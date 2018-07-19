Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Это не заброшенная база. В Киеве прокомментировали ролик о «бесхозных» танках
Минобороны Украины в среду заявило, что якобы «бесхозные» танки, фигурировавшие в видеоролике, выложенном на YouTube-канале Dima Total, на самом деле находятся на территории Харьковского бронетанкового завода, передает РИА Новости.
Напомним, во вторник Военное обозрение писало о появившемся в Сети видео, на котором показана якобы заброшенная военная база, на которой стоят совершенно новые боеготовые танки.
В военном ведомстве пояснили, заснятая бронетехника ранее поступила на завод для ремонта и теперь готовится к передаче в войска.
Что касается старой техники, «сосредоточенной на территории завода», то она скопилась там за период с 2004-го по 2010 год «по разным решениям руководства МО Украины того времени». В настоящее время по указанию министра обороны Степана Полторака проводится инвентаризация данной техники с целью определения ее количества и возможности проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе.
Окончательное решение относительно старой бронетехники будет принято по завершении инвентаризации, добавили в военном ведомстве.
Но если эта база не заброшена, то почему на неё смогли попасть те, кто и рассказал о скоплении бронетехники? Значит ли это, что туда может попасть любой, кто этого захочет?..
Напомним, во вторник Военное обозрение писало о появившемся в Сети видео, на котором показана якобы заброшенная военная база, на которой стоят совершенно новые боеготовые танки.
В военном ведомстве пояснили, заснятая бронетехника ранее поступила на завод для ремонта и теперь готовится к передаче в войска.
Танки были переданы на завод по госконтракту с целью ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. Сейчас они восстановлены, и по завершению приемо-сдаточных работ будут возвращены в состав ВС Украины,говорится в комментарии.
Что касается старой техники, «сосредоточенной на территории завода», то она скопилась там за период с 2004-го по 2010 год «по разным решениям руководства МО Украины того времени». В настоящее время по указанию министра обороны Степана Полторака проводится инвентаризация данной техники с целью определения ее количества и возможности проведения восстановительных работ, сообщили в пресс-службе.
Окончательное решение относительно старой бронетехники будет принято по завершении инвентаризации, добавили в военном ведомстве.
Но если эта база не заброшена, то почему на неё смогли попасть те, кто и рассказал о скоплении бронетехники? Значит ли это, что туда может попасть любой, кто этого захочет?..
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти