Рейли. Сидней Рейли. Шпион
Сидней Рейли являлся «человеком мира». Десятки паспортов, десятки личностей – он в любой стране чувствовал себя своим. Фантастическое умение подстраиваться под оппонентов превратило его в одного из лучших шпионов своего времени. Но ему хотелось большего. Восторгаясь Наполеоном, Рейли мечтал стать «хозяином Москвы».
Кто вы и откуда?
У Сиднея было много имен. Он известен и как Зигмунд, и как Георгий, и как Соломон. Играя личностями, Рейли максимально сильно запутал свою биографию, оставив в ней множество белых пятен. Сам шпион утверждал, что родился в Ирландии и сначала вел вполне обычную, скучную жизнь. Но однажды все перевернулось с ног на голову. И он стал шпионом Британии. Правда, иногда Рейли вскользь упоминал, что его настоящая родина – Российская империя, а истинные родители – дворяне. Скорее всего, Сидней действительно в это верил, но до определенного момента. Многие исследователи жизни легендарно шпиона считают, что он воспитывался в семье Григория и Софьи Розенблюм, которые проживали в Херсонской губернии. Но когда Сиднею исполнилось двадцать лет (1893 год), он неожиданно покинул отчий дом и перебрался в Южную Америку, взяв себе имя Педро. Причем с семьей он разорвал все отношения. Рейли объяснил этот факт вполне правдоподобной версией – грандиозным скандалом.
По одной из версий (а их весьма солидное количество), Григорий и Софья воспитывали не родного ребенка. Мальчик Соломон (или же Шломо) на самом деле был внебрачным сыном двоюродного брата Григория – Михаила. Опасаясь скандала и ненужных сплетен, Михаил отдал родственнику своего ребенка на воспитание.
Соломон рос умным, тихим мальчиком, которому больше всего нравилось учиться и читать. Не сын, а просто мечта. Особенно теплые и крепкие отношения у него сложились с матерью. Но она умерла, когда Соломону было около двадцати лет. Это стало для него настоящим шоком. А вскоре он еще узнал и правду о родных родителях. Второй удар парень уже не смог вынести. Именно тогда, скорее всего, произошел конфликт с родной и приемной семьями. Вот что писал об этом биограф Рейли Дмитрий Белановский: «Он думал, что вырос в дворянской семье, а тут оказывается, что он вовсе не дворянин, а еврей. И в этом состояла такая душевная коллизия. Все последующие события, которые с ним происходят, это попытка доказать, что он супермен. С 1905 по 1914 год он прожил в России. В самом начале 900-х годов он занимался махинациями в Порт-Артуре, и существует предположение о том, что он выдал японцам секреты Порт-Артура. Он вращался в самых высокопоставленных кругах чиновников, среди русских коммерсантов, авантюристов – в этой среде он чувствовал себя, как рыба в воде».
Сам Рейли в своем дневнике писал (он оставил много записей, но вот многие из них – явная ложь), что его в 1892 году арестовали за участие в революционной студенческой группу «Друзья просвещения». После освобождения Рейли и узнал тайну своего рождения. Но так ли это было на самом деле – неизвестно. Свыкнуться с мыслью о том, что его столько лет обманывали, Сидней не смог. И он решил убежать от действительности. Так появился Зигмунд, который на британском корабле добрался до Южной Америки. Но на берег сошел уже не Зигмунд, а Педро. На протяжении нескольких лет еврей Педро работал в доках, на плантациях, занимался строительством дорог. Но в 1895 году его жизнь вновь круто изменилась. Сидней сумел попасть на британский корабль в качестве повара. Поскольку судно отправилось в разведывательную экспедицию, Рейли оказался в компании настоящих шпионов и агентов. Однажды он сумел спасти жизнь некому Чарлзу Фотергиллу. Тот в долгу не остался. Он помог Зигмунду Розенблюму превратиться в Сиднея.
Получив британский паспорт, Рейли отправился в Австрию, где изучал медицину и химию. В 1897 году он перебрался в Британию, где и был завербован английской разведкой. Тогда же он женился на ирландке Маргарет Рейли-Каллаган и взял ее фамилию. Так и появился шпион Сидней Рейли (опять же, если верить одной из многочисленных версий, но она наиболее правдоподобна).
Любопытную версию выдвигал исследователь Андрей Кук. Он считал, что Сигизмунд (Зигмунд) Розенблюм появился в Лондоне в 1895 году. Он принял образ химика, торговавшего патентованными лекарствами. Клиентов было много. Среди них – богатый священник Томас, весьма преклонного возраста. Но вскоре он умер при странных обстоятельствах. А торговец лекарствами буквально через пару-тройку месяцев сумел-таки утешить, казалось безутешную молодую вдову Маргарет. Кук уверен, что именно Розенблюм отправил священнослужителя, чтобы добраться и до его молодой жены, и до его денег. Правда это или нет – мы уже не узнаем. Сам Рейли ничего конкретного на этот счет не говорил и не писал. В общем, пастора похоронили, полиция списала произошедшее на несчастный случай. Как говорится, хэппи энд. Но тихая и спокойная семейная жизнь была не для новоиспеченного сэра Рейли. Ему было слишком скучно. И, как по заказу, вскоре с ним пересекся начальник антитеррористического отряда Скотланд-Ярда Уильям Мелвил. Он и предложил Рейли стать шпионом, поскольку за время пребывания в континентальной Европе тот сумел завести нужные знакомства в революционных кругах. Кстати, по версии Кука, именно Мелвилл помог Сиднею получить британский паспорт. Но, по большому счету, это не играет какой-либо роли.
У Сидней началась новая, насыщенная событиями жизнь. Он, обладая харизмой и умением «забалтывать», легко проникал в различные круги общества. Историк Александр Колпакиди писал: «Не гнушался ничем, вплоть до убийств. Он был агентом Скотланд-Ярда. В английской разведке он служил немного. Большую часть жизни прослужил стукачом на службе у лондонской полиции. В этом качестве он совершал разные неблаговидные поступки. Он был внедрен в круги русских анархистов. Там убил курьера, который перевозил деньги. Это был человек потрясающе жестокий, не останавливающийся ни перед чем, когда ему нужны были деньги. Он в английской разведке прослужил в общей сложности полтора года. Произвел большое впечатление. В разведке, в отличие от фильмов, служат люди достаточно скромные, тихие. Он же попал туда, и там произвел впечатление, оказавшись человеком совершенно иного типа – хвастуном, болтуном. Но при этом был крайне обаятелен, как всякий жулик. Такой человек из общества, несущий себя как подарок человечеству. Авантюрист редчайший. Есть легенда, что он во время Первой мировой войны был в Германии, выкрал там какие-то документы. В России он бывал очень часто, еще в конце 19 века. Главная его поездка – когда он в начале 18 года прибыл через Мурманск, Архангельск в Петербург, Москву. Здесь он попытался свергнуть правительство».
А вот мнение о шпионе писателя, историка и вице-президента Ассоциации ветеранов спецслужб «беркут» Валерия Малеваного: «Рейли — непростая фигура. Настоящая фамилия его Эдельштейн. Рейли – по жене. Он женился на англичанке. Сам он одессит, еврей. Бедная еврейская семья. Но по своему взлету… В 1904 году он пришел в МИ6 обычным сержантом и дослужился до лейтенанта. Это большой пост. Тем более он стал куратором российской партии. Это очень большая величина».
Любопытно, даже исследователи во многом друг с другом не согласны. Они приводят разные даты, события. Вот и появилась фамилия Эдельштейн. В общем, Рейли был отличным шпионом, сумевшим запутать абсолютно всех (и, возможно, даже себя).
Известно, что в 1912 году Сидней Рейли официально получил доступ к военным секретам Российской империи. Это стало возможно благодаря тому, что он получил должность в военно-морском ведомстве. Это, конечно, удивляет. Александр Колпакиди писал: «Это международный человек-загадка. Он оказался замешан в массе крупных авантюр. Редко когда человек лезет в такое количество авантюр, а он оказался замешан в огромном количестве. Кроме того, его личная жизнь, безумное количество жен… Последняя жена была моложе его лет на 20, популярная актриса, красавица, которая не верила в его гибель. Кстати, никто не верил, что он погиб, все думали, что он жив, его видели в разных странах. Типа Элвиса Пресли. Люди видели то, что хотели видеть. Не верили, что такой крупный авантюрист может так дешево вляпаться».
Рейли бросал сам себе новые вызовы, стараясь покорять самые высокие вершины. Не просто так он восхищался Наполеоном. Сидней писал: «Если лейтенант-корсиканец сумел уничтожить следы Французской революции, то и британский агент Рейли "с такими возможностями, какими он располагает, сумеет оказаться хозяином Москвы».
Первая ошибка
По-настоящему развернуться у Рейли получилось в 1918 году, когда в России власть захватили большевики. Европейские страны с неприязнью относились к «красной» власти, поэтому попытались уж если не свергнуть советский строй, то хотя бы поставить во главе Советов своего человека. Главными инициаторами антибольшевистского заговора стали британцы, французы и американцы. Все они являлись дипломатами, что несколько облегчало им достижение поставленной задачи. Ну а ставку решено было сделать на Рейли. Ему поручили проникнуть в советскую элиту, сблизиться с недовольными и организовать бунт. Валерий Малеваный писал:«Рейли, вся его фигура, это борьба МИ6 с советскими спецслужбами. В 1918 году, когда была организована ВЧК, знаменитый был заговор послов, когда послы Америки, Англии, Франции и Германии решили свергнуть власть Ленина, как человека Рокфеллера, и посадить представителя банка Ротшильда – Троцкого. Этот заговор послов привел к тому, что Рейли еле унес ноги из английского посольства. А именно он сопровождал тогда английского посла и – неслыханное дело – в 18 году, после эсеровского мятежа, вдруг арестовывают дипломатов. В это же время именно Рейли по заданию МИ6 подготовил убийство германского посла, чтобы Советская Россия продолжала войну».
После свержения монархии, после вооруженного захвата власти большевиками, Россия в глазах иностранных «друзей» предстала в образе израненного зверя, который уже не мог дать отпор. Поэтому заговор имел хорошие шансы на осуществление. Британский дипломат Локкарт встал во главе переворота. Он сумел сколотить команду из надежных людей, развернул мощную агентурную сеть и уже был готов пожинать плоды своего гения. Но просчитался. Ставка, сделанная на латышей, оказалась провальной. ВЧК перехитрила английского лиса. Но это будет чуть позже.
В 1918 году послы Британии, Франции и США собрались для обсуждения ситуации в России. Власть большевиков их, естественно, не устраивала. Они боялись, что «краснуха» сможет распространиться по всей Европе. Вот что говорит сам Брюс Локкарт: «Задача настоящего момента – свергнуть Советскую власть всюду: как здесь, в Москве, так и на окраинах. Внутри страны мы опираемся на партии кадетов, эсеров, меньшевиков, на белое движение. Но все они без нашей помощи извне победы не принесут. Решающим является осуществление координированного плана совместных действий. Соединенная англо-американская эскадра в Архангельске и Мурманске, американские и японские войска на Дальнем Востоке с ударной армией Колчака, с юга – атаман Краснов и добровольческая армия. Что же касается наших действий в Москве, то я прошу положиться на мой опыт. В июле текущего года на пятом съезде Советов большевики намерены провозгласить новую конституцию своей федерации. А мы намерены в это время свергнуть Советскую власть. Господа, я гарантирую представителям Антанты успех нашей исторической миссии».
С новой властью в России послы и не пытались как-то договориться, чтобы достичь соглашений, устраивавших друг друга. Все страны были слишком принципиальны. Поэтому, прикрываясь безотказными лозунгами о «долге» и «ликвидации угрозы», послы не видели иного способа решения проблемы, кроме как свержения красной власти.
Историк Валерий Шамбаров писал: «Потому что когда они высадились в Мурманске.. потом летом уже стали прибирать к рукам другие области. Начали поддерживать чехов в Сибири. И Ленин стал склоняться в сторону Германии. Тем более он рассчитывал, что Германия проиграет, и тогда можно будет отказаться от обязательств перед ней. Естественно, державы Антанты, их спецслужбы, совершенно не устраивало то, что Советская Россия будет идти на поводу у Германии. В августе завершались переговоры Брест-2, там шли на новые уступки, выплачивалось золото, шла договоренность о совместных операциях Красной армии и немцев против Антанты. Организовали заговор, цель – устранить Ленина. Но не свержение правительства большевиков, потому что оно устраивало Антанту. Цель – заменить Ленина, наиболее очевидной кандидатурой был Троцкий».
Против советской власти выступили мощные игроки: дипломат Локкарт, военный атташе Кроми, Рейли, американские посол Фрэнсис и шпион Каламатиано, а также французский посол Нуланс. Плюс многочисленные шпионы. Что касается кандидатуры Троцкого. Его заговорщики рассматривали как временную марионетку, которая я бы не мешала им «пилить» Россию. Вот что по этому поводу писал Валерий Малеваный: «Лондон тогда проводил политику отторжения Сибири, Дальнего Востока. То есть, им надо было расчленить Российскую Федерацию. Крепнущая Советская власть была Англии ни к чему. То, что Троцкий пришел к власти в 24-м году, дало возможность Англии получить доступ к остаткам золотого запаса – а это 220 тонн золота. Английская разведка, тот же Рейли, который курировал Троцкого, практически взяли и заключили через Швецию и Америку договор, по которому должны были поставляться паровозы в Россию. И Троцкий вывез это золото. Это борьба стратегических спецслужб в Америке, Лондоне – чья партия займет кремлевский пост. Ячейки партии Троцкого были буквально в каждой стране. Финансирование шло из Лондона – это было практически финансирование английскими спецслужбами».
Поскольку противоречия внутри большевистской партии были сильны, заговорщики и решили бить в это место. А в качестве орудия были выбраны латышские стрелки, которые охраняли Кремль. Главным же действующим лицом стал Эдуард Берзин, возглавлявший стрелковые части. Он и должен был организовать мятеж. Вот только иностранные дипломаты не учли одного – ВЧК была на шаг впереди. Поэтому Берзин являлся «подсадной уткой». Но никто об этом не догадывался. Даже опытный Сидней Рейли и тот проиграл эту партию. Он полностью доверился Берзину, посвятив его в план свержения большевиков: «По моему сигналу вы повернете дула винтовок и пулеметов и возьмете на мушку зал. Все правительство мы расстреляем здесь же, на месте. От большевизма их вылечит только пуля. Когда мы отрубим революции голову, остальные будут потрясены, растеряются, их сопротивление станет ничтожным. В тот же день наши отряды захватят Кремль, государственный банк, телеграф, телефонную станцию. Одновременно поднимется Петроград и другие города. Советская власть будет свергнута за одни сутки».
Но ничего не получилось. Сначала чекисты арестовали самого Локкарта, затем принялись вылавливать многочисленных шпионов. Не удалось сбежать и американскому агенту Каламатиано. Его удалось поймать вместе с его тростью. Историк Олег Столяров писал: «Американский разведчик Каламатиано считал ее самым совершенным тайником. В этой трости он хранил явки, подпольные адреса – и трость завинчивалась. Но дело в том, что он просчитался. Эта трость явилась неопровержимым доказательством его причастности к заговору».
Приговоры по делу Локкарта получилась весьма удивительными. Во-первых, шпион Каламатиано избежал расстрела. Его приговорили к тюремному заключению на двадцать лет. Правда, срок затем существенно сократили. А чуть позже – просто выслали из страны. Во-вторых, кроме нескольких человек, заговорщики отделались легким испугом. К расстрелу приговорили Локкарта, но он к тому времени уже успел сбежать. Да и кто будет расстреливать иностранного посла? На такую же участь обрекли и Рейли. Однако он тоже был не в России. Вот что писал историк Валерий Шамбаров по поводу приговоров: «Дело о заговоре Локкарта и покушении на Ленина вел один и тот же следователь – Кингисепп. Это была креатура Свердлова, который работал в тесной связке с Троцким. Это была пробританская, проамериканская партия. Когда произошло покушение на Ленина, Свердлов перехватил все рычаги управления. Джержинского отправили в отпуск, дело ЧК возглавил ставленник Свердлова. Дело о покушении было отделено от заговора Локкарта, хотя были данные, что это взаимосвязано. Дело о покушении свалили на одиночку Каплан, придумали ей связь с эсерами. Есть данные, что ее задержали случайно. А дело о заговоре тянулось. Арестованных было много. Был объявлен красный террор, вообще без вины расстреливали. Но это дело было исключением. Многих отпустили за недостаточностью улик. Локкарта и Гринара обменяли. На суде приговорили к смерти только уже сбежавших – заочно – Рейли, Локкарта, Гринара. Остальным: некоторым вынесли смертные приговоры, заключения, кого-то освободили из зала суда, смертные приговоры не привели в исполнение».
Ошибка №2
Что же касается Сиднея Рейли, то он после провала заговора оказался в подвешенном состоянии. Затем свалилась новость, что тридцать первого августа в перестрелке с чекистами в здании британского посольства в Петрограде погиб атташе Кроми. Вот как его смерть описали американские исследователи Сейерс и Кан: «После убийства Урицкого советские власти в Петрограде послали отряд чекистов оцепить английское посольство. На верхнем этаже сотрудники посольства под руководством капитана Кроми жгли компрометирующие их документы. Кроми бросился вниз и захлопнул дверь перед носом советских агентов. Те взломали дверь. Английский офицер встретил их на лестнице, держа в обеих руках по браунингу. Ему удалось застрелить комиссара и ещё несколько человек. Агенты ЧК тоже открыли огонь, и капитан Кроми упал с простреленной головой…»
У Рейли был только один выход – побег. И по маршруту Петроград – Кронштадт – Ревель он сумел добраться до берегов Англии. Здесь агент сумел быстро попасть на должность консультанта Уинстона Черчилля по вопросам, касавшимся России. Кроме этого, Сидней продолжил борьбу с советской властью. В своем дневнике он называл большевиков и «раковой опухолью, поражавшей основы цивилизации», и «архиврагами человеческой расы», и «силами антихриста». Была и такая запись: «Любой ценой эта мерзость, народившаяся в России, должна быть уничтожена… Существует лишь один враг. Человечество должно объединиться против этого полночного ужаса».
В общем, Рейли как мог демонстрировал свое отношение к новой российской власти. Сидеть в Англии он, конечно, не мог. Его тянуло, что называется, на подвиги. И в начале декабря 1918 года Рейли вновь оказался в России. Правда, на сей раз его занесло не в Петроград (там было слишком опасно), а в Екатеринодар, который находился под властью белого движения. Причем агент стал офицером связи союзной миссии в ставке главкома ВСЮР Антона Ивановича Деникина. В следующем году Рейли сумел побывать на Кавказе и в Крыму. А с февраля по март значился эмиссаром в родной Одессе.
Любопытно вот еще что: в белогвардейской газете «Призыв», которая выходила как раз в Одессе, Рейли анонимно опубликовал статью, в которой рассказывал о своих успехах в борьбе с большевистской властью. Затем, используя все тот же средство массовой информации, сдал белым трех советских чекистов – Грохотова, Петикова и де Лафара.
Но затем ему пришлось покинуть Одессу. Была велика вероятность разоблачения и ареста. Поэтому он сначала перебрался в Стамбул, где работал в британском комиссариате. Поучаствовал он и в Парижской мирной конференции.
Но это лишь тяготило шпиона. Ему не хватало размаха, адреналина и… денег. Неожиданно финансовый вопрос для Сиднея стал очень острым. Настолько, что ему даже пришлось продать на аукционе в Нью-Йорке большую часть своей дражайшей коллекции, состоящей из личных вещей Наполеона. За нее он получил около ста тысяч долларов. Но эта сумма лишь на короткое время смогла обеспечить Сиднею привычный образ жизни. Поэтому он вновь окунулся в привычный для себя мир интриг и хитрости.
Он начал активно сотрудничать с революционером и террористом Борисом Савинковым. С его подачи Рейли принял участие в боевых действиях армии Булак-Балаховича в Белоруссии. Правда, вскоре ее разгромили советские войска. Затем Сидней пытался организовать покушение на большевистскую делегацию во время Генуэзской конференции. Но и здесь у него ничего не получилось. Оставит свой след Рейли и в антисоветской провокации с «письмом Зиновьева».
Своей бурной деятельностью британский агент сделал все, чтобы чекисты, в конце концов, объявили на него полноценную охоту. Для поимки Рейли была организована спецоперация под названием «Трест». Такое название получила искусственно созданная антисоветская группировка, которой надлежало установить контакт с британцем. Чекисты так мастерски все сделали, что даже матерый шпион поверил в «Трест». Вот что писал об этом Валерий Малеваный: «Есть такие спецоперации, где тебя специально выводят. Ведь он был куратором Троцкого, все это знали. Это спецоперация, которая была нужна, чтобы бороться с Троцким. Ведь Троцкий почти курировал ГРУ – военную разведку. Генштаб, Красная армия – все его люди. После смерти Фрунзе он занял пост главнокомандующего. Он хотел объединить в своих руках всю власть. Троцкому помогал Рейли. Надо было как-то Рейли вывести из тени, чтобы он не привозил деньги, оружие. И для этого сделали эту спецоперации».
Известно, что глава подразделения британской разведки в Хельсинки Эрнест Бойс поручил Сиднею выяснить, что представлял из себя новоявленный «Трест». На финляндской границе Рейли должен был встретиться с Тойво Вяхя – «верным человеком». Шпион не догадывался о том, чем для него обернется встреча. Советские спецслужбы, опережавшие британцев на несколько шагов, инсценировала смерть обоих. Причем сделано это было так, чтобы Бойс обязательно узнал о провале своего агента. Маневр провернули специально, чтобы Рейли не мог попросить дипломатической помощи у Лондона как британский подданный. Для всех он погиб в перестрелке на границе. В советских газетах прошла информация, что двадцать восьмого сентября 1925 года при переходе границы в районе финской деревни Алакюля были застрелены два контрабандиста.
Сиднея доставили на Лубянку. Началась череда допросов. Рейли, естественно, вел себя уверенно и спокойно. Он утверждал, что является британским подданным, родившимся в ирландском городе Клонмели. Никакой ценной информации за короткое время от него получить не удалось. Зато чекисты дели вид, что не знают о дневнике, который старательно вел Сидней в своей камере. Он делал записи о методах допросов, о поведении чекистов, о своей судьбе. Скорее всего, Рейли не верил в то, что его «песенка спета». Агент надеялся, что ему в очередной раз удастся сбежать, а записи пригодились бы британским спецслужбам. Он вел дневник на папиросной бумаге, которую прятал в щели между кирпичами.
Британца не били и не пытали. Вообще, вели себя с ним максимально культурно. Но однажды чекисты провернули инсценировку казни, чтобы оказать на Сиднея психологическое давление. Вот что написал агент тридцатого октября 1925 года: «Меня посадили в машину. В ней были палач, его молодой помощник и водитель. Короткий путь до гаража. В это время помощник просунул свои руки через мои запястья с наручниками. Шел дождь, знобило, было очень холодно. Палач куда-то ушёл, ожидание казалось бесконечным. Мужчины травят анекдоты. Водитель говорит, что в радиаторе машины какая-то неисправность, и ковыряется там. Затем снова поехали немного дальше. ГПУшники, Стирн (В. А. Стырне) с коллегами пришли и говорят, что казнь отложена на 20 часов. Ужасная ночь. Кошмары».
Но все же надежды Рейли на спасение не оправдались. Приговор к высшей мере наказания от 1918 года был исполнен в ноябре 1925-го. Есть мнение, что расстрелять Рейли приказал лично Сталин. Британского шпиона вывезли в лес, расположенный в Сокольниках. Затем тело Сиднея доставили на Лубянку, сфотографировали и похоронили на территории тюрьмы. Вот так завершилась жизнь одного из самых умных и талантливых шпионов начала двадцатого века.
Правда, еще долго после смерти Рейли ходили слухи, что он выжил и был перевербован ГПУ. Что же касается дневника Сиднея, то он был опубликован в Англии лишь в 2000 году.
Кто вы и откуда?
У Сиднея было много имен. Он известен и как Зигмунд, и как Георгий, и как Соломон. Играя личностями, Рейли максимально сильно запутал свою биографию, оставив в ней множество белых пятен. Сам шпион утверждал, что родился в Ирландии и сначала вел вполне обычную, скучную жизнь. Но однажды все перевернулось с ног на голову. И он стал шпионом Британии. Правда, иногда Рейли вскользь упоминал, что его настоящая родина – Российская империя, а истинные родители – дворяне. Скорее всего, Сидней действительно в это верил, но до определенного момента. Многие исследователи жизни легендарно шпиона считают, что он воспитывался в семье Григория и Софьи Розенблюм, которые проживали в Херсонской губернии. Но когда Сиднею исполнилось двадцать лет (1893 год), он неожиданно покинул отчий дом и перебрался в Южную Америку, взяв себе имя Педро. Причем с семьей он разорвал все отношения. Рейли объяснил этот факт вполне правдоподобной версией – грандиозным скандалом.
По одной из версий (а их весьма солидное количество), Григорий и Софья воспитывали не родного ребенка. Мальчик Соломон (или же Шломо) на самом деле был внебрачным сыном двоюродного брата Григория – Михаила. Опасаясь скандала и ненужных сплетен, Михаил отдал родственнику своего ребенка на воспитание.
Соломон рос умным, тихим мальчиком, которому больше всего нравилось учиться и читать. Не сын, а просто мечта. Особенно теплые и крепкие отношения у него сложились с матерью. Но она умерла, когда Соломону было около двадцати лет. Это стало для него настоящим шоком. А вскоре он еще узнал и правду о родных родителях. Второй удар парень уже не смог вынести. Именно тогда, скорее всего, произошел конфликт с родной и приемной семьями. Вот что писал об этом биограф Рейли Дмитрий Белановский: «Он думал, что вырос в дворянской семье, а тут оказывается, что он вовсе не дворянин, а еврей. И в этом состояла такая душевная коллизия. Все последующие события, которые с ним происходят, это попытка доказать, что он супермен. С 1905 по 1914 год он прожил в России. В самом начале 900-х годов он занимался махинациями в Порт-Артуре, и существует предположение о том, что он выдал японцам секреты Порт-Артура. Он вращался в самых высокопоставленных кругах чиновников, среди русских коммерсантов, авантюристов – в этой среде он чувствовал себя, как рыба в воде».
Сам Рейли в своем дневнике писал (он оставил много записей, но вот многие из них – явная ложь), что его в 1892 году арестовали за участие в революционной студенческой группу «Друзья просвещения». После освобождения Рейли и узнал тайну своего рождения. Но так ли это было на самом деле – неизвестно. Свыкнуться с мыслью о том, что его столько лет обманывали, Сидней не смог. И он решил убежать от действительности. Так появился Зигмунд, который на британском корабле добрался до Южной Америки. Но на берег сошел уже не Зигмунд, а Педро. На протяжении нескольких лет еврей Педро работал в доках, на плантациях, занимался строительством дорог. Но в 1895 году его жизнь вновь круто изменилась. Сидней сумел попасть на британский корабль в качестве повара. Поскольку судно отправилось в разведывательную экспедицию, Рейли оказался в компании настоящих шпионов и агентов. Однажды он сумел спасти жизнь некому Чарлзу Фотергиллу. Тот в долгу не остался. Он помог Зигмунду Розенблюму превратиться в Сиднея.
Получив британский паспорт, Рейли отправился в Австрию, где изучал медицину и химию. В 1897 году он перебрался в Британию, где и был завербован английской разведкой. Тогда же он женился на ирландке Маргарет Рейли-Каллаган и взял ее фамилию. Так и появился шпион Сидней Рейли (опять же, если верить одной из многочисленных версий, но она наиболее правдоподобна).
Любопытную версию выдвигал исследователь Андрей Кук. Он считал, что Сигизмунд (Зигмунд) Розенблюм появился в Лондоне в 1895 году. Он принял образ химика, торговавшего патентованными лекарствами. Клиентов было много. Среди них – богатый священник Томас, весьма преклонного возраста. Но вскоре он умер при странных обстоятельствах. А торговец лекарствами буквально через пару-тройку месяцев сумел-таки утешить, казалось безутешную молодую вдову Маргарет. Кук уверен, что именно Розенблюм отправил священнослужителя, чтобы добраться и до его молодой жены, и до его денег. Правда это или нет – мы уже не узнаем. Сам Рейли ничего конкретного на этот счет не говорил и не писал. В общем, пастора похоронили, полиция списала произошедшее на несчастный случай. Как говорится, хэппи энд. Но тихая и спокойная семейная жизнь была не для новоиспеченного сэра Рейли. Ему было слишком скучно. И, как по заказу, вскоре с ним пересекся начальник антитеррористического отряда Скотланд-Ярда Уильям Мелвил. Он и предложил Рейли стать шпионом, поскольку за время пребывания в континентальной Европе тот сумел завести нужные знакомства в революционных кругах. Кстати, по версии Кука, именно Мелвилл помог Сиднею получить британский паспорт. Но, по большому счету, это не играет какой-либо роли.
У Сидней началась новая, насыщенная событиями жизнь. Он, обладая харизмой и умением «забалтывать», легко проникал в различные круги общества. Историк Александр Колпакиди писал: «Не гнушался ничем, вплоть до убийств. Он был агентом Скотланд-Ярда. В английской разведке он служил немного. Большую часть жизни прослужил стукачом на службе у лондонской полиции. В этом качестве он совершал разные неблаговидные поступки. Он был внедрен в круги русских анархистов. Там убил курьера, который перевозил деньги. Это был человек потрясающе жестокий, не останавливающийся ни перед чем, когда ему нужны были деньги. Он в английской разведке прослужил в общей сложности полтора года. Произвел большое впечатление. В разведке, в отличие от фильмов, служат люди достаточно скромные, тихие. Он же попал туда, и там произвел впечатление, оказавшись человеком совершенно иного типа – хвастуном, болтуном. Но при этом был крайне обаятелен, как всякий жулик. Такой человек из общества, несущий себя как подарок человечеству. Авантюрист редчайший. Есть легенда, что он во время Первой мировой войны был в Германии, выкрал там какие-то документы. В России он бывал очень часто, еще в конце 19 века. Главная его поездка – когда он в начале 18 года прибыл через Мурманск, Архангельск в Петербург, Москву. Здесь он попытался свергнуть правительство».
А вот мнение о шпионе писателя, историка и вице-президента Ассоциации ветеранов спецслужб «беркут» Валерия Малеваного: «Рейли — непростая фигура. Настоящая фамилия его Эдельштейн. Рейли – по жене. Он женился на англичанке. Сам он одессит, еврей. Бедная еврейская семья. Но по своему взлету… В 1904 году он пришел в МИ6 обычным сержантом и дослужился до лейтенанта. Это большой пост. Тем более он стал куратором российской партии. Это очень большая величина».
Любопытно, даже исследователи во многом друг с другом не согласны. Они приводят разные даты, события. Вот и появилась фамилия Эдельштейн. В общем, Рейли был отличным шпионом, сумевшим запутать абсолютно всех (и, возможно, даже себя).
Известно, что в 1912 году Сидней Рейли официально получил доступ к военным секретам Российской империи. Это стало возможно благодаря тому, что он получил должность в военно-морском ведомстве. Это, конечно, удивляет. Александр Колпакиди писал: «Это международный человек-загадка. Он оказался замешан в массе крупных авантюр. Редко когда человек лезет в такое количество авантюр, а он оказался замешан в огромном количестве. Кроме того, его личная жизнь, безумное количество жен… Последняя жена была моложе его лет на 20, популярная актриса, красавица, которая не верила в его гибель. Кстати, никто не верил, что он погиб, все думали, что он жив, его видели в разных странах. Типа Элвиса Пресли. Люди видели то, что хотели видеть. Не верили, что такой крупный авантюрист может так дешево вляпаться».
Рейли бросал сам себе новые вызовы, стараясь покорять самые высокие вершины. Не просто так он восхищался Наполеоном. Сидней писал: «Если лейтенант-корсиканец сумел уничтожить следы Французской революции, то и британский агент Рейли "с такими возможностями, какими он располагает, сумеет оказаться хозяином Москвы».
Первая ошибка
По-настоящему развернуться у Рейли получилось в 1918 году, когда в России власть захватили большевики. Европейские страны с неприязнью относились к «красной» власти, поэтому попытались уж если не свергнуть советский строй, то хотя бы поставить во главе Советов своего человека. Главными инициаторами антибольшевистского заговора стали британцы, французы и американцы. Все они являлись дипломатами, что несколько облегчало им достижение поставленной задачи. Ну а ставку решено было сделать на Рейли. Ему поручили проникнуть в советскую элиту, сблизиться с недовольными и организовать бунт. Валерий Малеваный писал:«Рейли, вся его фигура, это борьба МИ6 с советскими спецслужбами. В 1918 году, когда была организована ВЧК, знаменитый был заговор послов, когда послы Америки, Англии, Франции и Германии решили свергнуть власть Ленина, как человека Рокфеллера, и посадить представителя банка Ротшильда – Троцкого. Этот заговор послов привел к тому, что Рейли еле унес ноги из английского посольства. А именно он сопровождал тогда английского посла и – неслыханное дело – в 18 году, после эсеровского мятежа, вдруг арестовывают дипломатов. В это же время именно Рейли по заданию МИ6 подготовил убийство германского посла, чтобы Советская Россия продолжала войну».
После свержения монархии, после вооруженного захвата власти большевиками, Россия в глазах иностранных «друзей» предстала в образе израненного зверя, который уже не мог дать отпор. Поэтому заговор имел хорошие шансы на осуществление. Британский дипломат Локкарт встал во главе переворота. Он сумел сколотить команду из надежных людей, развернул мощную агентурную сеть и уже был готов пожинать плоды своего гения. Но просчитался. Ставка, сделанная на латышей, оказалась провальной. ВЧК перехитрила английского лиса. Но это будет чуть позже.
В 1918 году послы Британии, Франции и США собрались для обсуждения ситуации в России. Власть большевиков их, естественно, не устраивала. Они боялись, что «краснуха» сможет распространиться по всей Европе. Вот что говорит сам Брюс Локкарт: «Задача настоящего момента – свергнуть Советскую власть всюду: как здесь, в Москве, так и на окраинах. Внутри страны мы опираемся на партии кадетов, эсеров, меньшевиков, на белое движение. Но все они без нашей помощи извне победы не принесут. Решающим является осуществление координированного плана совместных действий. Соединенная англо-американская эскадра в Архангельске и Мурманске, американские и японские войска на Дальнем Востоке с ударной армией Колчака, с юга – атаман Краснов и добровольческая армия. Что же касается наших действий в Москве, то я прошу положиться на мой опыт. В июле текущего года на пятом съезде Советов большевики намерены провозгласить новую конституцию своей федерации. А мы намерены в это время свергнуть Советскую власть. Господа, я гарантирую представителям Антанты успех нашей исторической миссии».
С новой властью в России послы и не пытались как-то договориться, чтобы достичь соглашений, устраивавших друг друга. Все страны были слишком принципиальны. Поэтому, прикрываясь безотказными лозунгами о «долге» и «ликвидации угрозы», послы не видели иного способа решения проблемы, кроме как свержения красной власти.
Историк Валерий Шамбаров писал: «Потому что когда они высадились в Мурманске.. потом летом уже стали прибирать к рукам другие области. Начали поддерживать чехов в Сибири. И Ленин стал склоняться в сторону Германии. Тем более он рассчитывал, что Германия проиграет, и тогда можно будет отказаться от обязательств перед ней. Естественно, державы Антанты, их спецслужбы, совершенно не устраивало то, что Советская Россия будет идти на поводу у Германии. В августе завершались переговоры Брест-2, там шли на новые уступки, выплачивалось золото, шла договоренность о совместных операциях Красной армии и немцев против Антанты. Организовали заговор, цель – устранить Ленина. Но не свержение правительства большевиков, потому что оно устраивало Антанту. Цель – заменить Ленина, наиболее очевидной кандидатурой был Троцкий».
Против советской власти выступили мощные игроки: дипломат Локкарт, военный атташе Кроми, Рейли, американские посол Фрэнсис и шпион Каламатиано, а также французский посол Нуланс. Плюс многочисленные шпионы. Что касается кандидатуры Троцкого. Его заговорщики рассматривали как временную марионетку, которая я бы не мешала им «пилить» Россию. Вот что по этому поводу писал Валерий Малеваный: «Лондон тогда проводил политику отторжения Сибири, Дальнего Востока. То есть, им надо было расчленить Российскую Федерацию. Крепнущая Советская власть была Англии ни к чему. То, что Троцкий пришел к власти в 24-м году, дало возможность Англии получить доступ к остаткам золотого запаса – а это 220 тонн золота. Английская разведка, тот же Рейли, который курировал Троцкого, практически взяли и заключили через Швецию и Америку договор, по которому должны были поставляться паровозы в Россию. И Троцкий вывез это золото. Это борьба стратегических спецслужб в Америке, Лондоне – чья партия займет кремлевский пост. Ячейки партии Троцкого были буквально в каждой стране. Финансирование шло из Лондона – это было практически финансирование английскими спецслужбами».
Поскольку противоречия внутри большевистской партии были сильны, заговорщики и решили бить в это место. А в качестве орудия были выбраны латышские стрелки, которые охраняли Кремль. Главным же действующим лицом стал Эдуард Берзин, возглавлявший стрелковые части. Он и должен был организовать мятеж. Вот только иностранные дипломаты не учли одного – ВЧК была на шаг впереди. Поэтому Берзин являлся «подсадной уткой». Но никто об этом не догадывался. Даже опытный Сидней Рейли и тот проиграл эту партию. Он полностью доверился Берзину, посвятив его в план свержения большевиков: «По моему сигналу вы повернете дула винтовок и пулеметов и возьмете на мушку зал. Все правительство мы расстреляем здесь же, на месте. От большевизма их вылечит только пуля. Когда мы отрубим революции голову, остальные будут потрясены, растеряются, их сопротивление станет ничтожным. В тот же день наши отряды захватят Кремль, государственный банк, телеграф, телефонную станцию. Одновременно поднимется Петроград и другие города. Советская власть будет свергнута за одни сутки».
Но ничего не получилось. Сначала чекисты арестовали самого Локкарта, затем принялись вылавливать многочисленных шпионов. Не удалось сбежать и американскому агенту Каламатиано. Его удалось поймать вместе с его тростью. Историк Олег Столяров писал: «Американский разведчик Каламатиано считал ее самым совершенным тайником. В этой трости он хранил явки, подпольные адреса – и трость завинчивалась. Но дело в том, что он просчитался. Эта трость явилась неопровержимым доказательством его причастности к заговору».
Приговоры по делу Локкарта получилась весьма удивительными. Во-первых, шпион Каламатиано избежал расстрела. Его приговорили к тюремному заключению на двадцать лет. Правда, срок затем существенно сократили. А чуть позже – просто выслали из страны. Во-вторых, кроме нескольких человек, заговорщики отделались легким испугом. К расстрелу приговорили Локкарта, но он к тому времени уже успел сбежать. Да и кто будет расстреливать иностранного посла? На такую же участь обрекли и Рейли. Однако он тоже был не в России. Вот что писал историк Валерий Шамбаров по поводу приговоров: «Дело о заговоре Локкарта и покушении на Ленина вел один и тот же следователь – Кингисепп. Это была креатура Свердлова, который работал в тесной связке с Троцким. Это была пробританская, проамериканская партия. Когда произошло покушение на Ленина, Свердлов перехватил все рычаги управления. Джержинского отправили в отпуск, дело ЧК возглавил ставленник Свердлова. Дело о покушении было отделено от заговора Локкарта, хотя были данные, что это взаимосвязано. Дело о покушении свалили на одиночку Каплан, придумали ей связь с эсерами. Есть данные, что ее задержали случайно. А дело о заговоре тянулось. Арестованных было много. Был объявлен красный террор, вообще без вины расстреливали. Но это дело было исключением. Многих отпустили за недостаточностью улик. Локкарта и Гринара обменяли. На суде приговорили к смерти только уже сбежавших – заочно – Рейли, Локкарта, Гринара. Остальным: некоторым вынесли смертные приговоры, заключения, кого-то освободили из зала суда, смертные приговоры не привели в исполнение».
Ошибка №2
Что же касается Сиднея Рейли, то он после провала заговора оказался в подвешенном состоянии. Затем свалилась новость, что тридцать первого августа в перестрелке с чекистами в здании британского посольства в Петрограде погиб атташе Кроми. Вот как его смерть описали американские исследователи Сейерс и Кан: «После убийства Урицкого советские власти в Петрограде послали отряд чекистов оцепить английское посольство. На верхнем этаже сотрудники посольства под руководством капитана Кроми жгли компрометирующие их документы. Кроми бросился вниз и захлопнул дверь перед носом советских агентов. Те взломали дверь. Английский офицер встретил их на лестнице, держа в обеих руках по браунингу. Ему удалось застрелить комиссара и ещё несколько человек. Агенты ЧК тоже открыли огонь, и капитан Кроми упал с простреленной головой…»
У Рейли был только один выход – побег. И по маршруту Петроград – Кронштадт – Ревель он сумел добраться до берегов Англии. Здесь агент сумел быстро попасть на должность консультанта Уинстона Черчилля по вопросам, касавшимся России. Кроме этого, Сидней продолжил борьбу с советской властью. В своем дневнике он называл большевиков и «раковой опухолью, поражавшей основы цивилизации», и «архиврагами человеческой расы», и «силами антихриста». Была и такая запись: «Любой ценой эта мерзость, народившаяся в России, должна быть уничтожена… Существует лишь один враг. Человечество должно объединиться против этого полночного ужаса».
В общем, Рейли как мог демонстрировал свое отношение к новой российской власти. Сидеть в Англии он, конечно, не мог. Его тянуло, что называется, на подвиги. И в начале декабря 1918 года Рейли вновь оказался в России. Правда, на сей раз его занесло не в Петроград (там было слишком опасно), а в Екатеринодар, который находился под властью белого движения. Причем агент стал офицером связи союзной миссии в ставке главкома ВСЮР Антона Ивановича Деникина. В следующем году Рейли сумел побывать на Кавказе и в Крыму. А с февраля по март значился эмиссаром в родной Одессе.
Любопытно вот еще что: в белогвардейской газете «Призыв», которая выходила как раз в Одессе, Рейли анонимно опубликовал статью, в которой рассказывал о своих успехах в борьбе с большевистской властью. Затем, используя все тот же средство массовой информации, сдал белым трех советских чекистов – Грохотова, Петикова и де Лафара.
Но затем ему пришлось покинуть Одессу. Была велика вероятность разоблачения и ареста. Поэтому он сначала перебрался в Стамбул, где работал в британском комиссариате. Поучаствовал он и в Парижской мирной конференции.
Но это лишь тяготило шпиона. Ему не хватало размаха, адреналина и… денег. Неожиданно финансовый вопрос для Сиднея стал очень острым. Настолько, что ему даже пришлось продать на аукционе в Нью-Йорке большую часть своей дражайшей коллекции, состоящей из личных вещей Наполеона. За нее он получил около ста тысяч долларов. Но эта сумма лишь на короткое время смогла обеспечить Сиднею привычный образ жизни. Поэтому он вновь окунулся в привычный для себя мир интриг и хитрости.
Он начал активно сотрудничать с революционером и террористом Борисом Савинковым. С его подачи Рейли принял участие в боевых действиях армии Булак-Балаховича в Белоруссии. Правда, вскоре ее разгромили советские войска. Затем Сидней пытался организовать покушение на большевистскую делегацию во время Генуэзской конференции. Но и здесь у него ничего не получилось. Оставит свой след Рейли и в антисоветской провокации с «письмом Зиновьева».
Своей бурной деятельностью британский агент сделал все, чтобы чекисты, в конце концов, объявили на него полноценную охоту. Для поимки Рейли была организована спецоперация под названием «Трест». Такое название получила искусственно созданная антисоветская группировка, которой надлежало установить контакт с британцем. Чекисты так мастерски все сделали, что даже матерый шпион поверил в «Трест». Вот что писал об этом Валерий Малеваный: «Есть такие спецоперации, где тебя специально выводят. Ведь он был куратором Троцкого, все это знали. Это спецоперация, которая была нужна, чтобы бороться с Троцким. Ведь Троцкий почти курировал ГРУ – военную разведку. Генштаб, Красная армия – все его люди. После смерти Фрунзе он занял пост главнокомандующего. Он хотел объединить в своих руках всю власть. Троцкому помогал Рейли. Надо было как-то Рейли вывести из тени, чтобы он не привозил деньги, оружие. И для этого сделали эту спецоперации».
Известно, что глава подразделения британской разведки в Хельсинки Эрнест Бойс поручил Сиднею выяснить, что представлял из себя новоявленный «Трест». На финляндской границе Рейли должен был встретиться с Тойво Вяхя – «верным человеком». Шпион не догадывался о том, чем для него обернется встреча. Советские спецслужбы, опережавшие британцев на несколько шагов, инсценировала смерть обоих. Причем сделано это было так, чтобы Бойс обязательно узнал о провале своего агента. Маневр провернули специально, чтобы Рейли не мог попросить дипломатической помощи у Лондона как британский подданный. Для всех он погиб в перестрелке на границе. В советских газетах прошла информация, что двадцать восьмого сентября 1925 года при переходе границы в районе финской деревни Алакюля были застрелены два контрабандиста.
Сиднея доставили на Лубянку. Началась череда допросов. Рейли, естественно, вел себя уверенно и спокойно. Он утверждал, что является британским подданным, родившимся в ирландском городе Клонмели. Никакой ценной информации за короткое время от него получить не удалось. Зато чекисты дели вид, что не знают о дневнике, который старательно вел Сидней в своей камере. Он делал записи о методах допросов, о поведении чекистов, о своей судьбе. Скорее всего, Рейли не верил в то, что его «песенка спета». Агент надеялся, что ему в очередной раз удастся сбежать, а записи пригодились бы британским спецслужбам. Он вел дневник на папиросной бумаге, которую прятал в щели между кирпичами.
Британца не били и не пытали. Вообще, вели себя с ним максимально культурно. Но однажды чекисты провернули инсценировку казни, чтобы оказать на Сиднея психологическое давление. Вот что написал агент тридцатого октября 1925 года: «Меня посадили в машину. В ней были палач, его молодой помощник и водитель. Короткий путь до гаража. В это время помощник просунул свои руки через мои запястья с наручниками. Шел дождь, знобило, было очень холодно. Палач куда-то ушёл, ожидание казалось бесконечным. Мужчины травят анекдоты. Водитель говорит, что в радиаторе машины какая-то неисправность, и ковыряется там. Затем снова поехали немного дальше. ГПУшники, Стирн (В. А. Стырне) с коллегами пришли и говорят, что казнь отложена на 20 часов. Ужасная ночь. Кошмары».
Но все же надежды Рейли на спасение не оправдались. Приговор к высшей мере наказания от 1918 года был исполнен в ноябре 1925-го. Есть мнение, что расстрелять Рейли приказал лично Сталин. Британского шпиона вывезли в лес, расположенный в Сокольниках. Затем тело Сиднея доставили на Лубянку, сфотографировали и похоронили на территории тюрьмы. Вот так завершилась жизнь одного из самых умных и талантливых шпионов начала двадцатого века.
Правда, еще долго после смерти Рейли ходили слухи, что он выжил и был перевербован ГПУ. Что же касается дневника Сиднея, то он был опубликован в Англии лишь в 2000 году.
Автор: Павел Жуков
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