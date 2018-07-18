16:31 18 июля
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В России перешли на круглосуточный режим производства гусениц для танка Т-14 "Армата"

На официальной странице «Уралвагонзавода» в социальной сети ВКонтакте появилась заметка, посвящённая производству комплектующих для новейшего российского танка Т-14 «Армата». В материале рассказывается о работе филиала «Уралвагонзавода» в Омске, где запущена линия по изготовлению танковых гусениц для Т-14 «Армата», танка Т-90МС, самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Также на заводе налажено производство для комплектующих к шасси зенитных ракетных комплексов С-300В.

Особо отмечается, что загруженность Омского филиала такова, что производство переведено в круглосуточный режим.

В России перешли на круглосуточный режим производства гусениц для танка Т-14 "Армата"



Из материала:
На предприятии ввели в эксплуатацию четыре новых роботизированных станочных комплекса. Три станка обрабатывают пальцы, четвёртый - фрезерный - башмак и гребень. Управляет «умной» техникой всего один оператор. Он загружает металлические заготовки, выставляет программу и следит за ее выполнением.


Видео работы производственной роботизированной линии - по ссылке.

Сообщается о том, что результатом использования такой техники стал резкое снижение трудоёмкости при производстве. По данным пресс-службы «Уралвагонзавода» она упала почти втрое. Одна деталь теперь производится не за три с лишним часа, как это было до внедрения роботизированных комплексов, а примерно за 10 минут.

При этом не сообщается о том, какое происхождение - зарубежное или отечественное - имеют упомянутые роботизированные комплексы. Также пока нет данных о том, не повлияло ли внедрение новых технологий на численность кадрового состава на филиале "Уралвагонзавода".

Использованы фотографии: https://vk.com/realuvznews
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Комментарии 18

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  1. poquello (poquello) Сегодня, 15:58
    если звезды зажигают —
    значит — это кому-нибудь нужно?
    Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
    Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
    poquello
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:09
      Гусеница расходный материал, для танка, как и шина...
      При этом не сообщается о том, какое происхождение - зарубежное или отечественное - имеют упомянутые роботизированные комплексы.
      Вообще то на манипуляторе написано "ИНТЕХ" т.е "INTEX"
      MPN
      1. poquello (poquello) Сегодня, 16:14
        Цитата: MPN
        Гусеница расходный материал, для танка, как и шина...

        ага, про запас значит ))))))) для засолки
        poquello
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:16
          Цитата: poquello
          ага, про запас значит ))))))) для засолки

          Запас КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
          svp67
        2. MPN (Павел) Сегодня, 16:18
          Раз есть танк, на складах должны быть комплектующие...
          Штампованные гусеницы для танков Т-80 и Т-90 имеют шаг 164мм, ширину 580мм и гарантированный пробег 6000 км.
          Думаю танк расчитан на больший пробег... так как то... request hi
          MPN
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:13
      Ну все..Теперь попрем...на гусеницах..Загрузили работой одного человека и четыре станка..Неплохо конечно что работают.Но от заголовка ждёшь большего.
      Цитата: poquello
      если звезды зажигают —
      значит — это кому-нибудь нужно?
      Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
      Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
      210окв
      1. poquello (poquello) Сегодня, 16:17
        Цитата: 210окв
        Загрузили работой одного человека и три станка.

        я так понимаю, это конвейер, выход должен быть приличным
        poquello
  2. 100502 (2203) Сегодня, 15:59
    Главное громкий заголовок.
    100502
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:06
      Судя по названию статьи можно подумать, что Россия в авральном режиме ежемесячно производит сотни Армат для нашей армии. По факту, пока законтрактовано 100 единиц на базе платформы Армата.
      Гаргантюа
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:12
        Да нет все что можно сказать это сколько треков сделают за месяц ( Как раз около 100). Все остальное НИКАК не следует из заголовка.
        bk316
  3. Xander (Александр) Сегодня, 16:01
    Одна деталь теперь производится не за три с лишним часа, как это было до внедрения роботизированных комплексов, а примерно за 10 минут.


    Раньше видать кузнец с кувалдой стоял.
    Xander
    1. Vard Сегодня, 16:03
      Да... Это же сколько людей за калитку выставили...
      Vard
      1. татарин 174 Сегодня, 16:10
        Цитата: Vard
        Да... Это же сколько людей за калитку выставили...

        А ещё пенсионный возраст увеличивают... К роботизации и автоматизации надо привыкать, это неминуемое будущее. И ещё уместно будет сказать известную всем истину "Хочешь мира-готовься к войне", что и происходит.
        татарин 174
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:10
      Теперь этого кузнеца и с работы уволят в связи с ненужностью и до пенсии ему на 5 лет дольше. Вопрос, а на что ему жить? Наверное правительство его на обещанное переобучение отправит на какого нибудь программиста или менеджера lol
      Гаргантюа
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:09
    Линия вроде как немецкая, я подобные видал неоднократно! А качественная работа трех -пяти станков на весь цех говорит только об слабом и старом станочном парке!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:12
    Автоматическая линия по изготовлению траков и монтировке гусениц работала на предприятиях по производству танков "Шерман" уже в 1942 году. За три года было выпущено почти 50 тыс. таких танков.
    А это «Омсктрансмаш»:
    А. Привалов
  6. tank-master (tank-master) Сегодня, 16:24
    Молодцы ребята так держать... а в Харькове на ХЗТМ автоматическую линию по гусеницам разобрали... восстановили только небольшой участок по производству... курам на смех.
    Посмотрел видео и понял, что такой сборки в Хохланде ни когда не будет..
    Рад за ребят, что двигаются вперед и завидую.
    tank-master
  7. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:29
    Также пока нет данных о том, не повлияло ли внедрение новых технологий на численность кадрового состава на филиале "Уралвагонзавода"
    А если повлияло, что, вернутся снова к "кувалде"! Караул! Вот за такими незначительными вставками, часто скрывается истинная цель презентации в СМИ.
    Чичиков
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