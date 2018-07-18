Из ЕС в Россию экстрадирован террорист из группировки Шамиля Басаева

Главарь террористической группировки Шамиль Басаев. Ликвидирован в 2006 году

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что в Россию из Евросоюза экстрадирован один из террористов, принимавших участие в атаках начала и середины 2000-х годов. Речь идёт о террористе по имени Аслан Яндиев, который имеет причастность к террористическим актам в Северной Осетии в 2006 году. До последнего времени Яндиев находился на территории Республики Словакия.Яндиев все последние годы числился в федеральном розыске. Россия распространила его данные в службы Интерпола, после чего розыск был расширен до уровня международного.Террорист 1978 года рождения входил в банду Шамиля Басаева и принимал непосредственное участие в нападении на Владикавказ с применением мощных взрывных устройств. Напомним, что тогда боевики атаковали объекты социальной инфраструктуры административного центра Республики Северная Осетия-Алания, а именно: городской парк культуры и отдыха и развлекательный центр. В результате тех атак погибли люди.Известно, что в 2010 году Яндиев сумел выехать из России по поддельному паспорту. С того времени он успел сменить несколько стран проживания: Швейцарию, Нидерланды, Словакию. Именно словацкие органы правосудия и приняли решение экстрадировать террориста в Российскую Федерацию. Суд в Братиславе счёл предоставленные российской стороной доказательства вины Яндиева исчерпывающими для экстрадиции террориста в РФ.Операция была согласована по линии специальных служб. В ней участвовали представители Генпрокуратуры, ФСИН, МВД и ФСБ РФ, ведомства Интерпола.