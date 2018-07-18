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Чтобы не стоять в пробках: в Британии разрабатывается городской самолет
Британская компания-производитель автомобилей Aston Martin в содружестве с университетом Крэнфилда и компаниями Rolls-Royce и Aerospace Solutions приступила к разработке частного городского самолета с вертикальным взлетом и посадкой, сообщает ресурс Naked Science.
Прототип получил название Volante Vision Concept. Самолет, рассчитанный на 3 человек, будет снабжен гибридным двигателем и автопилотом.
По словам главы компании Aston Martin Энди Палмера, к разработке такой машины его подтолкнуло желание представить альтернативное решение городских проблем, в числе которых дорожные пробки, загрязнение окружающей среды и низкая мобильность в целом.
Таким решением станет воздушное перемещение, являющееся важнейшей частью транспорта будущего.
Идею горячо поддержал руководитель отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. По его словам, компания уже демонстрировала свои гибридные электросистемы для кораблей и поездов, и теперь рада участвовать в проекте Volante Vision Concept.
Прототип получил название Volante Vision Concept. Самолет, рассчитанный на 3 человек, будет снабжен гибридным двигателем и автопилотом.
По словам главы компании Aston Martin Энди Палмера, к разработке такой машины его подтолкнуло желание представить альтернативное решение городских проблем, в числе которых дорожные пробки, загрязнение окружающей среды и низкая мобильность в целом.
Таким решением станет воздушное перемещение, являющееся важнейшей частью транспорта будущего.
Volante Vision Concept – это решение всех вышеуказанных проблем, оснащенное сервисом высшего класса,добавил Палмер.
Идею горячо поддержал руководитель отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон. По его словам, компания уже демонстрировала свои гибридные электросистемы для кораблей и поездов, и теперь рада участвовать в проекте Volante Vision Concept.
У нас дух захватывает при мысли о том, какие технологические решения возможны в аэрокосмической отрасли,заявил он.
Использованы фотографии: www.youtube.com, naked-science.ru / Aston Martin
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