11:03 19 июля
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Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна

Известный мошенник, называющий себя инвестором и финансистом, Билл Браудер высказался по поводу того, что его фамилия прозвучала во время встречи президентов России и США в Хельсинки. Напомним, что Браудер является основателем и главой фонда «Hermitage Capital», который пользовался услугами российских инвалидов для извлечения прибыли из деятельности в России с последующим её (прибыли) выводом за рубеж без уплаты налогов.

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом напомнил об истории с неуплатой Браудером налогов с суммы в 1,5 млрд долларов и тем, как Браудер около $400 млн из этих средств перевёл в предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Трамп явно заинтересовался этой информацией, учитывая откровенной коррупционный характер «спонсорской» помощи кампании его (Трампа) соперницы г-ном Браудером.

Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна



Теперь Билл Браудер бросился раздавать интервью американским СМИ. Так, на телеканале FoxNews он решил воззвать президента США к патриотизму. Из заявления мошенника:
Если администрация президента Трампа решит выдать меня и моих коллег России, то это будет предательством всех патриотов США. Сама идея моей выдачи, она просто ужасна.


В Твиттере Браудер пишет:
Люди, которые окружают президента США, имеют абсолютно чёткие взгляды на то, что происходит в России. Но эта глупость - подняться и льстить Владимиру Путину, а затем сказать, что это невероятная идея сдать кучу антипутинских активистов, просто ужасает.

Ранее в американской прессе прошла информация о том, что Трамп вполне может дать добро на то, чтобы российские следователи провели допрос экс-посла США Майкла Макфола по делу Билла Браудера о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Само по себе уклонение от уплаты налогов (а их Браудер не уплатил и на Западе с той суммы, которую смог получить от «работы» в России) в США считается одним из наиболее отягощённых экономических преступлений.

Теперь следует ожидать, что на защиту Браудера вновь встанут престарелые представители американского Сената и всё окружение «лживой» Хиллари, как её называет Дональд Трамп.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Billbrowder
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Комментарии 43

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:20
    Аферист считает себя потерпевшим. Такие новости про платежи для "дерьмократической" партии США очень интересны. Очередной виток истерики про "вмешательство" РФ в выборы америкосов.
    oleg-gr
    1. Vard Сегодня, 08:31
      А ведь это фактически означает что избирательную компанию Хилари финансировала Россия... Вот где собака порылась...
      Vard
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
        Цитата: Vard
        А ведь это фактически означает что избирательную компанию Хилари финансировала Россия... Вот где собака порылась...


        Вот и выход для Трампа , а Россия больше не будет вмешиваться , отдайте нам этого мошенника.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 08:44
          Бандит и жулик просто благодарен за пиар своей персоны! И старается из искры раздуть пламя,жаль,может и сгореть! Поданный её Величества,должен готовиться к быстрому отравлению,сейчас самая выгода для обвинения Путина,зря он будит лихо!
          Чёрный
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:47
            Если его выдадут нам , то слишком многое откроется о тайнах Хиллари , а значит этого не будет или он умрет , а обвинят в его смерти Россию.
            cniza
          2. Татьяна Сегодня, 09:34
            В США во власти заваруха. Американские "элиты" - Трамп и клан Х. Клинтон - никак не могут между собою поделить власть, а Россия для них является разменной монетой.
            Клан Клинтонов никак угомониться не может, обвиняя Россию во вмешательстве в президентские выборы в США на стороне Трампа. Ситуация такова, что либо клан Клинтонов отправит Трампа в импичмент, либо Трамп посадит Хиллари Клинтон за взятки. Чего Х. Клинтон и её окружение, естественно, никак допустить не могут. Имея прочные десятилетиями наработанные финансовые связи с общественностью и бизнесом не только в самих США, но и за их пределами клан Клинтонов не успокоится.
            И что самое интересное Трамп уже мечется в этом истеричном хаосе как муха от мухобойки и сдаёт своим врагам Россию.
            По возвращении в США с саммита из Финляндии Трамп вдруг уступчиво "клинтятам" заявил, что "Путин несёт персональную ответственность за вмешательство РФ в американские выборы". Правда он при этом оговорился, что имеет в виду вину Путина как главы государства.

            И на этом фоне двусмысленного заявления Трампа о "вине лично Путина" трудно себе представить, что Браудер будет выдан России.
            В мутном политическом противостоянии среди внутренних "элит" США такие, как Браудер, окажутся неприкосновенными.

            Испанские полицейские отпустили Браудера после звонка из Интерпола - Россия 24. Опубликовано: 30 мая 2018 г.
            Татьяна
            1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:57
              Цитата: Татьяна
              В мутном политическом противостоянии среди внутренних "элит" США такие, как Браудер, окажутся неприкосновенными.
              Это факт, его даже на супер агента пойманного в Москве не обменяют, это аналог турецкого "гюлена", он еще пригодится штатам.... hi
              XXXIII
        2. SSR (Roman) Сегодня, 09:39
          Цитата: cniza
          Цитата: Vard
          А ведь это фактически означает что избирательную компанию Хилари финансировала Россия... Вот где собака порылась...


          Вот и выход для Трампа , а Россия больше не будет вмешиваться ,

          А ведь этот гнус почуял жаренное и он реально путает говоря.

          Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна

          Идея выдать тебя (Браудера) просто ПРЕКРАСНА!
          Цитата: cniza
          отдайте нам этого мошенника.

          +)))
          SSR
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:52
        Цитата: Vard
        А ведь это фактически означает что избирательную компанию Хилари финансировала Россия... Вот где собака порылась...

        Не РФ финансировала клинтон, а за деньги РФ сворованные финансировали, дворняга порылась потому что там кусок бросили от сворованного. Вот тут уже можно провести линию, что дворняжка помогает таким придворным крысам, которые будут воровать даже дерьмо, а дворняжка будет и это кушать. Кстати едят и дерьмо, и раскидывают его везде где только можно.... negative lol hi
        XXXIII
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:30
          это все зависит от того как подать информацию .
          можно рассказать о том что браудер плодотворно сотрудничал с Путиным и все гонения на нено липовые , то есть Путин как бы пытается сделать из браудера мученика , а на самом деле браудер работает на Путина . и тем что он выделил 400млн на киллари , говорит о том что Путин через браудера пытался воздействовать на выборы .
          просто экспл
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:50
            Цитата: просто экспл
            это все зависит от того как подать информацию .
            можно рассказать о том что браудер плодотворно сотрудничал с Путиным и все гонения на нено липовые , то есть Путин как бы пытается сделать из браудера мученика , а на самом деле браудер работает на Путина . и тем что он выделил 400млн на киллари , говорит о том что Путин через браудера пытался воздействовать на выборы .

            То есть сдал всю цепочку и тем самым отводит от себя подозрения, вполне может быть, но как не сходится. Клинтон для РФ была худшем кандидатом чем "трамп", "трамп" выгоден своей непредсказуемостью РФ, так как клинтон бы действовала целенаправленно и цинично...
            XXXIII
          2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:32
            На основе показаний Браудера принимали акт Магнитского. Доказать. что Путин сам организовал акт Магнитского против России будет сложновато. belay
            g1v2
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:40
      Если Браудер заговорил об этом, значит появилась реальная опаска. Не зря же Путин с Трампом обсуждали вопросы оказания правой помощи в отношении отлова и выдачи преступников по заросу правоохранительных органов.. winked
      Браудер у нас осужден заочно, и российская кича для него уготована на долгие, долгие годы.
      сибиралт
    3. g1v2 (Виталий) Сегодня, 10:31
      Он не просто аферист - там несколько убийств свидетелей было. Тч ему может и пожизненное обломиться. Вот только не выдадут его. На основе его показаний принимали акт Магнитского. А если удастся доказать , что он сам организовал убийство Магнитского в тюрьме , как и нескольких свидетелей на воле , то США будет крайне глупо выглядеть. И придется отменять акт Магнитского. Кому в штатах это надо? Тч Трампа приведут в чувство и никакой выдачи не будет. request
      g1v2
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:25
    И вот тут он испугался по настоящему... wassat Стоит бояться, когда о тебе вспоминает ВВП.
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 08:26
      Что ни мошенник, то мнит себя жертвой политических репрессий... laughing
      Чёрный
      1. AVGUST (Сергей) Сегодня, 08:51
        Это защитная реакция такая , типа "медвежьей" болезни wink
        AVGUST
      2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 10:27
        Что не "американский патриот", то мошенник или террорист laughing
        Incvizitor
    2. avt Сегодня, 08:47
      Цитата: Горный стрелок
      И вот тут он испугался по настоящему...

      Собственно даже хрэн с ней с
      Цитата: сибиралт
      российская кича для него уготована на долгие, долгие годы.
      Он бы и отсидел годик -другой . НО !
      Он на бабки тогда попадает , да на такие ....... wassat
      avt
  3. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 08:29
    Это уже не побздехивает, это уже называется всрался.
    КАРЛСОН
  4. anjey (Андрей) Сегодня, 08:30
    Жаль ,что в нашем мире,чем богаче вор и мошенник,состоящий в другом политическом лагере, тем он больше не подсуден....
    anjey
    1. freddyk (Александр) Сегодня, 08:45
      Цитата: anjey
      Жаль ,что в нашем мире,чем богаче вор и мошенник,состоящий в другом политическом лагере, тем он больше не подсуден....

      Если он не подсуден, значит происходит несчастный случай.:-)
      freddyk
  5. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 08:33
    Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом напомнил об истории с неуплатой Браудером налогов с суммы в 1,5 млрд долларов и тем, как Браудер около $400 млн из этих средств перевёл в предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

    Предвкушаю увлекательное политическое шоу про то, как два плохих парня в два смычка укатают "лживую Хилари", а потом доберутся до ее дружка-спонсора.
    ,
    Вежливый Лось
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:21
      Путин уже извинился за неточность. Сумма оказалась не 400мил а 400 тыс., а это для америки как 25 копеек для нас. Получился пшик. И на счет неуплаты, он вроде как платил, только оптимизировал, причем законным путем. В России все олигархи не платят налоги вообще, не то что оптимизируют. Он видимо кому-то дорогу перешел, причем, прошелся крепко по криминалитету. Поэтому я на его стороне, я вообще всегда на стороне тех кто позволяет себе проходить по криминалетету. Считаю, это единственная правильная позиция.
      Imobile
  6. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:33
    Нужно провести чёткую работу по выявлению в РФ таких Браудеров на данный момент. А то, - сначала дают им поворовать, а потом ищут чёрную кошку.
    Лена Петрова
  7. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 08:38
    Повезло тебе , что у нас сейчас на кол не сажают.
    Azazelo
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:42
    Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна
    Прекрасна до ужаса идея, главное не свести счеты в ванне как "Березовский" из за такой идеи.... hi
    XXXIII
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:45
    Если администрация президента Трампа решит выдать меня и моих коллег России, то это будет предательством всех патриотов США.

    за патриотизмом спрятаться решил... Патриотизм- последнее прибежище негодяя...
    Masya Masya
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:36
      Ой-ой-ой! После этих слов, щеки у всех патриотов, здесь на ВО разом, "покраснели". winked
      Лучше так не говорить.... патриоты обидятся.
      Улиточник N9
  10. лотос (Anat Licht) Сегодня, 09:04
    Какое отношение имеет Браудер к США и как они могут выдать России гражданина Великобритании Браудера??
    Это все равно, если, например, США обратилась бы в Германию о выдаче какого-нибудь российского миллиардера.
    лотос
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:50
      Цитата: лотос
      Какое отношение имеет Браудер к США и как они могут выдать России гражданина Великобритании Браудера??
      Это все равно, если, например, США обратилась бы в Германию о выдаче какого-нибудь российского миллиардера.
      -т.е вы сомневаетесь в способности США выдать ЧУЖОГО гражданина?!!!ну-ну...
      А держать в Гуантаномо более 10 лет БЕЗ суда можно?А арестовывать в ДРУГИХ государствах(как уже не раз было!) и вывозить в США можно?
      свой1970
  11. холодильник (вадим) Сегодня, 09:07
    Браудэр! Сиди на месте не виляй, ледоруб едет к тебе.
    холодильник
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 09:11
    Давно пора было осудить тех должностных лиц в РФ, кто пригласил этого афериста для бизнеса в Россию. Ведь он не на пустом месте воровал наше достояние и богатства. Вспомните слова чубайса, который говорил о кохе, что он честный чкловек.
    мичман
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:13
    Понятно, что не выдадут. Сами американцы с ним бы разобрались за неуплату налогов уже было бы хорошо. Радует то, что задергался и побежал искать сочувствующих. Может на нервной почве "кондрат" хватит.
    rotmistr60
  14. нивасандер Сегодня, 09:16
    все крысы знают запах паленой шерсти
    нивасандер
  15. Pacifist (Виктор) Сегодня, 09:17
    Конечно идея о выдаче нам для справедливого суда ужасна для такой как он твари. Он же считает что перед такой грязью как мы он отвечать не должен, он же избранный и папуасы ему не судьи. Типичная логика англосакса.
    Pacifist
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:22
    Тоже верно: на кой ловить это животное, везти его в Россию, и кормить на зоне. Ледоруб с доставкой дешевле и надежнее
    Дормидонт
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 09:22
    Можно против каждого американского дипломата заводить уголовные дела, там половина разведчики-нелегалы. Но наш "партнёрщик непричемный" хочет мир,дружба, жвачка, джинсы. Поэтому Браудеру ничего не грозит, зато теперь есть ореол путинского мученика.
    Altona
  18. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:37
    Браудер: Идея выдать меня России просто ужасна Да, не волнуйся "дружище", всего то 10 лет шить варежки на зоне в Мордовии не так уж и трудно. Привыкнешь.
    Теренин
  19. sxfRipper (Александр) Сегодня, 09:56
    Когда-то именно за неуплату налогов посадили Аля Капоне. Но у того не было такой поддержки, как Клинтонша. Посмотрим, чем всё это кончится.
    sxfRipper
  20. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:58
    Да откровенный пиар вопли о выдачи этого Браудера. В штатах законодательно закреплен запрет на выдачу своих граждан.
    А вот упоминание о неуплате налогов в штатах сильно напрягло мошенника, за лужей это второе после убийства преступление.
    Rostislav
  21. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:13
    "новичок " в студию!
    Сибирский цирюльник
  22. rica1952 (Геннадий) Сегодня, 10:27
    Как учит нас великий путин :только суд определяет вину человека этот первое.Интересно что ни слова о 250 млн зелени которые уперли наши налоговики из этой истории и магницкий загнулся в камере ни с того ни сего.Только суд.Но его конечно не будет.
    rica1952
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