11:03 19 июля
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Лётчики покидают Люфтваффе. СМИ Германии рассказали о причинах

По сообщению немецкого информационно-политического журнала Focus, вооружённые силы ФРГ столкнулись с нехваткой самолётов типа Eurofighter для выполнения боевых операций. Такая ситуация является вполне очевидной и предсказуемой, так как в последнее время в Германии ведутся нешуточные споры внутри правящей коалиции по поводу уменьшения расходов на оборону государства.

Цифры, которые предоставила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен по запросу левой фракции парламента, не особо впечатляют. Так, во 2 квартале 2018 года из 132 многоцелевых истребителей, состоящих на вооружении бундесвера, только 44 самолёта технически исправны. В том же квартале 2017 года, как сообщает немецкое издание, количество готовых к эксплуатации самолетов типа Eurofighter, было ещё меньше – 39 истребителей.

Лётчики покидают Люфтваффе. СМИ Германии рассказали о причинах



Положение в бундесвере становится критическим ещё и потому, что лётчики, специально обученные управлять истребителями Eurofighter, покидают германскую армию из-за проблем с оснащением. Как сообщает Bild am Sonntag, из вооруженных сил ФРГ за несколько прошедших недель ушли 7 лётчиков. Если учесть, что обучение одного пилота многоцелевого истребителя бундесверу обходится в 5 миллионов евро, то можно предположить, что уход семи пилотов стал для государства серьёзной потерей - и финансовой, и репутационной.

Напомним, что в рамках своих военных обязательств по отношению к Североатлантическому альянсу Германия пообещала поставить 82 самолёта. Многие немецкие издания склонны полагать, что ФРГ будет крайне сложно добиться такой цели. Тем не менее, в оборонном ведомстве Германии не отрицают наличие проблем, связанных с материально-техническим обеспечением армии. Представители бундесвера подчеркнули, что ведётся работа по разрешению сложившейся ситуации.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 24

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  1. SSR (Roman) Сегодня, 08:08
    Немцы так или иначе решат свои вопросы.
    SSR
    1. Logall (Александр) Сегодня, 08:27
      Так или иначе - это решение любого вопроса! Отсутствие результата - тоже результат.
      Цитата: SSR
      Немцы так или иначе решат свои вопросы.

      Это я к тому, что наплевать на вопрос - это тоже решение... Это универсальный коммент, что подойдёт к любой ситуации: так или иначе, но всё сложится в ту или иную сторону. И чего не может быть, того не может быть, за исключением тех исключений, которые в действительности являются исключениями.
      Logall
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:45
        США сделали все , чтобы немецкая нация не смогла воевать.Приветствую hi
        cniza
        1. собаковод Сегодня, 09:09
          cniza (Виктор)
          США сделали все , чтобы немецкая нация не смогла воевать

          В ельцинскую эру в России было намного хуже во всём, в авиации в частности. А "западные партнёры" от этого чуть ли не танцы с бубнами устраивали!
          собаковод
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:10
            Да , было такое время , слава Богу пережили.
            cniza
            1. Logall (Александр) Сегодня, 09:21
              Главное чтобы немцы не пережили! (Найду бубен, устрою танцы)
              Logall
        2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:22
          На территории Германии более 150 (!) военных баз США. О какой независимости, тем более военной инициативы может идти речь. Это полностью оккупированная страна.
          Безликий
        3. холодильник (вадим) Сегодня, 09:30
          Так еще Черчиль сказал: Мы должны убить в Германии дух Шиллера, Гёте. и нагло-саксы с помощью иудеев сделали это плюс арабов им прислали для разбавления крови.
          холодильник
      2. SSR (Roman) Сегодня, 09:48
        Цитата: Logall
        Так или иначе - это решение любого вопроса! Отсутствие результата - тоже результат.
        Цитата: SSR
        Немцы так или иначе решат свои вопросы.

        Это я к тому, что наплевать на вопрос - это тоже решение... Это универсальный коммент, что подойдёт к любой ситуации: так или иначе, но всё сложится в ту или иную сторону. И чего не может быть, того не может быть, за исключением тех исключений, которые в действительности являются исключениями.

        То что это "универсальный коммент" моя вина. recourse
        Но я имел в виду другое.
        У немцев бывают взлёты и падения такие, какие не всякая нация пережить может, таже Англия, гадит всё мельче, хоть и вонюче, но шансов на то что они воспрянут до уровня столетней давности, мизер.
        С немцами наоборот, партия Меркель больна и деградирует, но начинают пробиваться молодые и по другому настроенные партии и люди.
        Наступит день и они поставят на контроль и армию и ВВС и миграцию.
        Если коротко, то немцы Решат свои проблемы со знаком + плюс, а не так или иначе +/-, но решат.
        SSR
        1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:56
          Среди этих молодых масса и таких, которые выступают за сокращение военных расходов.
          Sergej1972
    2. Vard Сегодня, 08:32
      А может причина в том, что их могут в любую минуту послать нести демократию в ту же Сирию... а там С-400...
      Vard
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:20
        Причина в том, что не может врач-гинеколог, борец за права сексуальных меньшинств, возглавлять оборонное ведомство.

        Безликий
  2. HMR333 (Владимир) Сегодня, 08:15
    больше денег в НАТО и у вас получится добить и так разваленные собственные вооруженные силы браво сами себя победили! вместо того что б развивать свои вооруженные силы кормят американские браво!
    HMR333
  3. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:30
    При немецком порядке, такой бардак с боеготовностью?! Не верю, что у них в боевой авиации положение как в украинской. Статья из серии "Можно расслабиться т.к. в НАТО разруха и запустение".
    Не прокатила!
    shura7782
  4. роман66 (роман) Сегодня, 08:48
    вот здесь не понял-
    , покидают германскую армию из-за проблем с оснащением.
    какое именно оснащение пилотов не в порядке?
    роман66
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:59
      Роман

      А по-моему всё просто...
      Немецкие лётчики, высокообразованные и думающие ребята. И наконец-то начали задумываться, а ради кого они летают и рискуют жизнями на ненадёжной технике? принимают участие в БД? кого защищают? понаехавших арабов?
      Ну и второй момент. Идёт активное переманивание военных лётчиков в гражданскую авиацию. Там спокойно, больше зарплата, белые рубашки и тд... Можно спокойно пожить для себя и семьи.
      ИМХО...
      NN52
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:32
        выхолостили в немцах арийский дух... а то я уж думал - органы какие у них отказывают
        роман66
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:21
    Ровно треть самолетов этой марки технически исправна. А как же воевать собираются, ведь немецкие СМИ без передышки клеймят Россию и ждут вторжения в Восточную Европу? А если уходят и летчики (это как лакмусовая бумажка), то дела действительно неважнецкие.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:33
      за поляков спрячутся. те-то боеготовы( на словах, по крайней мере)
      роман66
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:23
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 09:26
    Турка, араба или албанца посадят за штурвал. На немцах свет клином не сошелся.
    Altona
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:34
      тогда точно абзац всей немецкой авиации
      роман66
  8. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:28
    Значит такие угрозы у Германии..
    Zaurbek
  9. Fighter Сегодня, 10:38
    Нашли чему радоваться... 7 летчиков за несколько недель... Нашу армию за это время покинуло гораздо большее количество летчиков. Но для того, чтобы прекратить отток кадров не делается абсолютно ничего.
    Fighter
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