640 спутников, 25 ракет "Ангара". Грандиозные планы по российскому проекту "Сфера"

Всего планируется получить 640 космических аппаратов для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи.

Потребуется не менее 25 новых ракет "Ангара". Одновременно это поможет загрузить и предприятия заказами на создание новых ракет.

Появились определённого рода подробности о программе российской космической многоцелевой группировки спутников «Сфера». О программе ранее сообщил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Сама по себе программа «Сфера» является техническим развитием спутниковой системы коммуникаций «Эфир». Теперь «Эфир» становится частью «Сферы», первые запуски новых спутников, принадлежащих которой, должны состояться в 2021 году (так говорилось изначально).На сегодняшний день российская орбитальная группировка состоит из 120 с лишним космических аппаратов. Первоначальная программа была ориентирована примерно на 260 спутников. Теперь речь идёт о куда более внушительном количестве, так как перспективную спутниковую группировку планируют использовать для самых разнообразных целей: навигация, экологический мониторинг, связь, исследования и др.Об этом количестве заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:По понятным причинам, журналистов, перед которыми Рогозин выступил, заинтересовало, какое же количество ракет-носителей понадобится России для реализации этой сверхмасштабной программы.Рогозин:При этом Рогозин заявил о смещении начала реализации проекта на год: с 2022 года.На данный момент в «Роскосмосе» ведётся научно-исследовательская работа по созданию многопрофильной орбитальной спутниковой группировки. Одна из составляющих программы – так называемый Интернет вещей.