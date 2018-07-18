16:34 18 июля
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СМИ Индии рассказали, что Нью-Дели раздражает в поведении России

В индийской прессе появился материал, в котором говорится о неприемлемо низком объёме товарооборота между двумя странами. Уровень торговли между Индией и Россией при всём огромном его потенциале составляет всего около 7-8 миллиардов долларов в год. При этом существенная доля товарооборота – российские вооружения. Правда, и здесь ситуация выглядит не лучшим образом, так как Индия отказалась от сотрудничества с РФ по проекту истребителя 5-го поколения FGFA, снизила уровень контактов по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса. При этом, судя по публикациям в индийской прессе, виноватой в этом пытаются выставить именно Россию.

СМИ Индии рассказали, что Нью-Дели раздражает в поведении России


Говоря в очередной раз о своём выходе из проекта FGFA, в Нью-Дели винят Россию в том, что на данном этапе она создала самолёт, который не отвечает индийским требованиям. А при рассмотрении низких объёмов товарооборота Индия пытается ставить в вину России то, что она активно контактирует с Китаем и Пакистаном.


Из материала в Indian Defense News:
В Нью-Дели также обеспокоены тем, что Москва отвечает молчанием по ключевым для Индии вопросам. Например, по вопросу приграничного противостояния между Индией и Китаем, особенно в то время, когда Китай и Россия более тесно согласовали свои внешнеполитические позиции. А затем этот шаг России по укреплению отношений с Пакистаном, через продажи военной техники.


В том же материале говорится о том, что Индия выражает недовольство действиями России в Афганистане. О каких действиях РФ в этой стране идёт речь? По версии индийской стороны, Россия ведёт переговоры с талибами для нормализации отношений в Афганистане. При этом отмечается, что ранее Россия и Индия совместно поддерживали так называемый Северный Альянс.

Из материала:
Россию в меньшей степени волнует «Талибан» (*запрещено в РФ), нежели распространение ИГИЛ*.


А почему в индийской прессе при этом ничего не говорится о том, что если Индия так озабочена безопасностью в Афганистане, почему же она не предпринимает конкретных усилий со своей стороны, а постоянно пытается искать более тихую для себя гавань? И почему если сама Индия заявляет о готовности приобретать оружие у США, Россия нельзя искать другие рынки сбыта для своего оружия – как вариант, тот же Пакистан?.. Все эти поиски виноватых в том, что сами индийские власти в своих плясках никак не могут определиться, стали уже притчей во языцех.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 54

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  1. jjj Сегодня, 14:56
    А чем индийские масс-медиа отличаются от западных...
    jjj
    1. гильза (максим) Сегодня, 15:08
      Песнями и танцами и летающим главным редактором...
      гильза
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:45
        Пусть покупают больше, тогда товарооборот увеличится! А если будет у них то, что нас заинтересует...
        Пусть на их импорте красуется наш флаг!
        Logall
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:57
          Там идет целенаправленное давление на умы с помощью медиаресурсов, причем в отдельных вопросах довольно успешно.
          maxim947
          1. Logall (Александр) Сегодня, 16:05
            Цитата: maxim947
            Там идет целенаправленное давление на умы с помощью медиаресурсов

            Как и везде! Медиаресуры - отличный инструмент воздействия на умы...
            Иногда выключаю всё и наслаждаюсь！
            Logall
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:11
              Плюс касты - вещь довольно подкупная))
              maxim947
              1. Logall (Александр) Сегодня, 16:16
                И ещё "доброжелатели", что на свой товар пытаясь подсадить используют те же касты. Я не только про Америку (✡)!
                Logall
      2. гребень (Иван) Сегодня, 15:54
        Они по прежнему читают Камасутру. Довыпендриваются, военная мощь Китая растет как на дрожах.
        гребень
    2. Misha Честный (Миша) Сегодня, 15:24
      Цитата: jjj
      А чем индийские масс-медиа отличаются от западных...

      Тем что они азиатские. )
      А-то что поведение нашей страны по отношению к союзникам мягко говоря идиотское, по-моему уже весь мир заметил... Вот они теперь и сомневаются.
      Misha Честный
      1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:35
        Стань президентом и покажи всем как надо.
        Azazelo
      2. красноярск Сегодня, 15:46
        Цитата: Misha Честный

        А-то что поведение нашей страны по отношению к союзникам мягко говоря идиотское, по-моему уже весь мир заметил... Вот они теперь и сомневаются.

        Напомните мне, будте так добры, когда был заключен договор по которому Россия и Индия - союзники?
        красноярск
      3. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:23
        Цитата: Misha Честный
        Цитата: jjj
        А чем индийские масс-медиа отличаются от западных...

        Тем что они азиатские. )
        А-то что поведение нашей страны по отношению к союзникам мягко говоря идиотское, по-моему уже весь мир заметил... Вот они теперь и сомневаются.

        Дружище, hi поведайте нам пожалуйста в чем заключается идиотское отношение к нашим союзникам? И уж если Вы решитесь это сделать, то осветите этот вопрос всесторонне, приведите пример хотя бы.
        Rusland
  2. новичок (garik) Сегодня, 14:58
    ну и вот, где собака зарыта: Китай, Пакистан, Афганистан. а то ведь начинали с наклёпов на наш 57й.
    новичок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
      Цитата: новичок
      ну и вот, где собака зарыта: Китай, Пакистан, Афганистан. а то ведь начинали с наклёпов на наш 57й.

      Ну тут все просто, надо объявить войну этим за.цам (Китай, Пакистан, Афганистан.) и Индия на нас не нападет.. smile
      MPN
      1. новичок (garik) Сегодня, 15:14
        видимо именно так они и думают. нам наверное по указке из оттуда надо корректировать и торговлю и ВТС.
        новичок
    2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 15:57
      Здесь еще стоит добавить возможные наезды со стороны США по поводу санкций.... Ну и обиделись, это ведь неправильно - что Россия ищет более надежных партнеров.
      Topotun
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:05
        так вообще как дети. дали под выпуск и Су30й и Т90й да и много чего, но не выходит у них как надо, вот и бесятся. хотя по электронике молодцы.
        новичок
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:59
    Положа руку на сердце, чихать на мнение нью дели
    Дормидонт
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:00
    А что Индия предложить может?!Специи,табак?!Если уж наше сотрудничество состоит в покупке нашего же оружия,то лучше вкладывать в него деньги при его разработке.А индусы подложили свинью с СУ-57.Неблагодарные.Россия им помогает то АПЛ в лизинг(такого больше нигде не встретишь)то Брамос(даже производство наладили со всей документацией)ненадёжные хитрые
    Magic Archer
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:03
      Их покусали англо-саксы
      Дормидонт
    2. shark (Владимир) Сегодня, 15:05
      Так все партнеры , во всем мире таковы. Неблагодарные, ненадежные , хитрые. Русские, к сожаление представлены в единственном варианте. Даже вариации на тему , украинцы и т.д. , уже не работают. Так что или границы на замок и дома сидеть, либо учится с такими дело иметь. Так же...
      shark
    3. шура матросов (Александр) Сегодня, 15:15
      Цитата: Magic Archer
      А что Индия предложить может?!

      Деньги!!! В одной энергетике 'непаханое поле' на десятки млрд $. Поставки сельхозпродукции, участие в строительстве промобъектов, тот же ВПК. И суммы немаленькие
      шура матросов
      1. новичок (garik) Сегодня, 15:23
        индусов конечно можно и нужно хаять, но и забыть тот факт, что благодаря их деньгам во многом выжили наши авиастроение и танкостроение нельзя.
        новичок
        1. vicvladol (Виктор) Сегодня, 15:52
          Это, безусловно, факт. Но и индусы свою выгоду с этого уже поимели. Так что мы можем быть им за это благодарны, но не обязаны чем-то до конца времён. А для решения проблем в настоящее время - есть стол переговоров.
          Да и вообще мало ли что, что написали в СМИ.
          vicvladol
          1. новичок (garik) Сегодня, 15:58
            где я говорил, что мы кому то обязаны? я лишь призываю не уподобляться западной, или в данном случае индийской прессе_ когда хорошо , воспринимается как должное, когда плохо_ да и хорошего у него было больше, чем у меня. так нельзы. мы другие, надо марку держать.
            новичок
            1. vicvladol (Виктор) Сегодня, 16:10
              Да я, по моему, Вам никаких утверждений и не приписывал. И про " надо марку держать" - полностью согласен! smile
              vicvladol
              1. новичок (garik) Сегодня, 16:21
                договорились.
                новичок
    4. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:16
      Вы в точку попали,"[/i] А что Индия предложить может?![i]" и в этом весь ответ, ничего...
      Romka47
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:25
        Индусы призводят много чего -Химия, лекарства, софт, ткани..но у нас они сильно конкурируют с Китаем и ЮгоВосточной Азией . А хотят они уменьшения торгового дифицита с нами. Тут главное, что и мы ососбо (кроме оружия) предложить им ничего не можем.
        Zaurbek
    5. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:55
      Цитата: Magic Archer
      А что Индия предложить может?!

      Много чего. Все таки это одна из крупнейших экономик мира. А что Россия может предложить Индии, кроме оружия? Нефть и газ везти далеко и не выгодно, у Ирана все это бод боком и дешевле.
      Цитата: Magic Archer
      А индусы подложили свинью с СУ-57

      В каком месте? Когда 250 млн$ выделили на эскизное проектирование? Потом они долго вели переговоры по дальнейшей работе, но так и не договорились по передаче технологий. Наверняка и характеристики нашего ПАК ФА, на основе которого и разрабатывался FGFA, их не устроили. Теперь они заявляют, что в будущем могут купить у России готовый истребитель 5 поколения, если он будет удовлетворять их требованиям.
      Цитата: Magic Archer
      Россия им помогает то АПЛ в лизинг(такого больше нигде не встретишь)то Брамос(даже производство наладили со всей документацией)

      Помогает? belay Это все было им ПРОДАНО за не маленькие деньги. А в ситуации с авианесущим крейсером Горшков Россия вообще жестко развела индусов на огромные деньги и сроки. Передачу АПЛ Нерпа тоже задержали на 2,5 года (ЕМНИП). Про отвратительную ситуацию по поставкам из России комплектующих тоже было много разговоров.
      Цитата: Magic Archer
      ненадёжные хитрые
      Тут еще большой вопрос, кто больше, Россия или Индия. В чужом глазу соринку видим, у себя бревна не замечаем?
      Гаргантюа
    6. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 16:13
      Цитата: Magic Archer
      ненадёжные хитрые

      А что Вы хотели? Цыгане и есть цыгане, у них виноваты все, кто угодно, но не они. Все чего то выкраивают, выгадывают, а оставшись на бобах поднимают вой.
      novobranets
    7. майор147 Сегодня, 16:25
      Цитата: Magic Archer
      А что Индия предложить может?!Специи,табак?!Если уж наше сотрудничество состоит в покупке нашего же оружия,то лучше вкладывать в него деньги при его разработке.А индусы подложили свинью с СУ-57.Неблагодарные.Россия им помогает то АПЛ в лизинг(такого больше нигде не встретишь)то Брамос(даже производство наладили со всей документацией)ненадёжные хитрые

      После отставки некоторое время работал в системе ТагАЗа. Так индусы, такие колоритные, в костюмах и тюрбанах привезли на завод для ознакомления автомобили ТАТА легковые 6 шт. Три - дизель, три - бензин. Кузова универсал, хетчбек, седан - по 2 шт каждого. Посмотрели на них - сложноваты в изготовлении и стали клепать китайчатину. А эти новые машинки роздали работникам в качестве служебных. Мне досталась ТАТА ИНДИГО МАРИНА - бензин. Машина - прелесть! Проездил на ней шесть с половиной лет без крупных ремонтов, меняя только расходники, которые подбирал методом тыка. Одно подходит от одной машины, другое от другой. Машина хотя и компактная, но мне с моим не тщедушным телом в салоне было просторно. 160 км/ч - свободно.
      Резюме: Буде в России продажа этих машин, я бы себе купил бы такую для города.
      майор147
  5. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 15:04
    Надо им продавать болты с намеком
    Диванный эксперт
  6. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 15:04
    Все эти поиски виноватых в том, что сами индийские власти в своих плясках никак не могут определиться

    Это синдром бывшей колонии - стойкая убежденность, что все вокруг тебе должны.
    Доктор Бармалей
  7. Zubr Сегодня, 15:06
    Товарооборот маленький ? Так приезжайте, предлагайте, но только на взаимовыгодных условиях. А так конечно, зачем вы нам нужны такие танцоры... smile
    Zubr
  8. гильза (максим) Сегодня, 15:09
    А что может предложить нам Индия? Пряности? Кашемир? Что?
    гильза
  9. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:11
    Если Россия и виновата в чём то, то в укоринившейся относительно недавно риторике о вечной дружбе. И с Индией в том числе. Вот и возомнили некоторые, что Россия им чем то обязанна. Ан нет. Есть хороший товар, есть сходная цена. И есть готовые купить. А с соседями разбирайтесь сами в первую очередь. Даже если у нас с Индией может и "дружба", но только не против кого то третьего-четвёртого.
    Хагалаз
  10. Ипатий (Валерий) Сегодня, 15:12
    Вообще-то общение с Пакистаном портит наши отношения и с Индией и с Афганом (при любом правительстве). Не стоит забывать и то, что паки нагло нарушили договор с СССР, использовав свою армию для свержения Наджибулы.
    Сша отдалились от такого проблемного союзника, но это не значит, что России нужен нищий ваххабидский "партнер".
    Ипатий
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:14
    С Талибами нужно нам поддерживать отношения...в этом у нас интерес есть!
    Самара_63
  12. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:16
    На опыте своей компании могу засвидетельствовать: с индусами сотрудничать почти невозможно. В смысле извлечения прибыли от сотрудничества. Примерно как хахлами, которые кинули нас почти на 100 лямов руб. в ценах 2013 г. sad ... Только индусы не такие наглые, но итог примерно такой же: одни убытки...Ну или вагон геморроя в придачу к небольшой прибыли.
    злой партизан
  13. лысова (владимир) Сегодня, 15:19
    Ну сказали бы открыто - нашим союзником теперь будут штаты, что мозги полоскать. Ишь ты, коробит их, о наших отношениях с Китаем и Пакистаном.
    лысова
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:06
      Вот очень точный кстати перевод их слов. Они действительно переориентируются на американцев.
      alexmach
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:24
    Нью-Дели винят Россию в том, что на данном этапе она создала самолёт, который не отвечает индийским требованиям.

    Да блин!!!
    Возьмите и сами себе свою виману создайте, а то, то не так и это не этак!!!
    Сами то кроме харя Кришны что-то можете создать или только клянчить способны?
    К-50
  15. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:25
    Впрочем, ничего нового... Торгуются как умеют.
    Безликий
  16. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 15:29
    Кстати, это очень хорошая идея, договориться с Талибаном. ИГ сейчас теснят с Ближнего Востока и они перетекают в Афган. И помогают им в этом америкосы. А от туда им прямой путь в "нашу" Среднюю Азию. К тому же половина боевиков ИГ, выходцы именно от туда. И тогда полыхнёт у нас в подбрюшье. И границы у нас открытые. американцы это очень хорошо понимают и всячески способствуют этому. И единственная сила, которая способна не пустить ИГ к нам, это Талибан. Сами Талибы говорят, что всё, что за пределами Афганистана, их не интересует. Если наши с ними договорятся, - поддержка, поставки оружия и т.д., - то это и не позволит ИГ поджечь Среднюю Азию, и насолит Амерам, и сократит наркопоток к нам. А Индия пусть думает, что хочет. Почему мы должны учитывать их интересы, принижая свои?
    Barzha
  17. rruvim (Роман) Сегодня, 15:55
    При кастовой системе Кшатрии пользуются только возможностью. Брахманы возможностью "наварить" деньги. Этот "круговорот" будет вечен. При всём своём потенциале - Индия "конченная" страна. Только Британская оккупация как то сглаживала противоречия каст. "Дружить" с Индией, это "дружить" с трупом. При -дом населении только сотни тысяч знают "что к чему"...
    rruvim
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:04
      Ой не знаю не знаю. Есть мнение наоборот, что остатки кастовой системы очень органичено вписываются в современный, "постиндустриальный", ново-фашистский мировой порядок.
      alexmach
  18. alexmach (Александр) Сегодня, 16:02
    В Нью-Дели также обеспокоены тем, что Москва отвечает молчанием по ключевым для Индии вопросам

    Хм.. интересно, а как там с поддержкой Индии по поводу крымского вопроса?
    alexmach
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:06
      Индия неоднократно голосовала против присоединения Крыма. И это понятно. У них вопрос с Пенджабом. Где Пакистан претендует на мусульманское население.
      rruvim
  19. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:09
    Индусы-что цыгане...дела с ними иметь это такой же риск как играть с коброй
    Андрей ВОВ
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:28
      Есть Индусы, а есть Индусы. С "неприкасаемыми" вместе на лужайке лежать, конечно, не удобно.
      А вот с Брахманами виски с содовой пить, вполне себе приличное времяпровождение. Тем более, "виски с содовой" придумали англичане. Что-бы микробов "давить". А в Индии их много fellow
      rruvim
  20. инженерный (Виктор) Сегодня, 16:14
    Море слез и песен километр. Так и в политике, никогда Россия не ориентировалась на мнение Индии. Спасибо за чай! Чай конечно у Индии отменный.
    инженерный
  21. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:19
    Мы виноваты? Ну это нормально, не в первой, продолжайте...
    Архивариус Вася
  22. Огонёк (Андрей) Сегодня, 16:30
    Цитата: Misha Честный
    Цитата: jjj
    А чем индийские масс-медиа отличаются от западных...

    Тем что они азиатские. )
    А-то что поведение нашей страны по отношению к союзникам мягко говоря идиотское, по-моему уже весь мир заметил... Вот они теперь и сомневаются.

    Вы нам в пример ставите "цивилизованный мир" с "общечеловеческими ценностями"? Ну-ну.
    А "союзники" пусть сначало определятся с кем в союзе они находятся и что они хотят.)))
    Огонёк
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