06:57 19 июля
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Что произошло в Армении: СМИ - о странных учениях военнослужащих 102-й базы ВС РФ

Обсуждается весьма странная история с характером учений военнослужащих российской 102-й военной базы на территории Республики Армения. Ранее армянские СМИ стали выходить с гневными материалами о том, что российские военные на КамАЗах буквально «ворвались» в село Паник Ширакской области республики и устроили стрельбу «над головами местных жителей». В некоторых изданиях Армении было заявлено, что люди в панике стали прятаться в своих домах, а игравшие на улицах дети и вовсе теряли сознание. Также было заявлено о недопустимости проведения такого рода учений – без какого-либо предупреждения местных властей со стороны российского командования.

Что произошло в Армении: СМИ - о странных учениях военнослужащих 102-й базы ВС РФ


Информационная служба Sputnik Армения приводит заявление главы села Паник Вардана Макеяна, который подтвердил, что учения российских военнослужащих проходили действительно на территории населённого пункта.


Выясняется, что стрельба была – использовались холостые патроны. При этом, если верить информации, публикуемой в СМИ (включая крупные российские), то командование 102-й базы ВС РФ в Гюмри местные власти о характере и месте проведения маневров не предупредило.

В СМИ Армении отмечено, что к одному из российских офицеров во время учений в селе Паник бросились местные жители, которые у того пытались выяснить, что происходит. Офицер, которому пришлось принять основной удар недовольства не себя, сбивчиво пытался объяснить, что получен приказ на то, чтобы устроить засаду для автомобильной колонны, которая проследовала по сельской дороге. У офицера жители села Паник пытались выяснить, кто конкретно отдал такой приказ, даже не потрудившись поставить в известность местную администрацию. Офицер многократно извинился за странную ситуацию с маневрами в селе.

РИА Новости приводит заявление губернатора Ширакской области Карена Саруханяна:
Такое произошло впервые, и они (российские военнослужащие) заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении ответственных за произошедшее начали служебную проверку. Виновных в этом инциденте привлекут к ответственности.


Также стало известно, что изначально проводить учения непосредственно в селе не планировалось. Теперь устанавливается, кто же является виновником того, что военные маневры были проведены именно в селе, да ещё и без предупреждения местных органов власти.

Вся эта история, если всё действительно было именно так, как сообщают в СМИ, имеет крайне неприятный оттенок, в чём-то даже провокационный. Те, кто принимал подобного рода странное решение, явно не должны остаться безнаказанными, ведь от таких решений страдает и сам имидж российской военной базы в Армении, и двусторонние отношения между нашими странами.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 17

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  1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 06:34
    Пора заканчивать этот балаган в армении с базой.а то нечайно сами станем заложниками непонятной ситуации.
    апро
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:45
      Цитата: апро
      Пора заканчивать этот балаган в армении с базой.а то нечайно сами станем заложниками непонятной ситуации.


      Ага, и сожмемся армией на своей территории, а вокруг нас по границам войска НАТО!

      Просто отличное предложение!

      Вы случаем не из них?
      Titsen
      1. Karenius Сегодня, 06:54
        Цитата: Titsen
        Цитата: апро
        Пора заканчивать этот балаган в армении с базой.а то нечайно сами станем заложниками непонятной ситуации.


        Ага, и сожмемся армией на своей территории, а вокруг нас по границам войска НАТО!

        Просто отличное предложение!

        Вы случаем не из них?

        Он, как большевик, или потомок троцких, или потомок прислужников у троцких.
        Очень хотелось бы увидеть, чтобы такие же учебные стрельбы были проведены у дома его годовалых внуков.
        Karenius
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 06:57
        Еще бухтят там че то, пускай сами там с соседями разбираются, нужно выходить оттуда, пусть азербайджану права качают.
        mr.Vain
  2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:34
    начинается раскачивание ситуации.
    Дедкастарый
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:46
      Цитата: Дедкастарый
      начинается раскачивание ситуации.


      Это следовало ожидать от прозппадного нового руководства Армении!
      Titsen
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 06:52
        Цитата: Titsen
        Цитата: Дедкастарый
        начинается раскачивание ситуации.


        Это следовало ожидать от прозппадного нового руководства Армении!

        А старое разве не было настолько же прозападным?
        Лопатов
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:38
    ... то ли бардак в 102-ой, то ли в СМИ вброс сделали. request
    a.s.zzz888
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:42
      Цитата: a.s.zzz888
      ... то ли бардак в 102-ой, то ли в СМИ вброс сделали. request


      В 102-й не бардак - началось выдавливание России из сопредельных государств!
      Titsen
  4. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 06:40
    Вот давайте честно! Недовольные Армяни, которых между прочем мы защищаем, оборзели в край! Оставить их один на один с Азербайджаном! Посмотрим как они ныть будут
    BoomAndroid
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 06:56
      Вам сколько лет?
      Гаргантюа
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:41
    Армянский коньяк? Такой забористый, у офицера крыша отъехала?
    Горный стрелок
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:41
    Смотрел видео в интернете, так и было -перегнули наши палку, потом извинились и оправлывались, что стреляли холостыми! Но, все равно, это нелальновидный шаг, и реально виновных нужно срочно вывести в Россию и наказать примерно!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:42
    Офицер Российской армии,не обязан отчитываться перед какими-то армянскими селянами.. Обычный вброс желтушных СМИ,и раскачка ситуации!Ну ничего,пусть у Саакашвиллэ поинтересуются,он тоже на наших миротворцев напал..а потом галстуки жрал свои..и где сейчас эта самка собаки..?
    игорка357
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 06:47
      Цитата: игорка357
      Офицер Российской армии,не обязан отчитываться перед какими-то армянскими селянами..

      Простите, но это абсолютно недалёкое заявление. Представьте себе свою же реакцию, если бы что-то подобное произошло не в армянском селе, а, например, в литовском, не с нашими военнослужащими, а с американскими...
      Тут нужно не кричать "А вы кто такие?..", а искать человека, который свёл ситуацию к явной провокации.
      Володин
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:54
        Володин hi -перегиб там наш явно налицо! Кто то очень недалеким оказался, и сделал всё как по заказу западных спецслужб, чтобы наш имидж утопить в нечестотах!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:56
    Пока трудно понять что это было - провокация, глупость командования или еще что-либо. Сегодня армянским СМИ почему-то верить полностью трудно. С другой стороны эта база в Армении за последние годы не раз отличалась не в лучшую сторону. Меняли командование, осуществляли проверки, а положение судя по всему осталось желать лучшего. Подождем "разбора полетов" и надеюсь наше МО разъяснит ситуацию.
    rotmistr60
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