На Украине начато производство боеприпасов стандарта НАТО

Впервые на Украине в сотрудничестве с "Кузницей на Рыбацком" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомёта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить объёмы выпуска этих боеприпасов путём механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа.

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщает о существенных переменах в работе производственной линии завода «Импульс» (Украина). Речь идёт о Шосткинском предприятии, которое совместно с предприятием «Кузница на Рыбацком» переходит на выпуск боеприпасов натовского образца. Это боеприпасы ПГОФ-40 калибра 40 мм для АГС.Из заявления главы предприятия Евгения Чернова:Боеприпасы ПГОФ-40 имеют осколочно-фугасное действие. Размер гранаты 40х53 мм – натовский стандарт для такого типа боеприпасов. Отмечено, что в отличие от 30-мм гранаты боеприпас натовского калибра имеет большую мощность и, соответственно, больший разлёт осколков.Также для АГС Шосткинский завод теперь изготавливает инертные боеприпасы ПГИ-40, используемые для пристрелки гранатомётов и обучения военнослужащих.Из сообщения пресс-службы:Переход на производство боеприпасов стандартов НАТО является одним из этапов большой военно-промышленной реформы, которая призвана привести Украину на натовский рынок вооружений и боеприпасов к ним.