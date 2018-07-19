Нас ждёт горячая осень?

Решился я наконец-то разродиться статьей, уж очень тема за живое задела. А до этого был только читателем, писать что-либо не планировал. Прошу строго не судить мой первый опус.Вот уже больше месяца идут интернет-баталии вокруг повышения пенсионного возраста. Скажу сразу: я против повышения. Аргументы разными авторами перечислены неоднократно, так что все повторять смысла не вижу.Хочу заострить внимание читателей на одном моменте, высказанном Сергеем Борисовичем Переслегиным. Кто он такой? Это легко узнать в интернете. Лично я считаю его одной из самых светлых голов нашей страны. Так вот, согласно Переслегину, Россия имеет столетний исторический цикл и сейчас проходит через период неустойчивости этого цикла, как и сто лет назад. И именно в этот самый момент правительство вылезло с самоубийственной идеей повышения пенсионного возраста. (По-другому я это назвать не могу.)Много пишут, что наш народ получил прививку от майдана на примере Украины. От майдана-то (когда одни олигархи сменяют у власти других), может, и получил, а от революции (как в 1917-м)? Охранители пишут также, что это либералы подставляют Путина. Может быть, и так, но что-то кучно все пошло после выборов (бензин, НДС, пенсионный возраст). Такое впечатление, что власть решила разменять голоса избирателей, полученные Путиным, на так называемые непопулярные меры, а говоря проще, ограбление народа. Без этого не обойтись, утверждают пропагандисты от власти. Но как бы все не закончилось обратным: тотальным ограблением правящего класса и полной сменой управленческой элиты. Это уже было в нашей истории сто лет назад.Сейчас лето – пора отпусков и дачного сезона, поэтому акции протеста вряд ли будут многочисленными. А вот осень может оказаться очень горячей. Говорят, что нет лидеров у народа. Так за этим дело не станет: был бы запрос на лидеров, а люди найдутся. Да тот же саратовский депутат Бондаренко. А если на него еще и дело откроют за экстремизм, так лучшей раскрутки и не придумать.Вот если, как надеются многие, Путин отправит правительство в отставку, а повышение пенсионного возраста — на свалку, то это, конечно, снизит накал недовольства. Лично для меня это был бы лучший вариант, ведь мне тоже хочется спокойно жить и растить детей, а там, глядишь, и внуков, но не все в жизни зависит от наших хотений.