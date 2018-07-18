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640 спутников, 25 ракет "Ангара". Грандиозные планы по российскому проекту "Сфера"
Появились определённого рода подробности о программе российской космической многоцелевой группировки спутников «Сфера». О программе ранее сообщил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Сама по себе программа «Сфера» является техническим развитием спутниковой системы коммуникаций «Эфир». Теперь «Эфир» становится частью «Сферы», первые запуски новых спутников, принадлежащих которой, должны состояться в 2021 году (так говорилось изначально).
На сегодняшний день российская орбитальная группировка состоит из 120 с лишним космических аппаратов. Первоначальная программа была ориентирована примерно на 260 спутников. Теперь речь идёт о куда более внушительном количестве, так как перспективную спутниковую группировку планируют использовать для самых разнообразных целей: навигация, экологический мониторинг, связь, исследования и др.
Об этом количестве заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:
По понятным причинам, журналистов, перед которыми Рогозин выступил, заинтересовало, какое же количество ракет-носителей понадобится России для реализации этой сверхмасштабной программы.
Рогозин:
При этом Рогозин заявил о смещении начала реализации проекта на год: с 2022 года.
На данный момент в «Роскосмосе» ведётся научно-исследовательская работа по созданию многопрофильной орбитальной спутниковой группировки. Одна из составляющих программы – так называемый Интернет вещей.
На сегодняшний день российская орбитальная группировка состоит из 120 с лишним космических аппаратов. Первоначальная программа была ориентирована примерно на 260 спутников. Теперь речь идёт о куда более внушительном количестве, так как перспективную спутниковую группировку планируют использовать для самых разнообразных целей: навигация, экологический мониторинг, связь, исследования и др.
Об этом количестве заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:
Всего планируется получить 640 космических аппаратов для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи.
По понятным причинам, журналистов, перед которыми Рогозин выступил, заинтересовало, какое же количество ракет-носителей понадобится России для реализации этой сверхмасштабной программы.
Рогозин:
Потребуется не менее 25 новых ракет "Ангара". Одновременно это поможет загрузить и предприятия заказами на создание новых ракет.
При этом Рогозин заявил о смещении начала реализации проекта на год: с 2022 года.
На данный момент в «Роскосмосе» ведётся научно-исследовательская работа по созданию многопрофильной орбитальной спутниковой группировки. Одна из составляющих программы – так называемый Интернет вещей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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