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Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна
Известный мошенник, называющий себя инвестором и финансистом, Билл Браудер высказался по поводу того, что его фамилия прозвучала во время встречи президентов России и США в Хельсинки. Напомним, что Браудер является основателем и главой фонда «Hermitage Capital», который пользовался услугами российских инвалидов для извлечения прибыли из деятельности в России с последующим её (прибыли) выводом за рубеж без уплаты налогов.
Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом напомнил об истории с неуплатой Браудером налогов с суммы в 1,5 млрд долларов и тем, как Браудер около $400 млн из этих средств перевёл в предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Трамп явно заинтересовался этой информацией, учитывая откровенной коррупционный характер «спонсорской» помощи кампании его (Трампа) соперницы г-ном Браудером.
Теперь Билл Браудер бросился раздавать интервью американским СМИ. Так, на телеканале FoxNews он решил воззвать президента США к патриотизму. Из заявления мошенника:
В Твиттере Браудер пишет:
Ранее в американской прессе прошла информация о том, что Трамп вполне может дать добро на то, чтобы российские следователи провели допрос экс-посла США Майкла Макфола по делу Билла Браудера о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Само по себе уклонение от уплаты налогов (а их Браудер не уплатил и на Западе с той суммы, которую смог получить от «работы» в России) в США считается одним из наиболее отягощённых экономических преступлений.
Теперь следует ожидать, что на защиту Браудера вновь встанут престарелые представители американского Сената и всё окружение «лживой» Хиллари, как её называет Дональд Трамп.
Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом напомнил об истории с неуплатой Браудером налогов с суммы в 1,5 млрд долларов и тем, как Браудер около $400 млн из этих средств перевёл в предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Трамп явно заинтересовался этой информацией, учитывая откровенной коррупционный характер «спонсорской» помощи кампании его (Трампа) соперницы г-ном Браудером.
Теперь Билл Браудер бросился раздавать интервью американским СМИ. Так, на телеканале FoxNews он решил воззвать президента США к патриотизму. Из заявления мошенника:
Если администрация президента Трампа решит выдать меня и моих коллег России, то это будет предательством всех патриотов США. Сама идея моей выдачи, она просто ужасна.
В Твиттере Браудер пишет:
Люди, которые окружают президента США, имеют абсолютно чёткие взгляды на то, что происходит в России. Но эта глупость - подняться и льстить Владимиру Путину, а затем сказать, что это невероятная идея сдать кучу антипутинских активистов, просто ужасает.
Ранее в американской прессе прошла информация о том, что Трамп вполне может дать добро на то, чтобы российские следователи провели допрос экс-посла США Майкла Макфола по делу Билла Браудера о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Само по себе уклонение от уплаты налогов (а их Браудер не уплатил и на Западе с той суммы, которую смог получить от «работы» в России) в США считается одним из наиболее отягощённых экономических преступлений.
Теперь следует ожидать, что на защиту Браудера вновь встанут престарелые представители американского Сената и всё окружение «лживой» Хиллари, как её называет Дональд Трамп.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Billbrowder
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