13:51 18 июля
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В Ярославле спущен на воду сторожевой корабль «Балаклава»

Во вторник на ПАО «Ярославский судостроительный завод» состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля проекта 10410 «Балаклава», сообщает пресс-служба предприятия.

В Ярославле спущен на воду сторожевой корабль «Балаклава»


Корабль был заложен в июне прошлого года. Местом его службы станет подразделение береговой охраны Крымского управления Погранслужбы ФСБ РФ.


В мероприятии приняли участие руководитель Департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, главный конструктор проекта 10410 ЦМКБ «Алмаз» Борис Лейкис, другие официальные лица.

Сообщается, что в скором времени после проведения необходимых работ сторожевик будет отправлен в Севастополь для достройки, проведения госиспытаний и передачи заказчику.

По данным блога bmpd, с 1988-го по 2015 год на трех российских верфях было построено в общей сложности 33 сторожевых корабля проектов 10410 и 10410Б (плюс 7 кораблей для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении).

В 2016 году погранслужба решила возобновить строительство данных ПСКР, выдав контракты Акционерному обществу «Восточная верфь» (две единицы), Ярославскому судостроительному заводу (один корабль) и Судостроительной фирме «Алмаз» (один корабль).

Использованы фотографии: http://yarshipyard.com
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Комментарии 21

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  1. atk44849 (алексей) Сегодня, 12:41
    это как пистолет макарова против кпвт
    atk44849
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:49
      Непонятно, что Вы имеете в виду. Светляка строят чтобы контрабандистов гонять. Ну или "крийсира" 404 отгонять от вышек в Черном море.
      Аристарх Людвигович
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:53
      Это Вы про хохляцкие катера?
      Ну да негуманно AK-306 против резинок использовать.
      Ну да ведь никто нарываться не заставляет.
      bk316
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:55
        Цитата: bk316
        Это Вы про хохляцкие катера?

        Кстати эти катера участвовали в последних учениях с американцами. Бронекатера проекта 58150 «Гюрза» на учениях "SEA BREEZE 2018"
        Аристарх Людвигович
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:07
          Не ну гюрзы все-таки не резиновые.
          Но в общем и им ничего не светит АК-306 на 5 км бьет.
          bk316
    3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:07
      Цитата: atk44849
      это как пистолет макарова против кпвт

      Вы, наверное не знаете, зачем нужен пистолет? Он нужен, что бы добраться до автомата! yes
      Теренин
    4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:09
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:43
    Гладкой воды и счастливой долгой службы можно только пожелать.
    Мар.Тира
  3. polpot (Andru) Сегодня, 12:43
    Дело хорошее будет чем бандеровцев гонять
    polpot
  4. Комментарий был удален.
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:09

      Ну не знаю как там во Владивостоке.
      А на Каспии спецы в погонах вполне себе спецы. Имел удовольствие видеть их в работе.
      Кстати за такие слова
      те что погонах полные олени
      рога обломают моментом.
      bk316
      1. atk44849 (алексей) Сегодня, 13:16
        в погонах и есть олени!
        atk44849
        1. atk44849 (алексей) Сегодня, 13:18
          у вас там все в погонах!
          atk44849
  5. atk44849 (алексей) Сегодня, 12:48
    сейчас эти приёмщики , даже не знают . что такое техническая документация
    atk44849
  6. atk44849 (алексей) Сегодня, 12:58
    я вас понял . только всё проё-но . кремль решил нагибать всех ! и учёных и рабочих ! поеду в Сингапур пока не поздно.
    atk44849
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:03
      Цитата: atk44849
      поеду в Сингапур пока не поздно.

      Вам посвящается песня группы "Ленинград" - "Дорожная".
      Аристарх Людвигович
      1. atk44849 (алексей) Сегодня, 13:13
        спасибо . посмотрели бы этот беспредел . что твориться на дальзаводе . был бы другой разговор ! всё украли пропили и кругом менеджеры креативные!
        atk44849
        1. Комментарий был удален.
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:21
      Цитата: atk44849
      нагибать всех ! и учёных и рабочих

      Судя по стилю поста Вы не ученый, ну а, как рабочему в Сингапуре хорошо пока деньги есть. А дольше - обратно в Россию и ...нагибаться yes
      Теренин
  7. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 13:21
    Рад за коллег! Живет наш судостроительный!!!
    Михаил55
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:21
    Он не сторожевик, а обычный погранец! Функции и вооружение не соответствует возможности именно сторожить морские рубежи страны.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. atk44849 (алексей) Сегодня, 13:24
    а вы . кто - читаете . вы прое-ли школу оружия . электромеханическую школу. школу связи ! вас нужно судить!
    atk44849
  10. demo (Ван) Сегодня, 13:32
    По данным блога bmpd, с 1988-го по 2015 год на трех российских верфях было построено в общей сложности 33 сторожевых корабля проектов 10410 и 10410Б (плюс 7 кораблей для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении).
    Объективности ради в 1988 году верфи были Союза ССР.
    И только в 1992 году верфи стали называться российскими, украинскими и т.д.
    demo
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