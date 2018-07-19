Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на либеральном корабле?

Основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думы во II чтении.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал заявление, которое можно считать идущим вразрез с дифирамбами, воспеваемыми предлагаемой правительством пенсионной реформы. И от того, что заявления с критикой произносит именно Кудрин, ситуация выглядит ещё более запутанной.В издании «Финансовая газета» появился материал, в котором говорится о претензиях главы Счётной палаты к проекту пенсионной реформы, предложенной кабинетом министров. Отмечается, что в Счётной палате не обнаружили в представленном законопроекте расчётов, которые бы однозначно связывали повышение планки пенсионного возраста с повышением уровня пенсии.В СП отмечают, что представленный законопроект таков, что индексация пенсий фактически оторвана от повышения пенсионного возраста – исключительно голословные попытки связать одно с другим и уже ставшая притчей во языцех «тысяча восемь рублей» ежегодно.Отзыв Счётной палаты на представленный законопроект:Таким образом, в СП не выступают против повышения пенсионного возраста как такового, но пытаются уточнить механизм, связывающий пенсионную индексацию с изменением возраста выхода на пенсию.Из этого можно сделать вывод, что правительство сейчас поднатужится и формулу с неопределёнными интегралами и комплексными числами – по связи, искомой Кудриным, - для Счётной палаты выдаст. А дальше реформу одобрят и эксперты самой Счётной палаты.