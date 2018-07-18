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Гибель американского корабля засняли на видео
В интернете появилось видео расстрела списанного американского десантного корабля USS Racine, прослужившего на флоте более 17 лет, в ходе международного учения RIMPAC, прошедшего близ Гавайских островов.
Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом японских ВМС. После этого по цели открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы. Всего по кораблю было выпущено около 15 ракет.
В трюме корабля начался пожар, на правом борту появилась пробоина длиной около десяти метров, однако 5100-тонный транспорт оставался на плаву. Торпеда, выпущенная австралийским противолодочным самолетом, кардинально не изменила ситуацию – корабль продолжал оставаться на ровном киле.
Наконец, АПЛ класса Los Angeles ВМС США ударила по мишени торпедой Mk 48.
По словам экспертов ресурса Military.com, этот боеприпас обычно используется в конце учения, так как способен «переломить хребет даже тяжелому боевому кораблю».
Примерно так и произошло: взрыв торпеды заставил Racine подпрыгнуть, после чего он переломился пополам в носовой части. И всё же старый списанный транспорт еще около часа находился на поверхности, прежде чем отправиться на дно Тихого океана. Сообщается, что глубина в этом районе достигает пяти тысяч метров.
Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом японских ВМС. После этого по цели открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы. Всего по кораблю было выпущено около 15 ракет.
В трюме корабля начался пожар, на правом борту появилась пробоина длиной около десяти метров, однако 5100-тонный транспорт оставался на плаву. Торпеда, выпущенная австралийским противолодочным самолетом, кардинально не изменила ситуацию – корабль продолжал оставаться на ровном киле.
Наконец, АПЛ класса Los Angeles ВМС США ударила по мишени торпедой Mk 48.
По словам экспертов ресурса Military.com, этот боеприпас обычно используется в конце учения, так как способен «переломить хребет даже тяжелому боевому кораблю».
Примерно так и произошло: взрыв торпеды заставил Racine подпрыгнуть, после чего он переломился пополам в носовой части. И всё же старый списанный транспорт еще около часа находился на поверхности, прежде чем отправиться на дно Тихого океана. Сообщается, что глубина в этом районе достигает пяти тысяч метров.
Использованы фотографии: http://wikimapia.org
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