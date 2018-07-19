06:56 19 июля

Нас ждёт горячая осень?

Решился я наконец-то разродиться статьей, уж очень тема за живое задела. А до этого был только читателем, писать что-либо не планировал. Прошу строго не судить мой первый опус.



Вот уже больше месяца идут интернет-баталии вокруг повышения пенсионного возраста. Скажу сразу: я против повышения. Аргументы разными авторами перечислены неоднократно, так что все повторять смысла не вижу.


Хочу заострить внимание читателей на одном моменте, высказанном Сергеем Борисовичем Переслегиным. Кто он такой? Это легко узнать в интернете. Лично я считаю его одной из самых светлых голов нашей страны. Так вот, согласно Переслегину, Россия имеет столетний исторический цикл и сейчас проходит через период неустойчивости этого цикла, как и сто лет назад. И именно в этот самый момент правительство вылезло с самоубийственной идеей повышения пенсионного возраста. (По-другому я это назвать не могу.)

Много пишут, что наш народ получил прививку от майдана на примере Украины. От майдана-то (когда одни олигархи сменяют у власти других), может, и получил, а от революции (как в 1917-м)? Охранители пишут также, что это либералы подставляют Путина. Может быть, и так, но что-то кучно все пошло после выборов (бензин, НДС, пенсионный возраст). Такое впечатление, что власть решила разменять голоса избирателей, полученные Путиным, на так называемые непопулярные меры, а говоря проще, ограбление народа. Без этого не обойтись, утверждают пропагандисты от власти. Но как бы все не закончилось обратным: тотальным ограблением правящего класса и полной сменой управленческой элиты. Это уже было в нашей истории сто лет назад.

Сейчас лето – пора отпусков и дачного сезона, поэтому акции протеста вряд ли будут многочисленными. А вот осень может оказаться очень горячей. Говорят, что нет лидеров у народа. Так за этим дело не станет: был бы запрос на лидеров, а люди найдутся. Да тот же саратовский депутат Бондаренко. А если на него еще и дело откроют за экстремизм, так лучшей раскрутки и не придумать.

Вот если, как надеются многие, Путин отправит правительство в отставку, а повышение пенсионного возраста — на свалку, то это, конечно, снизит накал недовольства. Лично для меня это был бы лучший вариант, ведь мне тоже хочется спокойно жить и растить детей, а там, глядишь, и внуков, но не все в жизни зависит от наших хотений.
Автор: Николай71

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. Татьяна Сегодня, 05:43
    Молодец, Николай! Хорошую статью написали! И мнение Ваше совсем недалеко от истины!
    А вот эта фраза
    что-то кучно все пошло после выборов (бензин, НДС, пенсионный возраст). Такое впечатление, что власть решила разменять голоса избирателей, полученные Путиным, на так называемые непопулярные меры, а говоря проще, ограбление народа.
    восхитила меня Вашим аналитическим мышлением больше всего! Всё именно так и есть!
    Изумительно сказано - и по стилю и по содержанию! good
    Татьяна
    1. Vard Сегодня, 06:03
      Мне представляется что не булыжник будет оружием угнетенных... А старый добрый саботаж...
      Vard
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 06:45
      Выводы верные , однако они в отношении нормального правительства .
      А нашенское правительство к нормальным даже с большой натяжкой отнести не возможно .
      Действуют по Черномырдину хотели , а получилось . В их отношении актуальна известная фраза Лаврова .
      Так подорвать остатки доверия к власти , разделить людей , и выставить себя в истинном свете дорогого стоит .
      Враг за бугорный о большем и мечтать бы не смог , а тут нате на блюдечке .
      сайгон
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:43
    правительство в отставку, а повышение пенсионного возраста — на свалку

    «Надежды юношей питают, Отраду старцам подают»!
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:10
      с почином Николай71. drinks по теме: да ,ждём Осени,всё что наворотило правительство,так и осталось,и бензин "за 40",и цены соответственно ползут как на продукты, так и за "комуналку". а это ещё не в отопительный сезон,дальше будет "интереснее",так что да, ждём Осени.
      андрей юрьевич
  3. апро (Фролов Олег) Сегодня, 06:21
    Мечты мечты..а путин тут не причем!!!!это маневр с целью борьбы с либералами .дурдом..путин дано показал своё лицо и цели своей деятельности.и цели в основном антинародные.
    апро
  4. лысова (владимир) Сегодня, 06:35
    Всё верно. Только отмена всей этой лапши, как говорится мёртвому припарки. У власти остаются те же, ну притихнут на время, а потом новые, сверх тупые и пустые законы. Нужно вводить законы, при которых, за каждый ляп для народа - придумщик должен нести ответственность и не просто снимание с должности и без права занимать в дальнейшем их, а конкретно сидеть и долго, да с конфискацией ( якобы у них ничего нет, ну так всё записано на подставных лиц, поэтому и их тряхнуть со всем что имеют ). Политическая погода внутри России, примерно как в 1989г. - чувствуется, как и тогда, перед бардаком , за который так никто и не ответил.
    лысова
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