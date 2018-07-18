Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
США проведут расследование по поставкам урана из России и других стран
Американская администрация проведет расследование по поставкам урана из-за рубежа, по итогам которого могут быть введены таможенные пошлины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, американские производители покрывают лишь 5 процентов потребностей внутреннего рынка, а львиная доля импортируется – прежде всего из России, Казахстана, Узбекистана и Канады.
Издание уточняет, что американские производители заявили о своей способности наполнять внутренний рынок на 25 процентов. С просьбой провести расследование к правительству обратились компании Energy Fuels и Ur-Energy (основание – ст. 232 Закона о расширении торговли от 1962 года).
Сообщается, что в настоящее время только на импорт урана из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится порядка 40 процентов. Мало того, в 2020 году закончится действие соглашения об ограничении импорта урана из России, что окажет дополнительное давление на американские компании: согласно информации источников, Москва уже заявила о планах увеличить свою долю на рынке США.
В прошлом году добыча урана в Соединенных Штатах упала до исторического минимума. В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просят Белый дом скорректировать импорт и обеспечить долгосрочную жизнеспособность отечественной горнодобывающей промышленности.
По данным агентства, американские производители покрывают лишь 5 процентов потребностей внутреннего рынка, а львиная доля импортируется – прежде всего из России, Казахстана, Узбекистана и Канады.
Издание уточняет, что американские производители заявили о своей способности наполнять внутренний рынок на 25 процентов. С просьбой провести расследование к правительству обратились компании Energy Fuels и Ur-Energy (основание – ст. 232 Закона о расширении торговли от 1962 года).
Сообщается, что в настоящее время только на импорт урана из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится порядка 40 процентов. Мало того, в 2020 году закончится действие соглашения об ограничении импорта урана из России, что окажет дополнительное давление на американские компании: согласно информации источников, Москва уже заявила о планах увеличить свою долю на рынке США.
В прошлом году добыча урана в Соединенных Штатах упала до исторического минимума. В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просят Белый дом скорректировать импорт и обеспечить долгосрочную жизнеспособность отечественной горнодобывающей промышленности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти