06:54 19 июля
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Греческий МИД обвинил Россию в попытках "постоянного вмешательства" в политику Греции

В греческом внешнеполитическом ведомстве прокомментировали вчерашнее заявление официального представителя МИД Марии Захаровой по поводу высылки из Афин российских дипломатов. Мария Захарова отметила, что МИД РФ выражает сожаление в связи с решением греческих властей, и добавила, что Грецию в эти внешнеполитические игры втянула третья сторона.

Мария Захарова:
Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим.


Официальный представитель МИД России высказалась о том, что Россия не оставит решение официальных Афин по поводу высылки российских дипломатов без ответа.


Напомним, что в Греции связали высылку дипломатов РФ якобы с их попытками повлиять на контакты с Македонией по поводу её «будущего переименования». В Афинах утверждают, что Россия якобы чинит препятствия такого рода переименованию, после которого для Македонии может быть открыта дорога в НАТО и ЕС.

Греческий МИД обвинил Россию в попытках "постоянного вмешательства" в политику Греции

Митинг в Греции против того, чтобы Македония оставалась Македонией


Из комментария греческого МИД на брифинг Марии Захаровой:
Заявления официального представителя МИД России являются явным примером неуважения к третьей стране, непонимания современного мира, в котором вне зависимости от размера государства могут осуществлять многовекторную демократическую внешнюю политику. Постоянные попытки вмешательства в наши внутренние дела должны быть прекращены. Никто не имеет права вмешиваться в политику Греции.


Далее в МИД Греции обвинили, что российское внешнеполитическое ведомство «даже не понимает и не пытается понять образ мышления людей в Греции».

А, казалось бы, образ мышления Греции (властей уж точно) понять не так сложно: выторговывать для себя от той же Германии побольше кредитов под сверхнизкий процент для того, чтобы продолжать тянуть, по сути, давно переставшую эффективно работать экономику. А также: добиться от Брюсселя списания прежних кредитов под красивой вывеской о «единстве европейской семьи» и о «самой древней демократии Европы».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:13
    Греческий МИД обвинил Россию в попытках "постоянного вмешательства" в политику Греции
    эти попрошайки,имеют наглость поднимать хвост?
    андрей юрьевич
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:19
      андрей юрьевич hi
      эти попрошайки,имеют наглость поднимать хвост?
      Они не попрошайки.А гордые потомки Эллады. Просто кроме фруктов и пляжей у них ничего нет.А они потомки laughing
      Наблюдатель2014
      1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 06:53
        Цитата: Наблюдатель2014
        андрей юрьевич hi
        эти попрошайки,имеют наглость поднимать хвост?
        Они не попрошайки.А гордые потомки Эллады. Просто кроме фруктов и пляжей у них ничего нет.А они потомки laughing


        Но живут они на несколько порядков выше нас, в России.
        mr.Vain
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:14
    Греция все больше становится похожа на Украину. Та же риторика, те же действия...
    Горный стрелок
    1. собаковод Сегодня, 06:28
      Горный стрелок (Евгений)
      Греция все больше становится похожа на Украину. Та же риторика, те же действия...

      А почему бы и нет? Ведь это же работает! Правда обороты падают, но до остановки, ещё ох как далеко.
      собаковод
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:16
    Греческий МИД обвинил Россию в попытках "постоянного вмешательства" в политику Греции
    В ответ предлагаю лишать российского гражданства за малевание греческого флага на ,в автотранспорте.И тд..Вот потом и посмотрим кто где что все эти годы пытался.
    Наблюдатель2014
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:23
    Из статьи мало понятно о чем речь и где то самое вмешательство.

    . На прошлой неделе Греция выслала двух российских дипломатов. Их обвинили в попытках подкупить с помощью бизнесменов местных чиновников, православных священников, членов культурных организаций и крайне правых группировок с целью разжечь протесты против соглашения Греции и Македонии о переименовании бывшей югославской республики.


    Высланные дипломаты были хорошо известны в городе, утверждают знакомые с их деятельностью люди. По их словам, одна из попыток дать взятку провалилась, когда греческий офицер доложил об инциденте своему командиру.

    Предполагается также, что российские дипломаты платили крайне правым группировкам через местного бизнесмена.


    Кому интересно тут дальше :
    https://m.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/
    16/775637-rossiya-makedoniyu-nato
    Tiras
    1. собаковод Сегодня, 06:36
      По их словам, одна из попыток дать взятку провалилась, когда греческий офицер доложил об инциденте своему командиру.
      Предполагается также, что российские дипломаты платили крайне правым группировкам через местного бизнесмена

      Ну, думается, основанием для высылки должно быть что-то более действенное, чем чьи-то предположения. Не?
      собаковод
  5. anjey (Андрей) Сегодня, 06:34
    малые страны запада ,формата греции,похожи на женщин легкого поведения в своей меркантильной беспринципности и выслуживании перед сутенерами ЕС и США...
    anjey
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:35
    «даже не понимает и не пытается понять образ мышления людей в Греции».

    ... а оно нам надо, забивать себе голову и "понимать образ мышления..." laughing
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:41
    Образ мышления греческих политиков (не путать с народом) как раз понятен - за реструктуризацию долга пошли на высылку российских дипломатов, а теперь старательно пытаются переложить с больной головы на здоровую.
    являются явным примером неуважения к третьей стране
    Понятно, ради своего мнимого благополучия просто необходимо грудью встать на защиту "третьей страны" и испортить отношения с Россией. Позор.
    rotmistr60
  8. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:42
    Да Маня. Ты на себе испытала сильнейшее давление ,,третьей стороны,, на собственной свадьбе в сша... laughing
    Мария Захарова:
    Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим.
    ДЕДПИХТО
  9. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:43
    Вот уж не грекам на Россию тявкать,вроде мы всегда к ним либо нейтрально,либо в большинстве случаев положительно!
    игорка357
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:45
    Тоже своего рода бизнес -лизать зад евросрюзу и сше, в надежде на подачку! Жаль греков, я думал что они не такие дегенераты как прочие натовцы, типа польши и вымиратов, но, ошибся в них!!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
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