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Спецслужбы США предупредили о тайных операциях России против западных стран
Россия планирует активизировать проведение секретных операций против западных стран после вынужденной паузы в связи с чемпионатом мира по футболу и саммитом РФ-США, сообщает канал CNN со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
По словам источников, Россия была вынуждена приостановить свои разведывательные операции на время проведения указанных мероприятий, чтобы исключить резонансные инциденты и не привлекать лишнего внимания мировой общественности.
Такую же паузу российские власти сделали и во время Олимпийских игр в Сочи.
Каких конкретно операций от российских спецслужб следует ожидать «цивилизованным странам», источники не уточняют. Однако, по версии разведчиков, они будут направлены на то, чтобы вызвать на Западе политические потрясения, которые бы подорвали доверие граждан к своим правительствам.
Также, по мнению собеседников, возможны новые отравления, наподобие тех, что произошли в Солсбери (с помощью нервно-паралитических веществ). И на этот раз, они могут произойти не только в Великобритании, но и в других странах.
Ранее глава американской разведки Дэниел Коутс заявил, что Россия «сеет раздор» в социальных сетях и стремится «раздербанить» общество.
Как уже неоднократно сообщалось, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы. В ходе расследования этого «российского дела» уже предъявлены обвинения 31 человеку, в том числе пяти американцам, 25 россиянам и одному уроженцу Нидерландов.
По словам источников, Россия была вынуждена приостановить свои разведывательные операции на время проведения указанных мероприятий, чтобы исключить резонансные инциденты и не привлекать лишнего внимания мировой общественности.
Такую же паузу российские власти сделали и во время Олимпийских игр в Сочи.
Каких конкретно операций от российских спецслужб следует ожидать «цивилизованным странам», источники не уточняют. Однако, по версии разведчиков, они будут направлены на то, чтобы вызвать на Западе политические потрясения, которые бы подорвали доверие граждан к своим правительствам.
Также, по мнению собеседников, возможны новые отравления, наподобие тех, что произошли в Солсбери (с помощью нервно-паралитических веществ). И на этот раз, они могут произойти не только в Великобритании, но и в других странах.
Ранее глава американской разведки Дэниел Коутс заявил, что Россия «сеет раздор» в социальных сетях и стремится «раздербанить» общество.
Как уже неоднократно сообщалось, Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы. В ходе расследования этого «российского дела» уже предъявлены обвинения 31 человеку, в том числе пяти американцам, 25 россиянам и одному уроженцу Нидерландов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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