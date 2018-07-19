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Это не заброшенная база. В Киеве прокомментировали ролик о «бесхозных» танках

Минобороны Украины в среду заявило, что якобы «бесхозные» танки, фигурировавшие в видеоролике, выложенном на YouTube-канале Dima Total, на самом деле находятся на территории Харьковского бронетанкового завода, передает РИА Новости.

Это не заброшенная база. В Киеве прокомментировали ролик о «бесхозных» танках


Напомним, во вторник Военное обозрение писало о появившемся в Сети видео, на котором показана якобы заброшенная военная база, на которой стоят совершенно новые боеготовые танки.

В военном ведомстве пояснили, заснятая бронетехника ранее поступила на завод для ремонта и теперь готовится к передаче в войска.

Танки были переданы на завод по госконтракту с целью ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. Сейчас они восстановлены, и по завершению приемо-сдаточных работ будут возвращены в состав ВС Украины,
говорится в комментарии.

Что касается старой техники, «сосредоточенной на территории завода», то она скопилась там за период с 2004-го по 2010 год «по разным решениям руководства МО Украины того времени». В настоящее время по указанию министра обороны Степана Полторака проводится инвентаризация данной техники с целью определения ее количества и возможности проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе.

Окончательное решение относительно старой бронетехники будет принято по завершении инвентаризации, добавили в военном ведомстве.

Но если эта база не заброшена, то почему на неё смогли попасть те, кто и рассказал о скоплении бронетехники? Значит ли это, что туда может попасть любой, кто этого захочет?..

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 22

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  1. akims (Андрей) Сегодня, 08:21
    Да там всегда такое было, и при Союзе в том числе. Пацанами лазали по этому заводу, собирали гильзы, некоторые товарищи свинчивали перископы. Вот за это могли наказать, если поймают.
    akims
    1. Чёрный Сегодня, 08:38
      Так на это и расчет был. Оружие продали. Потом бац - "вражеский беспилотник". Неделю все взрывается. Какому-нибудь капитану выговор впаяли. Концов нету. Все счастливы. laughing
      Чёрный
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
      Вы наверное говорите о 90-х годах ибо раннее даже все гильзы сдавались по учету и попробуй не сдай , никто не уйдет пока все не отыщутся.
      cniza
      1. Макс Отто (Алексей) Сегодня, 09:06
        Какая глупость. Я раньше пацаном ходил по военным частям и просто собирал патроны как грибы, от 5,45 до 12,7. И были не то что полные карманы, а вечер было чем занять. А в столовке солдатской еще и накормят.
        Макс Отто
      2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:06
        Привет, Виктор! Ты абсолютно прав - в 80-е мы даже гильзы холостых патронов под счет сдавали
        pvv113
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:08
          Приветствую Владимир ! hi , а вот выше товарищ говорит что собирал полные карманы , видимо он жил в другой стране.
          cniza
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:12
            Или собирал полные карманы чего-то другого, но среди детей это называли гильзами. Детская фантазия не ограничена, а воспоминания с годами укрепляют эти фантазии, как свершившиеся факты
            pvv113
            1. vicvladol (Виктор) Сегодня, 09:41
              В мое детство (80-е) на кладбище у крематория (в Моск. обл.) при похоронах военных салютовали. И мы, пацаны, бегали собирать гильзы от холостых патронов к АК. И валялись они на видном месте. Ни кто их, видимо, не подбирал для сдачи под отчет. В основном были 7.62. Но попадались и 5.45 и пистолетные. Это был особый шик!
              vicvladol
          2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:54
            По всякому может быть! Я из детства помню кое-что: Недалеко от моего жилища ликвидировали как-то в/ч...даже постройки стали ломать,а мы ,пацаны, устраивали там "войнушки"...И как-то раз ,под полом какого-то помещения я нашёл тайник: под полом в земле была вырыта ямка,заполненная патронами...Было это где-то в 60-х годах.....
            Nikolaevich I
        2. холодильник (вадим) Сегодня, 09:18
          А у нас в армии №40 не считали патроны, может в штабах и учитывали, но в ротах, взводах это было не принято. Вроде одна страна, а отношение к вещам разное, как и сегодня и про вещи и про людей((
          холодильник
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:24
            Это особый случай - все же боевые действия, где там считать
            pvv113
          2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:56
            -
            Цитата: холодильник
            А у нас в армии №40 не считали патроны, может в штабах и учитывали, но в ротах, взводах это было не принято. Вроде одна страна, а отношение к вещам разное, как и сегодня и про вещи и про людей((
            -там принцип другой был.Ящик выдали, вскрыли и все - сразу списывали,проконтролировать на войне расход патронов меньше ящика невозможно.Поэтому после вывода мы из техники всего одного дивизиона -КАМАЗ бортовой нагребли полный всклянь.Естественно они сто раз списанные и на склады их не приняли бы- поэтому на ДУЦе в ямы заливали мазут и жгли патроны...
            свой1970
  2. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:33
    Андрей прав- пацаны везде найдут щель, а если там боевая техника то .... хоть в балку,а залезут
    Роялист
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:35
    "Предвижу в этом роде войск бардак отныне и навеки..." Можно перефразировать эти слова. Отнести целиком насчёт ВНА. laughing
    Горный стрелок
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:38
    Но если эта база не заброшена, то почему на неё смогли попасть те, кто и рассказал о скоплении бронетехники? Значит ли это, что туда может попасть любой, кто этого захочет?..


    Что за вопрос , это такая тактика. laughing
    cniza
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:46
    Кто бы сомневался..Бардак в голове порождает бардак в стране ..
    Злой 55
  6. нивасандер Сегодня, 09:00
    эти два индивида солярку слили с краза
    нивасандер
  7. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:07
    Остается только поаплодировать охране этого завода. Теперь она получила широкую известность.
    Безликий
  8. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:10
    Если бы мы действительно туда засылали диверсантов подрывающих склады боеприпасов, то украинцы бы сейчас воевали дубьём, дрекольем и штакетником.
    Servisinzhener
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:15
    То, что это не заброшенная база разобрались еще несколько дней назад на сайте. А вот почему по ее территории шныряют все кому не лень?
    rotmistr60
  10. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:08
    Ох уж эти сталкеры... Нет чтоб артефакты искать или аномалии находить.... А они по военному объекту шастают)))
    gukoyan
  11. Комментарий был удален.
  12. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:44
    У нас подобных безобразий к сожалению тоже хватает. Если не открывается ссылка, можно "Танки в лесу. Свердловская область"
    https://syoutube.ru/watch/broshennie-200-tankov/C
    d5i_gf31oc
    Николай Петров
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