16:36 18 июля
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Спецслужбы США предупредили о тайных операциях России против западных стран

Россия планирует активизировать проведение секретных операций против западных стран после вынужденной паузы в связи с чемпионатом мира по футболу и саммитом РФ-США, сообщает канал CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.



По словам источников, Россия была вынуждена приостановить свои разведывательные операции на время проведения указанных мероприятий, чтобы исключить резонансные инциденты и не привлекать лишнего внимания мировой общественности.


Такую же паузу российские власти сделали и во время Олимпийских игр в Сочи.

Каких конкретно операций от российских спецслужб следует ожидать «цивилизованным странам», источники не уточняют. Однако, по версии разведчиков, они будут направлены на то, чтобы вызвать на Западе политические потрясения, которые бы подорвали доверие граждан к своим правительствам.

Также, по мнению собеседников, возможны новые отравления, наподобие тех, что произошли в Солсбери (с помощью нервно-паралитических веществ). И на этот раз, они могут произойти не только в Великобритании, но и в других странах.

Ранее глава американской разведки Дэниел Коутс заявил, что Россия «сеет раздор» в социальных сетях и стремится «раздербанить» общество.

Как уже неоднократно сообщалось, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы. В ходе расследования этого «российского дела» уже предъявлены обвинения 31 человеку, в том числе пяти американцам, 25 россиянам и одному уроженцу Нидерландов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:36
    Это они ещё "Старичка" не нюхали
    Дормидонт
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:37
      Спецслужбы США предупредили о тайных операциях России против западных стран

      У них похоже неиссякаемый источник бреда)) конвейер какой-то...
      maxim947
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:45
        Этот "бред" очень смахивает на накачку населения стран входящих в состав НАТО для одобрения и поддержки "миротворческой" операции против России... Иначе трудно представить ЗАЧЕМ почти четыре года Россию все больше пытаются выставить врагом "демократических" сил. И самое неприятное в том, что такую накачку нельзя продолжать до бесконечности. Иначе над этими пугалками просто смеятся начнут... А значит в ближайший год-два, что-то должно произойти. И слава богу если я не прав.
        Topotun
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:56
          Цитата: Topotun
          для одобрения и поддержки "миротворческой" операции против России...

          А где начнут, то? В Москве прямо или еще в какой области? И кто начнет? Есть желающие повоевать лично?
          MPN
          1. Zubr Сегодня, 15:51
            hi
            Думаю с нами воевать, искушённых уже хватает.. smile В открытый вооружённых конфликт с нами не полезут. Этих желающих выбили в первую и вторую мировую. Надеюсь полностью.. smile А вот насчёт обложить экономическими засадами, пошлинами, лдоедов из нас сделать, это они запросто. А тут ещё мы практически перестали обслуживать внешний долг Америки. Осталось 15 лярдов зелени и то наверное центробанк их скинет окончательно. А это уже прецедент, что не всё спокойно. Готовимся к провокациям. Мелкобриты нам не простят самостоятельности. А тем более после сходки Трампа и ВВП. Что не говори, а наш верховный на внешнем поприще умеет марку держать и удар хорошо поставлен.
            Zubr
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:57
              hi
              Провокации к гадалке не ходи, даже если будет мир во всем мире.... Если даже мелкие фирмы провокации друг другу устраивают (даже соседи по площадке), чего говорить крупном, виток развития людей на земле такую вот эпоху живет и когда закончится не известно... request
              MPN
          2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 15:53
            Не было бы так смешно.... А где начнут - например с Украины. Порошенко терять нечего, попробовать вернуть Крым может. При содействии например ВС Польши (хотя поляки скорее Украину поделят и угомоняться). Другой вариант провокация и ввод войск в Калиниград, под флагом защиты Прибалтики, понятное дело с быстрым референдумом. По типу Крыма. Понятно, что никто не собирается начинать полноценную войну с применением ЯО (Хотя балансировать на этой тонкой грани.... Пожалуй трудновато будет).
            Topotun
      2. SSR (Roman) Сегодня, 14:54
        Цитата: maxim947
        Спецслужбы США предупредили о тайных операциях России против западных стран

        У них похоже неиссякаемый источник бреда)) конвейер какой-то...

        Почему бреда?))

        Каких конкретно операций от российских спецслужб следует ожидать «цивилизованным странам», источники не уточняют.

        Уже была спецоперация "Трамп".
        Теперь будет "Брексит", потом спецопераЫия "Пошлина", потом спецоперация 4%, ну и финальной будет
        Спецоперация "Пустячок".
        Масштабы последстчий не поддаются прогнозам.
        SSR
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:28
          Если честно то я не понимаю юмора на счет того, что трамп - наш. Из каких фактов это следует? По моему кто-то выдает желаемое за действительное. Никакой он не наш, у них всегда только свой интерес, был, есть и будет, вне зависимости кто там сидит.
          maxim947
          1. mkop Сегодня, 15:53
            А никто не понимает почему он наш, кроме американских спецслужб. Никто не понимает зачем России травить каких-то проходимцев со стороны, причем обязательно в Англии.
            mkop
      3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:55
        Цитата: maxim947
        У них похоже неиссякаемый источник бреда

        А я думаю что они в чём то правы.Потому что если не вести с ЦРУ,и АНБ борьбу они нас уничтожат как СССР..Но мы в отличии от США не ведём столько тайных операций против других стран,в том числе и против нас.И у нас другие методы,менее кровавые,но не менее эффективные.
        Мар.Тира
      4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 15:16
        Цитата: maxim947
        У них похоже неиссякаемый источник бреда)) конвейер какой-то...

        А почему сразу бреда? Откуда вы вообще можете знать бред это или нет? В вас говорит банальная ненависть к Америке и слепое верование во все что скажет верховный. hi .
        Вендиго
        1. mkop Сегодня, 16:00
          Нет, уважаемый, это в вас говорит ненависть к России, и попытка лизнуть америке. Америке предлагали представить хоть какие-то доказательства, их нет до сих пор, одни голословные обвинения. Сказал бы я вам кто так поступает, да не принято тут матом ругаться.

          Вы же видимо слепо верите в то что вам говорят из-за океана, и вам также как и им не нужны доказательства. Вера она такая.

          Пока же все слова американских властей - пустой треп и бред, ничем не уступающий тому бреду который они пороли во времена холодной войны.
          mkop
  2. Izotovp (Павел) Сегодня, 14:36
    Значит пора запасаться попкорном и делать ставки где мы опять нечаянно кого-нибудь отравим ))
    Izotovp
  3. Комментарий был удален.
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:40
    Вранье! Все агенты русской разведки ,давно схвачены на территории Украины. У нас больше нет резервов.
    Александр романов
  5. новичок (garik) Сегодня, 15:01
    интересно, а какая нормальная, суверенная страна не ведёт тайных операций?
    новичок
  6. лысова (владимир) Сегодня, 15:07
    --- " ... Россия «сеет раздор» в социальных сетях и стремится «раздербанить» общество. " - Это, что называется с больной головы на здоровую. Полный идиотизм.
    лысова
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:18
    Всё,что пророчат российским спецслужбам,похоже,произведут сами,а потом спихнут на нас,к бабке не ходи....Идёт подготовка "электората"!
    HAM
  8. demo (Ван) Сегодня, 15:24
    Ну не бывает дыма без огня.
    Что сегодня говорят америкосы.
    1.Была взломана почта Демократической партии США.
    2.Вся компрометирующая переписка была вывалена для всеобщего обозрения.
    3.В результате чего многие избиратели пересмотрели свое отношение к происходящему и проголосовали за Трампа.

    Что инкриминируется России?
    То, что сотрудники ГРУ непосредственно принимали участие в этих мероприятиях.
    По законам США это уголовно наказуемое деяние.

    Вопрос.
    Теоретически такое могло быть?
    Теоретически да.
    Ибо та щенячая радость которая овладела нашими политиками во время оглашения результатов явное подтверждение наших симпатий и антипатий.
    После этого только слепой и глупый не стал бы так думать.
    Мы сами себе создали проблему.
    Даже несмотря на то, что такого могло и не быть, в принципе.
    demo
    1. новичок (garik) Сегодня, 15:43
      1. у янки уже шутка ходит: русские виноваты в том, что у Падесты в компе порлем было слово “пороль“.
      2. ???
      3.ой ли. хомячки с толерантами остались при демократах, пуританская часть голосовала всегда за республиканцев. а. ещё до скандала аналитики признали компанию Трампа более “проникающей“. б. многие аналитики признают, что да, большинство может и за демократов, но процесс самого голосования “оригинален“.
      ответ: теоритически_ не является юр.аргументацией.
      по поводу радости , опять таки: ???
      так может думать только тот, кто всё это проделал.
      нам видимо запрещено выказывать свои симпатии, в то время как вся “цивилизация“ облизывала хиларку.
      дополнение по поводу что нам инкриминируют_ а почему именно ГРУ? политразведкой у нас ведает СВР.
      новичок
  9. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 15:50
    Налоговая служба США — понятие глобальное и круглосуточное. Если вы гражданин США, то обязаны подавать декларацию и декларировать все доходы по всему миру, вне зависимости от того, где вы проживаете. Подозрение в неуплате налогов способно превратить вчерашнего любимца публики в тотального изгоя, которого сторонятся друзья и родственники, закрывают счета банки, разрывают контракты заказчики и поставщики.

    Налоговая служба имеет право взимания налогов в течение десяти лет после того, как они должны были быть уплачены. При этом неважно, задолжали вы эти деньги лично или через бизнес: статья 6502 налогового законодательства, устанавливающая это правило, распространяется на всех. Чем грозит нарушение? У вас могут отнять практически все, чем вы владеете: забрать деньги с банковских счетов, зарплату, автомашину и даже дом, в котором вы живете. Более того, задолженность по налогам на зарплату не прощается в случае банкротства.

    Но и это не всё. Каждый день несколько десятков жителей США отправляются в тюрьму за налоговые преступления и обман одного из самых могущественных ведомств страны – IRS (Internal Revenue Services). Неплательщиков не спасают ни возраст, ни социальный статус, ни размер суммы, скрытой от налогового управления.

    И вот теперь представьте себе, какая бомба включила свой часовой механизм в стане демократической партии США, когда Путин после встречи с Трампом сообщил, о том, что группа лиц, деловые партнёры господина Браудера незаконным образом заработали в России более полутора миллиардов долларов, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединённых Штатах, но деньги эти в Соединённые Штаты перевели: 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон...
    Прокомментировать это сообщение можно очень краткой фразой: «Спокойно, Козлодоев, сядут все...» или ещё короче: «Беги, Хиллари, беги...»
    vladimirvn
  10. vit357 Сегодня, 15:57
    "Россия планирует")))
    Недавно узнал,что на окраине до сих пор окраинские СМИ истерят ,на тему нападения России через Беларусь на юкрейн.Я тоже полагаю,что лучше места для нападения и не найти)))
    vit357
  11. майор147 Сегодня, 16:09
    "Спецслужбы США предупредили о тайных операциях России против западных стран"
    Тоже мне, Кассандры!
    майор147
  12. andrewkor Сегодня, 16:24
    Прямо представил ,как Штирлиц,задернув шторы ,надев наушники,слушает трансляцию футбольного матча,забросив все дела !
    andrewkor
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