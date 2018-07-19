06:54 19 июля

Господин посол, вам следует извиниться!



Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай заявил, что ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был ошибкой, за которую народ хочет услышать извинения.

Можно предположить, что господин посол действительно говорит от лица всего афганского народа. Можно, но вероятность весьма мала. В данном случае один из авторов выступает не в качестве аналитика, а в качестве военнослужащего Советской Армии, который совершил не одну длительную командировку «за речку». Отсюда, возможно, наше общее мнение может быть несколько резковатым, но имеющим полное право на существование.


Наше мнение таково, что господин посол просто обязан принести извинения в адрес всех, кого он невольно затронул своим выступлением. И мы объясним, почему.

Потому что господин посол, очень мягко говоря, исказил факты. Жирно подчеркнем – очень мягко говоря. Грубить в адрес посла все же не станем.

Господин Абдул Каюм Кучай заявил, что «ввод советских войск на территорию страны был ошибкой, в связи с чем погибли более двух миллионов афганцев и много советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вел то, что мы называем большим джихадом».

Увы, но господин посол почему-то отвратительно знает историю своей страны. Увы, нам очень жаль это констатировать.

Монархия в Афганистане закончилась в 1973 году. После государственного переворота. Не на советских штыках пришел к власти Амин, и не советскими солдатами был расстрелян последний монарх Дауд.

Одновременно с республикой началась и гражданская война. По сути – война кланов мафии, контролирующей Демократическую Республику Афганистан.

В 1978 году гражданская война приняла устрашающие размеры, не в последнюю очередь благодаря правительству Амина. Можно много говорить о роли СССР в окончании политической карьеры Амина, но… Его конкурент и оппонент Тараки был убит именно Амином. Так что – ничего личного, все в порядке вещей.

И насчет джихада.

Мы согласны с тем, что джихад был объявлен. Вот только господин посол снова… лукавит. Джихад был объявлен значительно позднее, после вывода советских войск. Когда Демократической Республики Афганистан уже не было в помине. Да и просто нереален был джихад по всем правилам в ДРА.

А вот в Исламском Эмирате Афганистан или Исламском Государстве Афганистан – вполне. 1993 год, господин посол, 1993-й. Вот когда парни из «Талибана» начали свой поход против неверных.

Идем дальше. Два миллиона убитых афганцев на совести советских солдат.

Что тогда на совести у господина посла?

Афганцы начали убивать друг друга еще с 1973 года. И до 1979 года не погибло никого? Как минимум, напомним, вся царская семья.

После вывода советских войск война закончилась? В 1989 году?

Простите, господин посол, но война у вас продолжается даже в 2018 году. Как ни прискорбно это говорить, но это факт. Гражданская война в Афганистане все еще идет. И люди все еще погибают.



Но какое отношение ко всему этому имеет Россия? За что Россия должна извиняться?

Наверное, за дороги. Которыми до сих пор все пользуются.

За первый железнодорожный мост и первую железную дорогу.

За аэродромы, которыми теперь пользуются американцы.

За сотни домов, в том числе напомним вам про «Ватан» — комплекс детских домов для детей-сирот.

Господин посол, а вы не хотите извиниться? За те тысячи тонн наркоты, которые ваши сограждане производили и производят в бешеном темпе и которыми пытались, пытаетесь и будете, судя по всему, пытаться отравить все человечество. Не хотите?

Уж если ООН, которая ненавидит Россию в целом, говорит устами Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), что ни одна страна в мире, кроме Китая середины XIX века, не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан, это говорит о многом.

Господин посол, вам следует извиниться!


После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в несколько раз (в 40 раз по сравнению с 1989 годом) и удваивается практически каждый год. Сегодня именно Россия и страны ЕС являются главными жертвами героина, поступающего из Афганистана. Непреложный факт, что рост потребления наркотиков в России в последние десять лет произошёл именно за счёт наркотрафика из Афганистана, через услужливые где не надо бывшие республики СССР.

Господин посол, вы не хотите за это извиниться?

И еще. Стоит напомнить, что, как только ушли наши парни в голубых беретах, ваша жалкая армия не смогла сдержать наступление настоящих террористов из того же Пакистана. И «Северного альянса», который недалеко ушел.



Господин посол так легко плюнул в память наших солдат, которые защищали афганский народ от терроризма. И терроризм пришел. Разрушая памятники истории и культуры с помощью орудий и взрывчатки.

Господин посол, вы не хотите за это извиниться?









Мы привыкли. Мы привыкли к тому, что нам больше 25 лет всякие личности и полные безличия пытаются приписать чужие подлости. Мы привыкли, что вчерашние друзья и союзники плюют вслед и пытаются ударить ножом в спину.

Господин посол, нам жаль вас. Вы плохо образованы. Вы не знаете собственной истории и не умеете считать. Вы рано пришли требовать извинений. Эти парни все еще живы. Эти мужчины помнят все, в отличие от вас.

Приходите после их смерти за извинениями.

Лучше бы вам извиниться перед этими людьми, господин посол. Пока еще говорят, что на Востоке честь имеет место быть.

К чести и памяти всех, кто служил в ДРА в 1979-1989 годах.
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Комментарии 7

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:56
    Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай заявил, что ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был ошибкой, за которую народ хочет услышать извинения.
    пусть Брежнев с Кармалем эту проблему решают,они же рядышком теперь "живут".
    андрей юрьевич
  2. Deck (Pertti) Сегодня, 06:02
    7 июня 1988 года, в своём выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, президент Афганистана М. Наджибулла сообщил, что «с начала боевых действий в 1978 году до настоящего времени» (то есть до 7.06.1988) в стране погибли 243,9 тыс. военнослужащих правительственных войск, органов безопасности, государственных служащих и мирных жителей, в том числе 208,2 тыс. мужчин, 35,7 тыс. женщин и 20,7 тыс. детей в возрасте до 10 лет; ранены были ещё 77 тыс. человек, в том числе 17,1 тыс. женщин и 900 детей в возрасте до 10 лет


    Ахмад Шах Масуд в своём письме советскому послу в Афганистане Ю. Воронцову от 2 сентября 1989 года писал, что поддержка Советским Союзом НДПА привела к гибели более 1,5 млн афганцев, а 5 млн человек стали беженцами



    А они еще и недовольны, собаки неблагодарные. А мы им мост построили
    Deck
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:13
    Послу приказали он и *гавкнул*.
    Никаких обид. Это хозяин приказал. Сам бы он *ни в коем случае*.
    Вообще-то афганцы странные. Для них не важны ни семьи ни дети. Ещё и обижаются что кто-то заставляет развиваться. На сегодня в Афганистане доход приносят грабежи соседей, работорговля и наркотики. Это стало возможно под защитой американцев. Получается что это и была цель к которой стремились все эти .... *неумные*, предавая будущее своих-же детей.
    василий50
  4. собаковод Сегодня, 06:21
    Господин посол, нам жаль вас. Вы плохо образованы.

    Да ладно! Он очень хорошо образован! Он даже понимает команды из далёкой-далёкой страны. И выполняет, как в этом случае!
    собаковод
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:25
    Почти 40 лет прошло с момента ввода Ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Ввод войск был осуществлен по просьбе тогдашнего законного правительства ДРА (Демократическая Республика Афганистан). Тогда все в России действительно думали, что это оказание братской интернациональной помощи нашего народа афганскому народу. За десять лет (!) пребывания в Афганистане погибло 13000 советских солдат.
    А ведь на самом деле это было по сути первое столкновение нашей страны с международным терроризмом. С американским терроризмом, который сегодня превратил США в фашистское государство, проник во все поры государственного устройства этой страны, превратил народ в заложника. По всему миру гибнут люди от рук террористов, бандитов, воров, наркоторговцев, которых поддерживают или прямо организуют США. И уж кому надо будет извиняться за все преступления против человечности на планете, так это этим "стреляющим штатам Америки". Потом, когда свершится над ними суд по типу Нюрнбергского.
    1536
  6. baudolino (Александр) Сегодня, 06:40
    Вообще-то, ввод войск ошибкой был. Одной из ошибок, которые привели к развалу Союза. американцы постарались, и пенсионеры из Политбюро повелись на провокацию. Можно было и другим путем проблему решать.
    baudolino
    1. baudolino (Александр) Сегодня, 06:41
      Но, конечно, не всяким там послам на это указывать.
      baudolino
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