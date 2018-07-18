16:34 18 июля
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Чтобы не стоять в пробках: в Британии разрабатывается городской самолет

Британская компания-производитель автомобилей Aston Martin в содружестве с университетом Крэнфилда и компаниями Rolls-Royce и Aerospace Solutions приступила к разработке частного городского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, сообщает ресурс Naked Science.



Прототип получил название Volante Vision Concept. Самолет, рассчитанный на 3 человек, будет снабжен гибридным двигателем и автопилотом.


По словам главы компании Aston Martin Энди Палмера, к разработке такой машины его подтолкнуло желание представить альтернативное решение городских проблем, в числе которых дорожные пробки, загрязнение окружающей среды и низкая мобильность в целом.

Таким решением станет воздушное перемещение, являющееся важнейшей частью транспорта будущего.



Volante Vision Concept – это решение всех вышеуказанных проблем, оснащенное сервисом высшего класса,
добавил Палмер.

Идею горячо поддержал руководитель отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. По его словам, компания уже демонстрировала свои гибридные электросистемы для кораблей и поездов, и теперь рада участвовать в проекте Volante Vision Concept.

У нас дух захватывает при мысли о том, какие технологические решения возможны в аэрокосмической отрасли,
заявил он.


Использованы фотографии: www.youtube.com, naked-science.ru / Aston Martin
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Комментарии 22

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:21
    Пилот тоже будет гибридным??? wassat Вертолетов им мало, чепухой занимаются! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Глядя Петрович Сегодня, 15:23
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Пилот тоже будет гибридным??? wassat Вертолетов им мало, чепухой занимаются! fool

      Ну почему же? Интересный концепт.
      Для РФ не подойдет: в воздухе гаишникам как засады устраивать, да и взятки брать не удобно.
      Глядя Петрович
      1. Vard Сегодня, 15:53
        Те кто на такой штуке будут летать... Любого гаишника нагнут...
        Vard
      2. poquello (poquello) Сегодня, 16:09
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Пилот тоже будет гибридным??? wassat Вертолетов им мало, чепухой занимаются! fool

        Ну почему же? Интересный концепт.
        Для РФ не подойдет: в воздухе гаишникам как засады устраивать, да и взятки брать не удобно.

        от Ё, разрабатывают, японцы к олимпиаде собираются уже эксплуатировать, а немецкая лилия полностью на электричестве летает, кстати ИМХО лилию стоит купить, там складывание крыльев реализовать и будет вообще супер
        poquello
  2. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:22
    Пускай пофантазирую. У них в Лондоне в центре машину-то припарковать негде, не то что самолет.
    Безликий
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:23
    Хорошая техника..Для Джеймса Бонда...
    210окв
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:33
      Ага,тогда бы он точно не облажался со Скрипалями,улелел бы без следов.Хайли лайкли,что это был именно он....перемешал,но не взбалтывал "новичок" wassat
      HAM
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:58
        Да,по сюжету он тяпнул бы "новичка"из бокала и полетел бы дальше на этой приблуде...Флемминг чего то не дописал.. laughing
        Цитата: HAM
        Ага,тогда бы он точно не облажался со Скрипалями,улелел бы без следов.Хайли лайкли,что это был именно он....перемешал,но не взбалтывал "новичок" wassat
        210окв
  4. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 15:36
    А у нас в России ВАЗ. А у вас?
    Скоро превратимся в большой Северный Бантустан. Ничего производить не можем.
    Fedoslov
    1. kvarfax (Роман) Сегодня, 15:54
      Видимо вы или живете в придуманном мире или в паралельной вселенной. Возьмем тту же автопромышленность. Далеко за примерами ходить не будем... скажем.
      Германия, завод. Могут они производить? Казалось бы да... но ведь комплектующие завозят туда со всего мира! Хм... получается если западные производители завозят импортные комплектующие - это нормально. Глобализация рынка и тому подобное, почему-то никого "там" не смущает. Если это делают в России, это "они не умеют производить".
      Хорошо, оставим локализацию. Качество... многочисленные отзывы зарубежных крупных и очень дорогих марок. Скажете дело в кол-ве поломок в процессе эксплуатации? Хорошо, но ведь и по этому параметру далеко не всё так радужно "у них". Это нормально. Хм... они получается умеют производить. Отечественные нет. Почему? Да потому что они отечественные им нельзя. А "им" можно.
      А... а может все объясняется просто? Двойные стандарты оценок? Как говорится "там хорошо где нас нет". Ведь "там" вас нет = там хорошо. А вы есть тут, логичный вывод, тут плохо. Но опять же напрашивается логический вывод... может дело вовсе тогда не в том что это за место...
      Есть же басня на тему как прошло лето
      пчела -О! Чудно, кругом цветы, мед, и много солнца!-
      навозная муха -Го...о! Одно дурно пахнущее го...о кругом!-
      выбирайте сами кто вы.
      kvarfax
      1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 16:09
        Добавлю. Мой одногруппник работал на Форде. Бывал на нескольких заводах на стажировках. Так вот он говорил, что качество нашей сборки было лучше, чем например, испанской.
        Так что и у нас могут нормально собирать.
        alstr
  5. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:37
    А визгатню этих городских самолётов жители города как воспринимать будут???
    Azazelo
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:38
    Представляю как эти самолёты будут падать в случае аварий или серьёзных неполадок. Если в обычном автомобиле еще есть шансы уцелеть, то в летательных аппаратах такие шансы мизерные. Да и для тех на чьи головы может упасть это чудо техники тоже мало приятного.
    NF68
    1. san4es Сегодня, 15:58
      Цитата: NF68
      Представляю как эти самолёты будут падать в случае аварий или серьёзных неполадок..

      ...Парашют добавят wink
      san4es
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:01
      Цитата: NF68
      Представляю как эти самолёты будут падать

      Будут падать на парашюте и очень плавно..., а вот похитить чего ни будь на таком транспорте (в месте с транспортом) с помощью хакеров будет не сложно... ну я так думаю... feel
      MPN
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:42
    Красивая машина. красивая идея...но и проблем в случае реализации предостаточно...
    parusnik
  8. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:44
    О сколько-нибудь массовом применении "воздушных автомобилей" можно будет говорить лишь после внедрения полностью автоматического пилотирования (с соответствующими изменениями в законодательстве), в противном случае катастроф будет недопустимо много.
    Но осваивать третью координату всё равно придётся, сегодняшняя транспортная система создаёт слишком много узких мест.
    kakvastam
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:44
    Автопроизводитель в содружестве с "британскими учёными" придумал самолёт. Уже смешно.
    Yrec
  10. РУСС (Максим) Сегодня, 15:48
    За последние лет 10-ть сколько уже создали таких летающих машин.... А что толку?
    РУСС
  11. 100502 (2203) Сегодня, 15:54
    Представляю как богатенький наркоман в биг бэн на этом чуде влетит)
    100502
  12. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:55
    Чем то напоминает публикации в советских журналах "Т-М", "Юный техник", "моделист-кнструктор". Может оттуда слямзили? В советские времена ходила такая байка, что японцы подписываются на все эти наши журналы,+ нанимают агентов-уборщиц в наших КБ, которые из урн им достают все разработки, от которых наши отказались..
    Piramidon
  13. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 16:32
    Такие проекты время от времени возникают и благополучно забываются по причине низкой безопасности в условиях реального города! Очередное грантоедство без реального будущего!
    Хорон
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