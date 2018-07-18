18:59 18 июля
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Украина приняла решение отпустить членов экипажа судна "Норд"

Из Киева приходят сообщения о том решении, которое приняла украинская сторона по дальнейшей судьбе экипажа российского судна «Норд». Напомним, что речь идёт об экипаже задержанного украинскими пограничниками фактически в варианте морского пиратства российского рыболовецкого судна, осуществлявшего промысел в Азовском море. Судно было отправлено в Бердянск, команда судна долгое время находилась на борту. Затем на Украине возбудили уголовное дело в отношении капитана «Норда».

Украина приняла решение отпустить членов экипажа судна "Норд"


Ранее несколько моряков «Норда» смогли выбраться с территории Украины. По остальным пленникам решение до сих пор не принималось.
Теперь становится известно, что Украина дала разрешение на то, чтобы экипаж «Норда» отправился домой.


Из заявления начальника отдела процессуального руководства в структурах так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» (а на майданной Украине есть и такая) Игоря Поночовского:
Члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины и могут вернуться домой.


Это заявление, распространённое пресс-службой украинского ведомства, приводит РИА Новости.

Российские дипломатические представители на Украине следят за дальнейшей судьбой представителей команды «Норда». При этом пока нет данных, распространяется ли решение той самой «прокуратуры АР Крым» на капитана российского рыболовецкого судна.

Ранее гражданина России уже выпускал из-под стражи суд в Херсоне, однако его снова задерживали сотрудники СБУ.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 31

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:17
    Очень много мата вертится на языке, в том числе и в адрес наших юристов! am Хотя, нужно было вопрос решать жестко, силовикам руки развязать! !!А укроинцы как всегда, сотню раз дав слово, не сдержат его!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. cariperpaint Сегодня, 18:21
      А что могли наши юристы в этом заповеднике сделать то?)))
      cariperpaint
      1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 18:25
        404 правовое государство... Смеемся всем сайтом...Вам +++
        ВадимЖивов
        1. Тралл Сегодня, 18:33
          А тем временем в Беларуси люди массово едут отдыхать в грузинскую Аджарию на море. Кто самолётом, кто на автобусе(3 суток в одну сторону с 2 ночевками). Почему?
          - Юрмала и Паланга - близко, дорого и холодно + виза.
          - Сочи, Геленджик - далеко и дорого.
          - Одесса, Затока, Коблево - бандеровские.
          - Крым, после того как "вернулся в в родную гавань", для белорусов стал дальше по расстоянию и дороже по деньгам.
          Вот такие вот отпускные коллизии у братских когда-то народов...
          Тралл
          1. артефакт (Андрей) Сегодня, 18:41
            Цитата: Тралл
            А тем временем в Беларуси люди массово едут отдыхать в грузинскую Аджарию на море. Кто самолётом, кто на автобусе(3 суток в одну сторону с 2 ночевками). Почему?
            - Юрмала и Паланга - близко, дорого и холодно + виза.
            - Сочи, Геленджик - далеко и дорого.
            - Одесса, Затока, Коблево - бандеровские.
            - Крым, после того как "вернулся в в родную гавань", для белорусов стал дальше по расстоянию и дороже по деньгам.
            Вот такие вот отпускные коллизии у братских когда-то народов...

            а чё не в Абхазию.? ближе чем Аджария
            артефакт
        2. самоход (Даниил) Сегодня, 18:38
          простой пример "мягкой силы" - никто не штурмовал, не захватывал... просто немного придавили экономикой...
          а за рекой снова слышится вой - "зрада, зрада, зрада..."
          самоход
        3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:50
          Цитата: ВадимЖивов
          404 правовое государство... Смеемся всем сайтом...Вам +++

          А вот ещё гумор юмора ...-----Киев запросил разъяснений от США по переговорам Трампа и Путина по Украине https://interfax.com.ua/news/political/519115.htm
          l
          30 вис
    2. MPN (Павел) Сегодня, 18:24
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      !А укроинцы как всегда, сотню раз дав слово, не сдержат его!
      Вот и я о том же..
      Теперь становится известно, что Украина дала разрешение на то, чтобы экипаж «Норда» отправился домой.
      Опять жди провокации где ни будь, на таможне..., границе... Не упустят они возможность ...
      Надо бы нашим спецам продумать как то их реальное возвращение
      MPN
    3. Alban Сегодня, 18:32
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Очень много мата вертится на языке, в том числе и в адрес наших юристов!

      Наши юристы против русофобии пока бессильны..
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Хотя, нужно было вопрос решать жестко, силовикам руки развязать!

      А вот на этот вариант , как раз и расчитывали те кто Украину держит в Киеве ..
      Помните крики (я тоже конечно кричал . по дурости) "Путин введи войска !" и т.д. Хотя такие возмущения тоже нужны были ,но с этим судном (конечно обидно) но оно этого не стоило ..
      Россия Керченский мост открывало и там такой мощный поток идет авто , а скоро и ж\д подключиться ,..Вот главная цель была ! А мужиков выпустили и возможно ,там юристы подключаться и компенсацию (хорошую) им Киев выплатит ..Так что все нормально ! По крайней мере таких "цирковых номеров " хунта уже не будет проделывать ! Нас не спровоцировать .. hi
      Alban
      1. volodya (владимир) Сегодня, 18:43
        Цитата: Alban
        Так что все нормально ! По крайней мере таких "цирковых номеров " хунта уже не будет проделывать ! Нас не спровоцировать ..

        Ничего ещё не нормально! Украина хозяика своего слова. Хотим даем, хотим обратно берём!
        volodya
  2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:17
    Похоже всё таки дошло,не прошло и полгода.Экономикой по дуракам,работает....
    HAM
    1. Hoc vince Сегодня, 18:39
      ...сами не понимаем, чего они у нас сидят до сих пор...
      Hoc vince
  3. kefan (kefan) Сегодня, 18:18
    Дай Бог, чтобы все моряки судна побыстрей вернулись домой, а что конкретно с самим "Нордом" интересно будет?
    kefan
    1. артефакт (Андрей) Сегодня, 18:46
      Цитата: kefan
      Дай Бог, чтобы все моряки судна побыстрей вернулись домой, а что конкретно с самим "Нордом" интересно будет?

      наверняка шумеры в трюме уже нагадили...
      артефакт
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:18
    Клиент созрел....дотумкали...Посмотрим, что далее будет..Одного такого заявления, маловато будет...
    parusnik
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:21
      Присвоят себе, или разворуют -хорошего не ждите.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 18:47
      Цитата: parusnik
      Клиент созрел....дотумкали...Посмотрим, что далее будет..Одного такого заявления, маловато будет...

      За время ареста Норда, российскими пограничниками было остановлено и досмотрено около 150 судов следующих "из" и "на" Уркаину, задержано несколько судов браконьеров,сотни людей задействованных в легальном рыболовстве сидят на берегу, . Главком ВМФ Уркаины просто сказал - "После ареста Норда, Уркаина потеряла Азовское море". Получается так, что кроме экономических потерь уркаинская причуда им ничего не дала.
      Ныробский
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:50
        Ума нет, считай калека.Это я об вкраинских причудах.
        parusnik
  5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:19
    Украина дала разрешение на то, чтобы экипаж «Норда» отправился домой.

    А судно? А неустойку за простой выплатить? А морякам моральную компенсацию? Или думают, что их кораблики сразу перестанут досматривать?
    helmi8
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:19
    А капитана гады все же посадили? ?? sad Нужно ихних сотни три наловить, и держать на голодном пайке, как обменный фонд.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. cariperpaint Сегодня, 18:19
    Кппец... Это как у них мозги то за несколько лет свернуло,что только после конкретного прессинга в азовском море. до них дошло что людей надо отпустить?
    cariperpaint
  8. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:19
    Кажется, новость хорошая... Но из Украины и, потому, верится с трудом.
    ПалБор
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 18:26
      Хорошая новость из Украины только одна, Украины нет.
      prapor55
  9. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 18:20
    Там была ещё одна хитрая формулировка,-как ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ они могут ехать.Не знаю почему авторы статьи это упустили.?Мерзкая нация будет всячески цепляться,что бы по больнее укусить Россию
    Мар.Тира
    1. cariperpaint Сегодня, 18:29
      Да по моему всем по до их формулировок) хоть пусть гражданами Украины,хоть Зимбабве. Главное через границу перейдут
      cariperpaint
    2. Троль Сегодня, 18:33
      Мерзкая нация будет всячески цепляться,что бы по больнее укусить Россию


      Не надо за нацию. Отличных ребят и отличных девчат, там дохрена и больше.
      Троль
  10. Троль Сегодня, 18:30
    Ну... они там говорят что их никогда не задерживали. Там всего то и надо было что: Обратится в соответствующие органы украины, подтвердить украинское гражданство и на законных основаниях выехать в Крым. (источник: цензор)

    Передергивают как профи картежники короче..
    Троль
  11. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:37
    Члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины

    ???? типа сами не понимают, чего это наши там до сих пор сидят??? решили разрешение дать....
    Masya Masya
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:39
    Пока не пересекут границу ,можно все что хочешь писать и обещать,такова Украина сегодня! А вообще то нашим надо было долбиться вор все инстанции за похищении людей ,а у нас как то так ,не видно что дипломаты разогнались.Это скорее заслуга погранцов и военных,которые стали тормозить суда на подходе к мосту
    APASUS
  13. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:42
    Ну наконец-то дошло ))), не полностью пока, но уже какое-то понимание ситуации появилось... Судно и капитана тоже домой надо отпустить, а то ведь российские пограничники еще долго будут более тщательно исполнять свои обязанности в Азовском море, а это отражается на экономике Украины, стало слишком долго и тяжело доставлять отправлять грузы через Азовское море для Украины...

    Как говорится не будите лихо, пока тихо...
    Ratmir_Ryazan
  14. senima56 (Николай) Сегодня, 18:55
    Так и непонятно- отпустили их или нет?
    senima56
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