Журналистка из США осудила Литву за героизацию её деда, нацистского преступника

Памятник нацистскому преступнику в Литве

В журнале Salon на днях появилась примечательная статья, в которой журналистка из США Сильвия Фоти выступила с обвинениями в адрес литовских властей. Поводом для этих обвинений стало решение Литвы героизировать (внимание!)- Йонаса Норейку, который был известен как пособник нацистов, один из главарей "лесных братьев", лично санкционировавший убийства тысяч литовских евреев.Журналистка рассказала, что восемнадцать лет назад умирающая мать попросила продолжить работу над книгой, посвященной её отцу, Йонасу Норейке. Как считали в семье, Норейка был знаменитым литовским героем второй мировой войны, который, сражался на литовской территории под псевдонимом «Генерал Ветра» с коммунистами, за свою деятельность подвергся пыткам за стенками КГБ и в 1947 году был казнён. Как журналист, Фоти согласилась дальше работать над книгой. По признанию самой Сильвии, она даже представить себе не могла, что приступает к проекту, который сможет привести её к личному кризису.Мать журналистки собрала массу материалов, которые должны были войти в книгу: около 3 тысяч страниц стенограмм КГБ, 77 писем Норейки своей жене, даже сказка, написанная им для матери Сильвии в концентрационном лагере Штуттхоф, письма членов семьи о детстве деда, сотни газетных и журнальных статей.В 2000 году, после смерти бабушки, жены Йонаса Норейки, американская журналистка вместе с братом приехала в Литву, чтобы исполнить последнюю волю матери и бабушки – захоронить их кремированные останки на литовской территории. По словам Фоти, она была крайне удивлена тем почестям, которые ей были оказаны как родственнице Норейки. Сам президент Литвы Ландсбергис со своей женой появились в Вильнюсском соборе на похоронах, чтобы выразить свое почтение вдове, дочери и внукам «генерала Ветра».О том, что её дед был причастен к убийству литовских евреев, Сильвия Фоти впервые узнала от директора гимназии в литовском Шауляе. Учебное заведение хотели переименовать в честь Йонаса Норейки. Именно тогда американская журналистка и решила начать собственное расследование, которое привело её к шокирующим открытиям. Выяснилось, что в 1941 году Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда благодаря немецким оккупантам. Кроме того, дед Фоти был автором антисемитской брошюры «Подними голову, литовец!» и лично отдавал приказ об уничтожении более 10 тысяч литовских евреев.Как рассказала журналистка, ей стало невыносимо больно осознать тот факт, что её дед участвовал в Холокосте.Подводя итог своей истории, Сильвия Фоти считает, что нынешнее литовское правительство вряд ли когда-нибудь признает роль литовских коллаборационистов в массовом уничтожении евреев на территории Литвы.Из материала:Что касается гимназии в Шауляе, которую литовские националисты хотели переименовать в честь Йонаса Норейки, нацистского пособника, то в 2017 году мэр города Артурас Висоцкас заявил, по решению местных властей учебное заведение будет по-прежнему носить имя поэта Юлюса Янониса.