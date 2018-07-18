11:02 18 июля
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Из ЕС в Россию экстрадирован террорист из группировки Шамиля Басаева

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что в Россию из Евросоюза экстрадирован один из террористов, принимавших участие в атаках начала и середины 2000-х годов. Речь идёт о террористе по имени Аслан Яндиев, который имеет причастность к террористическим актам в Северной Осетии в 2006 году. До последнего времени Яндиев находился на территории Республики Словакия.

Яндиев все последние годы числился в федеральном розыске. Россия распространила его данные в службы Интерпола, после чего розыск был расширен до уровня международного.

Террорист 1978 года рождения входил в банду Шамиля Басаева и принимал непосредственное участие в нападении на Владикавказ с применением мощных взрывных устройств. Напомним, что тогда боевики атаковали объекты социальной инфраструктуры административного центра Республики Северная Осетия-Алания, а именно: городской парк культуры и отдыха и развлекательный центр. В результате тех атак погибли люди.


Из ЕС в Россию экстрадирован террорист из группировки Шамиля Басаева

Главарь террористической группировки Шамиль Басаев. Ликвидирован в 2006 году


Известно, что в 2010 году Яндиев сумел выехать из России по поддельному паспорту. С того времени он успел сменить несколько стран проживания: Швейцарию, Нидерланды, Словакию. Именно словацкие органы правосудия и приняли решение экстрадировать террориста в Российскую Федерацию. Суд в Братиславе счёл предоставленные российской стороной доказательства вины Яндиева исчерпывающими для экстрадиции террориста в РФ.

Операция была согласована по линии специальных служб. В ней участвовали представители Генпрокуратуры, ФСИН, МВД и ФСБ РФ, ведомства Интерпола.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 11

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  1. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:41
    Крышка падали. Укатают пожизненно. Туда ему и дорога.
    astepanov
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:42
    Таких террористов надо не судить, а находить и убивать...
    solzh
  3. MPN (Павел) Сегодня, 10:43
    Тут бы как бы попытку к бегству не предпринял, а то ведь оружие придётся применять ... sad
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:46
      Цитата: MPN
      оружие придётся применять

      Зато содержать эту мразь надобность отпадёт . negative
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:51
        Да боюсь его мафия ихняя тут так греть будет, что ты и не мечтал так жить... sad
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:56
          здрассьте. hi а его на спецзону засадить, чтоб сам себе вены перегрыз
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:59
            Рома hi На спецзоне начальники тоже кушать любят, но главное у нас судьи и прокуроры голодают, какая спецзона? request
            MPN
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:00
              ааа вот почему они пьяные ездят - на голодный желудок бухают lol
              роман66
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:52
    На "Белый Лебедь" пойдёт. yes
    злой партизан
  5. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 10:52
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  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 10:54
    Спасибо за сотрудничество. В этом деле разногласий быть не должно, чтобы даже на Антарктиде не могли спрятаться такие "люди"
    Vadim851
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