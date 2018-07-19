Без «Москитов» и «Ониксов» придётся несладко. Театр абсурда в модернизации лучших ракетных катеров

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М80 «Москит» с наклонной ПУ КТ-152М ракетного катера класса «Молния», состоящего на вооружении Тихоокеанского флота

Ракетный катер (ныне корвет) HQ-376 класса «Молния», модернизированный по проекту 12418. Можно обратить внимание на обзорный радар «Позитив-МЭ1» и 2 x 4 пусковые установки 3С-24Э для ПКР Х-35 «Уран»

Малый ракетный корабль пр. 1234.7 «Накат» для испытаний сверхзвуковых противокорабельных ракет П-800 «Оникс» был оснащён 2 x 6 наклонными пусковыми установками на 12 ракет

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21186

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/uran/uran.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/moskit/moskit.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-677.html