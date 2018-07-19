Что произошло в Армении: СМИ - о странных учениях военнослужащих 102-й базы ВС РФ

Такое произошло впервые, и они (российские военнослужащие) заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении ответственных за произошедшее начали служебную проверку. Виновных в этом инциденте привлекут к ответственности.

Обсуждается весьма странная история с характером учений военнослужащих российской 102-й военной базы на территории Республики Армения. Ранее армянские СМИ стали выходить с гневными материалами о том, что российские военные на КамАЗах буквально «ворвались» в село Паник Ширакской области республики и устроили стрельбу «над головами местных жителей». В некоторых изданиях Армении было заявлено, что люди в панике стали прятаться в своих домах, а игравшие на улицах дети и вовсе теряли сознание. Также было заявлено о недопустимости проведения такого рода учений – без какого-либо предупреждения местных властей со стороны российского командования.Информационная службаприводит заявление главы села Паник Вардана Макеяна, который подтвердил, что учения российских военнослужащих проходили действительно на территории населённого пункта.Выясняется, что стрельба была – использовались холостые патроны. При этом, если верить информации, публикуемой в СМИ (включая крупные российские), то командование 102-й базы ВС РФ в Гюмри местные власти о характере и месте проведения маневров не предупредило.В СМИ Армении отмечено, что к одному из российских офицеров во время учений в селе Паник бросились местные жители, которые у того пытались выяснить, что происходит. Офицер, которому пришлось принять основной удар недовольства не себя, сбивчиво пытался объяснить, что получен приказ на то, чтобы устроить засаду для автомобильной колонны, которая проследовала по сельской дороге. У офицера жители села Паник пытались выяснить, кто конкретно отдал такой приказ, даже не потрудившись поставить в известность местную администрацию. Офицер многократно извинился за странную ситуацию с маневрами в селе. РИА Новости приводит заявление губернатора Ширакской области Карена Саруханяна:Также стало известно, что изначально проводить учения непосредственно в селе не планировалось. Теперь устанавливается, кто же является виновником того, что военные маневры были проведены именно в селе, да ещё и без предупреждения местных органов власти.Вся эта история, если всё действительно было именно так, как сообщают в СМИ, имеет крайне неприятный оттенок, в чём-то даже провокационный. Те, кто принимал подобного рода странное решение, явно не должны остаться безнаказанными, ведь от таких решений страдает и сам имидж российской военной базы в Армении, и двусторонние отношения между нашими странами.