Уральская броня в сирийском конфликте. Часть 1







Боевики на территории Сирии еще с начального периода войны (зима 2012 года — лето 2013 года) в условиях городских боев пытались применять тактику, опробованную в чеченской кампании.В соответствии с ней создаются команды «охотников за танками», состоящие из гранатометчиков, пулемётчиков и снайперской пары. Места засад выбирались в узкой городской застройке, где отсутствует возможность быстрого отхода или разворота техники. В секторе засады для уничтожения колонны бронетехники необходимо сконцентрировать несколько групп «охотников» на разных этажах зданий и в подвальных помещениях. Классическим сценарием является уничтожение головной и замыкающей машин с запиранием в городской ловушке всей бронеколонны. Следующим шагом выбивается вся техника, имеющая пушечное вооружением с большим углом возвышения. Это БМП-2 и «Шилки». И вот только с этого момента начинается полноценный расстрел танков, зажатых в каменном мешке. Причем на одну машину требуется порядка 5-6 пусков противотанковых гранат (обычно РПГ-7), которые вначале сметут всю ДЗ с брони, а затем поразят броню насквозь. Важно было наносить удары по танку в любую проекцию, но только не в лобовую – это было практически бесполезно и отлично демаскировало гранатометный расчет. Но такая тактика у слабоорганизованных и необученных боевиков в Сирии применялась лишь частично – особенно подводили гранатометчики, не прошедшие соответствующей практической подготовки. Со временем профессиональные наёмники и инструктора смогли наладить обучение групп «охотников за бронетехникой», но и танкисты САР уже были научены горьким опытом начала боевых действий. Порой в начальный период войны танки шли в бой без навесной защиты, ДЗ и пехотного прикрытия. Бронетехника могла в одиночку подойти к вооруженному ПТС противнику на расстоянии до 100 метров, что влекло почти неминуемое поражение расчетами РПГ. В итоге комплектами защиты «Контакт – 1» стали прикрывать все идущие в бой танки, включая устаревшие морально и технически Т-55, а в случае нехватки ДЗ в ход пошли мешки с песком, выносные металлические каркасы, заполняемые ЖБ блоками. К лету 2013 года сирийскими военными перенимается опыт Ирака и Афганистана, когда танк окружается выносными противокумулятивными решетчатыми экранами. Это стало вынужденной мерой, связанной с истощением запасов ДЗ на складах.В начальный период боевых действий в Сирии самыми боеспособными были танки Т-72 экспортной модификации, считающиеся морально устаревшими, особенно это касается устойчивости к современному ПТО. Стоит помнить, что на экспорт СССР и Россия поставляет машины с ухудшенными параметрами бронезащиты, что не может не сказаться на эффективности в условиях боя. Была небольшая программа итальянской модернизации серии танков, но многого она не принесла.Важным недостатком сирийских танков было расположение пулеметов НСВТ на башне без дистанционного управления – снайперы достаточно быстро выводили из строя стрелков, поэтому часто пулеметы вообще снимали с брони. В боевых условиях танкисты проявляли изобретательность и начиняли систему запуска дымовых гранат 902Б «Туча» самодельными патронами, снаряженными стальными шариками. Это стало своеобразным средством поражения пехоты противника, не отличающимся ни точностью, ни дальностью выстрела. Стал проблемой и относительно низкий темп стрельбы Т-72, связанный с особенностью автомата заряжания: 7 секунд + время на наводку. В некоторых условиях этого вполне хватало гранатометчикам противника в промежутках между выстрелами танка прицелиться и выпустить гранату.Сирийцы для компенсации недостатка применили шквальный огонь из стрелкового оружия (как вариант: БМП-2 или «Шилка») по цели как раз в период перезарядки танка. А при работе группы танков выстрелы просто осуществляются последовательно, не позволяя противнику поднять голову. В условиях активных городских боев сказалась нехватка танкового боезапаса в 39 снарядов. У танкистов перед уходом на пополнение БК всегда должен оставаться резерв в 4-5 выстрелов на случай контратаки, то есть для боя выделялось всего 32 снаряда. Но и он зачастую ограничивались всего 18 выстрелами из автомата заряжания (в нем всего 22). Негативно сказалась и слабая защищенность боекомплекта танка. В случае поражения заброневого пространства машины обычно через несколько секунды заряды загорались, что убивало экипаж, а в дальнейшем БК детонировал, уничтожая танк.С учетом всего вышесказанного, сирийские танкисты выработали следующую тактику.В город входят группа из трех-четырех Т-72, одной-двух БМП и БРЭМ. Поддержку оказывает пехотное подразделение численностью 25-40 бойцов, в составе которых обязательны снайперы для поражения расчетов РПГ и ПТРК боевиков. Городской бой с применением мобильных бронегрупп обычно складывается по следующему сценарию: танки либо колонной, либо уступом (если есть возможность) двигаются к линии соприкосновения, за ними 2-3 БМП или, в качестве варианта, ЗСУ-23-4 «Шилка». При обнаружении повстанцев танки работают по их огневым точкам, а легкая бронетехника обстреливает верхние этажи зданий за счет большого угла возвышения орудий. Очевидно, устаревшая БМП-1 для этой цели подходит слабо.Возможно усиление ударной группы 152-мм САУ «Акация», имеющая угол возвышения до 60 градусов. Обширная номенклатура снарядов «Акации» (бетонобойные, осколочно-фугасные, кассетные, дымовые, осветительные) позволяет эффективно разрушать здания, выкуривать противника из укреплений, ослеплять в ночное время и уничтожать живую силу. На начало конфликта в Сирии было не более 50 САУ «Акация», поэтому её в штурмовых группах часто заменяли САУ «Гвоздика» (до 400 единиц в армии), но её калибр 122-мм уже не столь эффективен в бою. Самоходная артиллерия всегда в условиях города располагалась за «спинами» хорошо бронированных танков.Танкисты Сирийской арабской армии разработали еще несколько тактических приемов ведения боя в городе. К примеру, методика перекрестного огня, когда танки с нескольких направлений одновременно ведут огонь по нескольким этажам здания, что позволяет убрать большинство «мертвых зон», блокировать манёвры боевиков, а также создать условия для наложения ударных волн от снарядов. В сочетании с ударами САУ здание после такого обстрела чаще всего разрушается полностью.Боевики в городских ландшафтах без тяжелого вооружения очень мобильны, что доставляет немало проблем сирийской армии. Поэтому на первые роли здесь выходит разведка, создающая командно-наблюдательные пункты (КНП) возле обнаруженных мест скопления боевиков в городе. Обычно на начальных этапах войны повстанцы устраивали засады возле транспортных узлов и развязок в надежде на уничтожение колонн техники.В случае обнаружения такого гнезда вызывалась группа танков до роты и порядка 10 БМП с десантом, которые оперативно занимали круговую оборону в районе засады. Танки пробивали огнем главного калибра проходы в стенах для пехоты и уничтожали живую силу противника. Огонь танков корректировался с заранее организованного КНП, а операция по зачистке возлагалась на пехотные подразделения. На все обычно отводилось 20-30 минут, после чего ударная группа собирала трофеи, подбирала пехоту, бойцов КНП и отправлялась на другой участок фронта. Интересно, что танкисты в Сирии переняли прием, который придумали еще советские «коллеги» во время Великой Отечественной войны. Его идея в том, что ствол танкового орудия заводится в окно или дверной проем и осуществляется выстрел холостым зарядом. А в современных зданиях внутренние стены часто из пенобетона, который даже пулемётную пулю не способен выдержать. В итоге контузии, баротравмы и осколочные поражения засевших «бородачей» в смежных с окном помещениях гарантированы. Можно заходить пехоте!Воюют Т-72 и на стороне боевиков, только их способ применения немного отличается от армейского. Не имея возможности создавать значительные ударные бронегруппы, боевики применяют танки как гигантские снайперские винтовки, поражая огневые точки одиночными выстрелами с больших расстояний. Часто в составе экипажей действуют профессиональные танкисты – дезертиры из регулярной сирийской армии. Интересно, что тактику «снайперской винтовки» со временем переняла и САА для уничтожения танковыми орудиями снайперских гнезд.