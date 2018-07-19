Суета вокруг "Кинжала"

Источник РИА « Новости » заявлял, что ракета «Кинжал», запускаемая с МиГ-31К, может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ракета комплекса «Искандер» (1500 километров против 500).

Дальность применения гиперзвуковой ракеты авиационного комплекса «Кинжал» достигнет примерно 3000 километров с ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3, тогда как в случае истребителя-перехватчика МиГ-31К она составляет более 2000 километров, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник отметил, что дальность применения комплекса «Кинжал» имеет смысл определять как сумму боевого радиуса действия самолета-носителя (обычно в два раза меньше его максимальной дальности) и собственной дальности ракеты, отсчитываемой непосредственно после ее пуска с носителя. «Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой составит более 3000 километров», — сказал источник.

Собеседник отказался назвать точную собственную дальность ракеты комплекса «Кинжал».

Периодически в СМИ всплывают сообщения об уже известных разработках, причем часто они выдаются ими за некие откровения, таковыми совершенно не являясь. Чего тут больше — желания "рубануть сенсацию", пока не опередили, или непрофессионализма и нежелания проверять хоть как-то информацию, сложно сказать. Так и за несколько дней, прошедших с момента окончания саммита Путина и Трампа, произошло со всем уже известной гиперзвуковой аэробаллистической управляемой противокорабельной (точнее, многоцелевой — наземные цели она тоже поражает) ракетой "Кинжал". Причем некая информация по поводу нее вбрасывалась и незадолго перед саммитом, что наводит на мысль: это неспроста. Американцам "напоминали" об уже стоящем на опытно-боевой эксплуатации оружии, в том числе и в ядерном варианте, вместе с рядом других новейших систем, делающих столь любимые американцами авианосные ударные группы лишь очень большими и удобными мишенями. Путин недаром сообщил, что некую "записку" передавали американской стороне и по вопросам ПРО, и по Договору РСМД, и по СНВ-3, и про космосу военного назначения, и, видимо, по "гиперзвуку". Что там в этой записке было, конечно, мы не узнаем, но стоит предположить, что там была некая краткая выжимка по ряду возможностей России в этих сферах, если американцы не "прикрутят фитилек", то эти возможности и ряд других будут реализованы широко и открыто. Причем наверняка речь шла и о системах, о которых пока публике не рассказывали. Но вернемся к нашим баранам, точнее, "Кинжалам".Как известно, ГЗУР "Кинжал" состоит сейчас на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе (ЮВО), и носителями ее являются "более 10" специально переоборудованных истребителей МиГ-31К (или же БК, переделывают их явно из МиГ-31Б/БС с дозаправкой в воздухе, а может, конечно, и старые МиГ-31 без "штанги" берут тоже). Кое-кто даже предположил в печати, что МиГ-31К лишены бортовых радиолокационных комплексов "Заслон" для облегчения. Но это сомнительно — кому нужен ударный самолет, неспособный к доразведке целей, случись что, самостоятельно, или к освещению воздушной обстановки в районе работы, а то мало ли, на кого вслепую нарвешься? Внешнее целеуказание — это отлично, но оно может в самый нужный момент пропасть. Да и на фото и видео с МиГ-31К не видно, чтобы радиопрозрачные конусы (достаточно тяжелые, кстати, в сравнении с металлическими непрозрачными) кто-то заменял на металлические, чтобы облегчить машину, а это было бы сделано обязательно, во всех случаях такой модернизации, например, на рекордных машинах, так и делали. Может, "Заслон" заменили на другую станцию, попроще и с расширенными возможностями по наземным целям? Тоже вряд ли — интеграция нового БРЛК на самолет по объему испытаний сравнима с общим объемом испытаний новой или глубоко модернизированной машины. Где-то вообще мелькали отголоски подобных работ на МиГ-31, кроме как глубокой модернизации на МиГ-31БМ/БСМ, превратившей, по сути, его в новый комплекс, ничего такого не встречалось. Так что, скорее всего, на МиГ-31К стоит все тот же старый добрый "Заслон", возможно, как-то модифицированный."Более 10 самолетов" тут — замечательный военный эвфемизм, означающий, скорее всего, дюжину, то есть эскадрилью машин. Когда правила запрещают давать точную численность, но сообщить что-то надо, пишут чушь вроде "дивизион в составе примерно 18 (или 20) САУ 2С19М2 был принят в Н-ской дивизии", хотя и так всем известно, сколько в дивизионе машин, то есть 18. Дальность полета ракеты с этого носителя составляет порядка 2000 км или более. Для аэробаллистического изделия очень важно, кто именно носитель — МиГ-31 является самым быстрым серийным истребителем в мире, состоящим на вооружении (не считая уходящего на покой "папы" МиГ-25, конечно), и дает приращение к скорости ГЗУР порядка 1 км/с, производя пуск из стратосферы выше 20км, никто больше столько не добавит ракете, даже Су-57 или Су-35С. Насколько высоко МиГ может забраться с четырехтонной ракетой и по какой траектории, и производится ли пуск только с горизонтального устойчивого полета или же можно запустить на "горке", то есть забравшись еще выше — вопросы открытые. Правда, одно из информагентств, почему-то, сообщило, что дальность "Кинжала" несколько менее.Впрочем, часто представители СМИ (не исключая, в общем, никого, все грешны бывают) попросту не утруждают себя уточнением информации, скажем, заявили им, что дальность "в несколько раз больше", а сколько это конкретно раз — не переспросили. Во всяком случае, верить какому-то непонятному источнику РИА «Новости» и не верить верховному главнокомандующему, заявившему официально о дальности более 2000 км, можно, но это глупо.Также незадолго до саммита было вброшено то, что и так ожидалось, потому что было логично — "Кинжал" станет на вооружение и дальнего бомбардировщика Ту-22М3М вместе с новой гиперзвуковой ПКР Х-32 и дозвуковой неядерной КР Х-50 (она же Х-СД или "изделие 715"), и, вероятно, еще каким-то новым вооружением. Причем было сообщено, что нести модернизированный "Бэкфайр" сможет сразу 4 "Кинжала" вместо 1 на МиГе. Вот насчет 4 ракет есть обоснованные сомнения. Нет, подвесить ракеты вполне возможно. Даже есть вероятность, что как минимум один "Кинжал" влезет в бомбоотсек. Да еще есть три узла для подвески ракет серии Х-22, а теперь и наследницы — Х-32. Вопрос в другом — радиус с тремя ракетами массой 5.6-5.8т выходил небольшим, дозаправки в воздухе, по договорным причинам, на самолетах этого типа нет, и чаще всего "Бэкфайры" летали и летают с 1-2 ракетами. БР комплекса "Искандер-М" весят чуть менее 4т, на "Кинжале" же виднеется небольшой дополнительный отсек на хвосте, вряд ли масса сильно отличается, и суммарная боевая нагрузка с 4 "Кинжалами" выйдет чуть меньше, чем с 3 Х-22/Х-32. То есть радиус опять будет относительно небольшим, несмотря на то, что сама ракета куда дальнобойнее и Х-22 разных вариантов, и даже Х-32, для которой дальность большинством открытых источников предполагается в районе 1000км или более. Так что реальная нагрузка будет наверняка 2-3 ракеты, и не более того, причем при внутрифюзеляжном размещении дальность полета ошутимо вырастет.Несколько поставила в тупик вот эта вот цитата из одного из свежих "вбросов" про "Кинжал".Понятно, что собственная дальность авиационной аэробаллистической ракеты и не имеет особого значения, ведь она не запускается со статичной платформы, да и не надо ее сообщать потенциальному противнику. А вот дальность применения "Кинжала" ну никак нельзя учитывать, как "сумму радиуса действия самолета и дальности ракеты с этого самолета". Формально это будет предельная досягаемость комплекса (если самолет без дозаправки в воздухе), конечно, но дальность пуска в 2000км с МиГ-31К — это не дальность самолета+дальность ракеты. К тому же, радиус действия Ту-22М3М, не обладающего возможностью дозаправки, сравнивать с обладающим такой возможностью вариантом МиГ-31К никак нельзя.Дальность полета ракеты — это именно сколько пролетит ракета с этого конкретно типа самолета с учетом данного им приращения скорости и высоты пуска. Но в связи с этим никак не может она быть больше в 1.5 раза у "тушки", чем у МиГа — и потолок у Ту-22М3М поменьше, и максимальная скорость порядка 2М, а не 2.83М.Но не исключено, что она все же и вправду больше. Но при одном условии: если модификации ракеты будут отличаться. Большая полезная нагрузка дальнего бомбардировщика, в том числе возможности узлов подвески, позволяют создать, скажем, версию "Кинжала" с дополнительной разгонной ступенью, благо никаких договорных ограничений на этот счет нет, официально ракета заявлена противокорабельной. Вот в этом случае там вполне возможна дальность и в 3000 км. Стоит также предположить, что "окинжаливание" ударных машин ВКС будет продолжено. Автор бы не исключил появления "Кинжала" между двигательных гондол "утенка" Су-34 (или уже Су-34М), и даже Су-57. Но постепенно мы увидим, так ли это будет.Хотя, конечно, до публикации каких-либо развернутых и детальных официальных данных по этому интереснейшему и грозному ракетному комплексу гадать можно хоть до дождичка в четверг. Чем, собственно, все и занимаются, не исключая и автора этих строк.