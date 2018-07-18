СМИ Индии рассказали, что Нью-Дели раздражает в поведении России

В Нью-Дели также обеспокоены тем, что Москва отвечает молчанием по ключевым для Индии вопросам. Например, по вопросу приграничного противостояния между Индией и Китаем, особенно в то время, когда Китай и Россия более тесно согласовали свои внешнеполитические позиции. А затем этот шаг России по укреплению отношений с Пакистаном, через продажи военной техники.

Россию в меньшей степени волнует «Талибан» (*запрещено в РФ), нежели распространение ИГИЛ*.