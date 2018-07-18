13:47 18 июля
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Гибель американского корабля засняли на видео

В интернете появилось видео расстрела списанного американского десантного корабля USS Racine, прослужившего на флоте более 17 лет, в ходе международного учения RIMPAC, прошедшего близ Гавайских островов.

Гибель американского корабля засняли на видео


Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом японских ВМС. После этого по цели открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы. Всего по кораблю было выпущено около 15 ракет.


В трюме корабля начался пожар, на правом борту появилась пробоина длиной около десяти метров, однако 5100-тонный транспорт оставался на плаву. Торпеда, выпущенная австралийским противолодочным самолетом, кардинально не изменила ситуацию – корабль продолжал оставаться на ровном киле.

Наконец, АПЛ класса Los Angeles ВМС США ударила по мишени торпедой Mk 48.



По словам экспертов ресурса Military.com, этот боеприпас обычно используется в конце учения, так как способен «переломить хребет даже тяжелому боевому кораблю».

Примерно так и произошло: взрыв торпеды заставил Racine подпрыгнуть, после чего он переломился пополам в носовой части. И всё же старый списанный транспорт еще около часа находился на поверхности, прежде чем отправиться на дно Тихого океана. Сообщается, что глубина в этом районе достигает пяти тысяч метров.

Использованы фотографии: http://wikimapia.org
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Комментарии 14

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:25
    Потопили ржавое корыто.
    Тоже мне новость.
    И корабль - слишком громкое слово, это катер.
    Shurik70
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:33
      Повысили плавучесть корыта, дабы все отстрелялись...
      НасРать
  2. Vard Сегодня, 13:26
    А если бы он отстреливаться... Чем нибудь противокарабельным...
    Vard
  3. гильза (максим) Сегодня, 13:27
    Лишний раз напомнить себе о боевой эффективности БЧ ЛЮБОГО оружия.
    гильза
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:28
    У них уже не первый раз на учениях Римпак косяки идут -не хотят корабли быстро и красиво тонуть от полученных повреждений! Видать, оружие не самое главное, а проблемы в тех, кто не смог выполнить боевую задачу по уничтожению мишени....
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:32
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      У них уже не первый раз на учениях Римпак косяки идут -не хотят корабли быстро и красиво тонуть от полученных повреждений! Видать, оружие не самое главное, а проблемы в тех, кто не смог выполнить боевую задачу по уничтожению мишени....

      Корабль подготовлен, что бы с первого раза не тонул, там и переборки все задраены и возможно и пенопластом набили, ну это так..., топлива точно нет, гореть не чему... request
      MPN
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:37
        Так он и после 15-ой ракеты тонуть не стал, и торпеда мк48 тоже не эффективна оказалась, ибо корабль хоть разломился надвое, ещё на плаву и тонуть не желает!!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. Xander (Александр) Сегодня, 13:31
    Могли бы воспользоваться моментом и учения провести,типа Иран напал, посадили бы батальон морпехов, пусть отстреливаются, маневрируют, воду откачивают, задача - доплыть до берега.
    Xander
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:35
      Ну, так у себя подобные учения проведите, кто против??? belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:38
    Я, не спец, но на 1:39 мин. на корабле-мишени видно чётко, что работает (крутиться) радиолокационная станция. "Подсвечивает" стреляющим? Ну, тогда расстрельной команде, по точности, равных в мире нет fellow
    Теренин
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:42
      Это замаскированный ветряк!!! wassat Только это тайна!!!! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. Библиограф (Андрей) Сегодня, 13:39
    Да уж. Столько долбить пустой неподвижный корабль который ВООБЩЕ никак не сопротивлялся, не отстреливался и даже не уклонялся. Сильны вояки - ничего не скажешь.
    Библиограф
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:44
      Так и воюют они -кучей на слабого или безоружного!!! И ещё люлей выхватывают в результате!!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Lester7777 Сегодня, 13:47
    Крепко делали. Не современные мыльницы из алюминия и композитов.
    Lester7777
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