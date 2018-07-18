16:34 18 июля
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В США испытали новую систему для посадки на авианосцы

Морская пехота США провела успешные операционные испытания единой системы точного сближения и посадки (JPALS), сообщает Flot.com.

В США испытали новую систему для посадки на авианосцы


Для испытаний был выбран универсальный десантный корабль (УДК) «Уосп». Тестирование системы JPALS проводилось в Тихом океане при волнении моря до 5 баллов. Система руководила посадкой истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые в скором времени составят основу авиагрупп десантных кораблей, имеющих более короткую полетную палубу в сравнении с авианосцами.


Испытания признаны полностью успешными.

Разработка JPALS ведется со второй половины 2000-х годов. В ее составе – системы глобального (GPS) и локального позиционирования, а также аппаратура автоматического обмена данными с заходящими на посадку самолетами.

По мнению военных специалистов, новое оборудование на авианосцах и УДК в дальнейшем позволит отказаться от радаров, которые сегодня используются для воздушной обстановки. Кроме того, использование системы JPALS позволит сократить временные промежутки между посадками самолетов за счет отказа от переговоров с диспетчерами.

Серийное производство системы планируется начать в следующем году.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 6

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:13
    Нам у них есть чему поучиться, а не задавать глупые вопросы, особенно когда речь идёт о флоте как таковом а не о собрании буксиров вперемешку с парой ракетных яхточек!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 16:13
    Ну вот уже результат хоть какой-то.
    Azazelo
  3. MPN (Павел) Сегодня, 16:14
    Хорошая система, чего тут сказать... sad
    MPN
  4. san4es Сегодня, 16:26
    Разработка JPALS ведется со второй половины 2000-х годов. В ее составе – системы глобального (GPS) и локального позиционирования, а также аппаратура автоматического обмена данными с заходящими на посадку самолетами.

    Предварительные эксперименты с F/а - 18А ВМС США, совместного точного захода на посадку и посадки системы (JPAARS) на авианосец, были завершены в 2000 году. Наземные полетные эксперименты также были завершены, и это также первый автоматический тест посадки JPARS на основе GPS. Эти эксперименты показывают, что точность достигала посадки на корабль в пределах необходимого 1 метра. Система посадки базируется на суше и на судах, а Raytheon является основным Подрядчиком. Наземная система сравнима с гражданской (ЛАНАС), в который использует одну сторону УКВ-канала передачи данных для отправки дифференциальных ГС данных для исправления ошибок приближающегося самолета, в то время как корабельные JPARS, используют двухстороннюю УКВ связь данных, которая определяет положение судна и передает его GPS-данных на борт воздушного судна вместе с его рыскания, тангажа, рыскания, рыскания и угловой скорости движения, а самолет также передает данные с GPS на корабль.13. 07. 2013

    san4es
  5. Stoler Сегодня, 16:28
    а мы! А мы ! А МЫ!!! А у нас Кузнецов есть!! ВОТ!!!! laughing lol
    Stoler
  6. jeka424 Сегодня, 16:33
    А Россия испытала недавно старый авианосец
    jeka424
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