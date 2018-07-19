11:01 19 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на либеральном корабле?

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал заявление, которое можно считать идущим вразрез с дифирамбами, воспеваемыми предлагаемой правительством пенсионной реформы. И от того, что заявления с критикой произносит именно Кудрин, ситуация выглядит ещё более запутанной.

Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на либеральном корабле?


В издании «Финансовая газета» появился материал, в котором говорится о претензиях главы Счётной палаты к проекту пенсионной реформы, предложенной кабинетом министров. Отмечается, что в Счётной палате не обнаружили в представленном законопроекте расчётов, которые бы однозначно связывали повышение планки пенсионного возраста с повышением уровня пенсии.


В СП отмечают, что представленный законопроект таков, что индексация пенсий фактически оторвана от повышения пенсионного возраста – исключительно голословные попытки связать одно с другим и уже ставшая притчей во языцех «тысяча восемь рублей» ежегодно.

Отзыв Счётной палаты на представленный законопроект:
Основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думы во II чтении.


Таким образом, в СП не выступают против повышения пенсионного возраста как такового, но пытаются уточнить механизм, связывающий пенсионную индексацию с изменением возраста выхода на пенсию.

Из этого можно сделать вывод, что правительство сейчас поднатужится и формулу с неопределёнными интегралами и комплексными числами – по связи, искомой Кудриным, - для Счётной палаты выдаст. А дальше реформу одобрят и эксперты самой Счётной палаты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:27
    Двуличный ,скользкий ,хитрый,при том что именно он изобретатель этой реформы ,на моей памяти уже второй раз когда он подставляет президента и правительство.Особенно мне понравилось когда Кудрин критиковал Путина ,за отсутствие инвестиций в экономику и отправку денег в американские тренжерис ,это тот кто изобрел эту систему удушения экономики финансами.
    APASUS
    1. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:32
      Двуличный ,скользкий ,хитрый,при том что именно он изобретатель этой реформы ,на моей памяти уже второй раз когда он подставляет президента и правительство.Особенно мне понравилось когда Кудрин критиковал Путина ,за отсутствие инвестиций в экономику и отправку денег в американские тренжерис ,это тот кто изобрел эту систему удушения экономики финансами.


      Что тут скажешь, либерал с не традиционной сексуальной ориентацией, хотя напрашиваются нецензурные слова в адрес сего типа.
      krops777
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:36
        Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на либеральном корабле?
        хитрый гад,тонко тролит...
        андрей юрьевич
        1. Iline (Сергей) Сегодня, 09:42
          Цитата: андрей юрьевич
          хитрый гад,тонко тролит...

          Да приспособленец чистейшей воды. Видно с Интернетом дружит, а не только гос. каналы на ТВ смотрит. Вот и понял чем вся эта муть может закончиться. Вот и попытался отскочить в сторонку.
          Iline
      2. холодильник (вадим) Сегодня, 08:30
        Про таких съехавших с катушек еще Высоцкий ранее пел, только жаль управы на них НЕТ....
        холодильник
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:43
      Нефть нужно продавать за рубли, а не за американские фантики. Тогда и никакой пенсионной реформы не потребуется. Для Кудрина до повышение пенсионного возраста фиолетово, он против повышения пенсий уже сейчас. И он прав в том, что это никак не связано, ибо нахрапистая и бесстыжая пропаганда одно, а реалии другое. winked
      сибиралт
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:47
        Цитата: сибиралт
        Нефть нужно продавать за рубли, а не за американские фантики

        Менять надо экономическую политику! Какая разница ,если нефть продана за рубли ,деньги обменены на доллары и опять в США ?
        Пока деньги не в вкладываются в экономику и не работают,это все разговоры
        APASUS
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:54
          Политику делает Власть. Ну и кого менять надо, чтобы политика изменилась? Вопрос не риторический. winked
          сибиралт
          1. холодильник (вадим) Сегодня, 08:44
            Еще Сталин говорил, что партия должна заниматься идеологией, а не управлять государством, но партноменклатура сидевшая удобно в креслах напрочь это отрицала, выборы нужны для отбора специалистов, вот и паразила бацилла карьеризма КПСС, в КПСС вступали все кому не лень было с едром тоже самое, она праит страной, а если она правит, то туда ради наживы вся шваль вступит и будет придумывать законы обеспечивающие себе беззаботную жизнь, по дороге к "свелому" разворовывать, ведь так и происходит, а пресса и силовики охраняют этот процесс развала России.
            холодильник
          2. dauria (Алексей) Сегодня, 08:49
            Ну и кого менять надо, чтобы политика изменилась?


            Поменять надо народ. А то какое-то стадо покорных оболваненных овец.
            dauria
            1. asiat_61 (игорь) Сегодня, 10:56
              Цитата: dauria
              Нишем
              Комментарии 52

              Опять народ виноват? Всё правильно, только народ всё портит!!!
              asiat_61
      2. Vard Сегодня, 07:49
        Вы на святое замахнулись... сейчас рубль привязан к доллару и понижением его курса затыкают дыры в бюджете... а в противном случае, откуда деньги брать...
        Vard
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:59
          У нас "святое" теперь разъезжает на майбахах с эскортом и в брюликах. Вы о чем?lol
          сибиралт
      3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:08
        На внешнем рынке нефть стоит в баксах, в Россию возвращается в рублях по курсу за доллар.
        Вадим237
      4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:27
        Нефть нужно продавать за рубли, а не за американские фантики.

        Нефть продается на бирже. Биржа торгует в единицах принятых для биржевой торговли. Вы можете выставить там свой товар в рублях-но продавать его будут только в долларах, через "своп" посредника, который сконвертирует ваши рубли в доллары и обратно.... Но при конвертации цена вашего бареля вырастет для покупателя в долларах, а для вас упадет в рублях из-за курсовой разницы плюс "комиссионные" посредника. Что есть-не выгодно ни продавцу, ни покупателю..
        Monster_Fat
    3. Million (Влад) Сегодня, 07:51
      Кудрин,президент и правительство-одного поля ягоды.Хотя,какие они ягоды,скорее что то другое
      Million
    4. фрезер (александр) Сегодня, 08:06
      Цитата: APASUS
      на моей памяти уже второй раз когда он подставляет президента и правительство.

      Опять сказка про доброго, справедливого царя и плохих боярах, которые его подставляют.
      фрезер
    5. Комментарий был удален.
    6. DenZ (Денис) Сегодня, 10:16
      Цитата: APASUS
      Кудрин критиковал Путина ,за отсутствие инвестиций в экономику и отправку денег в американские тренжерис ,это тот кто изобрел эту систему удушения экономики финансами.

      А в чем противоречие? Изобрел и был за отправку денег в американские бумаги а потом, когда экономика стала восстанавливаться стал против этого метода. А Путин все слал и слал деньги за что он его и критиковал. Такого не может быть? Мотивы Кудрина нужно понять а не критиковать его оголтело (хотя иногда есть за что)
      DenZ
  2. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 07:27
    При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции
    -ну в принципе и было понятно, что разбогатеть пенсионерам не удастся, а тут прямым текстом сказано, что цель просто найти средства на индексацию! Похоже экономике совсем худо нашей.
    d1m1drol
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:06
      Вчера (по ящику) депутат Макаров заявил, что с конца 90-х государственные затраты на пенсии выросли с нескольких миллиардов до нескольких триллионов рублей. Но, еще круче, то что он пенсионеров считает в двух лицах, как граждан и, как собственно пенсионеров. При этом, выдал удивительную цифру, что вместе с пенсионерами население России составляет 200 миллионов человек!. Вообще - то юристы считать умеют, но не до такой же степени маразма!belay
      сибиралт
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:27
        По Макарову выходит; что то ли пенсионеры назло правительству перестали умирать, то ли их стало в десятки раз больше, то ли оставшиеся в живых пенсионеры стали получать пенсию в десятки раз большую нежели при Ельцине. Но, по факту, эти данные не лезут ни в какие рамки ни здравого смысла, ни в статистику. Остается лишь изуверская пропаганда уже со стороны слуг народу из "ЕР".
        сибиралт
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:30
    Все решено сверху.
    Кудрин и все остальные делают то, что им сказали делать и обвинять их можно лишь в том, что они не уходят из этого рассадника коррупции.

    Конечно может у кого-то ещё теплится надежда, что вдруг выйдет Путин и скажет, что не позволит этому произойти..
    Но после заявлений Пескова, после того, как по российским каналам начали настоящую пропаганду о том, что пенсионный возраст повышать нужно и какие бодрые дедушки и бабушки в свои годы... То Путина на белом коне ждать судя по всему не стоит.
    Tiras
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:36
      Цитата: Tiras
      какие бодрые дедушки и бабушки в свои годы...

      Итог всей этой пенсионной кампании, самой великой со времен агитации за ваучер и приватизацию:
      - В стране исправляется демографическая ситуация, так как бабы в возрасте за 60 начинают массово рожать.
      -К 2020 году средняя продолжительность жизни россиян увеличивается благодаря поднятию пенсионного возраста до 90 лет.

      - К 2025-му – до 120 лет, как пообещала глава Минздрава Вероника Скворцова.

      - К 2030 году все россияне станут практически бессмертными.

      - К 2040-у покойники начнут массово воскресать.
      Silvestr
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:33
    я так понимаю...возрастную планку поднимут, а уровень пенсий останется на прежнем уровне... и не претензии это, а так заявление, что бы никто не обольщался...
    Masya Masya
    1. Vard Сегодня, 07:51
      Ну люди здесь достаточно взрослые, что бы в сказки верить...
      Vard
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:33
    Что слушать Кудрина! Он сам был у истоков пенсионной реформы, все время талдычил, что пенсионный возраст нужно повышать, а теперь, что - "от ворот, поворот". Видимо имидж свой хочет перед народом поднять!
    Симон
    1. сайгон (виктор) Сегодня, 08:22
      Не являясь поклонником Кудрина однако он наверное предлагал поднятие возраста в связке с какими то механизмами .
      Но и опять великое но в нашей стране . Вероятно Кудрин не представлял такого идиотского действа в исполнении компашки именуемой правительством .
      А так как за дурака Кудрина признать не возможно (Либераст российского розлива , но не кретин ) , персонаж представляет последствия творчества Димы и компашки Диминой .
      сайгон
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:22
      Цитата: Симон
      Что слушать Кудрина! Он сам был у истоков пенсионной реформы, все время талдычил, что пенсионный возраст нужно повышать, а теперь, что - "от ворот, поворот". Видимо имидж свой хочет перед народом поднять!

      А откуда вы взяли, что он противник повышения пенсионного возраста? Он дал понять, что возраст повысится, а пенсии нет.
      Piramidon
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:38
    Цитата: krops777
    Двуличный ,скользкий ,хитрый,при том что именно он изобретатель этой реформы ,на моей памяти уже второй раз когда он подставляет президента и правительство.Особенно мне понравилось когда Кудрин критиковал Путина ,за отсутствие инвестиций в экономику и отправку денег в американские тренжерис ,это тот кто изобрел эту систему удушения экономики финансами.


    Что тут скажешь, либерал с не традиционной сексуальной ориентацией, хотя напрашиваются нецензурные слова в адрес сего типа.

    Конечно! Натворил делов, подбил Путина, а сам в кусты "Я, не Я"!
    Симон
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:41
    Просто кудрин решил немного хвостом повилять -изобразил видимость недовольства своим же решением, навязанным стране.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. басмач (Константин) Сегодня, 07:48
    Вчера прочитал о доходах руководителей ПФР, и об имуществе. Чтоб я так жил на пенсии
    басмач
  9. sledak (Сергей ) Сегодня, 08:00
    Цитата: APASUS
    Двуличный ,скользкий ,хитрый,при том что именно он изобретатель этой реформы ,на моей памяти уже второй раз когда он подставляет президента и правительство.Особенно мне понравилось когда Кудрин критиковал Путина ,за отсутствие инвестиций в экономику и отправку денег в американские тренжерис ,это тот кто изобрел эту систему удушения экономики финансами.

    Каким бы ни был, а в данном случае прав, формулы нет, привязки нет, работай до смерти
    sledak
  10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:00
    Ёшкин кот!!!......, а я то думаю - Почему с утра слоны в Африке и медведи в тайге стадами дохнут? А оно вона чё - Кудрин против?!?! recourse
    Ныробский
    1. AUL (Александр) Сегодня, 08:16
      А он разве против? Просто "механизьм" его не устраивает! Вот подправят механизьму, и будет все в ажуре! Правда, от этой правки будет только "вид сбоку".
      AUL
  11. космонафт (космонафт) Сегодня, 08:06
    харя так и просит кирпича.когда ж вы нажрётесь?
    космонафт
  12. Alex66 (Александр) Сегодня, 08:06
    Рисовка на тему заботы правительства о народе страны. Что может бездарное правительство не выполнившее свои прежние проекты (25 млн. в.э.р.мест, нанофикацию страны, цифровизацию экономики...) конечно тырить деньги у населения, а благие предлоги найдутся.
    Alex66
  13. Million (Влад) Сегодня, 08:13
    Что то в СМИ не освещаются мнения бывших кандидатов в президенты .Странно даже
    Million
  14. Million (Влад) Сегодня, 08:14
    Правительство давно пора было отправить в отставку.Но гаранта оно устраивает
    Million
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 09:28
      Но гаранта оно устраивает


      Не так. Гарант и правительство устраивают хозяев страны.
      dauria
      1. Million (Влад) Сегодня, 09:58
        Да,наверное так будет правильнее
        Million
  15. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:14
    пытаются уточнить механизм, связывающий пенсионную индексацию с изменением возраста выхода на пенсию.
    Т.е. нужно оправдать отмену пенсий?
    А про рабочие места, которые будут обеспечивать эти пенсии он не спрашивал?
    За свою жизнь я могу перечислить вагон денег пенсионному фонду, но если не окажется людей и рабочих мест, которые прокормят меня в недееспособном возрасте - мне придётся что-то делать с питательной ценностью вагона макулатуры.
    Симаргл
  16. Комментарий был удален.
    1. народник (юрий) Сегодня, 09:11
      холодильник (вадим)
      А я помню, как Медведь Кудрина при министрах плющил, а это шило Медведю, типа ты тупой

      Да, совершенно верно - это грызня возле трона.Кудрин теперь будет постоянно Медведева подкусывать, но разницы между ними нет. Гнать надо обоих negative
      народник
  17. jetfors_84 Сегодня, 08:22
    Цитата: Vard
    Вы на святое замахнулись... сейчас рубль привязан к доллару и понижением его курса затыкают дыры в бюджете... а в противном случае, откуда деньги брать...

    Со всем согласен.
    Пока эти политики у власти (охраняющие частный капитал и не в лучшем его смысле) они никогда не дадут рублю укрепляться. А будут только понижать его курс. Будут делать все чтобы денежная река в их карманы не обмелела. О простых людях, которые работают, они думают в последнюю очередь. Пускай все политики и депутаты которые так за повышение пенсионного возраста агитируют себе зарплату снизят. Ведь кризис в стране!
    Нет что вы. Ведь товарищи это у Вас кризис, а у них его нету. Поэтому на предприятиях сокращают работников и их зарплаты, но только не руководству.
    jetfors_84
  18. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 08:25
    Цитата: сибиралт
    Вчера (по ящику) депутат Макаров заявил, что с конца 90-х государственные затраты на пенсии выросли с нескольких миллиардов до нескольких триллионов рублей. Но, еще круче, то что он пенсионеров считает в двух лицах, как граждан и, как собственно пенсионеров. При этом, выдал удивительную цифру, что вместе с пенсионерами население России составляет 200 миллионов человек!. Вообще - то юристы считать умеют, но не до такой же степени маразма!belay

    Это он себя и депутатов подсчитал отдельно. С их аппетитами никаких денег не хватит. Надо законодательно ограничить пенсии депутатов и всяких чиновников, привязав к прожиточному минимуму. Коэффициент = 2. Хочешь больше ? повышай минимум и остальные пенсии..Недавно на Дальнем востоке губернатор и его замы себе персональные пенсии утвердили : губер-150 тысяч. змы -по 100 тысяч, и ведь ни у одного морда лица не покраснела от стыда..
    Dzafdet
  19. Комментарий был удален.
  20. Нонна (Нонна ) Сегодня, 08:54
    Давайте посчитаем маленько.
    Допустим, пенсионер получает 15 тыс. За период 5 лет он получил бы 15х12х5=900 тыс. руб. Вместо этого наше дорогое правительство изъяв эти деньги из нашего кармана дополнительно - принудительно заставляет еще 5 лет работать. Замечу, каждый работающий платит в том числе и Ндфл. Допустим, з/п те же 15 тыс. Получается 15 тыс -13% = 13 050 это на руки получит, 1 950 - подоходный налог. Вуаля. Один предпенс оплачивает по тысяче двум пенсионерам. Прочие налоги, в т.ч. пенсионный 22% опустил.
    Вот это я понимаю, бизнес, вот это размах. Бандюкам из 90-х такое даже не снилось.
    Забыла главное. У пенсионера ряд льгот: 50% квартплаты, налоговые привилегии, бесплатный проезд (в крупных городах), лекарства, санаторно-курортное лечение, протезирование. Для государства это огромные деньги.
    Нонна
  21. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 08:57
    Если бы выручка от продажи нефти и газа (др. природных ресурсов) шла действительно в государственный бюджет и подпитывала социалку и прочие нужды, а не оседала бы в крупных корпорациях, то и реформы не нужны были бы, всем всего хватало бы.
    Alexey-74
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:41
      Это только красивые хотения, в реалии 30 % доходов идут в бюджет, всё остальное идёт на расходы, по добыче, транспортировке, хранении, переработки и обслуживание всего этого, часть на развитее компаний, нефтегазовые компании то же инвестируют в строительство социальных объектов, государство и так тратит на социалку по 5 триллионов в год но на достойную пенсию для всей страны каждый год нужно, что бы в ПФР было 10 триллионов рублей - где их взять ни кто чётко ответить не может, из доходов от высокой цены на нефть - эти доходы идут в копилку на случай если завтра опять случится мировой финансовый кризис, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, побочный эффект от этого будут: цены на все товары взлетят, зарплаты уменьшатся и налоговых поступлений будет меньше - из частного сектора.
      Вадим237
  22. Larum (Larum) Сегодня, 08:58
    Даже либеральный друг Путина не поддержал пэтриотов из Кремля....
    Это чтоб выпустили пар и пообсуждали, пообсуждали....
    Larum
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 09:20
    Снова бред по телевизору несут про повышение пенсионного возраста. Глупые бодряческие передачи про офтальмолога и слесаря, который якобы зарабатывает.
    Altona
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:13
      Согласен, очень смешно по телеку смотреть на старушку которая уже разваливается и говорит что готова работать на рудниках... Достала эта пропаганда...
      gukoyan
  24. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:26
    У кудрина исключительная анальная чуйка. Он что-то знает
    Дормидонт
  25. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:11
    Хех, надеется на двух стульях усидеть?
    gukoyan
  26. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:24
    "...При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думы во II чтении."
    Не беда...сейчас димон и ко, поднатужатся, обработают напильником и всё... Вы что столько бабок мимо кармана пропустить, это не в их компетенции!)))
    gukoyan
  27. A.B. (Алексей) Сегодня, 10:34
    Смешно. Сидит на одном очке с нашим либеральным правительством и делает вид, что все гадят, а он только по малой нужде зашел.
    A.B.
  28. udincev (Виктор) Сегодня, 10:56
    И от того, что заявления с критикой произносит именно Кудрин, ситуация выглядит ещё более запутанной.
    Какая путаница? На опережение чел работает. После подъёма пенсионного возраста последует не повышение размера пенсий, а нивелирование до нуля их индексации (ошибочка в формуле, кто ж знал что так сложатся обстоятельства)...
    udincev
Картина дня