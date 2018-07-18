13:50 18 июля
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Депутаты поддержали законопроект о реформировании военных кафедр

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах на учебные центры, передает РИА Новости.

Депутаты поддержали законопроект о реформировании военных кафедр


Закон инициирован правительством Российской Федерации.


В настоящее время военная подготовка в вузах ведется на военных кафедрах, в учебных центрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра ведут подготовку офицеров для службы по контракту по 72 учетным специальностям; 83 военные кафедры занимаются подготовкой как офицеров, так и сержантов (рядовых) запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.

Документ предлагает заменить все виды вузовских подразделений подготовки едиными учебными центрами.

По словам авторов законопроекта, его целью является повышение эффективности управления процессом обучения студентов.

Кроме того, как отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, такой вид обучения позволяет готовить для ВС РФ специалистов по наукоемким, а потому наиболее сложным, военным специальностям.

При этом депутат отметил, что преподавательский состав сокращать не планируется, наоборот, объемы военной подготовки будут только увеличиваться.

Ранее он также заявлял, что изменения не скажутся и на самих студентах, поскольку касаются только полномочий, унификации названий и дипломов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:01
    заменить все виды вузовских подразделений подготовки едиными учебными центрами.
    Ну по другому, военными училищами...
    MPN
    1. красноярск Сегодня, 12:17
      Цитата: MPN
      заменить все виды вузовских подразделений подготовки едиными учебными центрами.
      Ну по другому, военными училищами...

      Это как? Есть ВУЗ, при нем есть военная кафедра и есть студент который учится на некоем факультете и плюс на военной кафедре этого же ВУЗа. Теперь военную кафедру упразднили и создали ГДЕ-ТО единый учебный центр. Не верю в то, что ЕУЦ будут созданы во всех городах где есть ВУЗы с военными кафедрами. Вобщем как всегда. Главное - реформы, а к чему они приведут думать недосуг.
      красноярск
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:32
        Цитата: красноярск
        Главное - реформы, а к чему они приведут думать недосуг.

        Странно это слышать от того кто имеет такой ник "красноярск"
        При Сибирском федеральном университете (СФУ) г.Красноярск уже почти 10 лет как функционирует Военно-учебный центр, созданный на базе военной кафедры и бывшего КВКУРЭ ПВО. Сейчас там готовят специалистов ВКС. Если вы были в городе, то должны были обратить внимание хотя бы на макеты ракет в районе Свободного и задуматься зачем они стоят у зданий университета.
        Создание ЕУЦ идея правильная, которая существенно снизит затраты на подготовку офицеров и повысит качество обучения. В военных училищах почти половина дисциплин имеют общеобразовательный характер. Для изучения этих дисциплин в военных училищах создавались 4 -5 кафедр с гражданскими преподавателями. Сейчас эта проблема решена.
        Vita VKO
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:03
    Другими словами посмотрим, уж сколько реформ проводилось...по данному поводу...
    parusnik
  3. uragan114 (Дмитрий) Сегодня, 12:10
    Да опять застирывание "бабала"
    uragan114
  4. Apollo (Алех) Сегодня, 12:25
    Цитата: MPN
    Ну по другому, военными училищами...

    Да нет, это какой-то очередной новодел. Сильно урезав систему военного образования, власти ходят по кругу, а что делать не знают.
    Apollo
  5. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:30
    В принципе как гласит народная мудрость:" таже Марья в сарафане,но наизнанку".
    Другое дело если обратят внимание ( так оно и должно быть) качество подготовки офицеров , а то мне ребята такой случай: в 1980 Афганистан прислали лейтенанта , после кафедры, а он не уха и не рыла не волнует. Его сержант ,уже перед дембелем,учил. Хорошо, что толковый сержант попался" обтертый" уже Афганистане, а если пацаны" зеленые" и лейтенант такой или ещё хуже: сам дуб , а гонору:" я офицер, а ты кто?". Сами знаете, что такие гонористые бывают.
    Для примера, помните фильм" Рожденная революцией", когда в ноябре 1941 формировали отряды из милиции, лейтинантик с пожелым старшиной цапался? Старшина уже ПМВ и гв прошел, а у лейтенанта кроме " кубиков" никаких заслуг
    Роялист
  6. лысова (владимир) Сегодня, 12:32
    А в этом, что то есть, причём на много в положительную сторону. Если на венных кафедрах, грубо говоря, обучали общевойсковым навыкам ( по сути НВП в школе ), то при едином учебном центре ( управления ), появится возможность , как и говорится в статье, получить непосредственные навыки по специальности, а это уже не пустой чайник, пускай даже пока с водичкой. В финансовой системе, думаю разберутся. Лишь бы колесо без всяких восьмёрок закрутилось. Специалистов ( настоящих ), на дембеле - у нас море по всем специальностям, такого привлеки - плохому не научит. Уровень подготовки подскочит на много.
    лысова
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:23
    Сердюковщина 2,иначе такое решение не назовёшь.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
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