Дикая эскадра кровавого Педро

Верховный главнокомандующий ВСУ разносил министра обороны:— Москва опять нанесла удар в спину свободолюбивой Украине! В ответ на безобидный захват нашими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» подлые россияне начали тотальный досмотр наших судов, проходящих Керченским проливом! Это неслыханно! Вместо того чтобы пролетать белыми чайками, наши корабли вынуждены часами, — вы слышите: часами! — ждать досмотра!!!— Да! – поддакнул Полторак.— Что «да», что «да»?! – взорвался Порошенко. – Вы знаете, что там происходит?! Российские пограничники высаживаются на наши суда! А каждое украинское судно – это кусочек нашей многострадальной родины! Опять подлый сапог оккупанта топчет нашу землю! Сегодня они ходят по палубам наших кораблей, а завтра эти сапоги до Киева дойдут! Как мы можем допустить это?!— Никак! – рявкнул Полторак.— Украина даст любому решительный отпор! — Порошенко хлопнул по столу ладонью.— Так точно! Украина даст любому! – прорычал Полторак.— Так вот, вы первым и давайте! Лично!— Я готов хоть сейчас!«Тупой, но ведь преданный, скотина», — подумал Порошенко, и, глядя на генерала, спросил:— Какие действия вы намерены предпринять?— Предлагаю выбросить в самом центре Азовского моря отдельную аэромобильную бригаду десантно-штурмовых войск Украины с приказом «победить или умереть!»«Преданный, но тупой», — с досадой подумал Порошенко, но вслух сказал:— Прекрасно, готовьте приказ, пусть летят и умирают.Бравый генерал развернулся и вышел из кабинета.На столе запищал селектор:— Пан президент, к вам Воронченко просится на приём.— Пусть войдёт.Порошенко с удовольствием посмотрел на вошедшего вице-адмирала: нет, не зря командование военно-морскими силами он доверил выпускнику Ташкентского танкового училища – как элегантно вчерашний танкист носит военно-морскую форму! Настоящий морской волк!— Пан верховный главнокомандующий! Обеспокоенный беспределом, творимым агрессивной Россией в Азовском море, предлагаю ответить ударом на удар!«Гроза морей и океанов!» — с умилением подумал Пётр Алексеевич.Адмирал подошёл к окну, резко отдёрнул шторы и жестом пригласил президента подойти.Пётр Алексеевич встал, подошёл. Его взгляду открылась потрясающая картина: под окном его резиденции на волнах Днепра качались суда.— Эскадра «Кровавый Педро»! – с пафосом объявил Воронченко. — С завтрашнего дня эскадра приступает к рейдерству в Чёрном и Азовском морях. Отныне каждая москальская лоханка, где бы она ни плавала, – законная добыча эскадры. Москали будут в страхе разбегаться, лишь увидев на горизонте её флаг!Президент поднёс к глазам услужливо протянутый ему бинокль и увидел развевающиеся над кораблями полотнища со своей головой, двумя косточками под ней и надписью «Roshen Pedro».— Украина – великая морская держава, она должна стать хозяйкой Чёрного и Азовского морей, и всех четырёх океанов! — продолжал Воронченко. — Российские торговые корабли будут трусливо прижиматься к берегу, боясь попасться на глаза нашим каперам! Жители Мурманска и Архангельска, Сочи и Новороссийска будут обложены нашими героями ежегодной данью! Из каждого похода наш флот будет возвращаться, груженный золотом!Порошенко с восторгом рассматривал эскадру. Флагман дал холостой залп, заработали винты, и корабль гордо пошёл вверх по реке. Поверх замазанного «Гетман Сагайдачный» гордо сияло свежей краской «Пётр Порошенко». За ним следовали катера, буксиры и надувные моторные лодки. На каждом стоял адмирал и торжественно отдавал честь. Завершали парад казацкие челны-чайки и армада маломерных тазиков.— Вперёд, мои боевые морские бычки! – закричал Порошенко, — Вперёд! Я приказываю вам: захватывайте российские корабли и подводные лодки! Я хочу увидеть их «Петра Великого» на одесском рейде под украинским флагом! «Москву» мы переименуем в «Степана Бандеру», а «Адмирала Кузнецова», — Пётр Алексеевич оглянулся на вице-адмирала, — в «Адмирала Воронченко»! Мы вернём и Крым, и Донбасс! Дальний Восток снова станет украинским!Довольный собой, он отошёл от окна.— Надо сделать заявление для прессы. Россияне ещё горько пожалеют, что связались с Украиной, горько пожалеют! – сказал он, радостно потирая руки.