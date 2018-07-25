Бесшумный пистолет High Standard HDM (США)



Общий вид пистолета High Standard HDM. Фото Modernfirearms.net



Он же, вид справа. Фото Modernfirearms.net



Пистолет Hi-Standard HD. Фото Modernfirearms.net



Схема глушителя, оснащенного только сетками. Рисунок Taskandpurpose.com



High Standard HDM в разобранном виде. Под стволом лежат (сверху вниз) корпус глушителя, рулон сетки и сетчатые шайбы, завернутые в бумагу. Фото Breachbangclear.com



Пистолет с принадлежностями в коробке. Фото Breachbangclear.com



Оружие с боеприпасами и магазином. Фото Breachbangclear.com



Пистолет, изъятый у Ф.Г. Пауэрса. Фото Ar15.com

По материалам:

http://modernfirearms.net/

http://thetruthaboutguns.com/

http://armoury-online.ru/

https://taskandpurpose.com/

http://breachbangclear.com/

https://smallarmsreview.com/

http://usmilitariaforum.com/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Стрелковое оружие Второй Мировой. – М.: Яуза, Эксмо, 2014.

В годы Второй мировой войны бойцы Управления стратегических служб должны были решать различные специальные задачи, в том числе на территории противника. Для этого им требовалось особое оружие с характерными чертами и возможностями. В частности, при совершении диверсий особое значение имели стрелковые системы, не демаскирующие себя шумом выстрела. В связи с этим по заказу спецслужбы был создан оригинальный бесшумный пистолет High Standard HDM.Управление стратегических служб (Office of Strategic Services – OSS) было организовано в июне 1942 года, и вскоре руководство этой структуры занялось вопросами создания специального вооружения. Целью одного из первых проектов такого рода являлось создание бесшумного пистолета для разведчиков. По разным данным, работы в этом направлении стартовали уже через несколько месяцев после основания OSS.Разработка нового оружия велась при непосредственном участии специалистов OSS. При этом к проекту привлекли компанию Bell Telephone Labs. Ей предстояло изготавливать опытные образцы, а в будущем она могла освоить и серийное производство. Не позднее осени 1942 года государственная и коммерческая организация провели первый этап опытно-конструкторских работ, в ходе которого определились с окончательным обликом будущего пистолета.Авторы нового проекта желали сэкономить время и средства, и потому не собирались создавать пистолет с нуля. Его предлагалось выполнить на основе одной из существующих конструкций, наиболее соответствующей предъявляемым требованиям. По этой причине первый этап проекта заключался в изготовлении и испытаниях нескольких экспериментальных образцов на базе серийного оружия. Специалисты Bell и OSS взяли несколько самозарядных пистолетов марок Colt и Hi-Standard, для которых изготовили съемные и интегральные приборы бесшумной стрельбы.В ходе сравнительных испытаний было установлено, что наилучшие боевые и эксплуатационные характеристики показывает малокалиберный спортивно-тренировочный пистолет HD (также встречается написание H-D) от компании High Standard (на некоторых пистолетах присутствовали клейма с написанием Hi-Standard), оснащенный оригинальным интегральным глушителем. Прочие образцы были слишком крупными и тяжелыми, отличались недостаточными характеристиками или оказывались чрезмерно громкими. По результатам испытаний, к дальнейшему развитию был рекомендован вариант специального пистолета на базе изделия HD.По очевидным причинам, новый проект создавался в обстановке строгой секретности. Среди прочего, это отразилось на названии специального оружия. Бесшумный пистолет получил обозначение Hi-Standard HDM. Оно указывало на происхождение этого образца, но не давало ни единого намека на суть проекта. Ирония судьбы: в будущем «секретное» название не помешало пистолету получить широкую известность.По известным данным, серьезные доработки существующей испытанной конструкции уже не требовались, и благодаря этому вскоре новый образец можно было ставить в серию. Впрочем, перед принятием нового оружия на вооружение спецслужбы требовалось получить одобрение военного и политического руководства страны. Директор Управления стратегических служб Уильям Джозеф Донован показал новинку лично президенту Франклину Делано Рузвельту. Причем эта демонстрация была весьма любопытной.Демонстрация состоялась прямо на рабочем месте главы государства – в Овальном кабинете Белого дома. Ф.Д. Рузвельт и его секретарь в присутствии У.Дж. Донована занимались текущими делами. Вдруг директор OSS бросил на пол мешок с песком, достал новый пистолет HDM и сделал десять выстрелов по такой «мишени». Звуки выстрелов и лязг металлических деталей нарушили тишину кабинета, но все же были не слишком громкими. Президент тут же ознакомился с перспективным образцом и, уже имея представление о его реальных характеристиках, одобрил запуск серийного производства и эксплуатации.Первые серийные пистолеты High Standard HDM были изготовлены компанией «Белл» и получены заказчиком в начале 1943 года. Новое оружие распределялось между различными подразделениями OSS, задачей которых была работа в тылу противника – ведение разведки, выполнение диверсий и т.д. В ближайшем будущем арсеналы таких структур пополнились новым бесшумным оружием, в том числе и иных классов.Специальный пистолет HDM был разработан на базе спортивно-тренировочного HD от компании High Standard. Основную задачу проекта удалось решить за счет минимальных переработок базовой конструкции. Заменять следовало только имеющийся нарезной ствол. Кроме того, на оружие предлагалось устанавливать специально разработанный интегральный прибор бесшумной стрельбы. Все прочие детали оружия не претерпевали никаких изменений. Благодаря этому, в частности, упрощалась серийная сборка бесшумного оружия. Компания-подрядчик могла закупать серийные HD у High Standard и всего лишь менять некоторые детали, после чего передавать готовые HDM заказчику.Наиболее крупной деталью, заимствованной из существующего проекта, стала металлическая рамка. Она имела, в целом, традиционный для самозарядных пистолетов вид, но при этом отличалась от деталей других образцов. Так, ее передний торец незначительно выступал вперед относительно скобы спускового крючка. Там находился передний блок, имевший крепления для неподвижного ствола. Второй узнаваемой чертой была рукоятка, размещенная под увеличенным углом к вертикали, что было связано со спортивным предназначением изделия HD.На задней части рамки имелись направляющие для подвижного кожуха затвора. Последний имел традиционную конструкцию и форму, но также отличался небольшой длиной. Масса кожуха и его внутренних деталей соответствовала мощности примененного патрона.Пистолет Hi-Standard HDM получил новый ствол увеличенной длины с перфорацией для сброса пороховых газов в глушитель. В новом проекте использовался нарезной ствол калибром .22 (5,6 мм) длиной 6,75 дюйма (171 мм или 30,5 калибра). Казенная часть ствола имела сплошную стенку, а на ее центральном и переднем участках имелось в общей сложности 48 газоотводных отверстий – четыре ряда по 12 штук. С их помощью пороховые газы из канала ствола переводились во внутренние полости глушителя.Специалистами OSS был разработан достаточно простой, но эффективный прибор бесшумной стрельбы. Он получил простейший цилиндрический стальной корпус, жестко монтировавшийся на передней части рамки пистолета. Его можно было снимать с оружия для обслуживания, но стрельба без глушителя не предусматривалась. В задней части глушителя, поверх ствола, помещался рулон мелкоячеистой латунной сетки. Передний отсек корпуса, не занятый стволом, предназначался для большого числа плоских шайб, вырезанных из той же сетки.В ходе особой модернизации пистолет сохранил простейшую автоматику на основе отката свободного затвора с неподвижным стволом. После выстрела кожух затвора откатывался назад, сжимая возвратную пружину и взводя ударно-спусковой механизм. Средства запирания ствола не использовались: в связи с малой мощностью патрона для этого хватало имеющейся возвратной пружины.Бесшумный пистолет получил от предшественника ударно-спусковой механизм куркового типа, обеспечивавший только стрельбу одиночными. Управление огнем осуществлялось при помощи обычного спускового крючка. На левом борту рамки сзади, выше накладки рукоятки, находился флажок предохранителя. Внутри затвора находился ударник, бивший по закраине патрона.Изделие High Standard HDM, как и базовый HD, должно было использовать малокалиберный патрон кольцевого воспламенения .22 Long Rifle (5,6х15 мм R). По ряду причин, спецслужба посчитала невозможным применение такого патрона в его исходной конфигурации. Специально для нового пистолета HDM была создана модификация патрона с оболочечной пулей. Медная рубашка в некоторой мере улучшила боевые качества свинцовой пули.Патроны должны были находиться в простейшем коробчатом магазине, помещаемом внутрь рукоятки. Готовый к применению боекомплект состоял из 10 патронов. Любопытно, что с пистолетом HDM можно было использовать не только родные магазины или устройства для изделия HD. При необходимости их можно было заменять магазином от пистолета Colt Woodsman.Были сохранены простейшие прицельные приспособления, но их пришлось немного доработать. На пистолете High Standard HD мушка находилась на дульной частьи ствола. В новом проекте ее перенесли на переднюю часть корпуса глушителя. Нерегулируемый целик с небольшими защитными пластинами по бокам остался на своем месте, на задней части кожуха затвора.Из-за наличия интегрированного глушителя специальное оружие для особых задач получилось крупным и тяжелым. Общая длина изделия HDM составляла 351 мм. Из них 197 мм приходилось на глушитель диаметром 25,4 мм. Общая высота оружия определялась в 127 мм, ширина – не более 3-4 см. Масса пистолета с пустым магазином составляла 47 унций – 1330 г. Таким образом, пистолет получался достаточно тяжелым и крупным для своего калибра. Впрочем, причиной этого были новые возможности, а не конструкторские просчеты.Сравнительно длинный ствол, несмотря на наличие перфорации, обеспечивал хороший разгон пули. Дульная скорость 5,6-мм пули составляла 1080 футов в секунду (329 м/с). Для сравнения, у спортивных пистолетов от Hi-Standard этот параметр не превышал 1000-1040 футов в секунду. Достигнутая дульная скорость была чуть меньше скорости звука, и благодаря этому пуля показывала максимально возможные боевые качества при отсутствии ударной волны. Иными словами, конструкторам удалось получить удачное сочетание основных характеристик.У.Дж. Донован показал новый пистолет лично президенту, и это предопределило дальнейшие события. Секретным приказом изделие HDM было принято на вооружение Управления специальных служб и поставлено в серию. Оружейная компания High Standard получила заказ на производство спортивных пистолетов типа HD, которые передавались на завод Bell Telephone Labs и там переоснащались в бесшумное оружие. Далее готовые образцы отправлялись заказчику и распределялись между специальными подразделениями.Впрочем, в это время произошел не самый приятный инцидент. Бесшумный пистолет являлся тайной, и о нем должны были знать только сотрудники спецслужб и отдельные руководители страны. Но проект оставался секретным не слишком долго. Один из первых пистолетов HDM был передан Ф.Д. Рузвельту, и тот распорядился выставить его в своей загородной резиденции Гайд-парк. Круг лиц, знающих о секретном оружии, резко расширился. Вряд ли У.Дж. Донован и его подчиненные были рады этому.В 1944 году произошел новый подобный случай, так же ударивший по секретности проекта. В одной из американских газет появилась заметка об адмирале Честере Уильяме Нимице, сопровождавшаяся «сомнительными» фотоснимками. На фото адмирал показывал некогда секретный бесшумный пистолет. Теперь попытки засекретить особый образец стрелкового оружия не имели никакого смысла.Впрочем, нежелательные утечки информации никак не сказались на реальной эксплуатации оружия. Согласно доступной информации, носящей отрывочный характер, специальные пистолеты High Standard HDM регулярно использовались бойцами OSS во всех основных операциях, начиная с первой половины 1943 года. К сожалению, точные сведения о ходе, особенностях и результатах большинства таких операций до сих пор не подлежат разглашению. Возможно, когда-нибудь американские спецслужбы расскажут о боевом применении своего особого оружия хотя бы во время Второй мировой войны. При этом понятно, что основной задачей пистолетов HDM была ликвидация вражеских солдат без привлечения лишнего внимания.По известным данным, серийное производство бесшумных пистолетов продолжалось до начала пятидесятых годов. К этому времени Управление стратегических служб было преобразовано в Центральное разведывательное управление. За семь или восемь лет заказчик получил несколько партий оружия – в общей сложности 2600 пистолетов. Учитывая снижение интенсивности работы спецподразделений в послевоенный период, можно предполагать, что ЦРУ смогло создать неплохой запас оружия на будущее, после чего его производство прекратилось.По разным данным, пистолеты HDM могли применяться во время спецопераций в ходе Корейской и Вьетнамской войн, а также в иных конфликтах. Кроме того, ЦРУ неоднократно проводило различные тайные операции по всему миру, и в этих ситуациях его сотрудникам тоже могло потребоваться бесшумное оружие с достаточными боевыми характеристиками. Известны упоминания о возможном использовании таких пистолетов даже во время «Бури в пустыне». Впрочем, точные сведения на этот счет тоже пока не подлежат разглашению.Несмотря на секретность, отдельные эпизоды эксплуатации пистолетов РВЬ получали огласку. Так, самыми известными эксплуатантами подобного оружия стали пилоты разведывательных самолетов Lockheed U-2. В частности, именно такое оружие изъяли у летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года под Свердловском. Позже этот пистолет стал музейным экспонатом.Вполне вероятно, что за время эксплуатации определенная часть пистолетов выработала свой ресурс и была утилизирована, либо была утеряна при тех или иных обстоятельствах. Кроме того, оставшееся оружие могли отправить в переплавку по причине морального устаревания. Однако точная информация такого рода, по вполне понятным причинам, отсутствует.Известно, что несколько пистолетов Hi-Standard HDM были сохранены и ныне хранятся в ряде музеев. Так, один из них, принадлежавший адмирал У. Нимицу, теперь находится в Национальном музее войны на Тихом океане (г. Фредериксберг, шт. Техас). Разрезной макет пистолета хранится в Национальном музее оружия при Национальной стрелковой ассоциации (г. Фэрфакс, шт. Виргиния). По известным данным, в США на данный момент зарегистрировано не более 10 пистолетов HDM.Интересно, что изделие, подаренное президенту Рузвельту и впоследствии нарушившее режим секретности, было утеряно. В течение небольшого времени пистолет был выставлен в Гайд-парке, но позже его убрали оттуда из-за несоответствия требованиям NFA. В середине восьмидесятых годов ЦРУ попыталось установить дальнейшую судьбу пистолета, но структуры, связанные с бывшей резиденцией президента, не предоставили никакой точной информации. Где теперь находится особое оружие из президентской коллекции – неизвестно.Управление стратегических служб, впоследствии ставшее Центральным разведывательным управлением, нуждалось в особых средствах и вооружениях. Вскоре после начала своей деятельности оно разработало первый специальный пистолет, оснащенный интегральным глушителем. Изделие High Standard HDM на долгие годы стало основным средством своего класса. Однако оно не было единственным. В арсеналах OSS имелись и иные образцы для тихой ликвидации противника.