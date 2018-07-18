Ударные вертолёты ВВС Украины появились у линии соприкосновения

К отработке поисково-спасательных действий были привлечены два вертолёта Поисково-спасательной службы ВВС Украины Ми-8 и один вертолёт армейской авиации Ми-24. При выполнении задания использовалось средство десантирования "Адаптер-1М", а эвакуировала летчика ВВС Украины специальная спасательная парашютно-десантная группа.

К работе приступила следственная группа Национальной полиции.