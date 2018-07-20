«Лягушки королевы». Что делал капитан Крэбб у крейсера «Орджоникидзе»

С началом Второй мировой войны британский военно-морской флот в Средиземноморье столкнулся с нежданным и опасным противником – итальянскими подводными диверсантами из 10-й флотилии MAS. Не имея возможности побеждать Британию в открытых морских сражениях, Италия стремилась нанести максимальный урон британцам с помощью своих боевых пловцов – «людей-торпед». Однако специфика действий боевых пловцов была такова, что практически во всех операциях они попадали в плен к противнику – было очень сложно моментально покинуть район проведения диверсии. Поэтому уже после первых итальянских вылазок и образец управляемой торпеды «Майале», и целый ряд боевых пловцов оказались в руках британцев.Естественно, что Британия, не зря именовавшаяся «владычицей морей», не могла не обратить внимание на очень интересную и эффективную практику подводных диверсий. Уже после первых итальянских диверсий Уинстон Черчилль распорядился создать аналогичные подразделения в составе Королевского военно-морского флота (Royal Navy), причем на директиве значилось, что эта задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Но если итальянские боевые пловцы действовали в Средиземном море, то британское военно-морское командование рассчитывало проводить диверсии против германских военно-морских баз в Северной Атлантике.Поручение Черчилля было выполнено очень быстро – англичане построили собственную человекоуправляемую торпеду, которая практически полностью воспроизводила знаменитую итальянскую «Майале». В июне 1942 года в Портсмуте были проведены успешные испытания нового оружия, получившего название Марк-1(Мк-1) «Чериот» («Колесница»). Характеристики торпеды были следующими: длина вместе с зарядом – 7,62 м, максимальная высота за счет дополнительного оборудования доходила до 1,21 м, скорость – 4 узла, дальность хода на скорости 3 узла – 18 миль, глубина погружения – 35 футов. Осуществлять доставку торпед к месту проведения диверсий должны были специально модернизированные для этой цели подводные лодки «Тандерболт», «Труппер», «Р-311». На плавучей базе «Титания» в Северной Шотландии был создан специальный тренировочный центр для подготовки британских боевых пловцов. Руководителем центра стал капитан 2-го ранга У.Р. Фелл. После того, как в 1943 г. британские моряки захватили итальянское судно «Ольтерра», использовавшееся в качестве базы для человекоуправляемых торпед, задачи по дальнейшему совершенствованию нового оружия существенно облегчились.Уже в октябре 1942 г. британские боевые пловцы предприняли попытку атаковать с помощью человекоуправляемых торпед немецкий линейный корабль «Тирпиц», стоявший в Тронхейм-фьорде у берегов Норвегии. Операция «Тайтл» ставила своей целью уничтожение одного из самых известных немецких линкоров того времени. Однако «Чериоты» погибли во время морского шторма, а транспортировавшее их судно «Артур» пришлось затопить.В ночь со 2 на 3 января 1943 г. британские боевые пловцы предприняли попытку атаки итальянского порта Палермо. Подводные диверсанты лейтенант Р.Т.Г. Гринлэнд и водолаз Э. Ферьер установили в 4.00 утра установил заряд под корпусом нового итальянского легкого крейсера «Ульпио Трайано» и заминировали несколько малых судов. После взрыва крейсер «Ульпио Трайано» был списан с флота. Но оба боевых пловца попали в плен, не сумев вовремя покинуть гавань Палермо. В тот же день младший лейтенант Р.Г. Доув и матрос 1-го класса Д. Фриил, также проникшие в гавань Палермо, взорвали транспортный корабль «Виминале». Однако в целом итоги операции для британцев были очень тяжелыми – шестеро пловцов попали в плен, двое погибли. Только двум участникам рейда в Палермо посчастливилось вернуться на корабль. Работы по совершенствованию вооружения и подготовки британских боевых пловцов продолжались.Кто знает, как сложилась бы судьба человека по имени Лайонел Крэбб (1909-1956), не поступи он незадолго до начала Второй мировой войны добровольцем на службу в Королевский военно-морской флот Британии. Тем более, что к моменту начала службы он был уже не столь молодым для новобранца тридцатилетним человеком. Крэбб служил наводчиком, а затем был переведен в подразделение по обезвреживанию мин и бомб, базировавшееся в Гибралтаре. Непосредственной задачей Крэбба было обезвреживание магнитных мин, которые цепляли на корпуса британских кораблей итальянские боевые пловцы. Сначала Крэбб обезвреживал мины, которые уже были подняты британскими водолазами, а затем сам решил стать ныряльщиком и вскоре уже принимал непосредственное участие в разминировании британских судов в гавани Гибралтара.В отличие от итальянцев, ко времени начала Второй мировой войны сумевших создать хорошо подготовленные и оснащенные подразделения боевых пловцов, британцы очень часто были вынуждены нырять практически без специального снаряжения. 8 декабря 1942 г. во время одной из атак на Гибралтар погибли итальянские боевые пловцы лейтенант Визинтини и старшина Магро. Их тела были обнаружены британскими моряками, после чего Лайонел Крэбб и его сослуживец Сидни Ноулз (1921-2012) стали использовать трофейное снаряжение итальянцев для подводного плавания. Чуть позже в руки к Крэббу попали и части носителей итальянских торпед, что позволило британскому специалисту быстро сконструировать аналогичные торпеды.В 1943 г. Италия вышла из Второй мировой войны. Этим сразу же воспользовался Лайонел Крэбб, который отправился в специальную командировку в Италию с целью изучения опыта боевых пловцов 10-й флотилии MAS. Хотя сам командир флотилии князь Валерио Юнио Боргезе, бывший убежденным фашистом, и многие его подчиненные приняли сторону гитлеровцев и сражались против союзников вплоть до капитуляции гитлеровской Германии, некоторые боевые пловцы MAS поддержали итальянское правительство и стали сотрудничать с британцами. С их помощью Крэбб получил очень ценную и важную информацию о разработках итальянских конструкторов в сфере подводных диверсий и минирования. Мины-сюрпризы, человекоуправляемые торпеды, присасывающиеся мины – Крэбб тщательно изучал все итальянские разработки, анализировал, думал над тем, что можно использовать в британских интересах.В конце 1943 г. Лайонел Крэбб пошел на беспрецедентный шаг – он создал совместное со вчерашними противниками итало-британское подразделение боевых пловцов, командиром которого стал капитан 2-го ранга Э. Форд. В этом подразделении служили такие прославленные итальянские боевые пловцы как командир торпеды де ла Пенне, конструктор специального снаряжения для водолазов Беллони, бывший командир итальянского судна – базы человекоуправляемых торпед Мускуталли, обладавшие бесценным опытом подводных диверсий. В ночь с 21 на 22 июня 1944 г. совместными усилиями итальянских и британских боевых пловцов был потоплен тяжелый крейсер «Больцано», стоявший в гавани Специи. Кроме подводных диверсий, Лайонел Крэбб занимался разминированием итальянских гаваней Венеции и Ливорно. Он получил звание лейтенант-командера британского флота (аналогично армейскому подполковнику) и был назначен старшим офицером-ныряльщиком британского флота в Северной Италии. После окончания Второй мировой войны Крэбба перевели в Палестину, где он некоторое время занимался разминированием мин, установленных бойцами еврейской националистической организации «Иргун».В 1947 году 38-летний Крэбб вышел в отставку с военной службы. Некоторое время он работал в качестве гражданского водолаза, однако вскоре понял, что даже подобная деятельность, но без погон, не для него. Лайонел Крэбб вернулся на службу в британский военно-морской флот и продолжил заниматься разминированием различных кораблей и подводных лодок. О том, какие диверсионные задания выполнял в это время Лайонел Крэбб, доподлинно неизвестно до сих пор. Однако в 1955 году Лайонел Крэбб и его старый сослуживец Сидни Ноулз участвовали в исследовании днища и винтов советского крейсера класса «Свердлов». Эта операция ставила своей целью изучение специфики маневренности советского корабля. В марте 1955 года 44-летний Крэбб все же был отправлен на пенсию по возрасту. Но ни он сам не стремился к размеренной гражданской жизни, ни британские спецслужбы не собирались терять столь ценного кадра. В том же 1955 г. на контакт с Крэббом вышли представители британской разведки МИ-6.29 апреля 1956 года военно-морское ведомство Британии объявило о пропаже боевого пловца Лайонела Крэбба. Выяснилось, что сосед, который проживал в отеле в одной комнате с Крэббом, также исчез, забрав с собой все вещи офицера и даже вырвав из журнала регистрации постояльцев страницу с именем Крэбба. Директор подразделения морской разведки адмиралтейства объявил, что офицер пропал без вести во время операции по расследованию аварии секретного подводного аппарата в районе Стоукз-бей. Однако неуклюжие попытки британских спецслужб объяснить таинственное исчезновение легендарного боевого пловца лишь делали эту ситуацию еще более интригующей.После того, как британская военно-морская разведка сообщила, что Крэбб пропал во время расследования обстоятельств аварии, свое слово взяли представители Советского Союза. Дело в том, что как раз во время пропажи лейтенант-командера Крэбба, в гавани Портсмута находился советский корабль – крейсер «Орджоникидзе». На его борту в Великобританию прибыла внушительная советская делегация, которую возглавляли первые лица советского государства – первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин. Советские представители заявили, что команда крейсера «Орджоникидзе» 19 апреля видела вблизи корабля какого-то боевого пловца. После этого в британских газетах стали появляться статьи о том, что Крэбб мог быть пленен советскими контрразведчиками возле крейсера «Орджоникидзе» и увезен в СССР. В конце концов, британской разведке МИ-6 не оставалось ничего иного, как признаться – лейтенант-командер Лайонел Крэбб действительно был направлен 19 апреля 1956 года в гавань Портсмута. Что должен был делать британский боевой пловец у советского корабля, разведка не сообщала.По одной из версий, Крэббу предстояло исследовать гребной винт крейсера, особенностями которого и интересовалась британская разведка. Но не исключено, что британские спецслужбы могли готовить диверсию против крейсера «Орджоникидзе», в результате которой мог бы погибнуть «неуправляемый» с точки зрения Запада советский лидер Хрущев. По крайней мере, лишь полгода назад при странных обстоятельствах прямо в гавани Севастополя взорвался и затонул линкор «Новороссийск». По некоторым данным, к его гибели могли быть причастны боевые пловцы – то ли итальянцы Валерио Боргезе, то ли англичане Лайонела Крэбба, а может быть и те, и другие сразу.Премьер-министр Великобритании Энтони Иден, разозлившись на столь неудачную операцию, еще и ставшую достоянием общественности, вынудил директора МИ-6 Джона Синклера подать в отставку, а сам объявил на заседании парламента, что раскрывать обстоятельства гибели боевого пловца лейтенант-командера Лайонела Крэбба не нужно.9 июня 1957 года в районе острова Пилсей Айленд было обнаружено всплывшее тело утопленника в снаряжении боевого пловца. У тела отсутствовали голова и обе руки, из-за чего его опознание не представлялось возможным. Не смогли узнать в погибшем пловце Лайонелла Крэбба его бывшая жена Маргарет Элейн Плейер и гражданская жена Пэт Роуз. Сослуживец Крэбба Сидней Ноулз заявил, что шрам, находившийся на левой ноге утопленника, похож на аналогичный шрам, который был у Лайонела Крэбба. После этого было официально объявлено, что тело принадлежит лейтенант-командеру Лайонелу Крэббу.До сих пор тайна гибели одного из самых известных и успешных боевых пловцов ХХ века не раскрыта. Не исключено, что Лайонел Крэбб действительно готовил диверсию против советского корабля, но был вовремя обнаружен советскими боевыми пловцами и ликвидирован. Версия о ликвидации британского офицера советскими боевыми пловцами публиковалась и в некоторых российских изданиях. Появился даже некий Эдуард Кольцов, который утверждал, что именно он в бытность военнослужащим подразделения боевых пловцов перерезал горло британскому диверсанту, пытавшемуся установить мину к корпусу крейсера «Орджоникидзе». Но эти слова не были подтверждены какими-либо доказательствами или другими источниками.С другой стороны, Лайонел Крэбб мог погибнуть в результате несчастного случая, которые часто происходят с боевыми пловцами. Есть версия и о том, что Крэбб собирался перебежать на советскую сторону, но его остановили свои же сослуживцы вот таким способом. По крайней мере, Сидней Ноулз незадолго до своей смерти рассказывал, что якобы Крэбб делился с ним своими планами о бегстве в Советский Союз, а Ноулз сообщил о планах товарища курировавшему боевых пловцов полковнику Малкому из военной разведки. Последний, в свою очередь, заверил Ноулза, что Крэбб будет остановлен. Спустя некоторое время и произошло таинственное исчезновение офицера.