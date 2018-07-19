Это не заброшенная база. В Киеве прокомментировали ролик о «бесхозных» танках

Танки были переданы на завод по госконтракту с целью ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. Сейчас они восстановлены, и по завершению приемо-сдаточных работ будут возвращены в состав ВС Украины,

Минобороны Украины в среду заявило, что якобы «бесхозные» танки, фигурировавшие в видеоролике, выложенном на YouTube-канале Dima Total, на самом деле находятся на территории Харьковского бронетанкового завода, передает РИА Новости Напомним, во вторник Военное обозрение писало о появившемся в Сети видео , на котором показана якобы заброшенная военная база, на которой стоят совершенно новые боеготовые танки.В военном ведомстве пояснили, заснятая бронетехника ранее поступила на завод для ремонта и теперь готовится к передаче в войска.говорится в комментарии.Что касается старой техники, «сосредоточенной на территории завода», то она скопилась там за период с 2004-го по 2010 год «по разным решениям руководства МО Украины того времени». В настоящее время по указанию министра обороны Степана Полторака проводится инвентаризация данной техники с целью определения ее количества и возможности проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе.Окончательное решение относительно старой бронетехники будет принято по завершении инвентаризации, добавили в военном ведомстве.Но если эта база не заброшена, то почему на неё смогли попасть те, кто и рассказал о скоплении бронетехники? Значит ли это, что туда может попасть любой, кто этого захочет?..