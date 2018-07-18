13:49 18 июля
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Журналистка из США осудила Литву за героизацию её деда, нацистского преступника

В журнале Salon на днях появилась примечательная статья, в которой журналистка из США Сильвия Фоти выступила с обвинениями в адрес литовских властей. Поводом для этих обвинений стало решение Литвы героизировать (внимание!) деда Сильвии - Йонаса Норейку, который был известен как пособник нацистов, один из главарей "лесных братьев", лично санкционировавший убийства тысяч литовских евреев.

Журналистка рассказала, что восемнадцать лет назад умирающая мать попросила продолжить работу над книгой, посвященной её отцу, Йонасу Норейке. Как считали в семье, Норейка был знаменитым литовским героем второй мировой войны, который, сражался на литовской территории под псевдонимом «Генерал Ветра» с коммунистами, за свою деятельность подвергся пыткам за стенками КГБ и в 1947 году был казнён. Как журналист, Фоти согласилась дальше работать над книгой. По признанию самой Сильвии, она даже представить себе не могла, что приступает к проекту, который сможет привести её к личному кризису.

Мать журналистки собрала массу материалов, которые должны были войти в книгу: около 3 тысяч страниц стенограмм КГБ, 77 писем Норейки своей жене, даже сказка, написанная им для матери Сильвии в концентрационном лагере Штуттхоф, письма членов семьи о детстве деда, сотни газетных и журнальных статей.


Журналистка из США осудила Литву за героизацию её деда, нацистского преступника

Памятник нацистскому преступнику в Литве


В 2000 году, после смерти бабушки, жены Йонаса Норейки, американская журналистка вместе с братом приехала в Литву, чтобы исполнить последнюю волю матери и бабушки – захоронить их кремированные останки на литовской территории. По словам Фоти, она была крайне удивлена тем почестям, которые ей были оказаны как родственнице Норейки. Сам президент Литвы Ландсбергис со своей женой появились в Вильнюсском соборе на похоронах, чтобы выразить свое почтение вдове, дочери и внукам «генерала Ветра».

О том, что её дед был причастен к убийству литовских евреев, Сильвия Фоти впервые узнала от директора гимназии в литовском Шауляе. Учебное заведение хотели переименовать в честь Йонаса Норейки. Именно тогда американская журналистка и решила начать собственное расследование, которое привело её к шокирующим открытиям. Выяснилось, что в 1941 году Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда благодаря немецким оккупантам. Кроме того, дед Фоти был автором антисемитской брошюры «Подними голову, литовец!» и лично отдавал приказ об уничтожении более 10 тысяч литовских евреев.

Как рассказала журналистка, ей стало невыносимо больно осознать тот факт, что её дед участвовал в Холокосте.

Подводя итог своей истории, Сильвия Фоти считает, что нынешнее литовское правительство вряд ли когда-нибудь признает роль литовских коллаборационистов в массовом уничтожении евреев на территории Литвы.

Из материала:
Но многочисленные еврейские души не успокоятся, пока не произойдет сведение счётов.

Что касается гимназии в Шауляе, которую литовские националисты хотели переименовать в честь Йонаса Норейки, нацистского пособника, то в 2017 году мэр города Артурас Висоцкас заявил, по решению местных властей учебное заведение будет по-прежнему носить имя поэта Юлюса Янониса.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 23

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 11:18
    Эва как. Вот это поворот. Действительно, подвиг журналиста.
    Azazelo
    1. Logall (Александр) Сегодня, 11:26
      - дедушка, а правда, что ты ребёнком помогал солдатом на полях сражения ВОВ?
      - правда, внучка, я подносил патроны и другие боеприпасы солдатам. Они были мной довольны!
      - о как? А что они тебе говорили в знак благодарности♥?
      - гуд-гуд, Вольдемар!...
      - ♠?
      (Тут что-то подобное)
      Logall
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:44
        дедушка умер. а дело живет
        лучше бы было наоборот
        про другого, правда, дедушку....Саш. привет hi
        роман66
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:49
          Из евреев сейчас есть кто на саите? Ваше посольство есть на территории Литвы ?-если да,то почему оно есть???
          Александр романов
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:07
            не так hi . если есть. то почему его нет? lol
            роман66
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:21
              Цитата: роман66
              если есть. то почему его нет?

              Приведите мне Равина,мне нужны его глаза
              Александр романов
              1. роман66 (роман) Сегодня, 12:34
                в них скорбь тысячелетняя....зачем тебе?
                роман66
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:40
                  Цитата: роман66
                  в них скорбь тысячелетняя....зачем тебе?

                  Я хочу в них посмотреть .Положить в тарелку и посмотреть
                  Александр романов
      2. Gun70 (Гани Сейткулов) Сегодня, 11:49

        Есть еще от Стоянова анекдот аналогичный
        Gun70
      3. KCA Сегодня, 12:20
        - дедушка, а правда что ты во время войны пятнадцать немецких самолётов сбил?
        - ну как тебе сказать, внучек, скорее недозаправил
        KCA
    2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 13:43
      Цитата: Azazelo
      Эва как. Вот это поворот. Действительно, подвиг журналиста.

      Да ну?
      Если бы выяснилось, что её дед убивал только русских/литовцев/коммунистов (НЕ трогая евреев), сомневаюсь, что она ужаснулась бы его преступлениям. Совесть в таком случае сказала бы - '"иц о'кэй, Сильвия, он лишь делал свою работу и непричастен к Холокосту".
      Просто Холокост - это священная корова Запада (теневого правительства), и у любого европейца/американца на него уже давно условный рефлекс, как у собачек Павлова, выработали.
      Kuroneko
  2. Vard Сегодня, 11:19
    Ну литовцы уничтожали евреев кошерно... наверное поэтому мировая общественность смотрит на этот шабаш сквозь пальцы...
    Vard
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:45
      и вообще - литовцы тут ни при чем. это все коварные коммунисты
      роман66
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:22
    То, что американка осознала кем в действительности был ее дед и ужаснулась говорит о наличии совести и морали. Это конечно хорошо. А осуждать Литву бесполезно. Она живет своей жизнью громко прославляя пособников фашистов, стеная о "советской оккупации", выпрашивая у ЕС деньги под возможное российское вторжение. Одним словом задворки Европы, которые патологически ненавидят Россию.
    rotmistr60
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 12:39
      американку не волнует то, что ее дед уничтожал не только евреев. Поэтому, не надо ее идеализировать. Она лишь не хочет признавать то, что считается "плохим" в США, а на другие пакости не обращает никакого внимания.
      yehat
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 11:22
    В Прибалтики в полный рост уже лет 25 идёт героизация нацизма,а журналистка только сейчас прозрела!!!Лживые мрази.Вся Европа видит что происходит в Украине,но все делают вид что ничего не происходит!Пройдет ещё лет 25 и какая нибудь журналистка скажет что когда то в Киеве был переворот и началась Гражданская война...
    Magic Archer
  5. Комментарий был удален.
  6. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:26
    "Прими то, что можешь вынести. Радуйся тому, что можешь спасти, и не оплакивай свои потери слишком долго."
    SETTGF
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 11:27
    Сильвия Фоти - адекватная женщина. Узнать, что её дед вовсе никакой не "герой", а обычный военный преступник и смело заявить об этом во всеуслышание, для этого надо иметь сильный характер, особенно на западе.
    solzh
  8. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 11:31
    Повсюду в Литве - памятники местным нацистам. Только Бразаускас, бывший президент, лично открыл памятник - мемориал на месте концентрационного лагеря "Офлаг-53" в лесу у местечка Панемуне. Честь и хвала ему! В этом лагере смерти погибло 10 000 плененных советских воинов. После Бразаусказа началась маскировка преступлений местных нацистов. В этом участвует сегодняшняя власть Литвы.
    Evgenijus
  9. Weyland (Константин) Сегодня, 12:04
    Сильвии - респект и уважуха. В жизни и не такое бывает... Мало кто в курсе: Леони-Шарлотта Дантес де Геккерн hi самостоятельно изучила русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию и больше всего на свете Пушкина - и соответственно, люто ненавидела родного отца. В результате постоянного внутреннего конфликта заболела и умерла в психиатрической лечебнице. crying
    Weyland
  10. Пилюлькин Сегодня, 12:24
    На сайте ббс сегодня статья вышла о роли литовцев в холокосте в Литве "Оголливудивание" Холокоста в Литве. Как книга о роли литовцев в убийстве евреев расколола страну". Вполне себе адекватная статья, аналогичная этой.
    Пилюлькин
  11. Пилюлькин Сегодня, 12:29
    кому интересно вот ссыль: https://www.bbc.com/russian/features-44863218
    Пилюлькин
  12. Moskovit (Алексей) Сегодня, 13:00
    Для Литвы это очень болезненная тема. За первые месяцы немецкой оккупации были убиты почти все евреи Литвы. Их имущество было разграблено. Причем вещи отдавались в детские дома, церкви, учебные заведения и больницы. То есть вся страна замарана в этих преступлениях. В уничтожении евреев принимало участие от 20 до 30 тысяч литовцев. Немцы в дальнейшем использовали полицейские литовские батальоны для уничтожения евреев, партизан и просто мирного населения в Белоруссии, Украине и РФСР.
    Потом эти "люди" боролись с советской властью в Литве, убивая уже и литовцев, посмевших встать на сторону советской власти. Власти Литвы это все старательно замалчивают. Поскреби практически любого лесного брата и откроется, что он участвовал в кровавой вакханалии 41-42 года. Советская власть многих наказала, но часть недобитков спокойно разъехалась по Западной Европе и Америке. Знаменитые ловцы нацистов из Израиля как-то не спешили их ловить, потому что вокруг литовцев был ореол борцов с советским режимом. Да и сейчас в Литве антисемитизм такой, что никакой черной сотне не снилось.
    Moskovit
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