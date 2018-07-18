13:49 18 июля
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США проведут расследование по поставкам урана из России и других стран

Американская администрация проведет расследование по поставкам урана из-за рубежа, по итогам которого могут быть введены таможенные пошлины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



По данным агентства, американские производители покрывают лишь 5 процентов потребностей внутреннего рынка, а львиная доля импортируется – прежде всего из России, Казахстана, Узбекистана и Канады.


Издание уточняет, что американские производители заявили о своей способности наполнять внутренний рынок на 25 процентов. С просьбой провести расследование к правительству обратились компании Energy Fuels и Ur-Energy (основание – ст. 232 Закона о расширении торговли от 1962 года).

Сообщается, что в настоящее время только на импорт урана из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится порядка 40 процентов. Мало того, в 2020 году закончится действие соглашения об ограничении импорта урана из России, что окажет дополнительное давление на американские компании: согласно информации источников, Москва уже заявила о планах увеличить свою долю на рынке США.

В прошлом году добыча урана в Соединенных Штатах упала до исторического минимума. В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просят Белый дом скорректировать импорт и обеспечить долгосрочную жизнеспособность отечественной горнодобывающей промышленности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 11:16
    Господи... Женщина с пониженной социальной ответственностью! Мы им ещё и уран поставляем?!
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:23
      Цитата: Vard
      Господи... Женщина с пониженной социальной ответственностью! Мы им ещё и уран поставляем?!

      А какая разница ? Ну Канада будет этот рынок занимать, Казахстан и др. Свято место пусто не бывает... hi
      MPN
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:31
        Россия в т.ч. купила урановые рудники в США и не только)))
        в 2010 году российской компании «Росатом», к деятельности которой имелись вопросы, удалось приобрести и получить контроль над стратегически важными урановыми шахтами США (через компанию под названием Uranium One). Билл и Хиллари Клинтон помогли покровителям «Росатома» успешно провести сделку, потому что те сделали масштабные пожертвования в Фонд Клинтонов. Газеты назвали это «плати и играй».
        вот такой бизнес)) кто от этого больше выиграл - неизвестно, но данные рудники пока еще - собственность Росатома))
        maxim947
        1. asv363 (Сергей) Сегодня, 11:51
          Цитата: maxim947
          Россия в т.ч. купила урановые рудники в США и не только)))

          Добыча на двух маленьких рудниках в США была приостановлена году в 2015-м. Цены слишком сильно упали.
          asv363
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:46
            Любой массовый потребитель (почти любой), если товар одинакового качества, выберет тот, что дешевле.
            Если владельцы атомных электростанций предпочитают импортный уран - это значит только то. что импортный дешевле.
            НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС
            Американские-же производители, вместо снижения цены предпочитают дать взятку (пролоббировать) сенат, и ввести дополнительные таможенные пошлины.
            НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС
            Хотя потребители тоже потом могут пролоббировать отмену пошлин laughing
            Shurik70
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:37
              Любой массовый потребитель (почти любой), если товар одинакового качества, выберет тот, что дешевле.

              Это так в учебниках написано, а на деле практически все цены на энергоресурсы регулируются в известном месте, в угоду сложившейся конъюнктуре.
              maxim947
            2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:46
              Цитата: Shurik70
              Хотя потребители тоже потом могут пролоббировать отмену пошлин

              Чёрт побери, вот на это с удовольствием бы посмотрел, учитывая, что один из основных "потребителей" урана в матрасии - тамошний ВПК, как следствие - Пентагон... laughing Картина маслом: Мэттис с пеной у рта, бешено вращая глазами, требует у конгресса отмены пошлин на российский уран. good laughing
              Paranoid50
    2. Genry (Genry) Сегодня, 11:30
      Цитата: Vard
      Мы им ещё и уран поставляем?!

      В рамках соглашения ВОУ-НОУ, делали это практически бесплатно. Но уже лавочка закрылась, а штаты разучились производить свое топливо (технологически отстали на десятки лет).
      http://www.tenex.ru/company/History/HEU_LEU/
      Genry
      1. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 12:00
        Цитата: Genry
        Цитата: Vard
        Мы им ещё и уран поставляем?!

        В рамках соглашения ВОУ-НОУ, делали это практически бесплатно. Но уже лавочка закрылась, а штаты разучились производить свое топливо (технологически отстали на десятки лет).
        http://www.tenex.ru/company/History/HEU_LEU/

        Потому и разучились, что мы им "биплятно" поставляли. Только не разобогащенный, а на самом деле обогащенный уран. Через это и свой обогащенный материал сохранили, и обогатительную отрасль (центрифуги) модернизировали, и американскую убили. А через это заодно и английскую, и французскую. Потому и носятся западники со своими "зелеными" технологиями. Но тщетны их потуги ибо "зеленые" технологии весьма полезны для всякой чешуи типа уличного освещения и таунхаусов, а для мегаполисов и заводов (особенно алюминиевых!) подавай энергию непрерывно, в громадных количествах и не дай боже с перебоями или с отклонениями по напряжению и частоте выше нормы. Для этого энергию надо не из ветра ловить, не солнышка ждать, а получать её также качественно, как потребитель ожидает. Т.е. в нужное время, в нужном месте, в больших количествах. Здесь без генерации не обойтись. А она бывает не в огромном разнообразии. Всего-то углеводороды (уголь, нефть и её фракции, природный газ) с соответствующими выбросами, гидроэнергетика (ограничено по месту), атомная энергетика. На последней мощность можно получить почти любую, построить почти везде, места занимает не больше углеводородных генерирующих станций. Так что за атомом в любом случае будущее. За атомом и всеми остальными видами "зеленочки" в разумных пределах. А с учетом того, что наши реакторы на быстрых нейтронах способны "жечь" то, что после обогатителей ранее в "хвосты", т.е. в мусор уходиоло (U-235, например) причем жечь чуть не до инертного свинца (Pb), а западники свой последний БН-реактор-то закрыли, выходит, что Росатом не просто на коне или на танке, а на ОБЧР-е супротив пигмеев с копьями и камнями. Тупо затопчет.
        Shuttle
        1. Genry (Genry) Сегодня, 12:15
          Цитата: Shuttle
          А с учетом того, что наши реакторы на быстрых нейтронах способны "жечь" то, что после обогатителей ранее в "хвосты", т.е. в мусор уходиоло (U-235, например) причем жечь чуть не до инертного свинца (Pb)

          Вам бы читать побольше и писать поменьше....
          В "быстрых" реакторах жгут 238-ой. Свинец не упоминайте.
          И будущие реакторы будут ториевые.
          Genry
        2. asv363 (Сергей) Сегодня, 12:33
          Цитата: Shuttle
          с учетом того, что наши реакторы на быстрых нейтронах способны "жечь" то, что после обогатителей ранее в "хвосты", т.е. в мусор уходиоло (U-235, например)

          1. Хвосты - остатки от обогащения с низким содержанием 235-го (0,2-0,3%). Их можно прокрутить на центрифугах новых поколений и получить товарный 235-й.
          2. В БН можно использовать 238-й уран в качестве топлива.
          asv363
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:30
      Господи... Женщина с пониженной социальной ответственностью! Мы им ещё и уран поставляем?!
      Я вам больше скажу нам еще в добавок принадлежат и около 60% всех крупных месторождений США. Кириенко когда то в свое время подсуетился, так же России принадлежат около 70% всех крупных разведанных месторождений мира!
      Поздновато как то США опомнились.
      RASKAT
    4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:53
      Цитата: Vard
      Господи... Женщина с пониженной социальной ответственностью! Мы им ещё и уран поставляем?!

      А как же. Небезызвестный Договор ВОУ-НОУ был самой большой победой отечественной дипломатии: ядерный удар отечественным разубоженным оружейным ураном по обогащающему звену ядерной промышленности США. В результате, американский атомпром фактически лишился большей части собственных обогатительных мощностей, кроме того была сорвана программа массового перехода янки на центрифуги.
      Зачем диверсии, зачем санкции - ради краткосрочного снижения расходов эффективные менеджеры своими руками убьют своё производство во имя дешёвого импорта.
      На жадину не нужен нож:
      ему покажешь медный грош --
      и делай с ним что хошь.
      Alexey RA
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 11:16
    Всё как всегда.Если не можешь обойти конкурента честно,то проси помощи у правительства.Пакс Американа,демократия negative
    Magic Archer
  3. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 11:25
    Цитата: Vard
    Господи... Женщина с пониженной социальной ответственностью! Мы им ещё и уран поставляем?!

    Представляете... Мы еще поставляем такое стратегическое сырье как - Титан belay
    Для тех кто разбирается в экономике это называется - Мировое разделение труда. Ни чего странного в этом нет stop
    rpuropuu
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:26
    В прошлом году добыча урана в Соединенных Штатах упала до исторического минимума
    Но на снижение добычи в Сша импорт влиять не может. Здесь обратная связь - при падении добычи по разным причинам страна вынуждена увеличивать импорт, чтобы покрыть свои потребности в сырье.
    rotmistr60
    1. Genry (Genry) Сегодня, 11:34
      Цитата: rotmistr60
      Но на снижение добычи в Сша импорт влиять не может.

      Как раз так и произошло из-за соглашения ВОУ-НОУ с Россией. Получали почти "на шару".
      Genry
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:57
      Цитата: rotmistr60
      Но на снижение добычи в Сша импорт влиять не может. Здесь обратная связь - при падении добычи по разным причинам страна вынуждена увеличивать импорт, чтобы покрыть свои потребности в сырье.

      В США как раз импорт привёл к падению добычи: наличие дешёвого импортного низкообогащённого урана (поставлявшегося по Договору ВОУ-НОУ) привело к отказу от производства своего аналога (обходившегося дороже), что по цепочке привело к падению добычи сырья.
      Договор ВОУ-НОУ - первая доза бесплатно. smile
      Alexey RA
  5. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 12:07
    Ухахахаха, Путин и здесь партию проиграл... Скоро его сырьё никому не нужно будет!
    Fedoslov
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:03
      Цитата: Fedoslov
      Ухахахаха, Путин и здесь партию проиграл... Скоро его сырьё никому не нужно будет!

      Угу... сначала "скоро", а потом будет "сроки сдвигаются".
      Читайте внимательно - американские компании могут наполнить рынок лишь на 25%. Причём это - по заявлениям самих компаний. Обычно, после такого выясняется, что для достижения заявленных показателей нужно вложить тракциллионы долларов, после чего результат будет через -дцать лет.
      А главное - неизвестно сколько будет стоить конечный продукт, если в его стоимость придётся включить расходы по восстановлению американской обогатительной промышленности. И в какое место будет послан Вестингауз с ценами на ТВЭЛ из этого сырья.
      Alexey RA
    2. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 13:43
      Цитата: Fedoslov
      Ухахахаха, Путин и здесь партию проиграл... Скоро его сырьё никому не нужно будет!
      Не чудите, Федя. Янки обеспокоены перспективой снижения поставок Великим копателям Чёрного моря. У них излишки по-ходу нарисовываются. Отсюда и визги.
      nadezhiva
  6. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 12:16
    Цитата: Fedoslov
    Ухахахаха, Путин и здесь партию проиграл... Скоро его сырьё никому не нужно будет!

    Еще раз прочитайте статью fool
    Издание уточняет, что американские производители заявили о своей способности наполнять внутренний рынок на 25 процентов.

    Если из 100 вычесть 25, то получается 75. Так вот, при любом раскладе 75 Урана будут импортными.
    Теперь еще дальше читайте:
    Мало того, в 2020 году закончится действие соглашения об ограничении импорта урана из России, что окажет дополнительное давление на американские компании: согласно информации источников, Москва уже заявила о планах увеличить свою долю на рынке США.

    Надеюсь Вам теперь все понятно hi
    rpuropuu
    1. Genry (Genry) Сегодня, 12:27
      Позвольте дать вам подсказку, чтобы ваши ответы привязывались к комментариям...
      Мышкой выбирайте выбранный комментарий и в нижней части его будет появляться надпись: "Ответить...Цитировать...Жалоба". Там сразу и тыкайте ответку... потом цитировать.
      Genry
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