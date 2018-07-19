Малый плавающий танк Т-37Б



Опытный танк Т-37Б. Фото "Отечественные бронированные машины. XX век"



Танк Т-37А, модернизация которого была предложена И.П. Шитиковым. Фото Wikimedia Commons



Т-37Б, вид спереди. Фото "Отечественные бронированные машины. XX век"



Вид на левый борт. Хорошо видны доработки ходовой части. Фото "Отечественные бронированные машины. XX век"



Корма машины. Фото "Отечественные бронированные машины. XX век"



Предложенный облик танка Т-37В. Рисунок Aviarmor.net

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://bronetechnikamira.ru/

https://strangernn.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941.

Первый в СССР и мире серийный плавающий танк Т-37А имел уникальные технические характеристики и боевые возможности, но все же не был лишен недостатков. Несовершенство конструкции привело к старту разработки нескольких новых плавающих бронемашин, и некоторые из них позже поступили на вооружение. Также были созданы несколько менее удачных образцов, которым не удалось выйти из стадии испытаний. Вместе с другими машинами своего класса до войск не добрался плавающий танк П.И. Шитикова Т-37Б.В 1932 году московский завод №37 (ныне НИИ дальней радиосвязи) получил первые заказы на выпуск серийных малых танков Т-37А. Почти одновременно с этим конструкторское бюро предприятия приступило к изучению вариантов модернизации этой машины, а также к созданию совершенно новых образцов. Итогом этих работ стало появление нескольких опытных образцов боевых бронированных машин с теми или иными особенностями и отличающимися характеристиками.В 1934 году с инициативным предложением выступил сотрудник КБ И.П. Шитиков. На тот момент он участвовал в разработке плавающего танка Т-43-2, но решил внести свой вклад в более старый проект. Он предложили новый вариант модернизации малого плавающего танка Т-37А. В этом проекте предлагались некоторые новые идеи и решения, в том числе не применявшиеся в отечественной практике ранее. Серьезная переработка исходного проекта, как ожидалось, могла привести к улучшению конструкции с одновременным получением повышенных технических и боевых характеристик.Любопытно, что И.П. Шитиков разрабатывал свой проект самостоятельно, без активного участия других специалистов. Эта особенность работ стала поводом для критики: руководство завода №37 посчитало, что создать танк в одиночку – пусть даже и на основе существующего образца – не удастся. По этой причине проект не получил поддержки, однако его автор не опустил руки.Вскоре конструктор отправил письмо на имя наркома обороны К.Е. Ворошилова. В нем он утверждал, что обновленный танк отличается от серийных более высокими расчетными характеристиками. В частности, удалось уменьшить массу при сохранении прежнего уровня защиты, а также повысить ходовые характеристики. В соответствии с распоряжением Ворошилова, предложением Шитикова занялись специалисты Управления по моторизации и механизации Красной Армии.Обсуждение проекта с участием разработчика и представителей УММ завершилось с неоднозначными результатами. Предлагаемый танк действительно имел некоторые преимущества перед серийными образцами, но при этом не был лишен заметных недостатков. Его следовало переработать и внести определенные коррективы, после чего можно было рассчитывать на получение желаемых результатов. В итоге предложение одобрили и приняли к реализации. Новый этап проектных работ, уже при поддержке армии, стартовал в начале 1935 года.Изначально проект обозначался по фамилии автора – «плавающий танк И.П. Шитикова». Впоследствии ему присвоили обозначение Т-37Б. Оно указывало на определенную преемственность с существующим образцом. Позже был создан и проект с литерой «В», однако он так и остался на бумаге.Одной из главных проблем серийного Т-37А была перегрузка двигателя. Повышенная нагрузка на силовую установку приводила к перегревам и поломкам. Таким образом, перспективный танк нуждался в более мощном двигателе, а также должен был иметь уменьшенную массу. Кроме того, следовало улучшить характеристики на воде. Такие задачи были решены с использованием уже известных или новых идей.Проблему массы предложили решать при помощи переработанной конструкции корпуса. Его планировалось собирать из броневых листов толщиной 4,7 и 9 мм с наиболее мощной защитой в лобовой проекции. Листы соединялись между собой заклепками или сваркой; стыки дополнительно герметизировались. Форма корпуса была определена с учетом получения максимальных внутренних объемов при одновременном сохранении минимальной массы. Компоновка машины соответствовала некоторым другим проектам того времени. В передней части корпуса планировалось поместить трансмиссию, за ней последовательно находились два рабочих места танкистов, а в корме помещалась силовая установка.Корпус танка Т-37Б лишь частично напоминал агрегаты Т-37А. Вновь использовали изогнутый нижний лобовой лист, над которым помещалась наклонная верхняя деталь. Также применили вертикальные борта, соединявшиеся с наклонной изогнутой кормовой деталью. При этом была переделана крыша корпуса. Наклонный верхний лобовой лист фактически переходил в наклонную крышу. На последней сзади предусматривался небольшой кожух для выхлопной трубы и глушителя. Для сокращения массы конструкторы отказались от подбашенной коробки традиционного вида. Теперь она представляла собой невысокое кольцо в центральной части крыши.Впервые в отечественной практике танк получил башню конической формы. Броневые детали купола собирались под углом 45° к горизонтали. Спереди на башне предусматривался прямоугольный кожух для пулеметной установки. Крыша башни была выполнена выгнутой наружу и имела люк.Серийный танк Т-37А оснащался карбюраторным двигателем ГАЗ-АА мощностью 40 л.с., характеристики которого были недостаточными. Новый танк нуждался в более мощной силовой установке, но пригодные моторы отсутствовали. По этой причине И.П. Шитиков и его коллеги оснастили свой танк спаркой двигателей ГАЗ-АА, а также готовой трансмиссией, заимствованной у серийного грузового автомобиля.В корме корпуса параллельно у бортов установили пару двигателей ГАЗ-АА. При помощи карданных валов и редукторов крутящий момент передавался на агрегаты трансмиссии, находившиеся в передней части машины. В составе трансмиссии имелись четырехступенчатая коробка передач, коническая главная передача и дифференциальный механизм поворота. Мощность выдавалась на ведущие колеса переднего расположения.Ходовая часть танка Шитикова основывалась на агрегатах Т-37А, но имела серьезные отличия. На каждом борту помещалось по четыре опорных катка, сблокированных попарно. Четвертый каток отличался увеличенным диаметром и был вынесен назад. Он также выполнял функции направляющего колеса. Первый и второй катки каждого борта соединялись при помощи балансиров по схеме «ножницы», подобно устройствам танка Т-37А. Подвеска третьего и четвертого катка основывалась на наработках по танку Т-33. Во всех случаях использовались балансиры и пружины.На кормовом листе корпуса предусматривалась установка отдельного водоходного движителя. Он представлял собой трехлопастной гребной винт, помещенный в цилиндрическом канале. Последний обозначался как направляющий аппарат и мог вращаться вокруг вертикальной оси, управляя вектором тяги. На случай попадания воды внутрь корпуса в обитаемом отсеке установили помпу.Как и другие малые танки того времени, бронемашина Т-37Б не имела мощного вооружения. В шаровой установке башни предлагалось помещать пулемет ДТ калибра 7,62 мм. При помощи спинного упора наводчик мог поворачивать башню в любом направлении. Вертикальная наводка изменялась в пределах от -8° до +14°. В боевом отделении удалось разместить стеллажи для 24 дисковых магазинов емкостью более 1500 патронов. Иное вооружение отсутствовало.Танк Шитикова должен был управляться экипажем из двух человек. Механик-водитель находился в передней части обитаемого отсека, непосредственно за трансмиссией. На марше и в бою он должен был следить за дорогой при помощи небольшого прямоугольного лючка в подбашенной коробке. В боевой обстановке использовалась опускаемая крышка с щелью. Второй член экипажа являлся командиром и отвечал за использование вооружения. Его место находилось непосредственно за водителем, внутри башни. Он мог следить за обстановкой как через открытый верхний люк, так и при помощи смотровых щелей.Корпус Т-37Б не имел люков для экипажа. Попадать внутрь танка предлагалось через единственный люк в крыше башни. Сначала в танк должен был забираться водитель, затем – командир. Высадка осуществлялась в обратном порядке. Сравнительно небольшие габариты танка в известной мере облегчали посадку и высадку.За счет переделки корпуса новый плавающий танк был заметно меньше базового образца. Его длина незначительно превышала 3,5 м, ширина была менее 2 м, высота – не более 1,8 м. Изначально боевая масса указывалась на уровне 2,5 т, но на практике этот параметр достиг 2,8 т. Несмотря на это, скорость на шоссе должна была достигать 45 км/ч. Скорость на воде – до 6 км/ч. Запас хода по хорошей дороге – 200 км.В первых месяцах 1935 года И.П. Шитиков при участии специалистов УММ завершил переработку имеющегося проекта, и вскоре завод №37 изготовил опытный танк нового типа. Следует отметить, что эта машина так и осталась в единственном числе. Новые прототипы, не говоря уже о серийной технике, не строились.Во время испытаний было установлено, что Т-37Б действительно имеет преимущества перед машиной с литерой «А». Два 40-сильных двигателя позволяли показывать более высокие ходовые и динамические характеристики. Однако на этом преимущества фактически заканчивались.Трансмиссия, соединяющая два отдельных двигателя, оказалась недостаточно надежной и постоянно ломалась. Ходовая часть показала себя плохо и регулярно нуждалась в мелком ремонте. Кроме того, с танка неоднократно слетали гусеницы. Запас плавучести имеющегося корпуса оказался недостаточным, а кроме того, не оправдала себя новая форма его крыши. Во время плавания вода заливала лобовую деталь и даже попадала в лючок механика-водителя. Также оказалась недостаточной маневренность на воде, обеспечиваемая поворотным кольцевым каналом.Вооружение в виде одного пулемета все еще считалось приемлемым, но углы наводки оказались недостаточными. Из-за специфического расположения рабочих мест экипажа командир-стрелок не мог развернуть башню для ведения огня назад. Кроме того, наличие всего одного люка резко затрудняло посадку и эвакуацию экипажа.В существующем виде танк Шитикова Т-37Б не представлял интереса для армии. Он действительно имел некоторые преимущества перед серийной или опытной техникой, но выявленные недостатки не позволяли реализовывать их на практике. После недолгих испытаний единственного опытного образца проект было решено закрыть. Все усилия промышленности следовало сосредоточить на других проектах плавающих танков.Впрочем, И.П. Шитиков не отказался от своих идей. Всего за несколько недель он внес коррективы в имеющийся проект и уже в июне 1935 года вновь обратился в Наркомат обороны. Новый вариант малого плавающего танка он обозначил как Т-37В. От предыдущего он, прежде всего, отличался компоновкой внутренних объемов. Теперь все устройства трансмиссии помещались в кормовом отсеке; там же на бортах находились ведущие колеса. Ходовая часть теперь имела менее оригинальный вид и включала по две тележки на каждом борту. Обитаемый отсек был изменен, и теперь башня, сдвинутая к левому борту, могла свободно поворачиваться в любом направлении. Также имели место другие мелкие доработки.Специалисты рассмотрели второе предложение, и на этот раз их решение оказалось весьма суровым. Проект посчитали недостаточно проработанным, и потому непригодным для дальнейшего развития. Кроме того, на таком решении, вероятно, сказался опыт недавних испытаний. Проект Т-37Б мог избавиться от принципиальных недостатков только в результате самой серьезной переработки.Получив новый отказ, И.П. Шитиков вернулся к полноценной работе над другими проектами в составе конструкторского коллектива. Вскоре при его участии конструкторское бюро завода №37 представило новые образцы техники. Тем не менее, и на этот раз он не отказался от идеи самостоятельной разработки бронемашины. Примерно через год начались работы по проекту перспективного бронированного транспортера на основе плавающего танка Т-37Б. Этот проект был доведен до испытаний опытного образца, но тоже не получил одобрения от потенциального заказчика.Малый плавающий танк Т-37А имел определенные недостатки, и это учитывалось при разработке новых образцов бронетехники. Тем не менее, не все варианты модернизации и обновления существующей конструкции справлялись с такими задачами. Так, проекты Т-37Б и Т-37В не оправдали ожиданий, и потому развитие направления плавающих танков продолжилось при помощи иных разработок.