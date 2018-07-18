Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
В США испытали новую систему для посадки на авианосцы
Морская пехота США провела успешные операционные испытания единой системы точного сближения и посадки (JPALS), сообщает Flot.com.
Для испытаний был выбран универсальный десантный корабль (УДК) «Уосп». Тестирование системы JPALS проводилось в Тихом океане при волнении моря до 5 баллов. Система руководила посадкой истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые в скором времени составят основу авиагрупп десантных кораблей, имеющих более короткую полетную палубу в сравнении с авианосцами.
Испытания признаны полностью успешными.
Разработка JPALS ведется со второй половины 2000-х годов. В ее составе – системы глобального (GPS) и локального позиционирования, а также аппаратура автоматического обмена данными с заходящими на посадку самолетами.
По мнению военных специалистов, новое оборудование на авианосцах и УДК в дальнейшем позволит отказаться от радаров, которые сегодня используются для воздушной обстановки. Кроме того, использование системы JPALS позволит сократить временные промежутки между посадками самолетов за счет отказа от переговоров с диспетчерами.
Серийное производство системы планируется начать в следующем году.
Для испытаний был выбран универсальный десантный корабль (УДК) «Уосп». Тестирование системы JPALS проводилось в Тихом океане при волнении моря до 5 баллов. Система руководила посадкой истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые в скором времени составят основу авиагрупп десантных кораблей, имеющих более короткую полетную палубу в сравнении с авианосцами.
Испытания признаны полностью успешными.
Разработка JPALS ведется со второй половины 2000-х годов. В ее составе – системы глобального (GPS) и локального позиционирования, а также аппаратура автоматического обмена данными с заходящими на посадку самолетами.
По мнению военных специалистов, новое оборудование на авианосцах и УДК в дальнейшем позволит отказаться от радаров, которые сегодня используются для воздушной обстановки. Кроме того, использование системы JPALS позволит сократить временные промежутки между посадками самолетов за счет отказа от переговоров с диспетчерами.
Серийное производство системы планируется начать в следующем году.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти