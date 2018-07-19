06:57 19 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

На Украине начато производство боеприпасов стандарта НАТО

Пресс-служба "Укроборонпрома" сообщает о существенных переменах в работе производственной линии завода «Импульс» (Украина). Речь идёт о Шосткинском предприятии, которое совместно с предприятием «Кузница на Рыбацком» переходит на выпуск боеприпасов натовского образца. Это боеприпасы ПГОФ-40 калибра 40 мм для АГС.

Из заявления главы предприятия Евгения Чернова:
Впервые на Украине в сотрудничестве с "Кузницей на Рыбацком" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомёта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить объёмы выпуска этих боеприпасов путём механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа.


Боеприпасы ПГОФ-40 имеют осколочно-фугасное действие. Размер гранаты 40х53 мм – натовский стандарт для такого типа боеприпасов. Отмечено, что в отличие от 30-мм гранаты боеприпас натовского калибра имеет большую мощность и, соответственно, больший разлёт осколков.


На Украине начато производство боеприпасов стандарта НАТО


Также для АГС Шосткинский завод теперь изготавливает инертные боеприпасы ПГИ-40, используемые для пристрелки гранатомётов и обучения военнослужащих.

Из сообщения пресс-службы:
Шосткинский казённый завод Импульс ", который входит в состав ГК "Укроборонпром ", является уникальным предприятием для Украины и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до элементов дальнобойных ракет типа "земля-земля".

Переход на производство боеприпасов стандартов НАТО является одним из этапов большой военно-промышленной реформы, которая призвана привести Украину на натовский рынок вооружений и боеприпасов к ним.

Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua/
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:02
    Да пока перейдут...И не тех, не других не будет...
    Uncle Lee
  2. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 06:02
    Стандарт НАТО, сейчас это святое.
    sgr291158
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:10
    На сам то деле, НАТОВских гранатометов в ВСУ пока нет. На продажу погонят боеприпас. А наши поскорее бы "Балкан" 40-мм в войска внедряли. У него граната, ИМХО, мощнее натовской wassat
    Горный стрелок
  4. собаковод Сегодня, 06:24
    Переход на производство боеприпасов стандартов НАТО является одним из этапов большой военно-промышленной реформы, которая призвана привести Украину на натовский рынок вооружений и боеприпасов к ним.

    Подвинься, Америка!
    собаковод
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:33
    При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа.

    ...шо, опять на коленке собирают?! laughing
    a.s.zzz888
  6. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 06:45
    Господя! Ну,нельзя же так резко пугать людей! Я как прочитал заголовок,так сразу и поверил,что хохлы,не дождавшись орудий,вовсю клепают 155-мм арт.снаряды !А тут....40-мм гранатомётные выстрелы !Только вот заковыка:40-мм гранатомёт УАГ-40 под натовские боеприпасы вроде бы как давненько приняли на вооружение.а припасы только "сегодня"? Чем же хохлы стреляли до сих пор ? request
    Nikolaevich I
  7. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 06:45
    Направление движения. Скверное направление.
    Korsar4
  8. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:46
    Кузница на рыбацком у хмэльного дядько Пэтро..смешно звучит.. laughing А взрываться эти гранатки в стволах будут, а то не поймут ВСУшники, молот рвется, а эти нет..не порядок.. wink
    игорка357
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:46
    Отрапортовали, что наладили выпуск боеприпасов НАТОвского стандарта да еще на предприятии, которое по их мнению является
    одним из немногих во всем мире
    А гранатометы от НАТО под этот боеприпас получили?
    rotmistr60
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:50
    Ждут их там, с распростертыми обьятиями wassat как же fool!!!! Пускай они хоть торпеды делают по натовским стандартам lol, на тот рынок нужно выйти и закрепиться! fool Не с их носом кургу топтать!!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
Картина дня