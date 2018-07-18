21:18 18 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

640 спутников, 25 ракет "Ангара". Грандиозные планы по российскому проекту "Сфера"

Появились определённого рода подробности о программе российской космической многоцелевой группировки спутников «Сфера». О программе ранее сообщил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Сама по себе программа «Сфера» является техническим развитием спутниковой системы коммуникаций «Эфир». Теперь «Эфир» становится частью «Сферы», первые запуски новых спутников, принадлежащих которой, должны состояться в 2021 году (так говорилось изначально).

640 спутников, 25 ракет "Ангара". Грандиозные планы по российскому проекту "Сфера"


На сегодняшний день российская орбитальная группировка состоит из 120 с лишним космических аппаратов. Первоначальная программа была ориентирована примерно на 260 спутников. Теперь речь идёт о куда более внушительном количестве, так как перспективную спутниковую группировку планируют использовать для самых разнообразных целей: навигация, экологический мониторинг, связь, исследования и др.


Об этом количестве заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:
Всего планируется получить 640 космических аппаратов для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи.


По понятным причинам, журналистов, перед которыми Рогозин выступил, заинтересовало, какое же количество ракет-носителей понадобится России для реализации этой сверхмасштабной программы.

Рогозин:
Потребуется не менее 25 новых ракет "Ангара". Одновременно это поможет загрузить и предприятия заказами на создание новых ракет.


При этом Рогозин заявил о смещении начала реализации проекта на год: с 2022 года.

На данный момент в «Роскосмосе» ведётся научно-исследовательская работа по созданию многопрофильной орбитальной спутниковой группировки. Одна из составляющих программы – так называемый Интернет вещей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 20:14
    Дай бог что бы получилось... А то то одно отложат... То другое перенесут...
    Vard
    1. BlackMokona Сегодня, 20:15
      Так вот уже перенесли на год в этой новости
      BlackMokona
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:28
        Где деньги,Зин?Откуда то брать надо.Не с "Федерации"ли?Хотя планы конечно громадные,главное что бы было дело и не утекло как в песок
        210окв
        1. cariperpaint Сегодня, 20:34
          Я так понимаю это же не на месяц план а на годы)
          cariperpaint
      2. cariperpaint Сегодня, 20:30
        Так и план как бы изменился по масштабам)
        cariperpaint
  2. prior (Влад) Сегодня, 20:21
    Ахринеть ! Это-же сколько денежек распилить и рас...здить предстоит. Ахринеть !
    prior
    1. cariperpaint Сегодня, 20:30
      Говорили уже много раз- ну так не пилите) вас же не заставляют!
      cariperpaint
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:25
    В Роскосмосе программы пишутся и меняются с завидным постоянством. А вот результатов особо не видно. А теперь вот Рогозин со своими "батутами". Печалька одна. wassat
    Egorovich
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:32
      Цитата: Egorovich
      А теперь вот Рогозин со своими "батутами". Печалька одна.

      Прочитал статью и вспомнился прораб стройки из одного незабываемого фильма
      Анатоль Клим
  4. Пленник (Айрат) Сегодня, 20:26
    Денег-то хватит? Раньше как-то молча, даже скрытно делали, потом с помпой запускали, открывали и т.п. Нынешние вначале орут на весь мир, что собираются создать нечто супер- пупер, потом тихонько начинают сдуваться. К слову, Рогозин тот ещё грамофон. Шуму на рубЬ, работы на гривенник.
    Пленник
  5. cariperpaint Сегодня, 20:29
    Глобальненько) даже если половину сказанного исполнят,считай успех!
    cariperpaint
  6. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:29
    Этими уже столько обещано....
    Грэг Миллер
  7. Громобой Сегодня, 20:38
    Одна из составляющих программы – так называемый Интернет вещей.
    Интернет вещей классная штука,в хозяйстве очень полезная!)))
    Громобой
  8. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 20:51
    Это как то так 25 ракет? request по двадцать спутников за раз что ли ? laughing Или там 600 спутников с учетом того ,что будут падать?
    Proton
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 21:00
    Ох уж эти сказочники wassat, а Рогозин лапшевес ещё тот wassat! С ним батуты реально станут будущем Российской космонавтики!!! Страшным таким будущим...
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. Самара_63 (Вася) Сегодня, 21:03
    Путину в этой сфере надо навести порядок! А именно:
    1.Запретить в отрасли наёмным директорам устраивать своих родственников вообще!
    2.Отчислять из отряда космонавтов в ЦПК лиц прошедших отбор с заключением попутно семейного брака с членами комиссии...или отборщиками...
    3.Резко сократить огромные и ничем не мотивированные зарплаты наёмным директорам!!! И резко поднять зарплаты простым инженера-конструкторам!
    4.Пересмотреть полностью кадровую политику в ЦПК,убрать оттуда всех "блатных" пристроенных фиг знает кем!
    5.Прошедшим отбор в ЦПК и зачисленными в отряд космонавтам предложить контракт запрещающий уход в ДЕПУТАТЫ после первого полёта!

    Если эти пункты не будут реалезованы, то отрасль будет и дальше загнивать!
    Самара_63
  11. 100502 (2203) Сегодня, 21:09
    Этот сказочник с мерзко рожей точно добьет роскосмос, за восточный его бы раньше к стенке поставили и свинцом угостили.
    100502
Картина дня