Греческий МИД обвинил Россию в попытках "постоянного вмешательства" в политику Греции

Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим.

Митинг в Греции против того, чтобы Македония оставалась Македонией

Заявления официального представителя МИД России являются явным примером неуважения к третьей стране, непонимания современного мира, в котором вне зависимости от размера государства могут осуществлять многовекторную демократическую внешнюю политику. Постоянные попытки вмешательства в наши внутренние дела должны быть прекращены. Никто не имеет права вмешиваться в политику Греции.

В греческом внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вчерашнее заявление официального представителя МИД Марии Захаровой по поводу высылки из Афин российских дипломатов. Мария Захарова отметила, что МИД РФ выражает сожаление в связи с решением греческих властей, и добавила, что Грецию в эти внешнеполитические игры втянула третья сторона.Мария Захарова:Официальный представитель МИД России высказалась о том, что Россия не оставит решение официальных Афин по поводу высылки российских дипломатов без ответа.Напомним, что в Греции связали высылку дипломатов РФ якобы с их попытками повлиять на контакты с Македонией по поводу её «будущего переименования». В Афинах утверждают, что Россия якобы чинит препятствия такого рода переименованию, после которого для Македонии может быть открыта дорога в НАТО и ЕС.Из комментария греческого МИД на брифинг Марии Захаровой:Далее в МИД Греции обвинили, что российское внешнеполитическое ведомство «даже не понимает и не пытается понять образ мышления людей в Греции».А, казалось бы, образ мышления Греции (властей уж точно) понять не так сложно: выторговывать для себя от той же Германии побольше кредитов под сверхнизкий процент для того, чтобы продолжать тянуть, по сути, давно переставшую эффективно работать экономику. А также: добиться от Брюсселя списания прежних кредитов под красивой вывеской о «единстве европейской семьи» и о «самой древней демократии Европы».