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На Украине начато производство боеприпасов стандарта НАТО
Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщает о существенных переменах в работе производственной линии завода «Импульс» (Украина). Речь идёт о Шосткинском предприятии, которое совместно с предприятием «Кузница на Рыбацком» переходит на выпуск боеприпасов натовского образца. Это боеприпасы ПГОФ-40 калибра 40 мм для АГС.
Из заявления главы предприятия Евгения Чернова:
Боеприпасы ПГОФ-40 имеют осколочно-фугасное действие. Размер гранаты 40х53 мм – натовский стандарт для такого типа боеприпасов. Отмечено, что в отличие от 30-мм гранаты боеприпас натовского калибра имеет большую мощность и, соответственно, больший разлёт осколков.
Также для АГС Шосткинский завод теперь изготавливает инертные боеприпасы ПГИ-40, используемые для пристрелки гранатомётов и обучения военнослужащих.
Из сообщения пресс-службы:
Шосткинский казённый завод Импульс ", который входит в состав ГК "Укроборонпром ", является уникальным предприятием для Украины и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до элементов дальнобойных ракет типа "земля-земля".
Переход на производство боеприпасов стандартов НАТО является одним из этапов большой военно-промышленной реформы, которая призвана привести Украину на натовский рынок вооружений и боеприпасов к ним.
Из заявления главы предприятия Евгения Чернова:
Впервые на Украине в сотрудничестве с "Кузницей на Рыбацком" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомёта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить объёмы выпуска этих боеприпасов путём механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа.
Боеприпасы ПГОФ-40 имеют осколочно-фугасное действие. Размер гранаты 40х53 мм – натовский стандарт для такого типа боеприпасов. Отмечено, что в отличие от 30-мм гранаты боеприпас натовского калибра имеет большую мощность и, соответственно, больший разлёт осколков.
Также для АГС Шосткинский завод теперь изготавливает инертные боеприпасы ПГИ-40, используемые для пристрелки гранатомётов и обучения военнослужащих.
Из сообщения пресс-службы:
Шосткинский казённый завод Импульс ", который входит в состав ГК "Укроборонпром ", является уникальным предприятием для Украины и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до элементов дальнобойных ракет типа "земля-земля".
Переход на производство боеприпасов стандартов НАТО является одним из этапов большой военно-промышленной реформы, которая призвана привести Украину на натовский рынок вооружений и боеприпасов к ним.
Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua/
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