все дела
        den3080
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
        и ремонта отдельных узлов силовой установки.
        Не ужто дымит как Кузя? belay (пошутил я так) feel
        MPN
    2. красноярск Сегодня, 10:54
      Цитата: Тралл
      Фигасе ТО-1. Дилера подешевле не было? smile
      Техобслуживание авианосца обойдется Военно-морскому флоту США в $120 млн.

      Это не просто ТО-1, а еще и установка ранее не установленных боевых систем. Читайте внимательнее.Нам бы потроить такой корабль да за такое время! Но увы...
      красноярск
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:56
      Приветствую hi

      Вот кстати, многие восхищаются судостроением в Китае. А никто такие новости из поднебесной не прочтет, про проблемы с движками и про пожары и так далее. Поэтому складывается впечатление, что они строят корабли как пирожки и все потом у них отлично.
      Владыка Ситх
  2. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:29
    Здорова все же халабуда.....
    Андрей ВОВ
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:31
    стоимость корабля превысила $ 13 млрд.
    ...Там тоже бабло пилить умеют, но красивее...
    parusnik
  4. andrewkor Сегодня, 10:32
    Что не говорите ,а американским корабелам есть ,чем гордиться!
    andrewkor
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:35
    в $120 млн. – вдвое дороже, чем планировалось изначально
    Американская закономерность, которая становится обыденной для их ВПК. Стоимость растет, как на дрожжах. С учетом того, что многие генералы на прикормке компаний выпускающих оружие и технику, то удивляться не стоит. У нас этим "болеют" строители особенно возводящие крупные объекты.
    rotmistr60
  6. Larum (Larum) Сегодня, 10:49
    Привыкли експерты врать во всем.
    Не "пришлось вернуть на верфь" из заголовка, а скромно в тексте "пройти техобслуживание перед приведением его в боевую готовность" причем аж до 20 года...

    Выгодное это дело, врать людям
    Larum
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