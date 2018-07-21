Истребление поляков на Украине. Волынская резня
В июле 1943 года массовые этнические чистки, зверские убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей, достигли на территории Западной Украины своей кульминации. Произошедшие 75 лет назад события навсегда вошли в историю как Волынская резня или Волынская трагедия. В ночь на 11 июля 1943 года боевики Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)* ворвались сразу в 150 польских населенных пунктов на территории Западной Украины. Только за одни сутки тогда было убиты более десяти тысяч мирных жителей, главным образом этнических поляков.
Украинские националисты почувствовали силу сразу же, как только на территорию Украины вступили гитлеровские войска. Уже в 1941 году они участвовали в убийствах не только комсомольских работников, партийных функционеров и красноармейцев, но и представителей национальных меньшинств – евреев и поляков. В историю вошел печально известный львовский погром, который был хорошо документально зафиксирован. Немецкие войска вошли во Львов утром 30 июня 1941 года, в тот же день в городе начались местные погромы, которые 1 июля переросли в масштабный еврейский погром. При этом издевательства, убийства и пытки главным образом еврейского населения Львова продолжались на протяжении нескольких дней. За это время члены только что образованной «украинской народной милиции», националисты и добровольные помощники из числе жителей города успели истребить во Львове около четырех тысяч евреев.
Из опубликованных уже в послевоенные годы внутренних документов ОУН-УПА* следует, что врагами украинской государственности считались не только евреи и русские, но и поляки. При этом проведение этнических чисток польского населения планировалось еще до начала Второй мировой войны. К примеру, в военной доктрине украинских националистов, которая была разработана весной 1938 года, содержатся тезисы о необходимости «вычищения с западноукраинских земель чужого польского элемента» вплоть до последнего человека. Так украинские националисты хотели положить конец польским притязаниям на данные территории, которые на протяжении столетий входили в состав разных государств. При этом приступить к реализации своих планов украинским националистам сначала помешала Красная армия, которая заняла территорию Западной Украины в 1939 году. Правда, отсрочка для поляков продлилась недолго.
В 1941 году ОУН-УПА* издает очередную инструкцию о своей деятельности и борьбе. «Народной милиции» данный документ приписывал проведение «нейтрализации» поляков, которые не отреклись от своей мечты о создании Великой Польши, включающей в свой состав земли, расположенные на северо-западе Украины. В том числе историческую область – Волынь.
Необходимо отметить, что Волынь – это древний регион, который еще в X веке входил в состав Киевской Руси (Волынское, а затем Владимиро-Волынское княжество). Позднее данные земли отошли Литовскому княжеству, а затем Польше. После нескольких разделов Речи Посполитой данный регион вошел в состав Российской империи. В 1921 году западная часть Волыни отошла Польше, а восточная – Украинской ССР. В 1939 году Западная Волынь также была присоединена к Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны данная географическая область оказалась оккупирована гитлеровскими войсками.
Накопленный на протяжении многих веков исторический бэкграунд, этническая разобщенность региона и многочисленные старые обиды друг на друга, возможно, стали своеобразным запалом, который поджог пороховую бочку и привел весь регион, в первую очередь его мирное население, к настоящей катастрофе. К концу первой трети XX века сложилось стойкое польско-украинское территориальное и идеологическое противостояние. Обе стороны за многовековую историю успели многократно совершить в отношении друг друга многочисленные зверства, которые, впрочем, не выходили за рамки обычной практики того временного периода. В то же время события, произошедшие на Волыни в годы Второй мировой войны, по своей кровавости и жестокости затмевали собой средневековую историю.
Непосредственно УПА – Украинская повстанческая армия, как крыло Организации украинских националистов (бандеровского движения)*, была образована в 1942 году. Толчком к ее образованию стала победа Красной Армии под Сталинградом. После этой победы советские войска начали освобождение оккупированных немцами и их союзниками земель и все ближе приближались к рейсхкомиссариату «Украина», который был создан в 1941 году немецкими оккупационными войсками на территории Украинской ССР. При этом практически с первых же дней образования УПА* началось уничтожение этнического польского населения.
Украинские националисты в полной мере пользовались собственной безнаказанностью. После отступления Красной Армии противостоять бандам ОУН-УПА* было практически некому. Советское партизанское движение было наиболее массовым на территории Белоруссии, а у самих поляков не находилось достаточного количества хорошо вооруженных отрядов, которые могли бы оказать украинским националистам достойное сопротивление.
Навсегда вошедшая в историю Волынская резня (массовое уничтожение польского населения) началась зимой 1943 года. Отправной точкой для данной трагедии называют 9 февраля 1943 года. В этот день боевики ОУН-УПА* вошли в польское поселение Паросля под видом советских партизан. В период между Первой и Второй мировыми войнами Паросля представляла собой небольшую деревню на 26 домов, расположенную недалеко от города Сарны, который в настоящее время находится на территории Ровенской области Украины. К моменту начала резни этническое польское население составляло, по различным оценкам, от 15 до 30 процентов всех жителей Волыни. Отдохнув и поев в домах местных жителей Паросли, бандеровцы приступили к расправе. Не щадили никого: убивали мужчин и женщин, стариков и младенцев. Только за то, что местные жители были поляками. По разным оценкам, в деревне было убито от 149 до 179 местных жителей, в том числе несколько десятков детей. При этом украинские националисты проявили звериную жестокость, большинство просто зарубили топорами. Также в ход шли ножи и штыки. Выжить удалось единицам.
Польское население истреблялось украинскими националистами по всей территории Западной Украины по одному сценарию: несколько вооруженных банд окружали польские поселения, всех жителей собирали в одном месте и планомерно уничтожали. Американский историк Тимоти Снайдер отмечал, что украинские националисты научились технологии массового уничтожения у немцев. Поэтому все этнические чистки, которые проводились силами УПА*, были настолько кошмарными. И именно поэтому в 1943 году волынские поляки оказались практически столь же беспомощными, как и волынские евреи в 1942 году, отмечает историк.
Нередко получалось так, что в акциях против польского населения принимали участие и их соседи – обыкновенные украинцы, часто односельчане. Дома убитых польских семей сжигали, а все ценное имущество просто расхищалось. При этом отличительной особенностью было то, что убивали в основном холодным оружием и подручными средствами, сельскохозяйственным инвентарем, а не огнестрельным оружием. Расстрел в такой ситуации являлся легкой смертью. Орудуя топорами, пилами, ножами, штыками, кольями сторонники независимой Украины истребили десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей.
Зверства украинских националистов на Волыни подтверждаются многочисленными документальными свидетельствами, фотографиями, показаниями чудом выживших людей и допросами самих исполнителей, большой пласт информации хранится в архивах спецслужб. К примеру, командир одного из взводов УПА* Степан Редеша на допросах свидетельствовал, что в некоторых случаях поляков живьем бросали в колодцы, а затем добивали из огнестрельного оружия. Многих забивали до смерти дубинами и топорами. В протоколе допроса преступника говорится о том, что он лично участвовал в одной операции против польского населения, она произошла в августе 1943 года. По словам Редеша, в операции участвовало более двух куреней в составе 500 человек с оружием и более тысячи человек из подполья ОУН*, которые были вооружены топорами и другими подручными средствами. «Мы окружили пять польских сел и за одну ночь и следующий день сожгли их, при этом все население от младенцев до стариков было вырезано, в общей сложности убито более двух тысяч человек. Мой взвод принимал участие в сожжении большого польского села и ликвидации близких к нему хуторов, мы вырезали порядка тысячи поляков», – рассказывал на допросе украинский националист.
В отрядах украинских националистов, которые участвовали в массовых убийствах польского населения, имелись так называемые «резуны» – боевики, которые специализировались на совершении жестоких казней и использовали для убийств в основном холодное оружие – топоры, ножи, двуручные пилы. Они в прямо смысле этого слова вырезали мирное население Волыни. При этом польские историки, работавшие над изучением «Волынской резни», насчитали порядка 125 способов умерщвления, которые в своих расправах использовали «резуны». От одного описания этих способов убийств кровь у нормального человека буквально стынет в жилах.
Особенно массовые и кровавые события произошли на Волыни в ночь на 11 июля 1943 года, когда многочисленные отряды УПА* напали одновременно на 150 польских сел, деревень и хуторов. Только за один день тогда погибло больше десяти тысяч человек. К примеру, 11 июля 1943 года в Киселине было убито сразу 90 человек, которые собрались на мессу в местном костёле, в том числе был убит и ксёндз Алексей Шавлевский. Всего же в Волынской резне, по разным оценкам, погибло до 60 тысяч поляков (непосредственно на территории Волыни), а общее количество убитых поляков на всей территории Западной Украины оценивается примерно в 100 тысяч человек. В ходе Волынской резни было уничтожено почти все польское население данного региона.
Зверства со стороны националистов ОУН-УПА* не могли не получить ответа со стороны поляков. К примеру, подразделения Армии Крайовой также совершали налета на украинские села, в том числе проводили собственные акции возмездия. Считается, что они уничтожили несколько тысяч украинцев (до 2-3 тысяч гражданских). Общее же количество погибших украинцев может достигать 30 тысяч. При этом следует учитывать, что значительная их часть могла быть убита своими соотечественниками – украинскими националистами. Бойцы УПА* убивали украинцев, которые пытались оказать полякам помощь и спасти их, также они требовали от украинцев, имеющих смешанную семью, совершать убийства ближайших родственников-поляков. В случае отказа – убивали всех.
Массовые убийства поляков и украинцев были остановлены лишь после того, как вся территория Украины была освобождена бойцами Красной Армии. При этом даже тогда примирить два народа между собой уже не представлялось возможным. Именно поэтому в июле 1945 года СССР и Польша заключили совместное соглашение об обмене населением. Поляки, которые проживали на территориях, вошедших в состав Советского Союза, переезжали на территорию Польши, а украинцы, жившие на польских землях – отправлялись на территорию Украинской ССР. Операция по переселению получила кодовое название «Висла» и продлилась почти два года. За это время удалось переселить более 1,5 миллионов человек. Такое «переселение народов» позволило снизить градус напряженности между поляками и украинцами. При этом на протяжении всей советской истории данную больную тему старались лишний раз не вспоминать и не трогать. Волынская резня не имела широкой огласки в СССР, а в Польской Народной Республике в те годы вышло всего несколько работ, посвященных данной трагедии. Вновь к этим событиям историки и широкая общественность вернулись лишь в 1992 году, уже после распада СССР.
Политика нового киевского руководства в последние годы обострила многие исторические вопросы между Польшей и Украиной. Так, Варшава последовательно осуждает Киев за героизацию членов ОУН-УПА*, а также регулярные акты вандализма, которые проводятся в отношении польских мест памяти. В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. При этом премьер-министр Польши не так давно заявил о том, что окончательное примирение между польским и украинским народом станет возможным лишь тогда, когда будет признана правда о Волынской резне.
В то же время, по данным РИА «Новости», власти Украины настаивают на пересмотре положения польского закона Об институте национальной памяти, которое касается украинцев. Данный закон, вступивший в силу весной 2018 года, предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
*Экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20180711/1524304863.html
https://www.gazeta.ru/science/2018/02/09_a_11642473.shtml?updated
http://www.aif.ru/society/history/volynskaya_reznya_geroi_ukrainy_ubivali_polyakov_ot_mala_do_velika
Материалы из открытых источников
Украинские националисты почувствовали силу сразу же, как только на территорию Украины вступили гитлеровские войска. Уже в 1941 году они участвовали в убийствах не только комсомольских работников, партийных функционеров и красноармейцев, но и представителей национальных меньшинств – евреев и поляков. В историю вошел печально известный львовский погром, который был хорошо документально зафиксирован. Немецкие войска вошли во Львов утром 30 июня 1941 года, в тот же день в городе начались местные погромы, которые 1 июля переросли в масштабный еврейский погром. При этом издевательства, убийства и пытки главным образом еврейского населения Львова продолжались на протяжении нескольких дней. За это время члены только что образованной «украинской народной милиции», националисты и добровольные помощники из числе жителей города успели истребить во Львове около четырех тысяч евреев.
Из опубликованных уже в послевоенные годы внутренних документов ОУН-УПА* следует, что врагами украинской государственности считались не только евреи и русские, но и поляки. При этом проведение этнических чисток польского населения планировалось еще до начала Второй мировой войны. К примеру, в военной доктрине украинских националистов, которая была разработана весной 1938 года, содержатся тезисы о необходимости «вычищения с западноукраинских земель чужого польского элемента» вплоть до последнего человека. Так украинские националисты хотели положить конец польским притязаниям на данные территории, которые на протяжении столетий входили в состав разных государств. При этом приступить к реализации своих планов украинским националистам сначала помешала Красная армия, которая заняла территорию Западной Украины в 1939 году. Правда, отсрочка для поляков продлилась недолго.
В 1941 году ОУН-УПА* издает очередную инструкцию о своей деятельности и борьбе. «Народной милиции» данный документ приписывал проведение «нейтрализации» поляков, которые не отреклись от своей мечты о создании Великой Польши, включающей в свой состав земли, расположенные на северо-западе Украины. В том числе историческую область – Волынь.
Львовский погром, 1941 год
Необходимо отметить, что Волынь – это древний регион, который еще в X веке входил в состав Киевской Руси (Волынское, а затем Владимиро-Волынское княжество). Позднее данные земли отошли Литовскому княжеству, а затем Польше. После нескольких разделов Речи Посполитой данный регион вошел в состав Российской империи. В 1921 году западная часть Волыни отошла Польше, а восточная – Украинской ССР. В 1939 году Западная Волынь также была присоединена к Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны данная географическая область оказалась оккупирована гитлеровскими войсками.
Накопленный на протяжении многих веков исторический бэкграунд, этническая разобщенность региона и многочисленные старые обиды друг на друга, возможно, стали своеобразным запалом, который поджог пороховую бочку и привел весь регион, в первую очередь его мирное население, к настоящей катастрофе. К концу первой трети XX века сложилось стойкое польско-украинское территориальное и идеологическое противостояние. Обе стороны за многовековую историю успели многократно совершить в отношении друг друга многочисленные зверства, которые, впрочем, не выходили за рамки обычной практики того временного периода. В то же время события, произошедшие на Волыни в годы Второй мировой войны, по своей кровавости и жестокости затмевали собой средневековую историю.
Непосредственно УПА – Украинская повстанческая армия, как крыло Организации украинских националистов (бандеровского движения)*, была образована в 1942 году. Толчком к ее образованию стала победа Красной Армии под Сталинградом. После этой победы советские войска начали освобождение оккупированных немцами и их союзниками земель и все ближе приближались к рейсхкомиссариату «Украина», который был создан в 1941 году немецкими оккупационными войсками на территории Украинской ССР. При этом практически с первых же дней образования УПА* началось уничтожение этнического польского населения.
Украинские националисты в полной мере пользовались собственной безнаказанностью. После отступления Красной Армии противостоять бандам ОУН-УПА* было практически некому. Советское партизанское движение было наиболее массовым на территории Белоруссии, а у самих поляков не находилось достаточного количества хорошо вооруженных отрядов, которые могли бы оказать украинским националистам достойное сопротивление.
Бойцы УПА
Навсегда вошедшая в историю Волынская резня (массовое уничтожение польского населения) началась зимой 1943 года. Отправной точкой для данной трагедии называют 9 февраля 1943 года. В этот день боевики ОУН-УПА* вошли в польское поселение Паросля под видом советских партизан. В период между Первой и Второй мировыми войнами Паросля представляла собой небольшую деревню на 26 домов, расположенную недалеко от города Сарны, который в настоящее время находится на территории Ровенской области Украины. К моменту начала резни этническое польское население составляло, по различным оценкам, от 15 до 30 процентов всех жителей Волыни. Отдохнув и поев в домах местных жителей Паросли, бандеровцы приступили к расправе. Не щадили никого: убивали мужчин и женщин, стариков и младенцев. Только за то, что местные жители были поляками. По разным оценкам, в деревне было убито от 149 до 179 местных жителей, в том числе несколько десятков детей. При этом украинские националисты проявили звериную жестокость, большинство просто зарубили топорами. Также в ход шли ножи и штыки. Выжить удалось единицам.
Польское население истреблялось украинскими националистами по всей территории Западной Украины по одному сценарию: несколько вооруженных банд окружали польские поселения, всех жителей собирали в одном месте и планомерно уничтожали. Американский историк Тимоти Снайдер отмечал, что украинские националисты научились технологии массового уничтожения у немцев. Поэтому все этнические чистки, которые проводились силами УПА*, были настолько кошмарными. И именно поэтому в 1943 году волынские поляки оказались практически столь же беспомощными, как и волынские евреи в 1942 году, отмечает историк.
Нередко получалось так, что в акциях против польского населения принимали участие и их соседи – обыкновенные украинцы, часто односельчане. Дома убитых польских семей сжигали, а все ценное имущество просто расхищалось. При этом отличительной особенностью было то, что убивали в основном холодным оружием и подручными средствами, сельскохозяйственным инвентарем, а не огнестрельным оружием. Расстрел в такой ситуации являлся легкой смертью. Орудуя топорами, пилами, ножами, штыками, кольями сторонники независимой Украины истребили десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей.
Зверства украинских националистов на Волыни подтверждаются многочисленными документальными свидетельствами, фотографиями, показаниями чудом выживших людей и допросами самих исполнителей, большой пласт информации хранится в архивах спецслужб. К примеру, командир одного из взводов УПА* Степан Редеша на допросах свидетельствовал, что в некоторых случаях поляков живьем бросали в колодцы, а затем добивали из огнестрельного оружия. Многих забивали до смерти дубинами и топорами. В протоколе допроса преступника говорится о том, что он лично участвовал в одной операции против польского населения, она произошла в августе 1943 года. По словам Редеша, в операции участвовало более двух куреней в составе 500 человек с оружием и более тысячи человек из подполья ОУН*, которые были вооружены топорами и другими подручными средствами. «Мы окружили пять польских сел и за одну ночь и следующий день сожгли их, при этом все население от младенцев до стариков было вырезано, в общей сложности убито более двух тысяч человек. Мой взвод принимал участие в сожжении большого польского села и ликвидации близких к нему хуторов, мы вырезали порядка тысячи поляков», – рассказывал на допросе украинский националист.
Поляки — жертвы акции ОУН(б) 26 марта 1943 года в ныне несуществующем селе Липники
В отрядах украинских националистов, которые участвовали в массовых убийствах польского населения, имелись так называемые «резуны» – боевики, которые специализировались на совершении жестоких казней и использовали для убийств в основном холодное оружие – топоры, ножи, двуручные пилы. Они в прямо смысле этого слова вырезали мирное население Волыни. При этом польские историки, работавшие над изучением «Волынской резни», насчитали порядка 125 способов умерщвления, которые в своих расправах использовали «резуны». От одного описания этих способов убийств кровь у нормального человека буквально стынет в жилах.
Особенно массовые и кровавые события произошли на Волыни в ночь на 11 июля 1943 года, когда многочисленные отряды УПА* напали одновременно на 150 польских сел, деревень и хуторов. Только за один день тогда погибло больше десяти тысяч человек. К примеру, 11 июля 1943 года в Киселине было убито сразу 90 человек, которые собрались на мессу в местном костёле, в том числе был убит и ксёндз Алексей Шавлевский. Всего же в Волынской резне, по разным оценкам, погибло до 60 тысяч поляков (непосредственно на территории Волыни), а общее количество убитых поляков на всей территории Западной Украины оценивается примерно в 100 тысяч человек. В ходе Волынской резни было уничтожено почти все польское население данного региона.
Зверства со стороны националистов ОУН-УПА* не могли не получить ответа со стороны поляков. К примеру, подразделения Армии Крайовой также совершали налета на украинские села, в том числе проводили собственные акции возмездия. Считается, что они уничтожили несколько тысяч украинцев (до 2-3 тысяч гражданских). Общее же количество погибших украинцев может достигать 30 тысяч. При этом следует учитывать, что значительная их часть могла быть убита своими соотечественниками – украинскими националистами. Бойцы УПА* убивали украинцев, которые пытались оказать полякам помощь и спасти их, также они требовали от украинцев, имеющих смешанную семью, совершать убийства ближайших родственников-поляков. В случае отказа – убивали всех.
Массовые убийства поляков и украинцев были остановлены лишь после того, как вся территория Украины была освобождена бойцами Красной Армии. При этом даже тогда примирить два народа между собой уже не представлялось возможным. Именно поэтому в июле 1945 года СССР и Польша заключили совместное соглашение об обмене населением. Поляки, которые проживали на территориях, вошедших в состав Советского Союза, переезжали на территорию Польши, а украинцы, жившие на польских землях – отправлялись на территорию Украинской ССР. Операция по переселению получила кодовое название «Висла» и продлилась почти два года. За это время удалось переселить более 1,5 миллионов человек. Такое «переселение народов» позволило снизить градус напряженности между поляками и украинцами. При этом на протяжении всей советской истории данную больную тему старались лишний раз не вспоминать и не трогать. Волынская резня не имела широкой огласки в СССР, а в Польской Народной Республике в те годы вышло всего несколько работ, посвященных данной трагедии. Вновь к этим событиям историки и широкая общественность вернулись лишь в 1992 году, уже после распада СССР.
Памятник жертвам Волынской резни в Кракове
Политика нового киевского руководства в последние годы обострила многие исторические вопросы между Польшей и Украиной. Так, Варшава последовательно осуждает Киев за героизацию членов ОУН-УПА*, а также регулярные акты вандализма, которые проводятся в отношении польских мест памяти. В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. При этом премьер-министр Польши не так давно заявил о том, что окончательное примирение между польским и украинским народом станет возможным лишь тогда, когда будет признана правда о Волынской резне.
В то же время, по данным РИА «Новости», власти Украины настаивают на пересмотре положения польского закона Об институте национальной памяти, которое касается украинцев. Данный закон, вступивший в силу весной 2018 года, предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.
*Экстремистские организации, запрещенные в Российской Федерации.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20180711/1524304863.html
https://www.gazeta.ru/science/2018/02/09_a_11642473.shtml?updated
http://www.aif.ru/society/history/volynskaya_reznya_geroi_ukrainy_ubivali_polyakov_ot_mala_do_velika
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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