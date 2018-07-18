Почему ядерные самолеты не имели будущего

Как только человечество научилось контролировать расщепление атомного ядра, ученые стали думать, куда бы пристроить ядерный реактор. В итоге появились решения, которые и по сей день используются человечеством в мирных и военных целях. Но были и такие проекты, которые по разным причинам реализованы не были.



Одними из них стали бомбардировщики, снабженные ядерными силовыми установками. Идея диктовалась временем. В середине 50-х годов самолеты не могли подолгу находиться в воздухе, а максимальная дальность полета едва ли превышала 8-9 тыс км. Установка на самолет ядерного реактора решила бы эту проблему.



Пионерами в реализации такого амбициозного проекта стали американцы. В качестве летающей лаборатории был выбран бомбардировщик Convair B-36, который обладал необходимыми размерами. Проведя несколько десятков испытательных полетов с ядерной СУ на борту, проект был свернут.





Похожие разработки имели место и в СССР. Снабдить ядерным ректором пытались бомбардировщик Ту-95 и транспортный Ан-22.









