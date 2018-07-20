Советские ракетно-пушечные танки
С конца 50-х в Советском Союзе начали предприниматься попытки создания танков с ракетным вооружением. Разрабатывались проекты танков, в которых основным видом вооружения вместо пушки были ракеты, запускаемые с помощью пусковых установок орудийного или платформенного типа.
Ленинградский кировский завод разрабатывал такие танки на базе Т-64 со 142-мм ПТУР «Фаланга» и затем со 140-мм ПТУР «Тайфун» с изготовлением в 1963 году опытного образца танка (объект 288).
Челябинский тракторный завод на этой базе разрабатывал проекты таких же танков со 152-мм ПТУР «Лотос» и затем с ПТУР «Тайфун» (объект 772). На последующих этапах был разработан и в 1963 году изготовлен опытный образец танка с ПТУР «Рубин», запускаемого из 125-мм пусковой установки (объект 780). Разрабатывал свои проекты таких танков и ВНИИТрансмаш, но дальше бумаги у них дело не сдвинулось.
Ни один из этих танков дальше опытных образцов не пошел по причине сложности и ненадежности систем запуска и наведения ракеты, а также низкой эффективности танка из-за отсутствия на нем пушки.
Наиболее успешным был проект истребители танков ИТ-1, разработанного в 1965 году на Уральском вагоностроительном заводе на базе танка Т-62 со 180 мм ПТУР «Дракон», запускаемого с пусковой платформы. В 1968 году этот танк был принят на вооружение, было сформировано всего два танковых батальона, но в связи с конструктивными недостатками и отсутствием пушки на танке в 1970 году он был снят с вооружения.
Предпринимались такие попытки и за рубежом. Французский проект ракетного танка AMX-30 ACRA с пусковой установкой орудийного типа калибра 142 мм так и остался проектом.
В США в 1974 году был принят на вооружение ракетный танк M60A2 Starship с использованием ранее применяемого на легком танке M551 Sheridan 152-мм орудия — пусковой установки. Это орудие из-за своей специфики способно было стрелять только ракетами, осколочными и кумулятивными снарядами. Ракета имела дальность стрельбы до 3000 м и бронепробиваемость 600 мм, при этом мертвая зона составляла 700 м. По причине своей низкой эффективности танки довольно быстро был переоборудован в инженерные машины.
Все эти проекты страдали одним существенным недостатком – с появлением ракетного вооружения на танке исчезала пушка, наиболее эффективное средство поражения противника. Впервые эта проблема была решена на советском ракетно-пушечном танке Т-64Б с управляемым вооружением «Кобра». Разработка танка началась в конце 60-х годов и после успешных испытаний танк был принят на вооружение в 1976 году. Этот танк был разработан на базе серийного танка Т-64А. Для запуска ракеты без доработок и без снижения эффективности ведения артиллерийского огня была использована штатная 125-мм танковая пушка.
Разработку комплекса осуществило московское КБ «Точмаш». Ракета была разработана в габаритах артиллерийского снаряда и размещалась в штатном автомате заряжания танка в любом без ограничения сочетании артиллерийских и управляемых боеприпасов.
Комплекс «Кобра» предназначен был для ведения эффективного огня с места и с ходу по танкам, объектам бронетанковой техники, малоразмерным целям типа дот и дзот, а также низколетящим вертолетам. Комплекс обеспечивал поражение подвижных и неподвижных целей на дальности 100–4000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 600–700 мм. Также он обеспечивал поражение вертолетов на дальности до 4000 м, высоте 500 м и скорости вертолета до 300 км/час.
Система наведения ракеты была полуавтоматической с двумя контурами управления. Связь ракеты с аппаратурой танка осуществлялась автоматически с помощью установленного на борту ракеты модулированного источника света и премного устройства источника света в прицеле наводчика, определяющего положение ракеты по отношения к линии прицеливания. Через радиокомандную линию сигналы управления поступали на борт ракеты и с помощью бортовой аппаратуры она автоматически выводилась на линию прицеливания.
Радиокомандная линия связи имела пять литерных частот и два кода сигналов управления, позволяющих обеспечивать одновременную стрельбу в составе роты танков по близко расположенным целям. Наводчик должен был только держать прицельную марку на цели, все операции по наведению ракеты на цель автоматически выполняла аппаратура комплекса.
Для ведения эффективного огня в условиях пыледымовых помех был предусмотрен режим «с превышением», при котором ракета шла на несколько метров выше линии прицеливания наводчика и перед целью автоматически опускалась на линию прицеливания.
На этом танке впервые была внедрена полномасштабная система управления огнем танка «Обь». Процесс подготовки и ведения огня артиллерийскими снарядами и ракетами был серьезно упрощен путем автоматического учета условий стрельбы, параметров цели и собственного танка.
Для этих целей впервые бал использован прицел наводчика с независимой двухплоскостной системой стабилизации линии прицеливания, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и датчики входной информации (крена, скорости ветра, скорости танка и курсового угла). С применением комплексов «Кобра» и «Обь» эффективность танка Т-64Б увеличилась в 1,6 раза по сравнению с танком Т-64А.
Это был серьезный прорыв в советском танкостроении, заложивший основу в танковые системы управления огнем на десятилетия вперед. Стоит отметить большой вклад новосибирского ЦКБ «Точприбор» в создание танковых прицельных комплексов «Кадр», «Обь» и «Иртыш» при фактическом игнорировании и саботаже работ по танковой тематике головным по танковым системам управления огнем ЦКБ Красногорского механического завода.
При всей эффективности ракетного комплекса «Кобра» он был очень сложным и дорогим в производстве, к тому же требовалась организация специальной защиты персонала от СВЧ — излучения 8-мм диапазона. Аппаратура наведения ракеты занимала очень большой объем в танке и требовала серьезной подготовки специалистов при производстве и обслуживании танков в армии.
Несмотря на сложность Т-64Б, он массово производился до 1985 года и был основой танкового парка Группы советских войск в Германии и Южной группы войск в Венгрии. В связи с невозможностью промышленности производить в таком количестве аппаратуру наведения ракеты и с целью экономии средств параллельно выпускался танк Т-64Б1 без ракетного вооружения, обеспечивающий эффективное ведение огня только артиллерийскими боеприпасами.
Следующим этапом было создание ракетно-пушечных танков с наведением ракеты по лучу лазера. Семейство комплексов управляемого вооружения было разработано в Тульском КБ приборостроения как для новых, так и для модернизации ранее выпущенных танков. Для усовершенствованных танков Т-80У и Т-80УД, принятых на вооружение в 1984 и в 1985 годах соответственно, были разработаны принципиально новый комплекс управляемого вооружения «Рефлекс» и система управления огнем «Иртыш», являющаяся следующим этапом развития СУО «Обь». Комплекс «Рефлекс» в дальнейшем устанавливался и на разных модификациях танков Т-72 и Т-90.
Комплекс управляемого вооружения резко упростился, была исключена радиокомандная станция наведения ракеты и использована полуавтоматическая система управления ракетой по лучу лазера. Ракета встреливалась в лазерный луч прицела наводчика и с помощью приемника лазерного излучения и бортовой аппаратуры ракеты автоматически выводилась к оси лазерного луча. В этом комплексе также был предусмотрен режим «с превышением» при стрельбе в условиях пыледымовых помех.
Комплекс обеспечивал поражение целей на дальностях 100-5000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 700 мм. В дальнейшем комплекс «Рефлекс» была модернизирован. В 1992 году был принят на вооружение комплекс «Инвар» с использованием ракеты с тандемной боевой частью, обеспечивающей бронепробиваемость до 900 мм.
Для модернизации танков Т-54, Т-55 и Т-62 с целью повышения их эффективности огня в 1983 году были разработаны и приняты на вооружение комплексы управляемого вооружения с наведением ракеты по лучу лазера «Бастион» и «Шексна». Для танков Т-54 и Т-55 со 100-мм пушками комплекс «Бастион», а для танка Т-62 со 115 мм пушкой комплекс «Шексна». Комплексы обеспечивали эффективную стрельбу с места или коротких остановок на дальностях 100-4000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 550 мм.
Применение этих комплексов, несмотря на то, что по характеристикам они уступали комплексу «Рефлекс», позволило при относительно небольших затратах модернизировать ранее выпущенные танки, существенно расширить возможности этих танков и многократно повысить их боевую эффективность и огневые возможности.
Приведенные в статье ракетные комплексы советских и российских танков могут применяться только в условиях оптической видимости целей и их невозможно использовать для стрельбы по целям вне зоны прямой видимости. Для этого необходимы комплексы, работающие по принципу «выстрелил – забыл».
Такие принципы и технические решения были отработаны в КБ приборостроения при создании комплекса управляемого вооружения для различных модификаций 152 мм САУ «Краснополь» с применением полуактивных головок самонаведения. С использованием этого задела в конце 80-х для 152-мм танковой пушки последнего советского перспективного танка «Боксер» разрабатывался комплекс управляемого вооружения, работающий на этих принципах.
Тогда же прорабатывалась возможность лазерного наведения ракеты в условиях пыледымовых помех с применением лазера на СО2. К сожалению, с развалом Союза эти работы были свернуты. Насколько они сейчас продвинулись, мне трудно судить, по крайней мере, использование этого эффективного оружия в комплексе с современными БПЛА могло бы существенно повысить огневую мощь танков.
Ленинградский кировский завод разрабатывал такие танки на базе Т-64 со 142-мм ПТУР «Фаланга» и затем со 140-мм ПТУР «Тайфун» с изготовлением в 1963 году опытного образца танка (объект 288).
Челябинский тракторный завод на этой базе разрабатывал проекты таких же танков со 152-мм ПТУР «Лотос» и затем с ПТУР «Тайфун» (объект 772). На последующих этапах был разработан и в 1963 году изготовлен опытный образец танка с ПТУР «Рубин», запускаемого из 125-мм пусковой установки (объект 780). Разрабатывал свои проекты таких танков и ВНИИТрансмаш, но дальше бумаги у них дело не сдвинулось.
Ни один из этих танков дальше опытных образцов не пошел по причине сложности и ненадежности систем запуска и наведения ракеты, а также низкой эффективности танка из-за отсутствия на нем пушки.
Наиболее успешным был проект истребители танков ИТ-1, разработанного в 1965 году на Уральском вагоностроительном заводе на базе танка Т-62 со 180 мм ПТУР «Дракон», запускаемого с пусковой платформы. В 1968 году этот танк был принят на вооружение, было сформировано всего два танковых батальона, но в связи с конструктивными недостатками и отсутствием пушки на танке в 1970 году он был снят с вооружения.
Предпринимались такие попытки и за рубежом. Французский проект ракетного танка AMX-30 ACRA с пусковой установкой орудийного типа калибра 142 мм так и остался проектом.
В США в 1974 году был принят на вооружение ракетный танк M60A2 Starship с использованием ранее применяемого на легком танке M551 Sheridan 152-мм орудия — пусковой установки. Это орудие из-за своей специфики способно было стрелять только ракетами, осколочными и кумулятивными снарядами. Ракета имела дальность стрельбы до 3000 м и бронепробиваемость 600 мм, при этом мертвая зона составляла 700 м. По причине своей низкой эффективности танки довольно быстро был переоборудован в инженерные машины.
Все эти проекты страдали одним существенным недостатком – с появлением ракетного вооружения на танке исчезала пушка, наиболее эффективное средство поражения противника. Впервые эта проблема была решена на советском ракетно-пушечном танке Т-64Б с управляемым вооружением «Кобра». Разработка танка началась в конце 60-х годов и после успешных испытаний танк был принят на вооружение в 1976 году. Этот танк был разработан на базе серийного танка Т-64А. Для запуска ракеты без доработок и без снижения эффективности ведения артиллерийского огня была использована штатная 125-мм танковая пушка.
Разработку комплекса осуществило московское КБ «Точмаш». Ракета была разработана в габаритах артиллерийского снаряда и размещалась в штатном автомате заряжания танка в любом без ограничения сочетании артиллерийских и управляемых боеприпасов.
Комплекс «Кобра» предназначен был для ведения эффективного огня с места и с ходу по танкам, объектам бронетанковой техники, малоразмерным целям типа дот и дзот, а также низколетящим вертолетам. Комплекс обеспечивал поражение подвижных и неподвижных целей на дальности 100–4000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 600–700 мм. Также он обеспечивал поражение вертолетов на дальности до 4000 м, высоте 500 м и скорости вертолета до 300 км/час.
Система наведения ракеты была полуавтоматической с двумя контурами управления. Связь ракеты с аппаратурой танка осуществлялась автоматически с помощью установленного на борту ракеты модулированного источника света и премного устройства источника света в прицеле наводчика, определяющего положение ракеты по отношения к линии прицеливания. Через радиокомандную линию сигналы управления поступали на борт ракеты и с помощью бортовой аппаратуры она автоматически выводилась на линию прицеливания.
Радиокомандная линия связи имела пять литерных частот и два кода сигналов управления, позволяющих обеспечивать одновременную стрельбу в составе роты танков по близко расположенным целям. Наводчик должен был только держать прицельную марку на цели, все операции по наведению ракеты на цель автоматически выполняла аппаратура комплекса.
Для ведения эффективного огня в условиях пыледымовых помех был предусмотрен режим «с превышением», при котором ракета шла на несколько метров выше линии прицеливания наводчика и перед целью автоматически опускалась на линию прицеливания.
На этом танке впервые была внедрена полномасштабная система управления огнем танка «Обь». Процесс подготовки и ведения огня артиллерийскими снарядами и ракетами был серьезно упрощен путем автоматического учета условий стрельбы, параметров цели и собственного танка.
Для этих целей впервые бал использован прицел наводчика с независимой двухплоскостной системой стабилизации линии прицеливания, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и датчики входной информации (крена, скорости ветра, скорости танка и курсового угла). С применением комплексов «Кобра» и «Обь» эффективность танка Т-64Б увеличилась в 1,6 раза по сравнению с танком Т-64А.
Это был серьезный прорыв в советском танкостроении, заложивший основу в танковые системы управления огнем на десятилетия вперед. Стоит отметить большой вклад новосибирского ЦКБ «Точприбор» в создание танковых прицельных комплексов «Кадр», «Обь» и «Иртыш» при фактическом игнорировании и саботаже работ по танковой тематике головным по танковым системам управления огнем ЦКБ Красногорского механического завода.
При всей эффективности ракетного комплекса «Кобра» он был очень сложным и дорогим в производстве, к тому же требовалась организация специальной защиты персонала от СВЧ — излучения 8-мм диапазона. Аппаратура наведения ракеты занимала очень большой объем в танке и требовала серьезной подготовки специалистов при производстве и обслуживании танков в армии.
Несмотря на сложность Т-64Б, он массово производился до 1985 года и был основой танкового парка Группы советских войск в Германии и Южной группы войск в Венгрии. В связи с невозможностью промышленности производить в таком количестве аппаратуру наведения ракеты и с целью экономии средств параллельно выпускался танк Т-64Б1 без ракетного вооружения, обеспечивающий эффективное ведение огня только артиллерийскими боеприпасами.
Следующим этапом было создание ракетно-пушечных танков с наведением ракеты по лучу лазера. Семейство комплексов управляемого вооружения было разработано в Тульском КБ приборостроения как для новых, так и для модернизации ранее выпущенных танков. Для усовершенствованных танков Т-80У и Т-80УД, принятых на вооружение в 1984 и в 1985 годах соответственно, были разработаны принципиально новый комплекс управляемого вооружения «Рефлекс» и система управления огнем «Иртыш», являющаяся следующим этапом развития СУО «Обь». Комплекс «Рефлекс» в дальнейшем устанавливался и на разных модификациях танков Т-72 и Т-90.
Комплекс управляемого вооружения резко упростился, была исключена радиокомандная станция наведения ракеты и использована полуавтоматическая система управления ракетой по лучу лазера. Ракета встреливалась в лазерный луч прицела наводчика и с помощью приемника лазерного излучения и бортовой аппаратуры ракеты автоматически выводилась к оси лазерного луча. В этом комплексе также был предусмотрен режим «с превышением» при стрельбе в условиях пыледымовых помех.
Комплекс обеспечивал поражение целей на дальностях 100-5000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 700 мм. В дальнейшем комплекс «Рефлекс» была модернизирован. В 1992 году был принят на вооружение комплекс «Инвар» с использованием ракеты с тандемной боевой частью, обеспечивающей бронепробиваемость до 900 мм.
Для модернизации танков Т-54, Т-55 и Т-62 с целью повышения их эффективности огня в 1983 году были разработаны и приняты на вооружение комплексы управляемого вооружения с наведением ракеты по лучу лазера «Бастион» и «Шексна». Для танков Т-54 и Т-55 со 100-мм пушками комплекс «Бастион», а для танка Т-62 со 115 мм пушкой комплекс «Шексна». Комплексы обеспечивали эффективную стрельбу с места или коротких остановок на дальностях 100-4000 м с вероятностью 0,8 и бронепробиваемостью 550 мм.
Применение этих комплексов, несмотря на то, что по характеристикам они уступали комплексу «Рефлекс», позволило при относительно небольших затратах модернизировать ранее выпущенные танки, существенно расширить возможности этих танков и многократно повысить их боевую эффективность и огневые возможности.
Приведенные в статье ракетные комплексы советских и российских танков могут применяться только в условиях оптической видимости целей и их невозможно использовать для стрельбы по целям вне зоны прямой видимости. Для этого необходимы комплексы, работающие по принципу «выстрелил – забыл».
Такие принципы и технические решения были отработаны в КБ приборостроения при создании комплекса управляемого вооружения для различных модификаций 152 мм САУ «Краснополь» с применением полуактивных головок самонаведения. С использованием этого задела в конце 80-х для 152-мм танковой пушки последнего советского перспективного танка «Боксер» разрабатывался комплекс управляемого вооружения, работающий на этих принципах.
Тогда же прорабатывалась возможность лазерного наведения ракеты в условиях пыледымовых помех с применением лазера на СО2. К сожалению, с развалом Союза эти работы были свернуты. Насколько они сейчас продвинулись, мне трудно судить, по крайней мере, использование этого эффективного оружия в комплексе с современными БПЛА могло бы существенно повысить огневую мощь танков.
Автор: Юрий Апухтин
Использованы фотографии: http://btvt.info
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