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Депутаты поддержали законопроект о реформировании военных кафедр
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах на учебные центры, передает РИА Новости.
Закон инициирован правительством Российской Федерации.
В настоящее время военная подготовка в вузах ведется на военных кафедрах, в учебных центрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра ведут подготовку офицеров для службы по контракту по 72 учетным специальностям; 83 военные кафедры занимаются подготовкой как офицеров, так и сержантов (рядовых) запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.
Документ предлагает заменить все виды вузовских подразделений подготовки едиными учебными центрами.
По словам авторов законопроекта, его целью является повышение эффективности управления процессом обучения студентов.
Кроме того, как отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, такой вид обучения позволяет готовить для ВС РФ специалистов по наукоемким, а потому наиболее сложным, военным специальностям.
При этом депутат отметил, что преподавательский состав сокращать не планируется, наоборот, объемы военной подготовки будут только увеличиваться.
Ранее он также заявлял, что изменения не скажутся и на самих студентах, поскольку касаются только полномочий, унификации названий и дипломов.
Закон инициирован правительством Российской Федерации.
В настоящее время военная подготовка в вузах ведется на военных кафедрах, в учебных центрах и на факультетах военного обучения. В частности, 34 учебных центра ведут подготовку офицеров для службы по контракту по 72 учетным специальностям; 83 военные кафедры занимаются подготовкой как офицеров, так и сержантов (рядовых) запаса по 150 и 90 специальностям соответственно.
Документ предлагает заменить все виды вузовских подразделений подготовки едиными учебными центрами.
По словам авторов законопроекта, его целью является повышение эффективности управления процессом обучения студентов.
Кроме того, как отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, такой вид обучения позволяет готовить для ВС РФ специалистов по наукоемким, а потому наиболее сложным, военным специальностям.
При этом депутат отметил, что преподавательский состав сокращать не планируется, наоборот, объемы военной подготовки будут только увеличиваться.
Ранее он также заявлял, что изменения не скажутся и на самих студентах, поскольку касаются только полномочий, унификации названий и дипломов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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