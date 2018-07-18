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Контракт на модернизацию крейсера «Москва» до сих пор не заключён
В судостроительной отрасли до сих пор не определились с местом, где будет проводиться модернизация флагмана ЧФ – ракетного крейсера «Москва» (проект 1164), сообщает Flot.com.
Существует два варианта. Первый подразумевает одну из крымских верфей, второй – перевод крейсера в Северодвинск.
Корабль не выходил в море с января 2016 года и сейчас находится в Севастополе в ожидании ремонта.
По словам источника издания, северодвинская «Звездочка» заранее планирует стапельное расписание, поэтому заключение контракта «сегодня» не означает, что «завтра» крейсер будет стоять на ремонте. То же касается и крымских предприятий, к тому же им еще требуется техническое перевооружение.
Кроме того, имеется проблема с межфлотским переходом: «Москва» сейчас не на ходу. Некоторые работы были проведены в начале текущего года, когда корабль находился на 13 заводе. Однако это еще не модернизация – для нее нужен проект, разработка которого займет несколько месяцев.
Собеседник отметил, что ремонт в Крыму возможен, но стоить будет слишком дорого. Переход в Северодвинск также обойдется недешево – крейсер нужно либо буксировать, либо возвращать ему ход. Последняя операция займет не менее полугода.
Вместе с тем он опроверг появившиеся в прессе сообщения о возможной утилизации корабля. Подобных кораблей на Черноморском флоте нет, и не предвидится, добавил он.
В пресс-службе ЧФ подтвердили, что дата постановки крейсера «Москва» на ремонт им не известна.
В этом году корабль планировали поставить на трехлетний ремонт на Севастопольском заводе (филиал «Звездочки»). Однако до сих пор этого не произошло.
Существует два варианта. Первый подразумевает одну из крымских верфей, второй – перевод крейсера в Северодвинск.
Корабль не выходил в море с января 2016 года и сейчас находится в Севастополе в ожидании ремонта.
По словам источника издания, северодвинская «Звездочка» заранее планирует стапельное расписание, поэтому заключение контракта «сегодня» не означает, что «завтра» крейсер будет стоять на ремонте. То же касается и крымских предприятий, к тому же им еще требуется техническое перевооружение.
Кроме того, имеется проблема с межфлотским переходом: «Москва» сейчас не на ходу. Некоторые работы были проведены в начале текущего года, когда корабль находился на 13 заводе. Однако это еще не модернизация – для нее нужен проект, разработка которого займет несколько месяцев.
Собеседник отметил, что ремонт в Крыму возможен, но стоить будет слишком дорого. Переход в Северодвинск также обойдется недешево – крейсер нужно либо буксировать, либо возвращать ему ход. Последняя операция займет не менее полугода.
Вместе с тем он опроверг появившиеся в прессе сообщения о возможной утилизации корабля. Подобных кораблей на Черноморском флоте нет, и не предвидится, добавил он.
В пресс-службе ЧФ подтвердили, что дата постановки крейсера «Москва» на ремонт им не известна.
В этом году корабль планировали поставить на трехлетний ремонт на Севастопольском заводе (филиал «Звездочки»). Однако до сих пор этого не произошло.
Использованы фотографии: Forums.airbase.ru, Erne
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