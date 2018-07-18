13:47 18 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ударные вертолёты ВВС Украины появились у линии соприкосновения

Штаб так называемой Операции объединённых сил Украины опубликовал материал о том, что ВСУ развернули учения с применением авиации неподалёку от линии соприкосновения. Речь идёт о применении вертолётов ВВС Украины. По официальной версии, учения были направлены на отработку вариантов спасения экипажей сбитых авиационных средств – самолётов и вертолётов. При этом заявлено, что речь идёт об операции спасения, которая «может понадобиться, если средства авиации будут сбиты с территории противника».

Из материала:
К отработке поисково-спасательных действий были привлечены два вертолёта Поисково-спасательной службы ВВС Украины Ми-8 и один вертолёт армейской авиации Ми-24. При выполнении задания использовалось средство десантирования "Адаптер-1М", а эвакуировала летчика ВВС Украины специальная спасательная парашютно-десантная группа.


Из дальнейших сообщений штаба ООС становится понятно, что одним только спасением лётчиков дело во время "учений" не ограничилось. В материале пресс-службы говорится в районе линии соприкосновения «подразделения Погранслужбы Украины наткнулись на конопляное поле».


В сообщении говорится в районе населённого пункта Зайцево сотрудники оперативно-боевой пограничной комендатуры выявили посевы конопли на площади 3 га.

Ударные вертолёты ВВС Украины появились у линии соприкосновения


Из материала:
К работе приступила следственная группа Национальной полиции.


Судя по улыбчивым лицам обнаруживших поле с коноплёй военнослужащих ГПС Украины, работы предстоит немало...

Наличие полей столь внушительных площадей с произрастающей на них коноплёй на подконтрольной ВСУ территории (у позиций ООС) предельно конкретно информирует о том, почему украинские войска порой с такой маниакальной настойчивостью пытаются осуществлять "жабьи прыжки" в сторону позиций ЛДНР.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. AloeMC (Сергей) Сегодня, 13:08
    Сами и выращивали чудо-траву, а потом мерещились русские танки wassat
    AloeMC
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 13:20
      Сами и выращивали чудо-траву


      У нас за усадами поле колхозное было - почти каждый коноплёй засеяно. Пацанами там бегали, играли. Листья как наждачка и запах особый. И не знали и не ведали никаких чудес. А сухой коноплёй сарайчики покрытые были. Это начало-середина семидесятых. Во как жили, вот вам и СССР.
      dauria
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:24
      «может понадобиться, если средства авиации будут сбиты с территории противника».
      Да по любому понадобится, опыт был уже... sad
      Зайцево сотрудники оперативно-боевой пограничной комендатуры выявили посевы конопли на площади 3 га.
      В деревне Вилабаджи сегодня траур, у них горят конопляные поля.
      А в деревне Виларибо сегодня праздник, ветер дует в их сторону....
      MPN
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 13:37
        В деревне Вилабаджи сегодня траур, у них горят конопляные поля.


        Паш, а я разок застукал узбеков в караулке. Сели в кружок, раскалили шомпол от АК в печке и суют в чашку с травой. И шинелькой бошки накрывают. Как у нас над чугунком с картошкой при болезни. Это 85-й. Даже тогда у них это было, а русским в диковинку- нафига, если браги полно.
        dauria
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:09
    Давно они не падали...Надеются что конопля поможет подняться?
    210окв
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:15
      Нечему их жизнь не научила -рожденный ползать, летать не должен!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:17
    Значит, скоро начнётся "падение летака Черний салолед 1"! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. polpot (Andru) Сегодня, 13:17
    У них своей дури столько что конопля давно не нужна
    polpot
  5. Curious (Victor) Сегодня, 13:19
    Ну Украине до России далеко. В России даже в структуре Росскосмоса создан специальный центр, который отслеживает незаконные плантации местных "наркобаронов". А тут каких то три гектара. Так, на раз пыхнуть.
    Curious
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 13:29
      Цитата: Curious
      Ну Украине до России далеко. В России даже в структуре Росскосмоса создан специальный центр, который отслеживает незаконные плантации местных "наркобаронов". А тут каких то три гектара. Так, на раз пыхнуть.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Лён_и_конопля laughing
      "«Лён и конопля» — ежемесячный журнал Министерства сельского хозяйства СССР, издававшийся в Москве в 1924-1992 годах.
      Освещал вопросы экономики, селекции и семеноводства, технологии и механизации возделывания, а также первичной обработки льна, конопли и кенафа. "
      Кубик123
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:46
        Совершенно верно.Весьма полезные культуры.Конопля в СССР шла в производство.Канаты итд.Про Лен вообще умолчу.
        Цитата: Кубик123
        Цитата: Curious
        Ну Украине до России далеко. В России даже в структуре Росскосмоса создан специальный центр, который отслеживает незаконные плантации местных "наркобаронов". А тут каких то три гектара. Так, на раз пыхнуть.

        https://ru.wikipedia.org/wiki/Лён_и_конопля laughing
        "«Лён и конопля» — ежемесячный журнал Министерства сельского хозяйства СССР, издававшийся в Москве в 1924-1992 годах.
        Освещал вопросы экономики, селекции и семеноводства, технологии и механизации возделывания, а также первичной обработки льна, конопли и кенафа. "
        210окв
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:30
      Цитата: Curious
      Ну Украине до России далеко. В России даже в структуре Росскосмоса создан специальный центр, который отслеживает незаконные плантации местных "наркобаронов". А тут каких то три гектара. Так, на раз пыхнуть.

      Можно было просто написать:
      Цитата: Curious
      Ну Украине до России далеко.

      И всё! ... зачем столько букв после главного смысла... laughing
      НасРать
  6. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 13:29
    От водки больше вреда, чем от канабиса. laughing
    Я русский
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:29
    В материале пресс-службы говорится в районе линии соприкосновения «подразделения Погранслужбы Украины наткнулись на конопляное поле на площади 3 га». Я, удивлен, а где же сообщения пресслужбы Украины, что на поле обнаружена табличка с надписью "засеяно Администрацией Президента Российской Федерации" belay
    Теренин
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:36
    Видимо, вопросы "что они там курят" больше задаваться не будут....
    sabakina
  9. ASASHOKA Сегодня, 13:41
    Кому война, кому конопля, а кому и денежки от этого всего. Jedem das seine или to each his own. Кто на каком понимает). Кто на чем "повернут", тот то и культивирует. Но если конопля на первом месте окажется, начнут войнушку бандерлоги тупые и заработают "кому-то" денежек, или сами полягут, . На "учение" приехали. А вертолетики, видимо это два бывших ООНовских у них оставшихся назад перекрасили и полетели пугать Донбасс. Нету вертолетиков целых-то уже давно. Сами жаловались. Поломанных валом, но из всех один-два собрать - это деньги, руки, время. Ничего нет...
    ASASHOKA
Картина дня