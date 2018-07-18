18:56 18 июля
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Контракт на модернизацию крейсера «Москва» до сих пор не заключён

В судостроительной отрасли до сих пор не определились с местом, где будет проводиться модернизация флагмана ЧФ – ракетного крейсера «Москва» (проект 1164), сообщает Flot.com.

Крейсер "Москва" в Севастополе в ожидании модернизации.

Существует два варианта. Первый подразумевает одну из крымских верфей, второй – перевод крейсера в Северодвинск.


Корабль не выходил в море с января 2016 года и сейчас находится в Севастополе в ожидании ремонта.

По словам источника издания, северодвинская «Звездочка» заранее планирует стапельное расписание, поэтому заключение контракта «сегодня» не означает, что «завтра» крейсер будет стоять на ремонте. То же касается и крымских предприятий, к тому же им еще требуется техническое перевооружение.

Кроме того, имеется проблема с межфлотским переходом: «Москва» сейчас не на ходу. Некоторые работы были проведены в начале текущего года, когда корабль находился на 13 заводе. Однако это еще не модернизация – для нее нужен проект, разработка которого займет несколько месяцев.

Собеседник отметил, что ремонт в Крыму возможен, но стоить будет слишком дорого. Переход в Северодвинск также обойдется недешево – крейсер нужно либо буксировать, либо возвращать ему ход. Последняя операция займет не менее полугода.

Вместе с тем он опроверг появившиеся в прессе сообщения о возможной утилизации корабля. Подобных кораблей на Черноморском флоте нет, и не предвидится, добавил он.

В пресс-службе ЧФ подтвердили, что дата постановки крейсера «Москва» на ремонт им не известна.

В этом году корабль планировали поставить на трехлетний ремонт на Севастопольском заводе (филиал «Звездочки»). Однако до сих пор этого не произошло.

Использованы фотографии: Forums.airbase.ru, Erne
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Комментарии 46

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  1. gig334 (прохожий) Сегодня, 17:03
    Три года ремнот? за это время новый эсминец можно построить с ноля или крейсер. Сроки ремонта черепахи назначают или из пятой ?
    И я постоянно слышу о дороговизне, что за глупая отмазка? защита страны никогда не была дешёвой, и на этом экономить опасно. А то заэкономились совсем, поэтому и нет нового крупного атомного флота. На себе лучше экономьте, зарплаты депутатам и чиновникам подрежьте, вот вам и деньги на новый атомный флот.
    gig334
    1. cariperpaint Сегодня, 17:07
      Я в этом не силен,но мне довольно часто говорили что такого размера корабль модернезировать это еще та работа. Построить быстрее.
      cariperpaint
      1. gig334 (прохожий) Сегодня, 17:11
        Цитата: cariperpaint
        Я в этом не силен,но мне довольно часто говорили что такого размера корабль модернезировать это еще та работа. Построить быстрее.

        Без проблем, пусть построят новый, только За. Но ведь не построят, это дорого.
        gig334
        1. Logall (Александр) Сегодня, 17:20
          Цитата: gig334
          Без проблем, пусть построят новый, только За. Но ведь не построят, это дорого.

          Подобных кораблей на Черноморском флоте нет, и не предвидится
          Печально!
          А если пенсиями скинуться? am
          Logall
          1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:28
            так уже скинулись... у ПФР денег нет...
            zapfen
          2. Inok10 (Алексей) Сегодня, 18:43
            Цитата: Logall
            Печально!
            А если пенсиями скинуться?

            ... мозг желания включить нет ?! ... да, понятно жалко флагмана ЧФ, одного из трех 1164 ... но на данный момент ... он не играет ключевой роли в ударных возможностях ЧФ ... 11356 и "Варшавянки" 636.6 ... куда более сейчас имеют большие возможности и по количеству и по маневренности и по гибкости применения ... hi
            Inok10
        2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:35
          Сейчас Москву красят к параду. а потом буксирами поставят в парадный строй.
          KLV2018
      2. гребень (Иван) Сегодня, 18:21
        У нас на постройку сторожевика уходит 10-12 лет. Пусть модернизируют, кораблей океанской зоны у нас по пальцам одной руки можно пересчитать. Угробили второй по силе и величине флот в мире и даже те крохи, что матрасники не успели попросить уничтожить и то не хотят модернизировать. Что говорить, больше года назад новый корпус вроде эскадренного миноносца пустили на иголки (хотя кто знает, может Китайцам опять продали). Нулевый корпус , не ржавый, современным оборудованием наполнить, вооружить и все, нет списали. Во время войн и морских сражений кораблей меньше уничтожено, чем за время реформ у нас. Зато на зарплаты короедам уходят миллиарды. Пусть делают, строят верфи, кругом "партнеры слюну глотают, глядя на Сибирь, а у нас флот режут.
        гребень
    2. donavi49 Сегодня, 17:10
      Три года - это чтобы работу начать и базовый котракт заключить. Реально 5-6. Устинов тоже на 3 года встал - в итоге простоял с июля 2011 по декабрь 2016. И Устинов лучше - чем Москва по базовому состоянию.
      donavi49
    3. MPN (Павел) Сегодня, 17:26
      Цитата: gig334
      И я постоянно слышу о дороговизне, что за глупая отмазка?

      Рыночная экономика... чего вы хотели? request
      MPN
      1. Alban Сегодня, 18:15
        Цитата: MPN
        Цитата: gig334
        И я постоянно слышу о дороговизне, что за глупая отмазка?

        Рыночная экономика... чего вы хотели? request

        Все мужики ЧМ провели , хлеба и зрелищ москвичи получили и иностранцы тоже ..Теперь всей России придется расплачиваться и пенсионерам в первую очередь ! Остальная России и так жила от з\п до з\п (чисто покушать и ЖКХ заплатить) Теперь и все национальные программы заморозят и военные расходы в том числе .. Лет пять будем разплачиваться за "Россия щедрая душа!" (если цена на нефть не снизится, не дай бог)
        Все по хитрому сделано властью ..Главное ,чтобы не было войны !
        Alban
        1. cariperpaint Сегодня, 18:25
          Да уж... А можно без этих возваний уровня детского сада? Расплачиваться за что? Кому? При чем тут Москва и что самое любопытное при чем тут пенсионеры то?))))
          cariperpaint
    4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:28
      Цитата: gig334
      Три года ремнот? за это время новый эсминец можно построить с ноля или крейсер. Сроки ремонта черепахи назначают или из пятой ?

      Помните начальника метрополитена Москвы Якунина. Он говорил, что в год можем строить только одну станцию. А когда его заменили с 2011 г по 2017 построили 25 новых станций метро.
      Теренин
    5. Wiruz (Алексей) Сегодня, 17:40
      Три года ремнот? за это время новый эсминец можно построить с ноля или крейсер

      На моей памяти, новый эсминец "строят" уже с конца 2014 года. Четвёртый год уже. Всё никак даже с концепцией не определятся
      Wiruz
    6. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:16
      Ремонт и модернизацию " Москвы" нужно проводить в Крыму, для этого и выделить вложения на развитие судостроительных предприятий Крыма,- как развитие крымского судостроительного потенциала . Совместно создаётся возможность ремонтировать и гражданские большегрузые суда... Необходимо иметь судостроительные мощности не только на севере, с выходом в Атлантику, но и на юге с выходом на южные моря и Индийский океан...
      Vladimir 5
    7. NEOZ Сегодня, 18:43
      Цитата: gig334
      И я постоянно слышу о дороговизне, что за глупая отмазка? защита страны никогда не была дешёвой, и на этом экономить опасно.

      попробуйте мыслить другими категориями!
      не дороговизне в смысле денег (напечатанной бумаги и/или цифрами на сервере банка)
      а например человеко-часами, энергозатратами и т.п.
      и вдруг вы придете к выводу, что на эти человеко-часы можно построить 2 борея или 8 варшавянок или 25 су57 или еще чего нибудь.....
      NEOZ
  2. nik-karata (Николай) Сегодня, 17:03
    Везде сокращение бюджета... простоит, заржавеет, потом скажут восстанавливать нерентабельно, да и устарел, и т.д. и т.п. угробят корабль.
    nik-karata
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:28
      Цитата: nik-karata
      Везде сокращение бюджета...

      Сегодня появилась новость, по результатам всесторонней проверки выявлено, что состояние пожарной охраны страны - критическое.
      Гаргантюа
    2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:05
      Цитата: nik-karata
      Везде сокращение бюджета... простоит, заржавеет, потом скажут восстанавливать нерентабельно, да и устарел, и т.д. и т.п. угробят корабль.

      Скорее всего его ждёт печальная судьба, постоит у стенки, а потом тендер на утилизацию, ещё раз повторю, шайка досиживает последнюю шестилетку (по закону), главное для них побольше украсть.
      lis-ik
      1. NEOZ Сегодня, 18:45
        Цитата: lis-ik
        шайка досиживает последнюю шестилетку (по закону), главное для них побольше украсть.

        почему наша шайка так отличается от шайки с украины?
        NEOZ
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:08
    касается и крымских предприятий, к тому же им еще требуется техническое перевооружение.
    ...Что верно, то верно...Наше предприятие, в году 2007 из Таманского филиала Росморпорт, в Архангельский филиал перегоняло земснаряд,по рекам, хороший, ковшевой, тож ремонтировать не где было по Азово-Черноморскому побережью, а в Архангельске для этого возможности были, так еще облегчать пришлось..Отремонтировали и архангельскому филиалу передали..А тут крейсер, по рекам не проведешь..
    parusnik
  4. Безликий (Безликий) Сегодня, 17:11
    Хотя бы не на слом, и на том спасибо... Грустно все это наблюдать...
    Безликий
  5. Apollo (Алех) Сегодня, 17:17
    Крейсер скорее спишут, чем возьмутся за ремонт или будет стоять пока не догниет, как Киров. Денег нет и не предвидится. Если посмотреть на резервы, то общий долг превышает ЗВР примерно на 100 млрд долларов.
    Apollo
    1. cariperpaint Сегодня, 17:24
      Общий долг? Чей общий? При чем тут ЗВР страны и долги компаний? Что кстати тоже не совсем верно,ибо в этом году долги компании с какой то маниакальной точностью выплачивают огромные. Что в наше время кстати довольно необычно ибо практика рефенансирования более выгодна всем. По крайней мере европейские,американские компании практически все долги так не отдают. Просто берут новые кредиты перекрывают старые и так по кругу
      cariperpaint
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 17:19
    Эти бесконечные ремонты... И что на выходе получится к тому времени. На мой взгляд нужны 10-15 эсминцев кровля Арли Берк для основных задач. По численности с ВМС США гнаться не следует. Судов 15 более чем достаточно в случае чего и для экспедиций и нанесения ущерба противнику. Деньги найти вполне реально, ремонты тоже стоят не малость и к тому же это довольно старые корабли.
    Vadim851
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:24
      У наших менеджеров от власти на такое как всегда нету денег! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:22
    Охать, ехать -ох, уехать! !! am Докатились с кудринщиной до ручки -так ведь и без флота легко остаться! !!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. alexmach (Александр) Сегодня, 17:29
    Он ещё и не на ход, ничего себе. Вроде бы до постановки "на ремонт" нес боевую службу, неужели ход "на ремноте" потерял? Я не параноик, но по-моему вредительством попахивает.
    alexmach
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:36
      Не вредительством, а возрастом крейсера.
      DIVAN SOLDIER
    2. Dart2027 Сегодня, 17:56
      Цитата: alexmach
      неужели ход "на ремноте" потерял

      Любая техника со временем выходит из строя, даже если просто лежит на складе. Ничего странного.
      Dart2027
    3. NKT (Сергей) Сегодня, 18:34
      Загоняли его в свое время, ресурс не вечен, в Сирии из последних сил был
      NKT
  9. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:38
    "Вместе с тем он опроверг появившиеся в прессе сообщения о возможной утилизации корабля. Подобных кораблей на Черноморском флоте нет, и не предвидится, добавил он."
    С одной стороны хорошо, что крейсер останется в строю. С другой очень плохо, что кораблей такого класса мы пока не строим и похоже не будем строить в ближайшее время... Или это такая доктриина? Все же это не корабль для обороны береговой линии...
    Topotun
  10. senima56 (Николай) Сегодня, 17:44
    Нужно "Заливу" эту работу поручить. Наиболее подготовленная верфь с огромным сухим доком!
    senima56
  11. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 17:54
    Путин как Главнокомандующий несёт персональную ответственность за провал в перевооружении армии. Уверен, что в будущем этот вопрос будет поставлен.
    Fedoslov
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:06
      Цитата: Fedoslov
      Путин как Главнокомандующий несёт персональную ответственность за провал в перевооружении армии. Уверен, что в будущем этот вопрос будет поставлен.

      Ему уже будет по барабану от постановки этого вопроса в будущем, сейчас этот вопрос ставить надо.
      lis-ik
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:23
        lis-ik и Fedoslov
        Так поставьте этот вопрос, в чем проблема у вас обоих? Звоните и пишите в соответствующие инстанции прям сейчас...
        Шедеврально про провал в перевооружении армии, и наверное флота? . Всё сейчас и сразу...
        Крикуны...
        NN52
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:24
          NN52
          А Вы реально не замечаете наметившейся тенденции? Как то всё одно к одному пошло на последнем сроке (хотя есть опасения, что он пожизненный).
          lis-ik
        2. spektr9 Сегодня, 18:49
          Так поставьте этот вопрос, в чем проблема у вас обоих? Звоните и пишите в соответствующие инстанции прям сейчас...
          Ну напишут они и что дальше ? Правильно не чего письмами стол подопрут или дверь
          Шедеврально про провал в перевооружении армии, и наверное флота? . Всё сейчас и сразу...
          А где успех простите ?
          spektr9
  12. kefan (kefan) Сегодня, 18:08
    Столько времени прошло, и никак не могут определиться с ремонтом! лишь бы на "иголки" не пустили.
    kefan
  13. alex80 Сегодня, 18:10
    Цитата: Apollo
    Крейсер скорее спишут, чем возьмутся за ремонт или будет стоять пока не догниет, как Киров. Денег нет и не предвидится. Если посмотреть на резервы, то общий долг превышает ЗВР примерно на 100 млрд долларов.

    Разницу между госдолгом и долгами компаний понимаете или нет? Если понимаете, то каким боком ЗВР государства относятся к долгам компаний??? Все смешали в одну кучу, лишь бы написать чего-нибудь..
    alex80
    1. о как (евгений) Сегодня, 18:26
      компании-налоги в казну, рабочие места.гос-во не само по себе.
      я не в ваш спор вмешиваюсь, просто думаю, что все в одной кучи.
      о как
  14. Самара_63 (Вася) Сегодня, 18:36
    Что-то страшно смотриться... ржавый весь...а ещё год назад у Сирии был...
    жаль, хороший корабль!
    Самара_63
  15. тлауикол (Иван) Сегодня, 18:39
    Горшкова решили сдать ко Дню флота. А потом уже допиливать ЗРК
    тлауикол
  16. Curious (Victor) Сегодня, 18:44
    Сейчас у всех масс- медиа "свои источники". Вот у "Интерфакса" тоже есть "источник, знакомый с ситуацией."
    Вот что из этого источника вытекает.
    "Прежний командующий ЧФ адмирал Александр Витко выступал за то, чтобы "Москва" была отправлена на ремонт и модернизацию по примеру однотипного с ней крейсера "Маршал Устинов". Эту точку зрения поддерживают ветераны корабля", - напомнил источник.
    По его словам, "существует также точка зрения, согласно которой направление "Москвы" на ремонт и модернизацию нецелесообразно, поскольку крейсеру уже 35 лет - он является первым кораблем проекта 1164 "Атлант". "Таким образом, если его ремонт и модернизация продлится 5 лет, как это было в случае "Маршала Устинова", он выйдет из ремонта уже 40-летним", - сказал собеседник агентства."
    Он отметил, что в то же время сторонники этой точки зрения выступают за ремонт более "молодого" по сравнению с "Москвой" однотипного с ней ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота.
    И второй источник.
    "Ранее предполагалось, что крейсер "Москва" в 2018 году встанет в 3-летний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки"). Однако этого до сих не произошло. Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, "не ремонт "Москвы" не оказалось средств".
    http://www.interfax.ru/russia/619573
    Curious
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:46
    По всем параметрам Москву надо было ремонтировать в Крыму.Тут и претензии легко предъявлять и брак устранить и за одно подготовить верфи для ремонта крупнотоннажных судов.Для будущих заказов придется модернизировать предприятие.
    APASUS
  18. ЗВС Сегодня, 18:50
    Это не что иное, как саботаж.
    В советское время за такие выкрутасы в отношении флота сидеть-бы на нарах подобным "принимальцам" решений
    ЗВС
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