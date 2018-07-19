Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён!

В те самые дни, когда сторонники разрядки мировой напряженности с изрядным оптимизмом обсуждали результаты встречи российского и американского лидеров, в Сербии осуществлена провокация, способная при неблагоприятном развитии ситуации не только свести на нет все наметившиеся позитивные подвижки, но и вызвать тяжелый кризис в Европе, в который неизбежно окажутся втянутыми и США, и Россия.Собственно, сама конфликтная ситуация, грозящая столь серьезными последствиями, на первый взгляд кажется малозначительной.Произошло следующее: национальный совет бошняков (сербов-боснийцев, исповедующих ислам), действующий в Рашском округе Сербии и являющийся общественной организацией, пригласил «министра иностранных дел» сепаратистского Косово Беджета Пацоли посетить сербский город Нови Пазар в качестве представителя иностранного государства, несмотря на то, что Сербия не признала независимость Косово.Агентство Tanjug опубликовало текст этого приглашения. «Имея в виду выбор всех государств Западных Балкан в пользу европейской интеграции, а также важность установления долгосрочной стабильности на территории Западных Балкан, считаем полезным, чтобы вы в качестве вице-премьера и министра иностранных дел Республики Косово посетили Национальный совет бошняков, Нови Пазар и другие муниципалитеты Санджака (так некоторые мусульмане именуют Рашский округа Сербии)», — говорится в письме, направленном косовскому «министру».Людям, далеким от балканской проблематики, происшедшее может показаться просто примером некорректного и неразумного поведения представителя национально-религиозной общины.Однако все не так просто. Дело в том, что ряд сербских бошняков (или, как их еще называют просто по конфессиональной принадлежности, «мусульман») придерживается сепаратистских устремлений и вынашивает планы отделения от Сербии. Собственно, даже сам термин «Санджак», который использовали завоеватели во времена турецкого ига, рассматривается многими как свое рода посягательство на суверенитет Белграда над этими территориями.Если учесть то крайне болезненное отношение, которое испытывают сербы, причем не только политики, но и простые люди, к ситуации вокруг Косово, то приглашение представителя этого сепаратистского образования, оторванного силой от Сербии, руководителем национальной организации, имеющей сепаратистские устремления, выглядит как вызов и провокация.Добавим, что руководитель Национального совета бошняков Сулейман Углянин даже не пытался согласовать это «официальное» приглашение с сербскими властями, а тексте самого письма нет даже слова «Сербия».Выглядит это так, как будто глава суверенной страны приглашает главу внешнеполитического ведомства другого независимого государства для того, чтобы «устанавливать долгосрочную стабильность» региона.Иными словами, происшедшее, вне зависимости от того, примет Пацоли приглашение посетить Нови Пазар, или нет (как сообщают СМИ, он уже заявил, что готов приехать, если это разрешит Белград), вполне квалифицируется как посягательство на территориальную целостность страны.Очевидно, что Белград просто будет вынужден как-то на это реагировать, тем более что сербская власть находится сегодня под довольно жестким прессингом патриотической общественности, подозревающей ее, и не совсем безосновательно, в готовности окончательно «сдать» Косово в обмен на надежду евроинтегрироваться. И безучастно наблюдать на зарождение еще одного сепаратистского очага руководство страны не сможет.Кроме того, на выступление союза бошняков вполне могут прореагировать сербские радикальные группировки, набравшие в последние годы немалую силу.Именно это и необходимо организаторам провокации – вызвать какие-то санкции властей или действия радикалов, чтобы потом обвинить Сербию в ущемлении национальных меньшинств, в посягательстве на их права, и начать «борьбу за их освобождение». Которая немедленно получит широкую поддержку из-за рубежа.Превратить политический конфликт в вооруженный никакого труда не составит – эта технология отработана до мелочей, тем более что речь идет о Балканах, которые не случайно называют пороховой бочкой Европы.Напомним, что и в Косово все начиналось с раскачивания политической ситуации и провоцирования конфликтов, которые в Белграде долгое время настойчиво объявляли «бытовыми».Причем для тех, кто стоит за национальным советом бошняков (который бы в России давно получил статус «иностранного агента»), важно не только «отжать» у Сербии еще одну провинцию. Они прекрасно понимают, что Россия не сможет остаться безучастной к судьбе этой несчастной братской страны. И даже наша дипломатическая поддержка Белграда будет немедленно интерпретирована как очередная «агрессия Москвы», пытающейся разжечь в Европе еще одну войну, на этот раз « руками сербов».И это, разумеется, вызовет новый виток напряженности и усилит конфронтацию Запада с нашей страной. Можно не сомневаться, что письмо появилось неслучайно именно сейчас, когда «ястребы» в Штатах и ЕС пребывают в тревоге относительно перспектив, пусть даже пока довольно иллюзорных, потепления российско-американских отношений.И это, конечно, не единственная и не последняя провокация.