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Ударные вертолёты ВВС Украины появились у линии соприкосновения
Штаб так называемой Операции объединённых сил Украины опубликовал материал о том, что ВСУ развернули учения с применением авиации неподалёку от линии соприкосновения. Речь идёт о применении вертолётов ВВС Украины. По официальной версии, учения были направлены на отработку вариантов спасения экипажей сбитых авиационных средств – самолётов и вертолётов. При этом заявлено, что речь идёт об операции спасения, которая «может понадобиться, если средства авиации будут сбиты с территории противника».
Из материала:
Из дальнейших сообщений штаба ООС становится понятно, что одним только спасением лётчиков дело во время "учений" не ограничилось. В материале пресс-службы говорится в районе линии соприкосновения «подразделения Погранслужбы Украины наткнулись на конопляное поле».
В сообщении говорится в районе населённого пункта Зайцево сотрудники оперативно-боевой пограничной комендатуры выявили посевы конопли на площади 3 га.
Из материала:
Судя по улыбчивым лицам обнаруживших поле с коноплёй военнослужащих ГПС Украины, работы предстоит немало...
Наличие полей столь внушительных площадей с произрастающей на них коноплёй на подконтрольной ВСУ территории (у позиций ООС) предельно конкретно информирует о том, почему украинские войска порой с такой маниакальной настойчивостью пытаются осуществлять "жабьи прыжки" в сторону позиций ЛДНР.
Из материала:
К отработке поисково-спасательных действий были привлечены два вертолёта Поисково-спасательной службы ВВС Украины Ми-8 и один вертолёт армейской авиации Ми-24. При выполнении задания использовалось средство десантирования "Адаптер-1М", а эвакуировала летчика ВВС Украины специальная спасательная парашютно-десантная группа.
Из дальнейших сообщений штаба ООС становится понятно, что одним только спасением лётчиков дело во время "учений" не ограничилось. В материале пресс-службы говорится в районе линии соприкосновения «подразделения Погранслужбы Украины наткнулись на конопляное поле».
В сообщении говорится в районе населённого пункта Зайцево сотрудники оперативно-боевой пограничной комендатуры выявили посевы конопли на площади 3 га.
Из материала:
К работе приступила следственная группа Национальной полиции.
Судя по улыбчивым лицам обнаруживших поле с коноплёй военнослужащих ГПС Украины, работы предстоит немало...
Наличие полей столь внушительных площадей с произрастающей на них коноплёй на подконтрольной ВСУ территории (у позиций ООС) предельно конкретно информирует о том, почему украинские войска порой с такой маниакальной настойчивостью пытаются осуществлять "жабьи прыжки" в сторону позиций ЛДНР.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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